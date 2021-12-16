Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки для РФ, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Росія має повернутися до дипломатії та поважати суверенітет України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції із Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми закликаємо Росію повернутися до дипломатії, знизити напруженість та поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки та високу ціну", - сказав Столтенберг.
За його словами, НАТО продемонструвало можливість відповідати на агресивні дії Росії.
"Ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб захищати всіх членів Альянсу", - додав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Михаил Дужик
показати весь коментар16.12.2021 11:55 Відповісти Мені подобається 4
Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар16.12.2021 11:56 Відповісти Мені подобається 1
Vladimir T fd7dc273
показати весь коментар16.12.2021 11:59 Відповісти Мені подобається 3
Eduard Silenko
показати весь коментар16.12.2021 12:02 Відповісти Мені подобається 1
Padross !
показати весь коментар16.12.2021 12:30 Відповісти Мені подобається 2
Прощай немытая раССея
показати весь коментар16.12.2021 12:31 Відповісти Мені подобається 0
Михаил Дужик
показати весь коментар16.12.2021 13:21 Відповісти Мені подобається 0
Андрей Клима
показати весь коментар16.12.2021 12:39 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...