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Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки для РФ, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки для РФ, - Столтенберг

Росія має повернутися до дипломатії та поважати суверенітет України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції із Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо Росію повернутися до дипломатії, знизити напруженість та поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки та високу ціну", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО продемонструвало можливість відповідати на агресивні дії Росії. 

"Ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб захищати всіх членів Альянсу", - додав він.

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Автор: Ірина Дашківська
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Слова, слова... А поставки вооружения заблокировали. Что бы пуйло владимиравич не обиделись.
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16.12.2021 11:55 Відповісти
Они могут испугаться только неурожая боярышника.
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16.12.2021 11:56 Відповісти
Та задолбали вы уже со своими "серьезными последствиями и высокой ценой"! Объявите хоть одно конкретно "серьезное последствие и высокую цену". Без конкретики, путин воспринимает это как очередной треп "не о чем".
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16.12.2021 11:59 Відповісти
Ага, скільки вже було таких "серйозних" наслідків, а ситуація тільки ускладнюється та накаляється. А це тому, що люди чомусь у своїй поведінці замість того, щоб на корню присікти проблему обирають шлях замовчування, затягування, авось одумаються, чи розсосеться, чи пронесе. Так працює жіноча ментальність і як бачимо вона стала домінуючою серед чоловіків теж.А тим часом проблема не зникає вона накопичується, як снігова куля і тоді ті хто каже, що поганий мир краще гарної війни, отримують дуже погану війну..... Після якої настає гарний мир.
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16.12.2021 12:02 Відповісти
Эти ****** взяли и испугались,как страшно
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16.12.2021 12:30 Відповісти
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16.12.2021 12:31 Відповісти
Ничего не поменялось в мировозрении кацапов со времен сэсэсэра.
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16.12.2021 13:21 Відповісти
Такие же серьёзные как и все предыдущие. Разве что уровень озабоченности повысится.
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16.12.2021 12:39 Відповісти
 
 