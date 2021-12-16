Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки для РФ, - Столтенберг

Росія має повернутися до дипломатії та поважати суверенітет України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції із Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо Росію повернутися до дипломатії, знизити напруженість та поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки та високу ціну", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО продемонструвало можливість відповідати на агресивні дії Росії.

"Ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб захищати всіх членів Альянсу", - додав він.

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