Росія готова провести перемовини з НАТО в "будь-якій нейтральній країні", - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія готова провести перемовини з НАТО та вже передала свої пропозиції щодо розробки юридичних гарантій безпеки Москви.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Ушаков (Помічник Путіна. - Ред.) дав Джейку Саллівану (раднику президента США. - Ред,) вчора роз'яснення щодо гарантій безпеки, які були вчора по дипканалах передані американській стороні, і довів до Саллівана про нашу готовність негайно розпочати переговори щодо проєктів цих документів", - сказав Пєсков.
За його словами, переговори від російської сторони вестиме заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.
"Він буде готовий будь-якої миті вилетіти в будь-яку нейтральну країну для початку переговорів", - повідомив представник Кремля.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність діалогу Росії та Альянсу.
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ПУСТЬ ВЕРНУТ КРЫМ , цуки
Але ні, Гундяєв там колись всіх пінгвінів навернул в "мракобісне правослвіє"
Украине надо в НАТО, иначе раша всех украинцев вывезет в Сибирь , кто останется в живых
КАРТА красноречиво показывает ситуацию
прогресс
пiсля вступу України до НАТО, паРаша вiдводить вiд кордону з Україною своє
наступальне озброєння i буте паРашi безпека ))
а гарантii безпеки пуйлу напишуть на зворотнiй сторонi Будапештського меморандуму...
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Так і запишемо в новому Будапештському, чи якому там, меморандумі.
Хай заспокояться.