Росія готова провести перемовини з НАТО в "будь-якій нейтральній країні", - Пєсков

Росія готова провести перемовини з НАТО та вже передала свої пропозиції щодо розробки юридичних гарантій безпеки Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ушаков (Помічник Путіна. - Ред.) дав Джейку Саллівану (раднику президента США. - Ред,) вчора роз'яснення щодо гарантій безпеки, які були вчора по дипканалах передані американській стороні, і довів до Саллівана про нашу готовність негайно розпочати переговори щодо проєктів цих документів", - сказав Пєсков.

За його словами, переговори від російської сторони вестиме заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

"Він буде готовий будь-якої миті вилетіти в будь-яку нейтральну країну для початку переговорів", - повідомив представник Кремля.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність діалогу Росії та Альянсу.

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