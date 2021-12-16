УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14267 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
6 663 24
НАТО (5132) Пєсков (1443) Росія (47208) Столтенберг Єнс (1343)

Росія готова провести перемовини з НАТО в "будь-якій нейтральній країні", - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія готова провести перемовини з НАТО в

Росія готова провести перемовини з НАТО та вже передала свої пропозиції щодо розробки юридичних гарантій безпеки Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ушаков (Помічник Путіна. - Ред.) дав Джейку Саллівану (раднику президента США. - Ред,) вчора роз'яснення щодо гарантій безпеки, які були вчора по дипканалах передані американській стороні, і довів до Саллівана про нашу готовність негайно розпочати переговори щодо проєктів цих документів", - сказав Пєсков.

За його словами, переговори від російської сторони вестиме заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

"Він буде готовий будь-якої миті вилетіти в будь-яку нейтральну країну для початку переговорів", - повідомив представник Кремля.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність діалогу Росії та Альянсу.

Також читайте: Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки для РФ, - Столтенберг

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
рашкины гарантии не стоят ничего
ПУСТЬ ВЕРНУТ КРЫМ , цуки
показати весь коментар
16.12.2021 13:21
+6
Надо было США не на Хиросиму и Нагасаки бомбы сбрасывать, а на москву и ленинград!
показати весь коментар
16.12.2021 13:22
+5
Хитрожопые кацапы всеми путями стремятся приблизиться к европейским границам и напхатьтам оружия
Украине надо в НАТО, иначе раша всех украинцев вывезет в Сибирь , кто останется в живых
КАРТА красноречиво показывает ситуацию
показати весь коментар
16.12.2021 13:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да ты че! Будут теперь об этом Скабеевы две недели трещать.
показати весь коментар
16.12.2021 13:20 Відповісти
рашкины гарантии не стоят ничего
ПУСТЬ ВЕРНУТ КРЫМ , цуки
показати весь коментар
16.12.2021 13:21 Відповісти
А ***** вихвалялось що йому море по коліно.
показати весь коментар
16.12.2021 13:21 Відповісти
Надо было США не на Хиросиму и Нагасаки бомбы сбрасывать, а на москву и ленинград!
показати весь коментар
16.12.2021 13:22 Відповісти
Х#йло само не приедет оно сроду ссыкливое пришлет свору холуев...
показати весь коментар
16.12.2021 13:22 Відповісти
В Антарктиді?
Але ні, Гундяєв там колись всіх пінгвінів навернул в "мракобісне правослвіє"
показати весь коментар
16.12.2021 13:23 Відповісти
Хитрожопые кацапы всеми путями стремятся приблизиться к европейским границам и напхатьтам оружия
Украине надо в НАТО, иначе раша всех украинцев вывезет в Сибирь , кто останется в живых
КАРТА красноречиво показывает ситуацию
показати весь коментар
16.12.2021 13:24 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2021 13:25 Відповісти
Синим цветом - страны НАТО
показати весь коментар
16.12.2021 13:26 Відповісти
А серливий лапатний сцарь продовжує ховатись у бункері,а з бункером звичайно не політаєш...
показати весь коментар
16.12.2021 13:25 Відповісти
Как европейские политики могут вести переговоры и подписывать договора с кремлевскими политиками У КОТОРЫХ РУКИ ПО ЛОКОТЬ В КРОВИ ???
показати весь коментар
16.12.2021 13:28 Відповісти
ДЫНЫРЫ или ЛУГАНДА подойдет?
показати весь коментар
16.12.2021 13:29 Відповісти
Австрия , Швейцария, Ирландия Швеция, Финляндия.( так как плешивый боится далеко отъезжать) .. то скорее всего Хельсинки. Если же он считает и страны ЕС параллельной структурой НАТО то тогда остается только Швейцария. "Сербию как " нейтральную" никто не воспринимает.)
показати весь коментар
16.12.2021 13:31 Відповісти
Здаїтся мені, що колективний Захід готує якусь хитру комбінацію по сдачі України Москві але із збереженням обличчя начебто усім. Приготують договір, наприклад, у якому Кремлю пообіцяють неприйняття України до НАТО в найближчі 50 років. А нам пообіцяють обов'язкове прийняття до членів блоку на протязі 50 років. Як вам така новітня казочка про розумного осла та шаха?
показати весь коментар
16.12.2021 13:40 Відповісти
Ні. У найближчі 100!
показати весь коментар
16.12.2021 13:46 Відповісти
рашка унижается
прогресс
показати весь коментар
16.12.2021 13:43 Відповісти
Не думаю. Унижается Запад. Вместо того что бы врезать по сусалам.
показати весь коментар
16.12.2021 13:44 Відповісти
каким образом запад унизился?
показати весь коментар
16.12.2021 13:52 Відповісти
Беспрерывными компромисами.
показати весь коментар
16.12.2021 14:02 Відповісти
Пся крев!
показати весь коментар
16.12.2021 13:45 Відповісти
От якраз після вступу України до НАТО можна провести оті перемовини.
показати весь коментар
16.12.2021 16:19 Відповісти
100 вiдсоткiв.

пiсля вступу України до НАТО, паРаша вiдводить вiд кордону з Україною своє

наступальне озброєння i буте паРашi безпека ))

а гарантii безпеки пуйлу напишуть на зворотнiй сторонi Будапештського меморандуму...

.
показати весь коментар
16.12.2021 18:11 Відповісти
Якщо московя так боїться нападу України в НАТО, ми можемо бути гарантами їхньої безпеки.
Так і запишемо в новому Будапештському, чи якому там, меморандумі.
Хай заспокояться.
показати весь коментар
16.12.2021 19:43 Відповісти
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
показати весь коментар
16.12.2021 20:50 Відповісти
 
 