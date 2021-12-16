Кремль передав США пропозиції щодо гарантій безпеки для Росії

Президент РФ Володимир Путін в ході відеосаміту з головою КНР Сі Цзіньпіном поінформував його, що РФ передала США пропозиції щодо гарантій безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомив помічник глави російської держави Юрій Ушаков.

"Президент поінформував, що буквально сьогодні у нашому МЗС американським представникам були передані конкретні пропозиції, спрямовані на те, щоб виробити юридичні гарантії забезпечення безпеки Росії", - заявив Ушаков журналістам за підсумками відеосаміту.

За словами Ушакова, пропозиції були передані помічнику держсекретаря США Карен Донфрід.

Як сказав помічник Путіна, російський президент підкреслив, що РФ готова "негайно почати переговори з цього вкрай важливого питання, яке стосується забезпечення безпеки Росії".

"Президент (...) висловив сподівання, що американці і натовці позитивно на це відреагують", - зазначив Ушаков.

Він повідомив, що заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков буде представником від Росії на переговорах з США щодо гарантій безпеки в Європі.

"Голова КНР підкреслив, що він (...) повністю підтримує нашу ініціативу про вироблення відповідних гарантій безпеки для Росії. Сторони домовилися в цьому питанні підтримувати контакти. Ми будемо інформувати китайських колег про те, як будуть складатися переговори з цього приводу з американськими партнерами і партерами із НАТО", - сказав Ушаков.

Нагадаємо, Путін 1 грудня запропонував почати предметне обговорення можливості виробити конкретні юридичні та довгострокові домовленості, які виключать просування НАТО на схід і розміщення озброєнь біля кордонів Росії.

У середині листопада Путін заявив, що Росії не потрібні конфлікти на західних рубежах країни, і закликав МЗС домагатися серйозних і довгострокових гарантій безпеки на цьому напрямку.

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Президент РФ і голова КНР, обговорюючи проведення з ініціативи Вашингтона саміту "за демократію", відзначили, що запровадження додаткових розділових ліній під час складної міжнародної обстановки контрпродуктивно.

"Китайський партнер підкреслив, що очевидний негативний заряд американської ідеї, націленість цієї ідеї до запровадження нових розділових ліній. І ми з Сі Цзіньпіном підкреслили, що все це дуже контрпродуктивно, особливо в поточній складній міжнародній обстановці", - сказав Ушаков.

Помічник президента РФ додав: "Президент і голова були єдині в своїх оцінках з приводу того, що захід (саміт. - Ред.) з самого початку замислювався як конфронтаційний, таким він, власне, і став".

Віртуальний "саміт за демократію", який пройшов 9-10 грудня, був організований президентом США Джо Байденом, в ньому брали участь 110 країн. Представники влади Росії і Китаю не були запрошені на саміт, проте серед учасників були заявлені представники Тайваню і деяких країн колишнього СРСР - України, Вірменії, Грузії, Молдови, Литви, Латвії та Естонії.

Приблизно через рік Байден планує провести другий подібний саміт, щоб підвести підсумки досягнутого прогресу і намітити спільний шлях вперед". Передбачалося, то саміт "стимулює зобов'язання та ініціативи з трьох основних тем: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння повазі прав людини".

Путін і Сі Цзіньпін в ході переговорів також висловили заклопотаність у зв'язку з появою нових альянсів в Азіатсько-тихоокеанському регіоні і розцінюють створення AUKUS за участю США, Великобританії та Австралії як загрозу режиму ядерного нерозповсюдження, зазначив Ушаков.

На питання журналістів, чи піднімав Пекін в ході переговорів питання появи нових альянсів і блоків в АТР, Ушаков відповів: "Так, це питання обговорювалося, висловлювалася занепокоэнысть з приводу активності американців з реконфігурації ситуації, що склалася в АТР".

"І з нашого боку, і з китайської сторони була висловлена негативна оцінка з приводу створення нових альянсів типу Індо-Тихоокеанської четвірки і американо-англо-австралійського AUKUS. Як було сказано, останній союз взагалі підриває режим і підвалини ядерного нерозповсюдження і підвищує рівень військової напруженості в регіоні", - сказав помічник президента РФ.