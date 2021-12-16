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Кремль передав США пропозиції щодо гарантій безпеки для Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кремль передав США пропозиції щодо гарантій безпеки для Росії

Президент РФ Володимир Путін в ході відеосаміту з головою КНР Сі Цзіньпіном поінформував його, що РФ передала США пропозиції щодо гарантій безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомив помічник глави російської держави Юрій Ушаков.

"Президент поінформував, що буквально сьогодні у нашому МЗС американським представникам були передані конкретні пропозиції, спрямовані на те, щоб виробити юридичні гарантії забезпечення безпеки Росії", - заявив Ушаков журналістам за підсумками відеосаміту.

За словами Ушакова, пропозиції були передані помічнику держсекретаря США Карен Донфрід.

Як сказав помічник Путіна, російський президент підкреслив, що РФ готова "негайно почати переговори з цього вкрай важливого питання, яке стосується забезпечення безпеки Росії".

"Президент (...) висловив сподівання, що американці і натовці позитивно на це відреагують", - зазначив Ушаков.

Він повідомив, що заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков буде представником від Росії на переговорах з США щодо гарантій безпеки в Європі.

"Голова КНР підкреслив, що він (...) повністю підтримує нашу ініціативу про вироблення відповідних гарантій безпеки для Росії. Сторони домовилися в цьому питанні підтримувати контакти. Ми будемо інформувати китайських колег про те, як будуть складатися переговори з цього приводу з американськими партнерами і партерами із НАТО", - сказав Ушаков.

Нагадаємо, Путін 1 грудня запропонував почати предметне обговорення можливості виробити конкретні юридичні та довгострокові домовленості, які виключать просування НАТО на схід і розміщення озброєнь біля кордонів Росії.

У середині листопада Путін заявив, що Росії не потрібні конфлікти на західних рубежах країни, і закликав МЗС домагатися серйозних і довгострокових гарантій безпеки на цьому напрямку.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путін вимагає від НАТО юридичних гарантій нерозширення "на схід"

Президент РФ і голова КНР, обговорюючи проведення з ініціативи Вашингтона саміту "за демократію", відзначили, що запровадження  додаткових розділових ліній під час складної міжнародної обстановки контрпродуктивно.

"Китайський партнер підкреслив, що очевидний негативний заряд американської ідеї, націленість цієї ідеї до запровадження нових розділових ліній. І ми з Сі Цзіньпіном підкреслили, що все це дуже контрпродуктивно, особливо в поточній складній міжнародній обстановці", - сказав Ушаков.

Помічник президента РФ додав: "Президент і голова були єдині в своїх оцінках з приводу того, що захід (саміт. - Ред.) з самого початку замислювався як конфронтаційний, таким він, власне, і став".

Віртуальний "саміт за демократію", який пройшов 9-10 грудня, був організований президентом США Джо Байденом, в ньому брали участь 110 країн. Представники влади Росії і Китаю не були запрошені на саміт, проте серед учасників були заявлені представники Тайваню і деяких країн колишнього СРСР - України, Вірменії, Грузії, Молдови, Литви, Латвії та Естонії.

Приблизно через рік Байден планує провести другий подібний саміт, щоб підвести підсумки досягнутого прогресу і намітити спільний шлях вперед". Передбачалося, то саміт "стимулює зобов'язання та ініціативи з трьох основних тем: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння повазі прав людини".

Путін і Сі Цзіньпін в ході переговорів також висловили заклопотаність у зв'язку з появою нових альянсів в Азіатсько-тихоокеанському регіоні і розцінюють створення AUKUS за участю США, Великобританії та Австралії як загрозу режиму ядерного нерозповсюдження, зазначив Ушаков.

На питання журналістів, чи піднімав Пекін в ході переговорів питання появи нових альянсів і блоків в АТР, Ушаков відповів: "Так, це питання обговорювалося, висловлювалася занепокоэнысть з приводу активності американців з реконфігурації ситуації, що склалася в АТР".

"І з нашого боку, і з китайської сторони була висловлена негативна оцінка з приводу створення нових альянсів типу Індо-Тихоокеанської четвірки і американо-англо-австралійського AUKUS. Як було сказано, останній союз взагалі підриває режим і підвалини ядерного нерозповсюдження і підвищує рівень військової напруженості в регіоні", - сказав помічник президента РФ.
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Топ коментарі
+54
Будапешт готовий надати місце для підписання!
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16.12.2021 14:07
+39
Знают все Ваши гарантии . Крым верните !!!!
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16.12.2021 14:10
+29
Про яку безпеку і гарантіі москальня торочить ?

Кому ви впали , алкаші кончені і ваші засрані територіі !
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16.12.2021 14:14
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Какие гарантии для Московии? Гарантия может быть только одна - Рашка развалится. И это гарантирует сама История
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16.12.2021 15:08 Відповісти
Гарантии безопасности? То есть "Россия" позиционирует себя,как терпила? Вот это новость. А как же скрепы??😧
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16.12.2021 15:09 Відповісти
Начало ***** скулить, чувствует падаль, скоро конец будет
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16.12.2021 15:18 Відповісти
Для своей безопасности россия оккупировала Крым и организовала ЛДНР. Сейчас шаг за Украиной - вступление в НАТО для своей безопасности. Так что кремль пшел на йух!
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16.12.2021 15:22 Відповісти
Президент Путин 1

???
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16.12.2021 15:28 Відповісти
вялікая амперія хоче гарантій безпеки?
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16.12.2021 15:35 Відповісти
Кацапстан по Будапештскому договору выполнил гарантии ? Нет. Да ещё и нарушил их. Как теперь язык поганый поворачивается что - то требовать?
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16.12.2021 15:46 Відповісти
ТАМ гарантий НЕТ.
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16.12.2021 18:05 Відповісти
Что там есть?
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16.12.2021 18:19 Відповісти
Там гарантии есть. Там не прописаны действия стран-гарантов, по вооруженной защите Украины от нарушений Будапештского меморандума, являющегося международным договором.
У отдавших в РФ ядерное оружие Беларуси и Казахстана, нет и таких гарантий, как Будапештский меморандум.
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16.12.2021 19:03 Відповісти
Пункт из меморандума. «6. Настоящий Закон вступает в силу после предоставления Украине ядерными государствами гарантий безопасности, оформленных путем подписания соответствующего международно-правового документа»
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17.12.2021 17:34 Відповісти
гарантии ********* написаны будут на обратной стороне Будапештского меморандума,

а еще Договора о границе от 28.01.2003 года.
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16.12.2021 15:58 Відповісти
Судячи з тексту, у ***** в сраці глибоко сидить рука дядечка Сі.
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16.12.2021 16:05 Відповісти
Вот удивительная страна россия. У нее 50% населения не христиане (мусульмане, буддистьІ, неверующие) , а они талдьІчут о православии. У нее 40% населения не славяне, а они талдьІчут об обьединении христианского мира. Они владеют огромньІми запасами газа, нефти, алмазов, а ее народ живет в нищете, половина страньІ топит дома дровами и кизяком. Их не уважает и боится весь мир через обладание ядерньІм оружием, а они визжат, что кто то покушается на их страну. У них 50% сельхозпродукции импортируемьІе, а они грозят передавить все сьІрьІ, яблоки и помидорьІ из Турции и Польши. Воистину страна чудес.
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16.12.2021 16:24 Відповісти
Смешно. Страна с вторым в мире ядерным потенциалом и третьей амией в мире "просит" гарантий безопасности. При этом проводит агрессию против соседних стран ( и не только них) Оккупировала молдавское Приднестровье, оккупировала грузинские Абхазию и Юж. Осетию, развязала войну против Грузии, оккупировала украинские Крым и Севастополь, развязала войну против Украины( и ведет ее уже 8 лет, нарушая все перемирия и договоренности), оккупировала часть украинского Донбасса, по сути объявляет что Украина не государство а часть России по сути призывая в ее полному захвату или разделу, вынудила Азербайджан по сути отдать под оккупацию значительную часть Карабаха, проводит аншлюс Беларуси, грозит странам Балтии, бомбит мирное население Сирии, осуществляет по миру поддержку и финансирование терроризма от крайних леваков до неонацистов, политические убийства с Европе и Америке, вмешательство в выборы ряда стран, попытка гос переворота в Черногории, хаккерские атаки по всему миру, поддержка диктаторских и антинародных режимов по всему миру, операции в Ливии, ЦАР, Мали и т.д. Выдвигает требования независимым государствам в какие союзы им вступать, проводит операции против ЕС направляя в них потоки беженцев, коррумпирует политиков по всему миру, масштабно фальсифицирует все от истории до проб мочи собственных олимпийцев. И многое другое. Страна террорист и спонсор терроризма построенная на принципах неонацизма и сталинизма. И это не считая того что делается этим по сути тоталитарным- полицейским - мракобесным режимом внутри страны по отношению к собственному населению. И они "выдвигают условия об обязательствах стран Запада по поводу безопасности", лицемерие просто зашкаливает.
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16.12.2021 16:44 Відповісти
для ботаксного, педофильного Шныря и его окружение может быть одна гарантия Гаага, Гуантанамо и электрический стул!!!
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16.12.2021 16:48 Відповісти
Иначе говоря- расеянское ***** отчиталось перед своим китайским хозяином.
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16.12.2021 17:02 Відповісти

ось справжнiй хозяїн для московської Орди ))

великий хан з метрополії- Монголiї та вассал - ботоксний Сцарьок пуйло з паРаші

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16.12.2021 18:04 Відповісти
Хан маломонголиии и вяликоманголии.
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16.12.2021 21:15 Відповісти
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16.12.2021 21:16 Відповісти
Путинской РФ свои предложения "гарантий безопасности" следует передать в лигу сексуальных реформ, а переговоры провести в Будапеште, столице нейтральной страны Венгрии.
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16.12.2021 18:13 Відповісти
интересен один исторический эпизод. в 1941 году Гитлер вовсю готовился к войне. Его друган Муссолини, зная об этом, без уведомления, пошел воевать против албанцев и греков. Это было в апреле. Итальянцев жестоко побили, дуче, чтобы не капитулировать, запросил помощь у дружбана и конечно, ее получил. рейх втянулся в войну на Балканах.
Несколько утрировано такое происходит и сдеся. Кетай решает разобраться в конце концом с островным Китаем. Друг Си группируется и друг Вован решает ему помогать -оттянуть силы супостата Америки провоцирует "дикий" Запад войной. Первый раз весной не получилось, повторяет. Друг Си умолк,а теперь фюрер хочет заболтать Запад и требует безопасности, красных линий. И высокопарно уведомляет друга Си о его красных линиях. Ну ему и нарисовала Америка вожделенные красные линии.
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16.12.2021 18:23 Відповісти
Путлер очкует, .. гарантии ему подавай
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16.12.2021 18:29 Відповісти
я могу гарантировать что он *****.
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16.12.2021 21:57 Відповісти
еще один сходный пирует имел место в ноябре 1940 года. Каменный зад Кремля Молотов после праздников поехал к фюреру с предложениями по переустройству Европы. Суть предложений Сталина была проста - он согласен присоединиться к Тройственному Союзу, но на таких условиях. Прибалтика как союзные республики, граница с Германией по Керзону. Интересы СССР в Румынии и Болгарии Германии не касаются, На Дарданеллах база СССР, турки заключают договор о дружбе с Союзом, а японцы отдают добровольно СевСахалин. Гитлер запросил перерыв для консультаций с этими странами, у всех были договора с Германией и между собой. Все конечно возмутились хамством СССР и Гитлер отказал и тут же Барбаросса вышла на финальную стадию. А Сталин выбрал план концентрации основных сил именно на Юго-Западе для реально воплощения этого плана. И до сих пор диванные историки рейха спорят о 1941 году, мол фюрер обманул Сталина и мы были не готовы. Готовы и еще как.
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16.12.2021 18:52 Відповісти
НУ ТОЧНО ПУТИН ШАВКА КИТАЙСКАЯ !)
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16.12.2021 19:27 Відповісти
СНАЧАЛА ПУСТЬ РОССИЯ ПОНЕСЁТ НАКАЗАНИЕ !!!
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16.12.2021 19:39 Відповісти
Крым вернули и свалили с востока Украины. Тогда можно поговорить о гарантиях.
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16.12.2021 20:56 Відповісти
Точно як на сцені 95 кварталу: Агресор просить гарантій своєї безпеки під час окупації чужих територій.
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16.12.2021 20:57 Відповісти
Я жив в СРСР( УРСР), де розумні люди говорили, що читати газети, потрібно "між рядків". Читаю.Раша диктує США свої умови? Не треба думати, що в Кремлі дурні. Ясно навіть мені, що США зараз приймуть позу коника Горбунка))) вже бачу питання юзарів: "а що лапотно-смердюча параша, зробить солнцеликим США?". Скажу перше, що спадає на думку - Раша розмістить гіперзвукові ракети у Венесуелі. Далі Карибська криза 2, нагадаю, що після першої, США прибрали ракети з Туреччини. Як сценарiй?
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16.12.2021 21:43 Відповісти
Сценарій можливий, але одно питання-а гіперзвукові ракети де? І невже про них ніхто не знає(якщо вони є взагалі). Невже на хитрожопого пуйла не знайдеться болт з лівою різьбою?
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17.12.2021 05:28 Відповісти
Гиперзвуковые ракеты, уже на дежурстве, т. е. приняты на вооружение. Ну и так, отвлеченно, в 1961 году, Гагарин в космос летал. Слышал?
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17.12.2021 06:02 Відповісти
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17.12.2021 08:02 Відповісти
Тільки там буде скоріше якийсь Салман Закіров або Мовладі Газімурадов. Із поціновувачів червоного взуття, овець і занижених авто.
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17.12.2021 08:27 Відповісти
Реалия. В Детройте поселили поровну белых и негров, всего 2 млн. Сейчас там 800 000 жителей, и 80% это негры. Я был в Детройте, ездил на хоккей, посмотреть Дацука. Окраины, сплошные руины, белых оттуда выжили, дома по доллару продаются, лишь бы налоги не платить. У меня сестра живет в США, в небольшом поселке. У них договоренность с сосдями не продавать недвижимость неграм, но со слов сестры негры пол-беды, беда латиносы, там башни вообще нет.
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17.12.2021 08:32 Відповісти
А от цікаво-а до чого тут Гагарін?
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18.12.2021 16:07 Відповісти
Это не предложения, а "одесский шум, похожий на работу". Судя по комментам, никто так и не понял о чем речь.
Объясняю: выдвинуто 2 совершенно разных требования. Одно оскорбительное, другое вполне обоснованное. Требования выдвинуты в связке, хотя они друг от друга никак не зависят. Выдвинуты они вместе, чтобы по ним отказали и можно было дальше мозги канифолить "прогрессивному человечеству".
Вот эти требования:
1) Гарантии невступления Украины в НАТО. Требование дурацкое и оскорбительное. Никто не может решать за Украину, проситься ли ей в НАТО или нет (хотя Украине до НАТО, как до Луны пешком, это мое мнение). Любой политик, попытавшийся даже заговорить на эту тему, попадется на простейшую, тупую "разводку" и "потеряет лицо".
2) Гарантии неразмещения оперативных систем, угрожающих европейской части РФ. Требование обоснованное, но дурацкое: в Восточной Европе такие системы НАТО размещать не собирается: хватит ядерных авиабомб, которые в Турции и в Германии на "ключе" хранятся. Но это требование (вполне, кстати, выполнимое) выдвигается в неразрывном единстве с первым.
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16.12.2021 21:51 Відповісти
передайте пану Ху"лу, що такі гарантії обов'язково будуть видані Московії.
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16.12.2021 21:57 Відповісти
Гарантії безпеки для паРаші? Та не проблема! Їх можна прописати, для економії паперу, прямо у Будапештському меморандумі - якраз під підписом президента паРаші.
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16.12.2021 22:26 Відповісти
На самом деле - лажа... дело - дрянь.
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17.12.2021 00:46 Відповісти
Хитрый кагебешный жучара. Януковощ, когда припекло, умотал в Мордор жить, а Путлер видать хочет в США местечко пригреть.
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17.12.2021 02:30 Відповісти
Це вже якийсь сюрреалізм...злодій вимагає, щоб в нього не забрали те, що він вкрав.
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17.12.2021 05:21 Відповісти
... і поважали злодія
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17.12.2021 07:50 Відповісти
пакт о ненападении ссср-германия уже был ----- будапештский меморандум уже был ---- договор в хельсинки о нерушимости границ в ЕВРОПЕ подписали в 1975 году ---- договор о ..великой.. дружбе ..навека.. и признании границ кучма подписал с рф в 1997 году . про крым и даунбас понятно ---- все эти договора висят в кремлевском сортире . давайте повесим еще один ближе к унитазу
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17.12.2021 06:48 Відповісти
На коліна ******, на коліна. І повзком просити ярлика.
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17.12.2021 07:46 Відповісти
Дуже хитро зроблені в тому Кремлі, дай їм гарантії. Кремлю потрібно починати не з гарантій безпеки для Росії, а з звільнення окупованих теріторий України, з гарантій не порушення міжнародного права, територіальної цілісності інших держав, зменшення свого озброєння.
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17.12.2021 08:25 Відповісти
"Кремль передал условия США..." "Путин готов встретиться с зеленским..." ( чтобы вручить ему 30 сребреников и пожизненную сатрапию над малороссией) .... Это уже цепочка после х**ло-биднонских разговоров...
Так бидон и х**ло порешали мечту зели о капитуляции....
То есть - им кажется, что они порешали...
оНи опять, как и в 14-м году , не учли украинский народ... ох, не учли...
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17.12.2021 08:31 Відповісти
Злочинець висуває умови гарантії безпеки? Щось нове!
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17.12.2021 09:22 Відповісти
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