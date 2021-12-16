Кремль передал США предложения по гарантиям безопасности для России

Президент РФ Владимир Путин в ходе видеосаммита с главой КНР Си Цзиньпином проинформировал его, что РФ передала США предложения по гарантиям безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Президент проинформировал, что буквально сегодня в нашем МИДе американским представителям были переданы конкретные предложения, направленные на то, чтобы выработать юридические гарантии обеспечения безопасности России", - заявил Ушаков журналистам по итогам видеосаммита.

По словам Ушакова, предложения были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

Как сказал помощник Путина, российский президент подчеркнул, что РФ готова "немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу, который касается обеспечения безопасности России". "Президент (...) выразил надежду, что американцы и натовцы положительно на это отреагируют", - отметил Ушаков.

Он отметил, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков будет представителем от России на переговорах с США по гарантиям безопасности в Европе.

"Председатель КНР подчеркнул, что он (...) полностью поддерживает нашу инициативу о выработке соответствующих гарантий безопасности для России. Стороны условились в этом вопросе поддерживать контакты. Мы будем информировать китайских коллег о том, как будут складываться переговоры на этот счёт с американскими партнёрами и партерами по НАТО", - сказал Ушаков.

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Президент Путин 1 декабря предложил начать предметное обсуждение возможности выработать конкретные юридические и долгосрочные договоренности, которые исключат продвижение НАТО на восток и размещение вооружений у границ России.

В середине ноября Путин заявил, что России не нужны конфликты на западных рубежах страны, и призвал МИД добиваться серьезных и долгосрочных гарантий безопасности на этом направлении.

Президент РФ и председатель КНР, обсуждая проведение по инициативе Вашингтона саммита "За демократию", отметили, что насаждать дополнительные разделительные линии во время сложной международной обстановки контрпродуктивно.

"Китайский партнер подчеркнул, что очевиден негативный заряд американской идеи, нацеленность этой идеи к насаждению новых разделительных линий. И мы с Си Цзиньпином подчеркнули, что все это очень контрпродуктивно, особенно в текущей сложной международной обстановке", - сказал Ушаков.

Помощник президента РФ добавил: "Президент и председатель были едины в своих оценках по поводу того, что мероприятие (саммит - ИФ) с самого начало мыслилось как конфронтационное, таким оно, собственно, и стало".

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Виртуальный "Саммит за демократию", который прошел 9-10 декабря, был организован президентом США Джо Байденом, в нем участвовали 110 стран. Представители властей России и Китая не были приглашены на саммит, однако в среди участников были заявлены представители Тайваня и некоторых стран бывшего СССР - Украины, Армении, Грузии, Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Примерно через год Байден планирует провести второй подобный саммит, чтобы "подвести итоги достигнутого прогресса и наметить общий путь вперед". Предполагалось, то саммит "стимулирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека".

Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров также выразили озабоченность в связи с появлением новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и расценивают создание AUKUS с участием США, Великобритании и Австралии как угрозу режиму ядерного нераспространения, отметил Ушаков.

На вопрос журналистов, поднимал ли Пекин в ходе переговоров вопрос появление новых альянсов и блоков в АТР, Ушаков ответил: "Да, этот вопрос обсуждался, высказывалась озабоченность по поводу активности американцев по реконфигурации сложившейся ситуации в АТР".

"И с нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов типа Индо-Тихоокеанской четверки и американо-англо-австралийского AUKUS. Как было сказано, последний союз вообще подрывает режим и устои ядерного нераспространения и взвинчивает уровень военной напряженности в регионе", - сказал помощник президента РФ.