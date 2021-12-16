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Кремль передал США предложения по гарантиям безопасности для России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кремль передал США предложения по гарантиям безопасности для России

Президент РФ Владимир Путин в ходе видеосаммита с главой КНР Си Цзиньпином проинформировал его, что РФ передала США предложения по гарантиям безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Президент проинформировал, что буквально сегодня в нашем МИДе американским представителям были переданы конкретные предложения, направленные на то, чтобы выработать юридические гарантии обеспечения безопасности России", - заявил Ушаков журналистам по итогам видеосаммита.

По словам Ушакова, предложения были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

Как сказал помощник Путина, российский президент подчеркнул, что РФ готова "немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу, который касается обеспечения безопасности России". "Президент (...) выразил надежду, что американцы и натовцы положительно на это отреагируют", - отметил Ушаков.

Он отметил, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков будет представителем от России на переговорах с США по гарантиям безопасности в Европе.

"Председатель КНР подчеркнул, что он (...) полностью поддерживает нашу инициативу о выработке соответствующих гарантий безопасности для России. Стороны условились в этом вопросе поддерживать контакты. Мы будем информировать китайских коллег о том, как будут складываться переговоры на этот счёт с американскими партнёрами и партерами по НАТО", - сказал Ушаков.

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Президент Путин 1 декабря предложил начать предметное обсуждение возможности выработать конкретные юридические и долгосрочные договоренности, которые исключат продвижение НАТО на восток и размещение вооружений у границ России.

В середине ноября Путин заявил, что России не нужны конфликты на западных рубежах страны, и призвал МИД добиваться серьезных и долгосрочных гарантий безопасности на этом направлении.

Президент РФ и председатель КНР, обсуждая проведение по инициативе Вашингтона саммита "За демократию", отметили, что насаждать дополнительные разделительные линии во время сложной международной обстановки контрпродуктивно.

"Китайский партнер подчеркнул, что очевиден негативный заряд американской идеи, нацеленность этой идеи к насаждению новых разделительных линий. И мы с Си Цзиньпином подчеркнули, что все это очень контрпродуктивно, особенно в текущей сложной международной обстановке", - сказал Ушаков.

Помощник президента РФ добавил: "Президент и председатель были едины в своих оценках по поводу того, что мероприятие (саммит - ИФ) с самого начало мыслилось как конфронтационное, таким оно, собственно, и стало".

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Виртуальный "Саммит за демократию", который прошел 9-10 декабря, был организован президентом США Джо Байденом, в нем участвовали 110 стран. Представители властей России и Китая не были приглашены на саммит, однако в среди участников были заявлены представители Тайваня и некоторых стран бывшего СССР - Украины, Армении, Грузии, Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Примерно через год Байден планирует провести второй подобный саммит, чтобы "подвести итоги достигнутого прогресса и наметить общий путь вперед". Предполагалось, то саммит "стимулирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека".

Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров также выразили озабоченность в связи с появлением новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и расценивают создание AUKUS с участием США, Великобритании и Австралии как угрозу режиму ядерного нераспространения, отметил Ушаков.

На вопрос журналистов, поднимал ли Пекин в ходе переговоров вопрос появление новых альянсов и блоков в АТР, Ушаков ответил: "Да, этот вопрос обсуждался, высказывалась озабоченность по поводу активности американцев по реконфигурации сложившейся ситуации в АТР".

"И с нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов типа Индо-Тихоокеанской четверки и американо-англо-австралийского AUKUS. Как было сказано, последний союз вообще подрывает режим и устои ядерного нераспространения и взвинчивает уровень военной напряженности в регионе", - сказал помощник президента РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+54
Будапешт готовий надати місце для підписання!
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16.12.2021 14:07
+39
Знают все Ваши гарантии . Крым верните !!!!
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16.12.2021 14:10
+29
Про яку безпеку і гарантіі москальня торочить ?

Кому ви впали , алкаші кончені і ваші засрані територіі !
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16.12.2021 14:14
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Страница 2 из 2
Какие гарантии для Московии? Гарантия может быть только одна - Рашка развалится. И это гарантирует сама История
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16.12.2021 15:08 Ответить
Гарантии безопасности? То есть "Россия" позиционирует себя,как терпила? Вот это новость. А как же скрепы??😧
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16.12.2021 15:09 Ответить
Начало ***** скулить, чувствует падаль, скоро конец будет
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16.12.2021 15:18 Ответить
Для своей безопасности россия оккупировала Крым и организовала ЛДНР. Сейчас шаг за Украиной - вступление в НАТО для своей безопасности. Так что кремль пшел на йух!
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16.12.2021 15:22 Ответить
Президент Путин 1

???
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16.12.2021 15:28 Ответить
вялікая амперія хоче гарантій безпеки?
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16.12.2021 15:35 Ответить
Кацапстан по Будапештскому договору выполнил гарантии ? Нет. Да ещё и нарушил их. Как теперь язык поганый поворачивается что - то требовать?
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16.12.2021 15:46 Ответить
ТАМ гарантий НЕТ.
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16.12.2021 18:05 Ответить
Что там есть?
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16.12.2021 18:19 Ответить
Там гарантии есть. Там не прописаны действия стран-гарантов, по вооруженной защите Украины от нарушений Будапештского меморандума, являющегося международным договором.
У отдавших в РФ ядерное оружие Беларуси и Казахстана, нет и таких гарантий, как Будапештский меморандум.
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16.12.2021 19:03 Ответить
Пункт из меморандума. «6. Настоящий Закон вступает в силу после предоставления Украине ядерными государствами гарантий безопасности, оформленных путем подписания соответствующего международно-правового документа»
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17.12.2021 17:34 Ответить
гарантии ********* написаны будут на обратной стороне Будапештского меморандума,

а еще Договора о границе от 28.01.2003 года.
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16.12.2021 15:58 Ответить
Судячи з тексту, у ***** в сраці глибоко сидить рука дядечка Сі.
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16.12.2021 16:05 Ответить
Вот удивительная страна россия. У нее 50% населения не христиане (мусульмане, буддистьІ, неверующие) , а они талдьІчут о православии. У нее 40% населения не славяне, а они талдьІчут об обьединении христианского мира. Они владеют огромньІми запасами газа, нефти, алмазов, а ее народ живет в нищете, половина страньІ топит дома дровами и кизяком. Их не уважает и боится весь мир через обладание ядерньІм оружием, а они визжат, что кто то покушается на их страну. У них 50% сельхозпродукции импортируемьІе, а они грозят передавить все сьІрьІ, яблоки и помидорьІ из Турции и Польши. Воистину страна чудес.
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16.12.2021 16:24 Ответить
Смешно. Страна с вторым в мире ядерным потенциалом и третьей амией в мире "просит" гарантий безопасности. При этом проводит агрессию против соседних стран ( и не только них) Оккупировала молдавское Приднестровье, оккупировала грузинские Абхазию и Юж. Осетию, развязала войну против Грузии, оккупировала украинские Крым и Севастополь, развязала войну против Украины( и ведет ее уже 8 лет, нарушая все перемирия и договоренности), оккупировала часть украинского Донбасса, по сути объявляет что Украина не государство а часть России по сути призывая в ее полному захвату или разделу, вынудила Азербайджан по сути отдать под оккупацию значительную часть Карабаха, проводит аншлюс Беларуси, грозит странам Балтии, бомбит мирное население Сирии, осуществляет по миру поддержку и финансирование терроризма от крайних леваков до неонацистов, политические убийства с Европе и Америке, вмешательство в выборы ряда стран, попытка гос переворота в Черногории, хаккерские атаки по всему миру, поддержка диктаторских и антинародных режимов по всему миру, операции в Ливии, ЦАР, Мали и т.д. Выдвигает требования независимым государствам в какие союзы им вступать, проводит операции против ЕС направляя в них потоки беженцев, коррумпирует политиков по всему миру, масштабно фальсифицирует все от истории до проб мочи собственных олимпийцев. И многое другое. Страна террорист и спонсор терроризма построенная на принципах неонацизма и сталинизма. И это не считая того что делается этим по сути тоталитарным- полицейским - мракобесным режимом внутри страны по отношению к собственному населению. И они "выдвигают условия об обязательствах стран Запада по поводу безопасности", лицемерие просто зашкаливает.
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16.12.2021 16:44 Ответить
для ботаксного, педофильного Шныря и его окружение может быть одна гарантия Гаага, Гуантанамо и электрический стул!!!
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16.12.2021 16:48 Ответить
Иначе говоря- расеянское ***** отчиталось перед своим китайским хозяином.
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16.12.2021 17:02 Ответить

ось справжнiй хозяїн для московської Орди ))

великий хан з метрополії- Монголiї та вассал - ботоксний Сцарьок пуйло з паРаші

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16.12.2021 18:04 Ответить
Хан маломонголиии и вяликоманголии.
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16.12.2021 21:15 Ответить
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16.12.2021 21:16 Ответить
Путинской РФ свои предложения "гарантий безопасности" следует передать в лигу сексуальных реформ, а переговоры провести в Будапеште, столице нейтральной страны Венгрии.
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16.12.2021 18:13 Ответить
интересен один исторический эпизод. в 1941 году Гитлер вовсю готовился к войне. Его друган Муссолини, зная об этом, без уведомления, пошел воевать против албанцев и греков. Это было в апреле. Итальянцев жестоко побили, дуче, чтобы не капитулировать, запросил помощь у дружбана и конечно, ее получил. рейх втянулся в войну на Балканах.
Несколько утрировано такое происходит и сдеся. Кетай решает разобраться в конце концом с островным Китаем. Друг Си группируется и друг Вован решает ему помогать -оттянуть силы супостата Америки провоцирует "дикий" Запад войной. Первый раз весной не получилось, повторяет. Друг Си умолк,а теперь фюрер хочет заболтать Запад и требует безопасности, красных линий. И высокопарно уведомляет друга Си о его красных линиях. Ну ему и нарисовала Америка вожделенные красные линии.
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16.12.2021 18:23 Ответить
Путлер очкует, .. гарантии ему подавай
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16.12.2021 18:29 Ответить
я могу гарантировать что он *****.
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16.12.2021 21:57 Ответить
еще один сходный пирует имел место в ноябре 1940 года. Каменный зад Кремля Молотов после праздников поехал к фюреру с предложениями по переустройству Европы. Суть предложений Сталина была проста - он согласен присоединиться к Тройственному Союзу, но на таких условиях. Прибалтика как союзные республики, граница с Германией по Керзону. Интересы СССР в Румынии и Болгарии Германии не касаются, На Дарданеллах база СССР, турки заключают договор о дружбе с Союзом, а японцы отдают добровольно СевСахалин. Гитлер запросил перерыв для консультаций с этими странами, у всех были договора с Германией и между собой. Все конечно возмутились хамством СССР и Гитлер отказал и тут же Барбаросса вышла на финальную стадию. А Сталин выбрал план концентрации основных сил именно на Юго-Западе для реально воплощения этого плана. И до сих пор диванные историки рейха спорят о 1941 году, мол фюрер обманул Сталина и мы были не готовы. Готовы и еще как.
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16.12.2021 18:52 Ответить
НУ ТОЧНО ПУТИН ШАВКА КИТАЙСКАЯ !)
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16.12.2021 19:27 Ответить
СНАЧАЛА ПУСТЬ РОССИЯ ПОНЕСЁТ НАКАЗАНИЕ !!!
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16.12.2021 19:39 Ответить
Крым вернули и свалили с востока Украины. Тогда можно поговорить о гарантиях.
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16.12.2021 20:56 Ответить
Точно як на сцені 95 кварталу: Агресор просить гарантій своєї безпеки під час окупації чужих територій.
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16.12.2021 20:57 Ответить
Я жив в СРСР( УРСР), де розумні люди говорили, що читати газети, потрібно "між рядків". Читаю.Раша диктує США свої умови? Не треба думати, що в Кремлі дурні. Ясно навіть мені, що США зараз приймуть позу коника Горбунка))) вже бачу питання юзарів: "а що лапотно-смердюча параша, зробить солнцеликим США?". Скажу перше, що спадає на думку - Раша розмістить гіперзвукові ракети у Венесуелі. Далі Карибська криза 2, нагадаю, що після першої, США прибрали ракети з Туреччини. Як сценарiй?
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16.12.2021 21:43 Ответить
Сценарій можливий, але одно питання-а гіперзвукові ракети де? І невже про них ніхто не знає(якщо вони є взагалі). Невже на хитрожопого пуйла не знайдеться болт з лівою різьбою?
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17.12.2021 05:28 Ответить
Гиперзвуковые ракеты, уже на дежурстве, т. е. приняты на вооружение. Ну и так, отвлеченно, в 1961 году, Гагарин в космос летал. Слышал?
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17.12.2021 06:02 Ответить
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17.12.2021 08:02 Ответить
Тільки там буде скоріше якийсь Салман Закіров або Мовладі Газімурадов. Із поціновувачів червоного взуття, овець і занижених авто.
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17.12.2021 08:27 Ответить
Реалия. В Детройте поселили поровну белых и негров, всего 2 млн. Сейчас там 800 000 жителей, и 80% это негры. Я был в Детройте, ездил на хоккей, посмотреть Дацука. Окраины, сплошные руины, белых оттуда выжили, дома по доллару продаются, лишь бы налоги не платить. У меня сестра живет в США, в небольшом поселке. У них договоренность с сосдями не продавать недвижимость неграм, но со слов сестры негры пол-беды, беда латиносы, там башни вообще нет.
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17.12.2021 08:32 Ответить
А от цікаво-а до чого тут Гагарін?
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18.12.2021 16:07 Ответить
Это не предложения, а "одесский шум, похожий на работу". Судя по комментам, никто так и не понял о чем речь.
Объясняю: выдвинуто 2 совершенно разных требования. Одно оскорбительное, другое вполне обоснованное. Требования выдвинуты в связке, хотя они друг от друга никак не зависят. Выдвинуты они вместе, чтобы по ним отказали и можно было дальше мозги канифолить "прогрессивному человечеству".
Вот эти требования:
1) Гарантии невступления Украины в НАТО. Требование дурацкое и оскорбительное. Никто не может решать за Украину, проситься ли ей в НАТО или нет (хотя Украине до НАТО, как до Луны пешком, это мое мнение). Любой политик, попытавшийся даже заговорить на эту тему, попадется на простейшую, тупую "разводку" и "потеряет лицо".
2) Гарантии неразмещения оперативных систем, угрожающих европейской части РФ. Требование обоснованное, но дурацкое: в Восточной Европе такие системы НАТО размещать не собирается: хватит ядерных авиабомб, которые в Турции и в Германии на "ключе" хранятся. Но это требование (вполне, кстати, выполнимое) выдвигается в неразрывном единстве с первым.
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16.12.2021 21:51 Ответить
передайте пану Ху"лу, що такі гарантії обов'язково будуть видані Московії.
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16.12.2021 21:57 Ответить
Гарантії безпеки для паРаші? Та не проблема! Їх можна прописати, для економії паперу, прямо у Будапештському меморандумі - якраз під підписом президента паРаші.
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16.12.2021 22:26 Ответить
На самом деле - лажа... дело - дрянь.
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17.12.2021 00:46 Ответить
Хитрый кагебешный жучара. Януковощ, когда припекло, умотал в Мордор жить, а Путлер видать хочет в США местечко пригреть.
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17.12.2021 02:30 Ответить
Це вже якийсь сюрреалізм...злодій вимагає, щоб в нього не забрали те, що він вкрав.
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17.12.2021 05:21 Ответить
... і поважали злодія
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17.12.2021 07:50 Ответить
пакт о ненападении ссср-германия уже был ----- будапештский меморандум уже был ---- договор в хельсинки о нерушимости границ в ЕВРОПЕ подписали в 1975 году ---- договор о ..великой.. дружбе ..навека.. и признании границ кучма подписал с рф в 1997 году . про крым и даунбас понятно ---- все эти договора висят в кремлевском сортире . давайте повесим еще один ближе к унитазу
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17.12.2021 06:48 Ответить
На коліна ******, на коліна. І повзком просити ярлика.
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17.12.2021 07:46 Ответить
Дуже хитро зроблені в тому Кремлі, дай їм гарантії. Кремлю потрібно починати не з гарантій безпеки для Росії, а з звільнення окупованих теріторий України, з гарантій не порушення міжнародного права, територіальної цілісності інших держав, зменшення свого озброєння.
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17.12.2021 08:25 Ответить
"Кремль передал условия США..." "Путин готов встретиться с зеленским..." ( чтобы вручить ему 30 сребреников и пожизненную сатрапию над малороссией) .... Это уже цепочка после х**ло-биднонских разговоров...
Так бидон и х**ло порешали мечту зели о капитуляции....
То есть - им кажется, что они порешали...
оНи опять, как и в 14-м году , не учли украинский народ... ох, не учли...
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17.12.2021 08:31 Ответить
Злочинець висуває умови гарантії безпеки? Щось нове!
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17.12.2021 09:22 Ответить
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