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Новини Політика України Війна
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Брюссель (243) війна (56406) Східне партнерство (109) Німеччина (4529) Зеленський (17439) Словенія (122) Франція (1970) нормандська четвірка (1523) Макрон Емманюель (1053) Жовква Ігор (132) Шольц Олаф (719)

Візит Зеленського до Брюсселя був успішним. Досягнуто низки важливих результатів, – Жовква

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Візит Зеленського до Брюсселя був успішним. Досягнуто низки важливих результатів, – Жовква

Візит президента України Володимира Зеленського для участі в шостому саміті Східного партнерства, який відбувся у Брюсселі 15 грудня за участю президентів/голів урядів держав-партнерів, країн – членів Європейського Союзу та керівництва ЄС, був спрямований на досягнення конкретних результатів.

 Про це розповів заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, коментуючи підсумки саміту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"З упевненістю можу сказати, що цей візит був успішним, і ось чому. По-перше, це питання безпеки. Саміт відбувся на тлі безпрецедентних викликів для України та загрози поновлення агресії РФ проти нашої держави. Саме тому Україна була в центрі уваги цього саміту. Президент України детально окреслив наші очікування від партнерів. Відповідь лідерів ЄС дуже чітка: у разі нової ескалації з боку Росії проти України ціна таких дій буде дуже високою, а наслідки – дуже серйозними", – зауважив Жовква.

За його словами, Євросоюз уже має напоготові нові посилені санкції, і ця дискусія лідерів ЄС продовжиться сьогодні, під час засідання Європейської ради.

"Очікуємо також, що сьогодні Європейський парламент зі свого боку надішле потужні сигнали на адресу Москви у своїй резолюції", – додав заступник керівника Офісу Глави держави.

У цьому контексті він відзначив зустріч у Брюсселі президента України з учасниками Нормандського формату – президентом Франції Емманюелем Макроном та новим федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Глава держави наголосив на нашій відданості дипломатичним шляхам врегулювання конфлікту. Лідери домовилися докласти всіх зусиль для проведення саміту Нормандського формату", – зазначив Ігор Жовква.

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Другим важливим результатом, як зауважив заступник керівника Офісу Президента, стала ініціатива "Асоційованого тріо", заснована лідерами України, Молдови та Грузії в липні цього року в Батумі за участю президента Європейської ради Шарля Мішеля, яка голосно прозвучала на саміті Східного партнерства.

"Схвалено Спільну заяву лідерів Тріо, у якій чітко зафіксовані наміри трьох країн координувати реалізацію своїх євроінтеграційних прагнень на шляху до членства в ЄС. Підтримка та готовність поглиблювати практичну співпрацю з державами Тріо зафіксована й у Декларації саміту Східного партнерства. З ініціативи президента Литви Гітанаса Наусєди відбулася окрема зустріч 11 держав – членів ЄС з лідерами Тріо. Розраховуємо, що в перспективі ми зможемо вийти на проведення таких зустрічей у форматі 27+3. Відповідні сигнали підтримки асоційованих країн-партнерів прозвучали й від керівників європейських інституцій", – розповів Ігор Жовква.

По-третє, за його словами, Україна зробила черговий крок на євроінтеграційному шляху – Словенія стала сьомою країною, з якою Українська держава підписала Декларацію про підтримку європейських перспектив.

"Особливої ваги цьому документу надає той факт, що він укладений саме під час словенського головування в Раді ЄС. Продовжуємо роботу з іншими столицями Євросоюзу", – повідомив заступник керівника Офісу Президента.

Четвертий результат – це практична складова саміту Східного партнерства. За його підсумками схвалено Регіональний економічний та інвестиційний план, який передбачає виділення протягом наступних п’яти років 2,3 млрд євро на реалізацію конкретних проектів у країнах Східного партнерства.

"Завдяки додатковому фінансуванню з боку міжнародних організацій, державним та приватним інвестиціям, грантам і гарантіям загалом на підтримку держав-партнерів може бути мобілізовано до 17 млрд євро, з яких на Україну, за попередніми розрахунками, припадатиме до 6,5 млрд євро. Ми розраховуємо, що ці цифри не залишаться на папері. Глава держави чітко наголосив, що ми готові якнайшвидше почати реалізацію нових проєктів у межах п’яти флагманських ініціатив, передбачених планом", – зауважив Ігор Жовква.

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За його словами, особливо нашу державу цікавлять сфери, де вона вже досягла значного прогресу. Зокрема, модернізація пунктів пропуску та інфраструктури на кордонах, розвиток цифрової інфраструктури, підвищення енергоефективності та воднева енергетика.

"По-п’яте, візит був використаний для проведення двосторонніх зустрічей з керівництвом Євросоюзу та лідерами держав – членів ЄС. На полях саміту було проведено низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав – членів Євросоюзу. Це була добра нагода для обговорення комплексу безпекових питань напередодні засідання Європейської ради, просування підтримки стратегічного курсу України на членство в ЄС і НАТО, а також досягнення домовленостей у реалізації практичних ініціатив на двосторонньому рівні", – резюмував заступник керівника Офісу Глави Української держави.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
я считаю что Украина должна следовать примеру израиля и сделать днк-тест на украинство - всем депутатам министрам и презеденту
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16.12.2021 15:38
+14
по-шосте, привіз чумові магнітики!
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16.12.2021 15:36
+14
Такий же успішний, як ы вызит до Оману? І знову рейсовим літаком, за рахунок Лєнки?
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16.12.2021 15:37
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Усе це робити треба йому було 2 рокі раніше
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16.12.2021 15:35 Відповісти
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16.12.2021 16:50 Відповісти
Поток ничего не значащих комментариев.
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16.12.2021 15:35 Відповісти
Маніпулятори НІКОЛИ не конкретизують. НІКОЛИ.
Вони роблять вкид, а далі всі самі собі придумують, як це розуміти.
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16.12.2021 15:59 Відповісти
по-шосте, привіз чумові магнітики!
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16.12.2021 15:36 Відповісти
оправдание удачного шопинга зеленки...
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16.12.2021 15:36 Відповісти
Такий же успішний, як ы вызит до Оману? І знову рейсовим літаком, за рахунок Лєнки?
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16.12.2021 15:37 Відповісти
"купил жене сапоги" (С)
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16.12.2021 15:37 Відповісти
Аж две пары! Это ж успех!
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16.12.2021 15:59 Відповісти
А шлепки со стразиками все-таки зажал...
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16.12.2021 16:15 Відповісти
я считаю что Украина должна следовать примеру израиля и сделать днк-тест на украинство - всем депутатам министрам и презеденту
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16.12.2021 15:38 Відповісти
Не будут в Израиле такого делать. - делить на пацаков и читланян. Там проверяют родословную по маме, но и это не аксиома, ибо есть процедура обращения (долго, но реально).
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16.12.2021 16:20 Відповісти
Яковлевич ты главнее чем этот хер с бородой(фашист)- который министр внутренних дел ?
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16.12.2021 16:49 Відповісти
Я с ним ни бородой, ни чем иным не меряюсь. Чувак лишь высказал свое мнение, это его право. Пусть протолкнет через Кнессет. ИМХО, это оголтелый расизм.
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16.12.2021 17:16 Відповісти
этот хер с бородой(фашист) и не должен занимать такую должность а должен занимать место у параши -конченый выродок
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16.12.2021 18:04 Відповісти
Он просто дурак или таким притворяется. Думаю, что ему не дают покоя лаврі Владимира Вольфовича. Понятно, что провести такое в жизнь ему не позволят, но поговорить можно.
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16.12.2021 21:33 Відповісти
Тобто, Ви вважаєте, що Вища Рада Рабинів, це ідіоти?
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16.12.2021 19:20 Відповісти
А де я таке говорив, прямо чи опосередковано? Для Рабинату тест ДНК - не аргумент, вони перевірятимуть родовід по материнській лінії (документи та покази свідків). А яке відношення має пан міністр до Рабинату - це питання до нього.
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16.12.2021 21:31 Відповісти
Давайте узагальнимо. Що було б, якби українці ухвалили закон про "національну державу для українського народу"? Тобто, "Україна для українців".
А в Ізраїлі такий закон є...
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17.12.2021 05:11 Відповісти
Почнемо з того, що в ізраїльскому паспорті є графа про національність, в українському - немає.
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17.12.2021 08:25 Відповісти
Єврей - це віросповідання. Національність не може складатися з людей різних рас. Згадай ефіопських, чи китайських євреїв.
Журналист: "То есть если я скажу, что я еврейка по национальности, то это будет неправильно сказано?" Яков Дов Блайх: "По моему мнению, это будет неправильно. Нет еврея по национальности."
https://www.unian.net/society/129897-glavnyiy-ravvin-ukrainyi-ya-slyishal-chto-medvedev-evrey-no-na-ego-obrezanie-menya-ne-priglasili.html
І ще. Новий закон про антисемітизм запровадив в Україні кастове суспільство.
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17.12.2021 08:37 Відповісти
З точки зору єврейського закону, не буває єврєїв -китайців чи євреїв-ефіопів, є євреї (які разом утворюють єфрейський народ) та неєвреї. Єврей, який живе в Китаї, відрізняється від єврея-ізраїльтянина зовнішністю, мовою (якою вільно володіє), звичками й таке інше, але обидва - євреї і частина одного народу - єврейського.
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18.12.2021 18:17 Відповісти
Що будете робити з молекулярно-генетичними маркерами? Є гарний вихід: оголосити науку генетику фашистською брехнею і заборонити нафіг! А усіх генетиків розстріляти, щоб не пропагували нацизм!
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18.12.2021 20:16 Відповісти
Проблема не в генетиці, а в тому, хто та як намагається використати досягнення цієї науки у пропаганді расизму. Якщо забороняти все, що можна використати на шкоду, то треба забороняти практично все, починаючи (як мінімум) з автомобіля.
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18.12.2021 21:48 Відповісти
Я не знаю, що таке молекулярно-генетичні маркери, але здогадуюсь, що йдеться про певні властивості, які передаються через гени. Звісно, китайський (чи будь-який інший) єврей через предків по чоловічій лінії міг набути гени народу, серед якого його народ живе протягом століть - і що з того? Я навіть підсилю ситуацію, згадавши про процедуру гійюра (прийняття до єврейського народу з інших народів) - у герів з цими маркерами буде зовсім погано, типові "пацаки". Далі, гер (як повноцінний єврей) матиме спільне потомство з іншими євреями ("читланянами"), і що нам тоді скажуть маркери? Я не знаю. Якщо йти цим шляхом, то доведеться піднімати "труди" доктора Геббельса. Я - проти.
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18.12.2021 21:57 Відповісти
Шановний Іґорь Яковлєвічь! Ваше "проти" підпадає під Закон про антисемітизм! Ви - затятий антисеміт...
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19.12.2021 05:47 Відповісти
Посмотрела анализ бриффинага на Радио Свобода . Особенно интресно про расклад сил в мире сейчас . Рекомендую

#зеленский #******************** #прямойэфир
Саммит «Восточного партнерства»: за чем поехал Зеленский | Свобода Live

https://youtu.be/eTyZNSvGal8

16.12.2021 08:10
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16.12.2021 15:38 Відповісти
1. Тошно видеть его мерзкую рожу.
2. Ещё противнее слышать его гнусавый мерзкий голос гнойного наркушника.
3. Всего не пересмотришь - для этого люди общаются и обмениваются увиденным.

Вы не могли бы сказать двумя тезисами о чём Вы хотели сказать?
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16.12.2021 16:08 Відповісти
Как обычно всрався, а переговоры с тупиным ведутся без участия Украины.
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16.12.2021 16:17 Відповісти
Там не только брифинг - дальше интресный материал про геополитику.
Учитывая болезненную тему Украины для мира : хутин будет регулярно накалять на границе обстановку - и это теперь до его смерти . Надо бы процессускорить 😀😀😀
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16.12.2021 16:27 Відповісти
В двух словах - буклет они новый передел мира в итересах раши .
Смотрите минуты после брифинга- интресный анализ политолога
Особенно , что Эрдоган потребовал изменить совет безопасности ООН,
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16.12.2021 16:22 Відповісти
Сорри - будет ли
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16.12.2021 16:23 Відповісти
Давно пора. Иначе ООН ожидает судьба Лиги Наций, а мир рискует повторить 1939-45 г., только у нінешнего "фюрера" уже есть ЯО.
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16.12.2021 21:36 Відповісти
я собі уявляю, як ця "успішність" нам ще боком вилізе(((
чи пропонується повірити (без стьобу) про найвеличнішого?!
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16.12.2021 15:40 Відповісти
Если Ленка довольна тогда все в порядке !
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16.12.2021 15:44 Відповісти
Як послухаєш завгосподарський відділ, то куди б не поїхав за кордоном **********, так візити успішні і є результати.
Коли їздить по Україні і все бере під "контроль", чомусь починається суцільний треш і повний "гогілашвілі"(
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16.12.2021 15:44 Відповісти



Львівський НеХіккікоморі

Оррр,це офіційний аккаунт,сук
"Взяв участь у церемонії фотографуння..."

Офіс Президента



Володимир Зеленський взяв участь у церемонії фотографування глав держав та урядів - учасників шостого саміту Східного партнерства.



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16.12.2021 15:46 Відповісти
Він фоткаця літав?
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16.12.2021 16:19 Відповісти
Успех в чем? Гринпоца опять потрепали по морде?
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16.12.2021 15:49 Відповісти
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16.12.2021 15:52 Відповісти
Помним, помним инвестиции с Омана.
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16.12.2021 15:50 Відповісти
А 10 миллиардов из Катара?
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16.12.2021 15:59 Відповісти
о
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16.12.2021 16:02 Відповісти
Дуже серьйозный важливий візит. Значний поштовх (в ж.пу???), значні переговори, могутні сигнали, значна стурбованість, бла бла бла бла бла… Ось у цьому і полягає вся зелена зовнішня політика… повітряна кулька….
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16.12.2021 16:09 Відповісти
Визютер...

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16.12.2021 16:14 Відповісти
Ни на .................................. эти важные результаты не влияют, а Минские тебе придется выполнять, эмэриканцы, французики, шольценята, все они с Пальчевсксим, с ОПЗЖ проросийские . Вот и дуайте на пару, что с этим делать.
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16.12.2021 16:16 Відповісти
Визит Зеленского в Брюссель был успешным....

Успешнее чем в Оман? С Патрушевым встречался?
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16.12.2021 16:24 Відповісти
Концерт прошел под бурные аплодисменты переходящие в овации.........
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16.12.2021 16:25 Відповісти
..... с гомерическим смехом под звуки пианино.
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16.12.2021 17:57 Відповісти
А Куляба ще нічого не заявив ? Сидів скраєчку,як сирота.
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16.12.2021 16:33 Відповісти
Ещё бы ,зекрыса на весь Мир отказался от помощи НАТО
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16.12.2021 16:34 Відповісти
Та он из своих визитов уже 100500 миллиардов-триллионов инвестиций привез!
Конечно МЫ ВЕРИМ в отчеты о его визитах!
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16.12.2021 16:38 Відповісти
Візит ЗЕленого посміховиська до Брюсселя був приречений на успіх . Бо він, таки спромігся, майже без помилок, повторити текст, котрий йому начитували в ухо суфлери через навушник... А потім, навіть не перепочивши, він гордо "селфілся" на фоні "пісяючого хлопчика"... Це чергова "непересічна перемога" "найвеличнішого лідера" усього зе-лохторату та усіх "какіхразніц" в нашій галактиці ... Цей день, без перебільшення, буде вписаний в історію ********** великими літерами : ЗЄЛЯ ....ЛО!!!
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16.12.2021 16:55 Відповісти
только на фоне писающего мальчика(((((( а где селфи с гамбургером на заправке((
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16.12.2021 17:29 Відповісти
Не було ніяких природніх катастроф, пожарів, ніхто не помер, і слава Богу
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16.12.2021 17:29 Відповісти
Огласите весь список "результатов", пожалуйста
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16.12.2021 17:52 Відповісти
Договорился о гастролях 95го квартала?
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16.12.2021 19:44 Відповісти
Смішний короткий анекдот :
Візит Зеленського до Брюсселя був успішним.

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16.12.2021 20:17 Відповісти
Ошеломительные результаты визита укладываются в три буквы--ППР!
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16.12.2021 20:32 Відповісти
это хорошо.
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17.12.2021 01:32 Відповісти
 
 