Візит Зеленського до Брюсселя був успішним. Досягнуто низки важливих результатів, – Жовква

Візит президента України Володимира Зеленського для участі в шостому саміті Східного партнерства, який відбувся у Брюсселі 15 грудня за участю президентів/голів урядів держав-партнерів, країн – членів Європейського Союзу та керівництва ЄС, був спрямований на досягнення конкретних результатів.

Про це розповів заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, коментуючи підсумки саміту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"З упевненістю можу сказати, що цей візит був успішним, і ось чому. По-перше, це питання безпеки. Саміт відбувся на тлі безпрецедентних викликів для України та загрози поновлення агресії РФ проти нашої держави. Саме тому Україна була в центрі уваги цього саміту. Президент України детально окреслив наші очікування від партнерів. Відповідь лідерів ЄС дуже чітка: у разі нової ескалації з боку Росії проти України ціна таких дій буде дуже високою, а наслідки – дуже серйозними", – зауважив Жовква.

За його словами, Євросоюз уже має напоготові нові посилені санкції, і ця дискусія лідерів ЄС продовжиться сьогодні, під час засідання Європейської ради.

"Очікуємо також, що сьогодні Європейський парламент зі свого боку надішле потужні сигнали на адресу Москви у своїй резолюції", – додав заступник керівника Офісу Глави держави.

У цьому контексті він відзначив зустріч у Брюсселі президента України з учасниками Нормандського формату – президентом Франції Емманюелем Макроном та новим федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Глава держави наголосив на нашій відданості дипломатичним шляхам врегулювання конфлікту. Лідери домовилися докласти всіх зусиль для проведення саміту Нормандського формату", – зазначив Ігор Жовква.

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Другим важливим результатом, як зауважив заступник керівника Офісу Президента, стала ініціатива "Асоційованого тріо", заснована лідерами України, Молдови та Грузії в липні цього року в Батумі за участю президента Європейської ради Шарля Мішеля, яка голосно прозвучала на саміті Східного партнерства.

"Схвалено Спільну заяву лідерів Тріо, у якій чітко зафіксовані наміри трьох країн координувати реалізацію своїх євроінтеграційних прагнень на шляху до членства в ЄС. Підтримка та готовність поглиблювати практичну співпрацю з державами Тріо зафіксована й у Декларації саміту Східного партнерства. З ініціативи президента Литви Гітанаса Наусєди відбулася окрема зустріч 11 держав – членів ЄС з лідерами Тріо. Розраховуємо, що в перспективі ми зможемо вийти на проведення таких зустрічей у форматі 27+3. Відповідні сигнали підтримки асоційованих країн-партнерів прозвучали й від керівників європейських інституцій", – розповів Ігор Жовква.

По-третє, за його словами, Україна зробила черговий крок на євроінтеграційному шляху – Словенія стала сьомою країною, з якою Українська держава підписала Декларацію про підтримку європейських перспектив.

"Особливої ваги цьому документу надає той факт, що він укладений саме під час словенського головування в Раді ЄС. Продовжуємо роботу з іншими столицями Євросоюзу", – повідомив заступник керівника Офісу Президента.

Четвертий результат – це практична складова саміту Східного партнерства. За його підсумками схвалено Регіональний економічний та інвестиційний план, який передбачає виділення протягом наступних п’яти років 2,3 млрд євро на реалізацію конкретних проектів у країнах Східного партнерства.

"Завдяки додатковому фінансуванню з боку міжнародних організацій, державним та приватним інвестиціям, грантам і гарантіям загалом на підтримку держав-партнерів може бути мобілізовано до 17 млрд євро, з яких на Україну, за попередніми розрахунками, припадатиме до 6,5 млрд євро. Ми розраховуємо, що ці цифри не залишаться на папері. Глава держави чітко наголосив, що ми готові якнайшвидше почати реалізацію нових проєктів у межах п’яти флагманських ініціатив, передбачених планом", – зауважив Ігор Жовква.

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За його словами, особливо нашу державу цікавлять сфери, де вона вже досягла значного прогресу. Зокрема, модернізація пунктів пропуску та інфраструктури на кордонах, розвиток цифрової інфраструктури, підвищення енергоефективності та воднева енергетика.

"По-п’яте, візит був використаний для проведення двосторонніх зустрічей з керівництвом Євросоюзу та лідерами держав – членів ЄС. На полях саміту було проведено низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав – членів Євросоюзу. Це була добра нагода для обговорення комплексу безпекових питань напередодні засідання Європейської ради, просування підтримки стратегічного курсу України на членство в ЄС і НАТО, а також досягнення домовленостей у реалізації практичних ініціатив на двосторонньому рівні", – резюмував заступник керівника Офісу Глави Української держави.