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Новости Политика Украины Война
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Брюссель (594) война (46763) Восточное партнерство (171) Германия (6015) Зеленский (16541) Словения (133) Франция (3077) нормандская четверка (1596) Макрон (945) Жовква Игорь (125) Шольц Олаф (546)

Визит Зеленского в Брюссель был успешным. Достигнут ряд важных результатов, - Жовква

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Визит Зеленского в Брюссель был успешным. Достигнут ряд важных результатов, - Жовква

Визит президента Украины Владимира Зеленского для участия в шестом саммите Восточного партнерства, который состоялся в Брюсселе 15 декабря при участии президентов/глав правительств государств-партнеров, стран - членов Европейского Союза и руководства ЕС, был направлен на достижение конкретных результатов.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква, комментируя итоги саммита, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"С уверенностью могу сказать, что этот визит был успешным, и вот почему. Во-первых, это вопрос безопасности. Саммит состоялся на фоне беспрецедентных вызовов для Украины и угроз возобновления агрессии РФ против нашего государства. Именно поэтому Украина была в центре внимания этого саммита. Президент Украины подробно очертил наши ожидания от партнеров. Ответ лидеров ЕС довольно четкий: в случае новой эскалации со стороны России против Украины цена таких действий будет очень высокой, а последствия – очень серьезными", – отметил Жовква.

По его словам, у Евросоюза уже есть наготове новые усиленные санкции, и эта дискуссия лидеров ЕС продлится сегодня, во время заседания Европейского совета.

"Ожидаем также, что сегодня Европейский парламент в свою очередь направит мощные сигналы в адрес Москвы в своей резолюции", – добавил заместитель руководителя Офиса Главы государства.

В этом контексте он отметил встречу в Брюсселе Президента Украины с участниками Нормандского формата – Президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Глава государства подчеркнул нашу приверженность дипломатическим путям урегулирования конфликта. Лидеры договорились приложить все усилия для проведения саммита Нормандского формата", – отметил Игорь Жовква.

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Вторым важным результатом, как подчеркнул заместитель руководителя Офиса Президента, стала инициатива "Ассоциированного трио", основанная лидерами Украины, Молдовы и Грузии в июле текущего года в Батуми при участии Президента Европейского совета Шарля Мишеля, громко прозвучавшая на саммите Восточного партнерства.

"Одобрено совместное заявление лидеров Трио, в котором четко зафиксированы намерения трех стран координировать реализацию своих евроинтеграционных стремлений на пути к членству в ЕС. Поддержка и готовность к углублению практического сотрудничества с государствами Трио зафиксирована и в Декларации саммита Восточного партнерства. По инициативе Президента Литвы Гитанаса Науседы состоялась отдельная встреча 11 государств – членов ЕС с лидерами Трио. Рассчитываем, что в перспективе мы сможем выйти на проведение таких встреч в формате 27+3. Соответствующие сигналы поддержки ассоциированных стран-партнеров прозвучали и от руководителей европейских институций", – рассказал Игорь Жовква.

В-третьих, по его словам, Украина сделала очередной шаг на пути евроинтеграции – Словения стала седьмой страной, с которой Украинское государство подписало Декларацию о поддержке европейских перспектив.

"Особое значение этому документу придает тот факт, что он заключен именно во время словенского председательства в Совете ЕС. Продолжаем работу с другими столицами Евросоюза", – сообщил заместитель руководителя Офиса Президента.

Четвертый результат – практическая составляющая саммита Восточного партнерства. По его итогам одобрен Региональный экономический и инвестиционный план, предусматривающий выделение в течение следующих пяти лет 2,3 млрд евро на реализацию конкретных проектов в странах Восточного партнерства.

"Благодаря дополнительному финансированию со стороны международных организаций, государственным и частным инвестициям, грантам и гарантиям в целом на поддержку государств-партнеров может быть мобилизовано до 17 млрд евро, из которых на Украину, по предварительным расчетам, может быть выделено до 6,5 млрд евро. Мы рассчитываем, что эти цифры не останутся на бумаге. Глава государства четко подчеркнул, что мы готовы в кратчайшие сроки начать реализацию новых проектов в рамках пяти флагманских инициатив, предусмотренных планом", – отметил Игорь Жовква.

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По его словам, особенно наше государство интересуют сферы, где оно уже достигло значительного прогресса. В частности модернизация пунктов пропуска и инфраструктуры на границах, развитие цифровой инфраструктуры, повышение энергоэффективности и водородная энергетика.

"В-пятых, визит был использован для проведения двусторонних встреч с руководством Евросоюза и лидерами государств – членов ЕС. На полях саммита был проведен ряд двусторонних встреч с лидерами государств – членов Евросоюза. Это была хорошая возможность для обсуждения комплекса вопросов безопасности накануне заседания Европейского совета, продвижения поддержки стратегического курса Украины на членство в ЕС и НАТО, а также достижения договоренностей в реализации практических инициатив на двустороннем уровне", – резюмировал заместитель руководителя Офиса Главы Украинского государства.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+19
я считаю что Украина должна следовать примеру израиля и сделать днк-тест на украинство - всем депутатам министрам и презеденту
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16.12.2021 15:38
+14
по-шосте, привіз чумові магнітики!
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16.12.2021 15:36
+14
Такий же успішний, як ы вызит до Оману? І знову рейсовим літаком, за рахунок Лєнки?
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16.12.2021 15:37
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Правила форума Совет форумчан
Усе це робити треба йому було 2 рокі раніше
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16.12.2021 15:35 Ответить
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16.12.2021 16:50 Ответить
Поток ничего не значащих комментариев.
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16.12.2021 15:35 Ответить
Маніпулятори НІКОЛИ не конкретизують. НІКОЛИ.
Вони роблять вкид, а далі всі самі собі придумують, як це розуміти.
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16.12.2021 15:59 Ответить
по-шосте, привіз чумові магнітики!
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16.12.2021 15:36 Ответить
оправдание удачного шопинга зеленки...
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16.12.2021 15:36 Ответить
Такий же успішний, як ы вызит до Оману? І знову рейсовим літаком, за рахунок Лєнки?
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16.12.2021 15:37 Ответить
"купил жене сапоги" (С)
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16.12.2021 15:37 Ответить
Аж две пары! Это ж успех!
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16.12.2021 15:59 Ответить
А шлепки со стразиками все-таки зажал...
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16.12.2021 16:15 Ответить
я считаю что Украина должна следовать примеру израиля и сделать днк-тест на украинство - всем депутатам министрам и презеденту
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16.12.2021 15:38 Ответить
Не будут в Израиле такого делать. - делить на пацаков и читланян. Там проверяют родословную по маме, но и это не аксиома, ибо есть процедура обращения (долго, но реально).
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16.12.2021 16:20 Ответить
Яковлевич ты главнее чем этот хер с бородой(фашист)- который министр внутренних дел ?
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16.12.2021 16:49 Ответить
Я с ним ни бородой, ни чем иным не меряюсь. Чувак лишь высказал свое мнение, это его право. Пусть протолкнет через Кнессет. ИМХО, это оголтелый расизм.
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16.12.2021 17:16 Ответить
этот хер с бородой(фашист) и не должен занимать такую должность а должен занимать место у параши -конченый выродок
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16.12.2021 18:04 Ответить
Он просто дурак или таким притворяется. Думаю, что ему не дают покоя лаврі Владимира Вольфовича. Понятно, что провести такое в жизнь ему не позволят, но поговорить можно.
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16.12.2021 21:33 Ответить
Тобто, Ви вважаєте, що Вища Рада Рабинів, це ідіоти?
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16.12.2021 19:20 Ответить
А де я таке говорив, прямо чи опосередковано? Для Рабинату тест ДНК - не аргумент, вони перевірятимуть родовід по материнській лінії (документи та покази свідків). А яке відношення має пан міністр до Рабинату - це питання до нього.
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16.12.2021 21:31 Ответить
Давайте узагальнимо. Що було б, якби українці ухвалили закон про "національну державу для українського народу"? Тобто, "Україна для українців".
А в Ізраїлі такий закон є...
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17.12.2021 05:11 Ответить
Почнемо з того, що в ізраїльскому паспорті є графа про національність, в українському - немає.
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17.12.2021 08:25 Ответить
Єврей - це віросповідання. Національність не може складатися з людей різних рас. Згадай ефіопських, чи китайських євреїв.
Журналист: "То есть если я скажу, что я еврейка по национальности, то это будет неправильно сказано?" Яков Дов Блайх: "По моему мнению, это будет неправильно. Нет еврея по национальности."
https://www.unian.net/society/129897-glavnyiy-ravvin-ukrainyi-ya-slyishal-chto-medvedev-evrey-no-na-ego-obrezanie-menya-ne-priglasili.html
І ще. Новий закон про антисемітизм запровадив в Україні кастове суспільство.
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17.12.2021 08:37 Ответить
З точки зору єврейського закону, не буває єврєїв -китайців чи євреїв-ефіопів, є євреї (які разом утворюють єфрейський народ) та неєвреї. Єврей, який живе в Китаї, відрізняється від єврея-ізраїльтянина зовнішністю, мовою (якою вільно володіє), звичками й таке інше, але обидва - євреї і частина одного народу - єврейського.
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18.12.2021 18:17 Ответить
Що будете робити з молекулярно-генетичними маркерами? Є гарний вихід: оголосити науку генетику фашистською брехнею і заборонити нафіг! А усіх генетиків розстріляти, щоб не пропагували нацизм!
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18.12.2021 20:16 Ответить
Проблема не в генетиці, а в тому, хто та як намагається використати досягнення цієї науки у пропаганді расизму. Якщо забороняти все, що можна використати на шкоду, то треба забороняти практично все, починаючи (як мінімум) з автомобіля.
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18.12.2021 21:48 Ответить
Я не знаю, що таке молекулярно-генетичні маркери, але здогадуюсь, що йдеться про певні властивості, які передаються через гени. Звісно, китайський (чи будь-який інший) єврей через предків по чоловічій лінії міг набути гени народу, серед якого його народ живе протягом століть - і що з того? Я навіть підсилю ситуацію, згадавши про процедуру гійюра (прийняття до єврейського народу з інших народів) - у герів з цими маркерами буде зовсім погано, типові "пацаки". Далі, гер (як повноцінний єврей) матиме спільне потомство з іншими євреями ("читланянами"), і що нам тоді скажуть маркери? Я не знаю. Якщо йти цим шляхом, то доведеться піднімати "труди" доктора Геббельса. Я - проти.
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18.12.2021 21:57 Ответить
Шановний Іґорь Яковлєвічь! Ваше "проти" підпадає під Закон про антисемітизм! Ви - затятий антисеміт...
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19.12.2021 05:47 Ответить
Посмотрела анализ бриффинага на Радио Свобода . Особенно интресно про расклад сил в мире сейчас . Рекомендую

#зеленский #******************** #прямойэфир
Саммит «Восточного партнерства»: за чем поехал Зеленский | Свобода Live

https://youtu.be/eTyZNSvGal8

16.12.2021 08:10
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16.12.2021 15:38 Ответить
1. Тошно видеть его мерзкую рожу.
2. Ещё противнее слышать его гнусавый мерзкий голос гнойного наркушника.
3. Всего не пересмотришь - для этого люди общаются и обмениваются увиденным.

Вы не могли бы сказать двумя тезисами о чём Вы хотели сказать?
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16.12.2021 16:08 Ответить
Как обычно всрався, а переговоры с тупиным ведутся без участия Украины.
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16.12.2021 16:17 Ответить
Там не только брифинг - дальше интресный материал про геополитику.
Учитывая болезненную тему Украины для мира : хутин будет регулярно накалять на границе обстановку - и это теперь до его смерти . Надо бы процессускорить 😀😀😀
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16.12.2021 16:27 Ответить
В двух словах - буклет они новый передел мира в итересах раши .
Смотрите минуты после брифинга- интресный анализ политолога
Особенно , что Эрдоган потребовал изменить совет безопасности ООН,
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16.12.2021 16:22 Ответить
Сорри - будет ли
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16.12.2021 16:23 Ответить
Давно пора. Иначе ООН ожидает судьба Лиги Наций, а мир рискует повторить 1939-45 г., только у нінешнего "фюрера" уже есть ЯО.
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16.12.2021 21:36 Ответить
я собі уявляю, як ця "успішність" нам ще боком вилізе(((
чи пропонується повірити (без стьобу) про найвеличнішого?!
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16.12.2021 15:40 Ответить
Если Ленка довольна тогда все в порядке !
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16.12.2021 15:44 Ответить
Як послухаєш завгосподарський відділ, то куди б не поїхав за кордоном **********, так візити успішні і є результати.
Коли їздить по Україні і все бере під "контроль", чомусь починається суцільний треш і повний "гогілашвілі"(
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16.12.2021 15:44 Ответить



Львівський НеХіккікоморі

Оррр,це офіційний аккаунт,сук
"Взяв участь у церемонії фотографуння..."

Офіс Президента



Володимир Зеленський взяв участь у церемонії фотографування глав держав та урядів - учасників шостого саміту Східного партнерства.



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16.12.2021 15:46 Ответить
Він фоткаця літав?
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16.12.2021 16:19 Ответить
Успех в чем? Гринпоца опять потрепали по морде?
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16.12.2021 15:49 Ответить
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16.12.2021 15:52 Ответить
Помним, помним инвестиции с Омана.
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16.12.2021 15:50 Ответить
А 10 миллиардов из Катара?
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16.12.2021 15:59 Ответить
о
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16.12.2021 16:02 Ответить
Дуже серьйозный важливий візит. Значний поштовх (в ж.пу???), значні переговори, могутні сигнали, значна стурбованість, бла бла бла бла бла… Ось у цьому і полягає вся зелена зовнішня політика… повітряна кулька….
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16.12.2021 16:09 Ответить
Визютер...

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16.12.2021 16:14 Ответить
Ни на .................................. эти важные результаты не влияют, а Минские тебе придется выполнять, эмэриканцы, французики, шольценята, все они с Пальчевсксим, с ОПЗЖ проросийские . Вот и дуайте на пару, что с этим делать.
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16.12.2021 16:16 Ответить
Визит Зеленского в Брюссель был успешным....

Успешнее чем в Оман? С Патрушевым встречался?
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16.12.2021 16:24 Ответить
Концерт прошел под бурные аплодисменты переходящие в овации.........
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16.12.2021 16:25 Ответить
..... с гомерическим смехом под звуки пианино.
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16.12.2021 17:57 Ответить
А Куляба ще нічого не заявив ? Сидів скраєчку,як сирота.
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16.12.2021 16:33 Ответить
Ещё бы ,зекрыса на весь Мир отказался от помощи НАТО
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16.12.2021 16:34 Ответить
Та он из своих визитов уже 100500 миллиардов-триллионов инвестиций привез!
Конечно МЫ ВЕРИМ в отчеты о его визитах!
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16.12.2021 16:38 Ответить
Візит ЗЕленого посміховиська до Брюсселя був приречений на успіх . Бо він, таки спромігся, майже без помилок, повторити текст, котрий йому начитували в ухо суфлери через навушник... А потім, навіть не перепочивши, він гордо "селфілся" на фоні "пісяючого хлопчика"... Це чергова "непересічна перемога" "найвеличнішого лідера" усього зе-лохторату та усіх "какіхразніц" в нашій галактиці ... Цей день, без перебільшення, буде вписаний в історію ********** великими літерами : ЗЄЛЯ ....ЛО!!!
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16.12.2021 16:55 Ответить
только на фоне писающего мальчика(((((( а где селфи с гамбургером на заправке((
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16.12.2021 17:29 Ответить
Не було ніяких природніх катастроф, пожарів, ніхто не помер, і слава Богу
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16.12.2021 17:29 Ответить
Огласите весь список "результатов", пожалуйста
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16.12.2021 17:52 Ответить
Договорился о гастролях 95го квартала?
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16.12.2021 19:44 Ответить
Смішний короткий анекдот :
Візит Зеленського до Брюсселя був успішним.

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16.12.2021 20:17 Ответить
Ошеломительные результаты визита укладываются в три буквы--ППР!
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16.12.2021 20:32 Ответить
это хорошо.
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17.12.2021 01:32 Ответить
 
 