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Локдауну не буде, але маски залишаться надовго, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Локдауну не буде, але маски залишаться надовго, - Шмигаль

Високі темпи вакцинації - понад 1 млн осіб на тиждень - дозволяють Україні уникати запровадження локдауну в умовах пандемії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це ключовий фактор, який дозволяє говорити бізнесу, що локдауну не буде", - заявив він на організованому медіахолдингом НВ гала-івенті "Україна та Світ 2022" у Києві у четвер.

Прем’єр нагадав, що рівень вакцинації в Україні вже перевищив 40%.

Водночас Шмигаль наголосив, що окремі обмежувальні заходи, зокрема носіння масок, зберігатимуться ще досить довго. Він пояснив, що вакцинація цілком не захищає від інфікування, проте суттєво знижує ризик серйозного перебігу хвороби та навантаження на медичну систему.

Як повідомлялося, цього тижня уряд продовжив адаптивний карантин ще на квартал – до кінця березня 2022 року.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
А Шмигаль не живе з Гогішвілі?
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16.12.2021 20:13
+14
Та шмыгалю пох те маски.
Тут главное поставить толпу в позу.
Бо и так понятно шо маски до жопы в плане распространения вирусов.
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16.12.2021 20:51
+12
Йдеш палити шини- вдягни маску!
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16.12.2021 20:17
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І де маски?
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16.12.2021 22:52 Відповісти
как сам премьер-министр Денис Шмыгаль соблюдает карантин https://www.youtube.com/watch?v=iX29siAXr84&t=79s
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16.12.2021 23:23 Відповісти
Маски для бидла.
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17.12.2021 06:19 Відповісти
А коли знімуть обмеження на проїзд в міському транспорті "жовтої зони"?!
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17.12.2021 06:31 Відповісти
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17.12.2021 09:21 Відповісти
Раньше грабили в масках.
Сейчас грабят тех, кто в масках!
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17.12.2021 13:24 Відповісти
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