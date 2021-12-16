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Локдауна не будет, но маски останутся надолго, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Локдауна не будет, но маски останутся надолго, - Шмыгаль

Высокие темпы вакцинации – более 1 млн человек в неделю – позволяют Украине избегать введения локдауна в условиях пандемии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это ключевой фактор, позволяющий говорить бизнесу, что локдауна не будет", - заявил он на организованном медиахолдингом НВ гала-ивенте "Украина и Мир 2022" в Киеве в четверг.

Премьер-министр напомнил, что уровень вакцинации в Украине уже превысил 40%.

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В то же время Шмыгаль подчеркнул, что отдельные ограничительные меры, в том числе ношение масок, будут сохраняться еще достаточно долго. Он объяснил, что вакцинация не защищает от инфицирования, однако существенно снижает риск серьезного течения болезни и нагрузки на медицинскую систему.

Как сообщалось, на этой неделе правительство продлило адаптивный карантин еще на квартал – до конца марта 2022 года.
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Топ комментарии
+14
А Шмигаль не живе з Гогішвілі?
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16.12.2021 20:13
+14
Та шмыгалю пох те маски.
Тут главное поставить толпу в позу.
Бо и так понятно шо маски до жопы в плане распространения вирусов.
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16.12.2021 20:51
+12
Йдеш палити шини- вдягни маску!
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16.12.2021 20:17
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І де маски?
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16.12.2021 22:52 Ответить
как сам премьер-министр Денис Шмыгаль соблюдает карантин https://www.youtube.com/watch?v=iX29siAXr84&t=79s
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16.12.2021 23:23 Ответить
Маски для бидла.
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17.12.2021 06:19 Ответить
А коли знімуть обмеження на проїзд в міському транспорті "жовтої зони"?!
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17.12.2021 06:31 Ответить
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17.12.2021 09:21 Ответить
Раньше грабили в масках.
Сейчас грабят тех, кто в масках!
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17.12.2021 13:24 Ответить
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