У Дніпрі вперше в історії з'явилася об'їзна дорога, - ОДА. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж
На Дніпропетровщині відкрили рух Південним обходом обласного центру. Збудована "з нуля" 7-кілометрова магістраль з’єднала запорізьку трасу з Південним мостом. Для Дніпра це перша в його історії об'їзна дорога.
Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
Новозбудований Південний обхід є трасою 1-ї категорії і має по дві смуги у кожен бік. Автошлях збудували за програмою "Велике будівництво".
Об’їзну створювали сучасними технологіями. Загалом зробили 7 шарів "дорожнього одягу", між якими на окремих ділянках проклали геомембрану. Вона захищатиме автошлях від потрапляння ґрунтових вод та сприятиме водовідведенню під час опадів. Також на дорозі нанесли спеціальну "пластикову" розмітку, що світиться вночі. Дорога розрахована на будь-які легкові та вантажні авто.
Перш ніж запускати основний рух новою дорогою, покриття протестували. Випробування довірили поважним раритетам – будівельній техніці 1930-70-х років. "На міцність" трасу випробували ГАЗ, ЗІС, ЗІЛ, КАВЗ 30-70-х років ХХ століття та сучасні вантажівки "Ford". Загальна вага автівок – понад 500 тонн.
"Цьогоріч на Дніпропетровщині збудовано та відремонтовано понад 550 км доріг – державних та місцевих. Серед наймасштабніших проєктів – об’їзна дорога Дніпра, якою вже відкрили рух. Вона розвантажуватиме місто від транзитного транспорту. А значить, фури не руйнуватимуть вулиці обласного центру", – розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Пропускна спроможність Південного обходу Дніпра – до 20 тис. машин на добу.
Нагадаємо, 1 грудня під час щорічного Послання про внутрішнє і зовнішнє становище України Президент Володимир Зеленський повідомив, що за ініційованою ним програмою "Велике будівництво" в Україні уже відремонтували та збудували загалом 13 тисяч км доріг.
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Ця дорога для бурятської бронекінноти ?
Але от прийшли люди і зробили те, що 10 років не змогли здійснити 2 найефективніши керівники держави. Не соромно за них?
на левом берегу она ведет в никуда
ОБЪЕЗДНАЯ. НАЧАЛО
Идея создания объездной дороги, которая разгрузила бы центр города, появилась еще в 70-х годах прошлого века, однако тогда развития эта мысль не получила. Вопрос разгрузки дорог остро встал перед властями в 2000-х годах, а к 2009-му Днепропетровск оставался единственным областным центром, не имеющим объездной дороги.
Решающий момент настал - весной 2010 года на строительство первой очереди выделили средства. Планы были грандиозные, а деньги - огромные. Тогда весь проект оценили в 900 млн гривен. Городская эстакада непрерывного движения «Правобережные съезды с Кайдакского моста» и объездная дорога «Южный обход Днепропетровска» должны были стать основой новой транспортной инфраструктуры области. Их задачей было соединить в одно целое все основные дорожные магистрали области, расходящиеся от центра Днепра в направлении Запорожья, Кривого Рога, Донецка, Полтавы, Харькова и Киева.
Всего на объездной дороге выделяют 4 основных участка:
правобережный съезд с Кайдакского моста (5,2 км);
участок дороги от Южного моста до Запорожского шоссе (6 км);
дороги от Южного моста и до трассы Днепр - Мелитополь (12 км);
дорога от Мелитопольской до Харьковской трассы (13 км).
Первый участок дороги сдали осенью 2011 года, и сразу же приступили ко второму.
По правому берегу Днепра от Кайдакского моста в сторону Запорожского шоссе установили десятки бетонных опор. Во время строительства пришлось отселить не один жилой дом, который стоял на пути автострады. Жители города даже выходили на протесты, но результат был не в их пользу. В 2011 году строителям даже пришлось силой снести дом, жильцы которого не желали съезжать. В основном их переселяли в многоквартирные дома на жилмассиве Западный.
Планировалось, что протяженность будущих съездов с моста составит 6 км. Из них 1 км - эстакада, пролегающая над промышленной зоной - заводом имени Петровского и трубным заводом, а также железнодорожным полотном.
На новый объект возлагали немало надежд - в заголовках новостей постоянно мелькали фразы про «ударные темпы строительства» и «сдачу в эксплуатацию досрочно». Вся объездная дорога вместе с правобережными съездами с Кайдакского моста должна была иметь протяженность около 70 км, а полностью закончить строительство планировали к 2015 году. Южный обход должен был стать самым громким инфраструктурным проектом Днепропетровской области за годы независимости Украины. Но что-то пошло не так.
В 2014 году облгосадминистрация не смогла найти денег на финансирование следующей очереди и проект заморозили. С тех пор об этом грандиозном провале ежедневно напоминали бетонные опоры, грустно устремленные в небо. Они постепенно ветшали, как и надежды жителей Днепра на достройку объездной дороги.
В апреле 2018 года строительство второй очереди объездной дороги возобновили.
Прежде всего руководство области принялось за избавление от «петли» - технической дороги, которой, по факту, не существовало в природе. Работа спорилась и в скором времени на объездной дороге собрали мост. На подъездах к нему уложили асфальт, а затем ввели эту часть дороги в эксплуатацию.
Дальше строительство второй очереди пройдет в два этапа.
Сначала сделают участок дороги от Запорожского шоссе до дороги на Аэропорт, затем - от дороги на Аэропорт до Южного моста.
А вот для для строительства второго участка еще до сих пор собирают необходимые документы, которые потом отправятся на экспертизу для оценки специалистами.А пока все внимание приковано к той части Южного обхода, ее заброшенный фрагмент в районе Кайдакского моста продолжает приходить в негодность и делать окружающий пейзаж еще более зловещим. Сейчас это место похоже на съемочную площадку для фильма в жанре антиутопии - серый бетон, ржавый металл и абсолютное запустение. Остается надеяться, что совместные усилия областной и городской властей сыграют свою роль, финансирование найдется и объездная дорога начнет исполнять свою важную функцию, вместо того, чтобы подпирать бетонными опорами небо.
Голосніше всіх волає "тримай злодія" сам злодій.
ДЛЯ ЯКОГО ТРАФІКУ ЦЯ ДРОГА? З Солоного на Іларіонове?