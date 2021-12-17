УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3919 відвідувачів онлайн
Новини Фоторепортаж
21 571 52
Дніпро (299) Дніпропетровщина (2364) дороги (1505) Велике будівництво (718)

У Дніпрі вперше в історії з'явилася об'їзна дорога, - ОДА. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На Дніпропетровщині відкрили рух Південним обходом обласного центру. Збудована "з нуля" 7-кілометрова магістраль з’єднала запорізьку трасу з Південним мостом. Для Дніпра це перша в його історії об'їзна дорога.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

У Дніпрі вперше в історії зявилася обїзна дорога, - ОДА 01

Новозбудований Південний обхід є трасою 1-ї категорії і має по дві смуги у кожен бік. Автошлях збудували за програмою "Велике будівництво".

Об’їзну створювали сучасними технологіями. Загалом зробили 7 шарів "дорожнього одягу", між якими на окремих ділянках проклали геомембрану. Вона захищатиме автошлях від потрапляння ґрунтових вод та сприятиме водовідведенню під час опадів. Також на дорозі нанесли спеціальну "пластикову" розмітку, що світиться вночі. Дорога розрахована на будь-які легкові та вантажні авто.

У Дніпрі вперше в історії зявилася обїзна дорога, - ОДА 02

Також читайте: Вперше за часів Незалежності відновлено трасу Дніпро-Хутірське, - Дніпропетровська ОДА. ФОТО

У Дніпрі вперше в історії зявилася обїзна дорога, - ОДА 03

Перш ніж запускати основний рух новою дорогою, покриття протестували. Випробування довірили поважним раритетам – будівельній техніці 1930-70-х років. "На міцність" трасу випробували ГАЗ, ЗІС, ЗІЛ, КАВЗ 30-70-х років ХХ століття та сучасні вантажівки "Ford". Загальна вага автівок – понад 500 тонн.

У Дніпрі вперше в історії зявилася обїзна дорога, - ОДА 04
У Дніпрі вперше в історії зявилася обїзна дорога, - ОДА 05

"Цьогоріч на Дніпропетровщині збудовано та відремонтовано понад 550 км доріг – державних та місцевих. Серед наймасштабніших проєктів – об’їзна дорога Дніпра, якою вже відкрили рух. Вона розвантажуватиме місто від транзитного транспорту. А значить, фури не руйнуватимуть вулиці обласного центру", – розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

У Дніпрі вперше в історії зявилася обїзна дорога, - ОДА 06

Також дивіться: Нікопольську трасу повністю відремонтували на Дніпропетровщині, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпрі вперше в історії зявилася обїзна дорога, - ОДА 07

Пропускна спроможність Південного обходу Дніпра – до 20 тис. машин на добу.

Нагадаємо, 1 грудня під час щорічного Послання про внутрішнє і зовнішнє становище України Президент Володимир Зеленський повідомив, що за ініційованою ним програмою "Велике будівництво" в Україні уже відремонтували та збудували загалом 13 тисяч км доріг.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
достраивать начали в 18 году. Просто кто-то обладает секретным умением втыкивать желтые таблички
показати весь коментар
17.12.2021 19:09
+12
Объездной по сути нет. Точно также въезжая в город со стороны Павлограда вы едете через всю правду и Малиновского до Южного моста. Единственное теперь подымаетесь не по Космичке или Яснополянской а по этому аппендиксу и на запорожскую трассу . То есть разгрузили 2 улицы и все. А когда въезжаешь в Днепр со стороны Запорожья - так вообще ни о каком объезде речи нет. Опять на Южный мост и дальше фактически через полгорода, как и раньше на выезд. И если вы посмотрите карту, до достроить мимо левого берега объездную невозможно, ибо там все застроено жилыми и пром объектами плюс частный сектор. Какой идиот это так все планировал - большой вопрос. Миллиарды гривен вбухали в то, что бы разгрузить фактически две улицы.
показати весь коментар
17.12.2021 19:48
+10
Яке "велике будівництво"? Ця дорога будувалася щонайменше 10 років.
показати весь коментар
17.12.2021 19:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Радий за дніпрян. Нарешті.
показати весь коментар
17.12.2021 19:04 Відповісти
На кордоні України 100 тис. Орди

Ця дорога для бурятської бронекінноти ?
показати весь коментар
17.12.2021 20:10 Відповісти
То что достроили молодцы конечно. Но с южного моста все опять едут через весь город только по левому берегу создавая пробки и убивая дороги . До обьездной настоящей еще далеко
показати весь коментар
18.12.2021 04:00 Відповісти
Яке "велике будівництво"? Ця дорога будувалася щонайменше 10 років.
показати весь коментар
17.12.2021 19:04 Відповісти
Строиться она может и 50 лет. А тут взяли и за всех достроили. Это же очевидно.
показати весь коментар
17.12.2021 19:05 Відповісти
достраивать начали в 18 году. Просто кто-то обладает секретным умением втыкивать желтые таблички
показати весь коментар
17.12.2021 19:09 Відповісти
Удивитесь, Голик тогда был советником Губернатора, а сейчас Министра. Одни и те же люди. Гройсман с лопатой не стоял. Сравните объемы отремонтированных дорог тогда и сейчас.
показати весь коментар
17.12.2021 19:11 Відповісти
Сравнил,тогда в Днепре было больше отремонтировано и реконстсруировано.
показати весь коментар
17.12.2021 19:15 Відповісти
Да. И тогда Голик орал, как команда Порошенко проводит децентрализацию во благо Украины. Вы правы, ничего не меняется. Разве что стырили дорожный фонд и переименовали его и децентрализацию в программу доброго царя. И расставили таблички
показати весь коментар
17.12.2021 19:15 Відповісти
И заметьте. Зеленский с лопатой НЕ СТОИТ. Он даже не премьер.
показати весь коментар
17.12.2021 19:16 Відповісти
Сірко, вірно-добудували, але все собі приписали, хоча там відсотків 70 вже було побудовано до цих вилупків.
показати весь коментар
18.12.2021 10:58 Відповісти
І скільки вона ще повинна була будуватися (за вашим планом)?
Але от прийшли люди і зробили те, що 10 років не змогли здійснити 2 найефективніши керівники держави. Не соромно за них?
показати весь коментар
17.12.2021 21:56 Відповісти
Справа не в тому, що вони добудували, справа в тому, що вони все будівництво собі приписали. А там % 70 були давно готові.
показати весь коментар
18.12.2021 10:55 Відповісти
Мены пох.. й, кто кому что приписал. Мне удобно сейчас передвигаться. И я благодарен людям, которые наконец-то сделали то, что лежало в зачаточном состоянии десятилетия.
показати весь коментар
18.12.2021 11:01 Відповісти
Круто. Всегда транзит через Днепр подразумевал проезд через центр города со стоянием во всех пробках.
показати весь коментар
17.12.2021 19:04 Відповісти
ничего не изменилось
показати весь коментар
17.12.2021 19:08 Відповісти
как ничего не изменилось? По Южному мосту объезжаешь и все, сразу на трассе на Запорожье
показати весь коментар
17.12.2021 19:09 Відповісти
Что значит и все? А раньше южного моста не было? Раз и все Раз и все. А что там за мостом? Правильно, переезд на левый берег и так же по центру города
показати весь коментар
17.12.2021 19:13 Відповісти
Очень хорошее начало, рад за Днепр, теперь такими же темпами необходимо развязаться на левом берегу после Южного моста, что-бы попасть без квеста на Запорожскую трассу.
показати весь коментар
17.12.2021 19:35 Відповісти
Посмотрите карту - там надо снести Чапли, Приднепровск, Приднепровскую ТЭЦ и кучу всего еще. Могу только пожелать удачи
показати весь коментар
17.12.2021 19:50 Відповісти
Объездной по сути нет. Точно также въезжая в город со стороны Павлограда вы едете через всю правду и Малиновского до Южного моста. Единственное теперь подымаетесь не по Космичке или Яснополянской а по этому аппендиксу и на запорожскую трассу . То есть разгрузили 2 улицы и все. А когда въезжаешь в Днепр со стороны Запорожья - так вообще ни о каком объезде речи нет. Опять на Южный мост и дальше фактически через полгорода, как и раньше на выезд. И если вы посмотрите карту, до достроить мимо левого берега объездную невозможно, ибо там все застроено жилыми и пром объектами плюс частный сектор. Какой идиот это так все планировал - большой вопрос. Миллиарды гривен вбухали в то, что бы разгрузить фактически две улицы.
показати весь коментар
17.12.2021 19:48 Відповісти
Не полностью конечно согласен. Просто теперь такой же кусок нужно нужно сделать с южного на симферопольскую трассу . Вот тогда это будет подобие окружной. Это не дешево но и не дорого. Абсолютно реально. Я никоим образом не хвалю нынешную власть но дороги реально делают и это факт. Раньше только говорили
показати весь коментар
18.12.2021 04:07 Відповісти
Я про это писал - там негде прокладывать трассу. Там все в жилой и промышленной застройке плюс приднепровская тэц.
показати весь коментар
18.12.2021 07:08 Відповісти
Програма на гроші НАРОДУ УКРАЇНИ!!!
показати весь коментар
17.12.2021 19:05 Відповісти
стефанчук, тимошенко - і там ціла скирда зелених покидьків собі хатинки по 1000 кв.м. побудували за гроші НАРОДУ УКРАЇНИ!
показати весь коментар
17.12.2021 19:18 Відповісти
Дороги це добре. Коли Зе буде відбувати довічне за держзраду по вагнерівцям, групі "Шведа", антиконституційному розгону Ради та й багато чого іншого, я навіть приїду по цих шляхах, і привезу йому згущене молоко і чай.
показати весь коментар
17.12.2021 19:07 Відповісти
Дурні завжди думкою багатіли! Прийміть вітання!
показати весь коментар
17.12.2021 21:58 Відповісти
Ні, Зе багатіє на розкраданні коштів на "Великому Будівництві", так що дурень тут явно не я ))
показати весь коментар
18.12.2021 02:16 Відповісти
как то 7 км маловато для "обьездной" даже для моего села
показати весь коментар
17.12.2021 19:37 Відповісти
какая объездная дорого?
на левом берегу она ведет в никуда
показати весь коментар
17.12.2021 19:41 Відповісти
Обьезнаая дрога длиной 7км для города миллионника.Хм-хм.
показати весь коментар
17.12.2021 19:45 Відповісти

ОБЪЕЗДНАЯ. НАЧАЛО
Идея создания объездной дороги, которая разгрузила бы центр города, появилась еще в 70-х годах прошлого века, однако тогда развития эта мысль не получила. Вопрос разгрузки дорог остро встал перед властями в 2000-х годах, а к 2009-му Днепропетровск оставался единственным областным центром, не имеющим объездной дороги.

Решающий момент настал - весной 2010 года на строительство первой очереди выделили средства. Планы были грандиозные, а деньги - огромные. Тогда весь проект оценили в 900 млн гривен. Городская эстакада непрерывного движения «Правобережные съезды с Кайдакского моста» и объездная дорога «Южный обход Днепропетровска» должны были стать основой новой транспортной инфраструктуры области. Их задачей было соединить в одно целое все основные дорожные магистрали области, расходящиеся от центра Днепра в направлении Запорожья, Кривого Рога, Донецка, Полтавы, Харькова и Киева.

Всего на объездной дороге выделяют 4 основных участка:

правобережный съезд с Кайдакского моста (5,2 км);
участок дороги от Южного моста до Запорожского шоссе (6 км);
дороги от Южного моста и до трассы Днепр - Мелитополь (12 км);
дорога от Мелитопольской до Харьковской трассы (13 км).

Первый участок дороги сдали осенью 2011 года, и сразу же приступили ко второму.
По правому берегу Днепра от Кайдакского моста в сторону Запорожского шоссе установили десятки бетонных опор. Во время строительства пришлось отселить не один жилой дом, который стоял на пути автострады. Жители города даже выходили на протесты, но результат был не в их пользу. В 2011 году строителям даже пришлось силой снести дом, жильцы которого не желали съезжать. В основном их переселяли в многоквартирные дома на жилмассиве Западный.

Планировалось, что протяженность будущих съездов с моста составит 6 км. Из них 1 км - эстакада, пролегающая над промышленной зоной - заводом имени Петровского и трубным заводом, а также железнодорожным полотном.

На новый объект возлагали немало надежд - в заголовках новостей постоянно мелькали фразы про «ударные темпы строительства» и «сдачу в эксплуатацию досрочно». Вся объездная дорога вместе с правобережными съездами с Кайдакского моста должна была иметь протяженность около 70 км, а полностью закончить строительство планировали к 2015 году. Южный обход должен был стать самым громким инфраструктурным проектом Днепропетровской области за годы независимости Украины. Но что-то пошло не так.

В 2014 году облгосадминистрация не смогла найти денег на финансирование следующей очереди и проект заморозили. С тех пор об этом грандиозном провале ежедневно напоминали бетонные опоры, грустно устремленные в небо. Они постепенно ветшали, как и надежды жителей Днепра на достройку объездной дороги.



В апреле 2018 года строительство второй очереди объездной дороги возобновили.
Прежде всего руководство области принялось за избавление от «петли» - технической дороги, которой, по факту, не существовало в природе. Работа спорилась и в скором времени на объездной дороге собрали мост. На подъездах к нему уложили асфальт, а затем ввели эту часть дороги в эксплуатацию.

Дальше строительство второй очереди пройдет в два этапа.
Сначала сделают участок дороги от Запорожского шоссе до дороги на Аэропорт, затем - от дороги на Аэропорт до Южного моста.



А вот для для строительства второго участка еще до сих пор собирают необходимые документы, которые потом отправятся на экспертизу для оценки специалистами.А пока все внимание приковано к той части Южного обхода, ее заброшенный фрагмент в районе Кайдакского моста продолжает приходить в негодность и делать окружающий пейзаж еще более зловещим. Сейчас это место похоже на съемочную площадку для фильма в жанре антиутопии - серый бетон, ржавый металл и абсолютное запустение. Остается надеяться, что совместные усилия областной и городской властей сыграют свою роль, финансирование найдется и объездная дорога начнет исполнять свою важную функцию, вместо того, чтобы подпирать бетонными опорами небо.

показати весь коментар
17.12.2021 20:08 Відповісти
Зелені слуги звикли знімати вершки з праці попередників, при цьому хая їх, а під шумок кіздити на порядок більше.
Голосніше всіх волає "тримай злодія" сам злодій.
показати весь коментар
17.12.2021 20:17 Відповісти
шо там разгрузили??, донецкое шоссе все в рытвинах от фур....
показати весь коментар
17.12.2021 20:34 Відповісти
Що розвантажили? БЮДЖЕТ!
показати весь коментар
17.12.2021 21:30 Відповісти
Велике будивництво-это огромное достижение команды Зеленского!
показати весь коментар
17.12.2021 20:38 Відповісти
Дорога, которую начали строить давно и бесполезная. Она подходит к мосту с правого берега. А на левом берегу упирается в Приднепровск с плотной застройкой и узкими дорогами. Думать надо, перед тем как делать. Только деньги распилили.
показати весь коментар
17.12.2021 20:47 Відповісти
І знову вперше, капець історія України почалась з 2019?
показати весь коментар
17.12.2021 20:53 Відповісти
всё равно зрада.
показати весь коментар
17.12.2021 21:04 Відповісти
А совковий металобрух обов'язково було вивозити для понтів?
показати весь коментар
17.12.2021 21:10 Відповісти
І знов в те саме питання:
ДЛЯ ЯКОГО ТРАФІКУ ЦЯ ДРОГА? З Солоного на Іларіонове?
показати весь коментар
17.12.2021 21:28 Відповісти
А ничего что обьездная дорога со стороны Кривого Рога в сторону Запорожья в Днепре стоит уже лет десять?" Впервые""-- ога как же.
показати весь коментар
17.12.2021 21:31 Відповісти
Те,що побудували херню нікому непотрібну - це факт.А от про *****...Не тобі звиздіти,село куйовське.
показати весь коментар
17.12.2021 21:46 Відповісти
Критика строительства верная. До идеала далеко. Но это лучше,чем как раньше бы украли эти же деньги.
показати весь коментар
18.12.2021 05:56 Відповісти
комп графика и снег где пруфы...зеленые ватные достиги)
показати весь коментар
18.12.2021 12:43 Відповісти
Обьездная только потому, что разгружает Космическую и Победу, а все остальное не изменилось. Переезд будет также загружен, с сумашедшими заторами. Вот спасибо благодетелям
показати весь коментар
18.12.2021 20:27 Відповісти
Шо ви за клоуном херню повторюєте?! Навколо Дніпра декілька обїздних доріг, ніяких "перше в історії"!
показати весь коментар
19.12.2021 08:07 Відповісти
 
 