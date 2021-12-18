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Колишній голова Дніпропетровської облради підозрюється у зловживанні владою та погрозі вбивством, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Колишній голова Дніпропетровської облради підозрюється у зловживанні владою та погрозі вбивством, - поліція

Протиправними діями 48-річний чоловік наніс місцевому бюджету збитки у майже 10 мільйонів гривень. Також змушував свого підлеглого до підписання завідомо неправдивих документів та погрожував йому вбивством. За обома фактами поліцейські оголосили фігуранту підозру, а суд обрав запобіжний захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими поліції області викрили колишнього голову Дніпропетровської обласної ради у протиправній діяльності.

Повідомляється, що підозрюваний, діючи в інтересах приватної компанії, порушив процедуру продажу комунального майна, чим наніс збитки на понад 9,7 млн грн. Питання продажу майна жодного разу не виносилось на розгляд профільної комісії Дніпропетровської обласної ради, а також не було дотримано процедуру опублікування інформації про продаж майна у засобах масової інформації.

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Відповідно приватна компанія отримала необґрунтоване право на придбання майна, а також знижку при його купівлі.

Окремо поліцейські встановили факт погрози вбивством одному з працівників. Працюючи першим заступником голови однієї з міськрад, він залякував та примушував начальника управління до підписання завідомо неправдивих актів виконаних робіт приватною компанією.

Ексголові Дніпропетровської облради було повідомлено підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Сьогодні, 17 грудня, судом обрано запобіжний захід – застава 1 мільйон 135 тисяч гривень.

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Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.
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18.12.2021 14:29 Відповісти
Передел потоков, 90-е возвращаются.
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18.12.2021 14:38 Відповісти
Без вказівки прізвища підозрюваного, скидається на фейк, колишніх голів Дніпропетровської обласної ради було багато .....
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18.12.2021 14:48 Відповісти
Удод Євген Григорович; род. 30 мая 1973, Кривой Рог, и он не лох
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18.12.2021 15:30 Відповісти
Удод Євген Григорович. Привіт Вілкулам?
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18.12.2021 14:48 Відповісти
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18.12.2021 15:34 Відповісти
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18.12.2021 15:39 Відповісти
Да!!!! Все у них чики пуки!!!! Пуки - чики!!!! Нефти нет вышки не ставят, за то парковочные автоматы бабло им качают теперь !!! И не у одного ро....жа не треснула!!!
И все равно Украина - это сказка!!!! Пошли они на х...й!!!
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18.12.2021 14:59 Відповісти
Додуделся.
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18.12.2021 15:26 Відповісти
 
 