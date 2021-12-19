Білорусь готова розмістити ядерну зброю в разі "загрози з боку НАТО", - керівник МЗС РБ Макей
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білорусь готова розмістити на своїй території російську ядерну зброю за наявності загрози з боку НАТО,
Як передаеє Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ республіки Володимир Макей в інтерв'ю телеканалу RT Arabic.
"Те, про що заявив Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння, - це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - цитує Макея Держагентство БелТА в суботу.
Глава білоруського МЗС також заявив про нібито "нарощування сил НАТО в Україні".
"Ми бачимо, що чисельність військовослужбовців США і НАТО, які перебувають на території України, зростає", - заявив міністр.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав на початку грудня, що заяви Олександра Лукашенка про можливість розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі можна розцінювати як застереження Заходу.
"Я б цю заяву сприймав як дуже серйозне застереження, яке продиктоване насамперед тією безрозсудною політикою, яку проводить Захід", - сказав він 1 грудня.
За його словами, зокрема, коли в Німеччині формувалася нова коаліція, з боку деяких осіб звучали вимоги виведення ядерної зброї з території Німеччини, а генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив про можливість пересування ядерної зброї на схід. "Що ще треба пояснювати нашим західним колегам, щоб подібного роду нерозсудливість все-таки зупинилося? Я думаю, Олександр Григорович Лукашенко реагував саме на ці заходи", - сказав Лавров.
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С цветами ходили? Ходили.
Или беларусам нельзя было ходить с цветами?
"пол америки твоей любимой" - ох ты ж и чмо лищнехромосомное
Украина готова разместить на своей территории американское ядерное оружие при наличии угрозы со стороны Беларуси.
Министр иностранных дел области - ну не смех ?
"Маккейн" недоделанный ...
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич." А.С.Пушкин
Мол если разместить расийское оружие - Расия точно будет его защищать!