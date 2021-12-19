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Білорусь готова розмістити ядерну зброю в разі "загрози з боку НАТО", - керівник МЗС РБ Макей

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь готова розмістити ядерну зброю в разі

Білорусь готова розмістити на своїй території російську ядерну зброю за наявності загрози з боку НАТО,

Як передаеє Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  заявив міністр закордонних справ республіки Володимир Макей в інтерв'ю телеканалу RT Arabic.

"Те, про що заявив Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння, - це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - цитує Макея Держагентство БелТА в суботу.

Глава білоруського МЗС також заявив про нібито "нарощування сил НАТО в Україні".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я запропоную Путіну повернути ядерну зброю в Білорусь",- Лукашенко. ВIДЕО

"Ми бачимо, що чисельність військовослужбовців США і НАТО, які перебувають на території України, зростає", - заявив міністр.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав на початку грудня, що заяви Олександра Лукашенка про можливість розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі можна розцінювати як застереження Заходу.

"Я б цю заяву сприймав як дуже серйозне застереження, яке продиктоване насамперед тією безрозсудною політикою, яку проводить Захід", - сказав він 1 грудня.

За його словами, зокрема, коли в Німеччині формувалася нова коаліція, з боку деяких осіб звучали вимоги виведення ядерної зброї з території Німеччини, а генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив про можливість пересування ядерної зброї на схід. "Що ще треба пояснювати нашим західним колегам, щоб подібного роду нерозсудливість все-таки зупинилося? Я думаю, Олександр Григорович Лукашенко реагував саме на ці заходи", - сказав Лавров.

Читайте також: Лавров про заяву Лукашенка щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі: Це дуже серйозне застереження Заходу
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Топ коментарі
+23
Можно подумать там Лука что то решает. Все лавочка закрылась, теперь его никто спрашивать не будет. Просрал он свою страну.
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18.12.2021 17:01
+23
население просрало свою Беларусь
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18.12.2021 17:16
+18
А США хай розміщає в Україні. Колись забрали, тепер хай віддають.
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18.12.2021 17:29
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18.12.2021 18:27 Відповісти
Шведы подключились недавно и британцы подтянулись...
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18.12.2021 18:29 Відповісти
Почему до сих пор пишут "Беларусь"? Это уже де-факто Минский федеральный округ РФ. Доходились беларусы с цветочками в руках на протестах...
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18.12.2021 18:31 Відповісти
Какой там округ... просто Белорусский район Смоленской области.
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18.12.2021 19:06 Відповісти
Украинцы тоже ходили и что?
https://censor.net/ru/photo_news/262579/perehodi_na_svetluyu_storonu_u_nas_pechenki_i_krasotki_ukrainki_provedali_berkut_obnovleno_fotoreportaj
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18.12.2021 22:26 Відповісти
И вот что, рашотроллик.

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18.12.2021 22:45 Відповісти
И что "вот что"?
С цветами ходили? Ходили.
Или беларусам нельзя было ходить с цветами?
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18.12.2021 22:55 Відповісти
Та ходите дальше с цветами, и свои автозаки с толкача заводите. Что ты тут делаешь, как бы белорус с польским флагом у ника. Смотри, напишу Бортникову, что плохо раштороллишь из под псевдопровайдера. Вас, тупых рабссиян, никакой флажок не спрячет. Тупость ваше все.
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18.12.2021 23:12 Відповісти
Все, кроме украинцев, тупые. Это я знаю.
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19.12.2021 00:00 Відповісти
прозрел, наконец-то !
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19.12.2021 00:09 Відповісти
Чего страна тогда такая бедная?
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19.12.2021 00:13 Відповісти
Vot eti raketi za 20 minut uze bombit kreml.eto pri tom sto te raketi v Germaniji,do Minska 5 minut.
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18.12.2021 18:35 Відповісти
Tri tipa u NATo raketi hypersonik "Dark Eagle", balisticeskaja PrsM ,krylataja Typhoon poxozaja na Tomagavki.Nado ix v Ukraine ustonovit budet poblyze ordi
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18.12.2021 18:39 Відповісти
а с Хутора Михайловского до Москвы всего 5 мин для "ГиперЛупа"
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19.12.2021 00:11 Відповісти
A jesli veter v druguju storonu podujet tak uze Minska kak i nebylo?Kakije tam raketi u vas?VOt NASAMS i jest u nas stob sbit vse vasi staryje raketi i samolioti takze.Efektivsnost 93%.A vy kak sbjote raketi jest s cem?F-35 sbjote oni nedavno byli zdes na dezurstve?
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18.12.2021 19:18 Відповісти
Prsm eto ne kartinki oni byli Latviji nedavno.ONi na platforme Himars kotoryje u Polsi mnogo jest.PRRsm dalnost 1500 kilometrov.Tut nikde ne kartinki,a realnyje raketi sto imejetsia teper u NATO
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18.12.2021 19:25 Відповісти
Ты с бутылки сначала попробуй встать, взрыватель лишнехромосомный
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18.12.2021 19:43 Відповісти
Короче РАБссиянцы... собирайте свой металлобрух вдоль украинской границы на валите в Сибирь китайтцев охранять...вдруг Сибиряку отберут без единого выстрела...
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18.12.2021 18:36 Відповісти
Напомни хоть один случай, когда китайцы вели завоевательные войны. Кроме попытки захвата Даманского (мутная история), где их несколько тысяч положили, а потом им так и отдали остров, когда Амур изменил русло.
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18.12.2021 18:41 Відповісти
Сибирь уже давно ихняя с 2009 года и без единого выстрела... и я о войне ничего не говорил...
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18.12.2021 18:43 Відповісти
Забудь ету сказку и никому больше не рассказывай. Может, лет тридцать назад и были китайцы, которые 24/7 землю пахали там, где даже мухоморы не росли. Сейчас нет такого от слова совсем. Я там бывал, все видел сам. Были бы и рады - инвестициям и безумно работоспособным работникам. Теперь Китай весь в автопроме, в нефтянке, в химии и ИТ - строит свои заводы в крупных городах и нанимает местных. В Китае уровень жизни и З/П давно впереди. Им Сибирь на..не надо завоевывать - они все покупают теперь. Они скупили пол америки твоей любимой, сейчас Африку скупают на корню. У китайцев своя философия-нам непонятная. Они если и селятся на чужбине(это крайне редко)-только своей тесной общиной. Знаешь хоть один чайна таун в Праге, Париже, Берлине? А в Гуаньчжоу, ввп которого в 2 разы ваше российского и в 40 раз выше украинского - на 1 кв км живет по 2-3 миллиона китайцев.
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18.12.2021 19:03 Відповісти
Кацапа всегда узнаешь по раболепию перед кетайцами

"пол америки твоей любимой" - ох ты ж и чмо лищнехромосомное
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18.12.2021 19:30 Відповісти
Они и Украину начали скупать.
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18.12.2021 23:03 Відповісти
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18.12.2021 18:40 Відповісти
Стишок Губермана о Путлере баране...
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18.12.2021 18:41 Відповісти
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18.12.2021 18:48 Відповісти
Беларусь готова разместить на своей территории российское ядерное оружие при наличии угрозы со стороны НАТО.
Украина готова разместить на своей территории американское ядерное оружие при наличии угрозы со стороны Беларуси.
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18.12.2021 19:03 Відповісти
Полиграфыч, просто с языка снял!
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18.12.2021 19:28 Відповісти
Нет Беларуси - есть область России.
Министр иностранных дел области - ну не смех ?
"Маккейн" недоделанный ...
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18.12.2021 19:20 Відповісти
Ну то нехай зразу з калгазником переходять на одну бульбу. Таке ембарго їм влаштують, що всі білоруси повтікають з країни, а раха їх довго і ситно годувати не буде
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18.12.2021 19:26 Відповісти
Отлично! Значит Украина будет иметь право размещать у себя ядерные ракеты США
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18.12.2021 19:39 Відповісти
Есть губерния параши - беларусская)))
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18.12.2021 20:00 Відповісти
"Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич." А.С.Пушкин
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18.12.2021 20:29 Відповісти
По факту пиндосы не хило развели эвропу ,напихав им ядерного оружия ,оставаясь как бе в стороне.
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18.12.2021 23:06 Відповісти
Макей шавка на московськім ланцюзі та підгавкує хазяїну-*****.
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19.12.2021 02:14 Відповісти
Алексей Щелочков. По поводу ВВП- его нужно считать на душу населения. В Китае 1,4млд человек и ВВП 12 трл ; Штатах- ВВП 21тлн и 350млн человек ; России ВВП 1,2 трл и 140 млн человек( это ка не парадоксально не на очень много больше , чем в Украине). Россия блефует - она сейчас ни на что не способна , на пороге больших проблем. Если ракеты поставят в Прибалтике - то время дилерах до Москвы и Питера будет исчисляться единицами минут - серьезной системы противоракетной обороны в Раше нет, все старое и трухлявое. Ей остаётся только блефовать, заставлять яростнее гавкать пропагандонов и молиться. Трудно себе уязвить сколько народу молиться , что бы от Раши в ближайшее время ничего не осталось ....
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19.12.2021 11:15 Відповісти
нету в рашке 140 миллионов
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19.12.2021 12:15 Відповісти
Свободу Вейшнории!
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19.12.2021 12:15 Відповісти
"Беларусь готова разместить на своей территории российское ядерное оружие" - вот она, дъявольская хитрость лукашенки!
Мол если разместить расийское оружие - Расия точно будет его защищать!
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19.12.2021 12:18 Відповісти
ЧАЭС нах заминировать. и разместить вентиляторы что бы подули в сторону полесья ))))
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19.12.2021 14:51 Відповісти
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