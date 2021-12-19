Київ просить США надати ракети Patriot та системи ППО, - CNN
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Українські чиновники просять США, щоб ті надали системи протиповітряної оборони, як-от зенітні ракети Patriot.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN з посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, адміністрація Байдена все ще зважує, чи надсилати українцям більше озброєння та обладнання після поставок за останні два місяці протитанкових ракет Javelin і командно-пускових установок, патрульних катерів класу Island, аптечок, радіоприймачів, електроніки, медичного обладнання, двигунів, генераторів, запчастин, а також стрілецької зброї та боєприпасів.
Радник з національної безпеки Джейк Салліван висловив занепокоєння, що такі поставки можуть розглядатися Росією як вкрай провокаційні, у момент, коли США, Європа та НАТО намагаються змусити Москву до деескалації. Проте Білий дім не виключає повністю такі поставки.
"Оскільки ми стежимо за дипломатичними каналами, ми також будемо готуватися до всіх непередбачених ситуацій, – сказав Салліван журналістам на початку цього місяця. - ... у тому числі шляхом підготовки конкретних відповідей на російську ескалацію, якщо вони знадобляться – конкретні, надійні, чіткі відповіді, якщо вони знадобляться".
The Washington Post повідомила, що Росія розширює свою військову присутність на кордоні з Україною. Американські та європейські чиновники заявляли журналістам про "незвичайні переміщення техніки та військових на західному фланзі Росії" – на тлі того, що Росія зайняла жорсткішу позицію щодо України.
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Изучив букву а или б вы ещё не поэты
Фильмы про Сталоне , это для детей.
Ваш патриотизм прекрасен, но непонимание сложности задачи это урапатриотизм
Не припомню таких случаев ни при СССР, ни при Украине. Значит всё остальное лишь ваши припущенны, в не більш того.
Он в этом году уже и в Израиле показал свою малую эффективность.
Неинтересно с такими общаться, можно перхотью испачкаться.
Крылатые ракеты летают ниже 500 м.
То ли это, что нужно нам???
Там рівень керівництва як у Генштабі 1941 року, коли перший зам Ватутін надіслав наказ про боротьбу з танками - заготавливайте грязь-глину для забрасывания смотровых щелей танков.
Я бы не стал недооценивать врага. казламордые конечно тупые ,но все же....
Дайте ему галоперидолу ,ублюдку....
А теперь не дают ракеты.
Лоханулись мы...
Мотивация: ВСУ не рассчитались за перевозку этих запчастей с компанией «Рога и Копыта».
Потом, когда выяснится что «Рога и Копыта» логистикой никогда не занималась, запчасти вернут, но не все.
Часть деталей таинственным образом исчезнет.
И будут создавать правительственные и ведомственные комиссии в поисках виноватых, а зеленский будет брать расследование под личный контроль…
"В счёт «Вовиной тысячи» купите книжку Катаева «Белеет парус одинокий» и в ней найдите - «Хочется, перехочется, перетерпится»©".