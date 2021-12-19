Київ просить США надати ракети Patriot та системи ППО, - CNN

Українські чиновники просять США, щоб ті надали системи протиповітряної оборони, як-от зенітні ракети Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, адміністрація Байдена все ще зважує, чи надсилати українцям більше озброєння та обладнання після поставок за останні два місяці протитанкових ракет Javelin і командно-пускових установок, патрульних катерів класу Island, аптечок, радіоприймачів, електроніки, медичного обладнання, двигунів, генераторів, запчастин, а також стрілецької зброї та боєприпасів.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван висловив занепокоєння, що такі поставки можуть розглядатися Росією як вкрай провокаційні, у момент, коли США, Європа та НАТО намагаються змусити Москву до деескалації. Проте Білий дім не виключає повністю такі поставки.

"Оскільки ми стежимо за дипломатичними каналами, ми також будемо готуватися до всіх непередбачених ситуацій, – сказав Салліван журналістам на початку цього місяця. - ... у тому числі шляхом підготовки конкретних відповідей на російську ескалацію, якщо вони знадобляться – конкретні, надійні, чіткі відповіді, якщо вони знадобляться".

The Washington Post повідомила, що Росія розширює свою військову присутність на кордоні з Україною. Американські та європейські чиновники заявляли журналістам про "незвичайні переміщення техніки та військових на західному фланзі Росії" – на тлі того, що Росія зайняла жорсткішу позицію щодо України.

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