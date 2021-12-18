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Киев просит США предоставить ракеты Patriot и системы ПВО, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Киев просит США предоставить ракеты Patriot и системы ПВО, - CNN

Украинские чиновники просят США, чтобы те предоставили системы противовоздушной обороны, например зенитные ракеты Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, администрация Байдена все еще взвешивает, присылать ли украинцам больше вооружения и оборудования после поставок за последние два месяца противотанковых ракет Javelin и командно-пусковых установок, патрульных катеров класса Island, аптечек, радиоприемников, электроники, медицинского оборудования, двигателей, генераторов, запчастей, а также стрелкового оружия и боеприпасов.

Советник национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность, что такие поставки могут рассматриваться Россией как крайне провокационные, в момент, когда США, Европа и НАТО пытаются заставить Москву к деэскалации. Тем не менее, Белый дом не исключает полностью такие поставки.

"Поскольку мы следим за дипломатическими каналами, мы также будем готовиться ко всем непредвиденным ситуациям, - сказал Салливан журналистам в начале этого месяца. - ... в том числе путем подготовки конкретных ответов на российскую эскалацию, если они понадобятся - конкретные, надежные, четкие ответы, если они пригодятся".

The Washington Post сообщила, что Россия расширяет свое военное присутствие на границе с Украиной. Американские и европейские чиновники заявляли журналистам о "необычных перемещениях техники и военных на западном фланге России" – на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины.

Читайте также: Путин пока не принял решения о вторжении в Украину, - Салливан
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Топ комментарии
+44
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18.12.2021 19:12
+43
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18.12.2021 19:17
+32
Браво! Наконец кто то это сказал публично и громко - на всю Украину!

Ayder Muzhdabaev7 минут назад

À LA GUERRE COMME À LA GUERRE Перед лицем великої війни Україні потрібні публічні проскрипційні списки Як то кажуть, à la guerre comme à la guerre - на війні як на війні. Я певен, що все завжди треба робити чесно й відкрито. Якщо нам відкрито погрожують великою війною на знищення, я вважаю, що ми так само маємо публічно попередити наших ворогів про те, що ми зробимо в цьому випадку. Причому попередити як ворогів ззовні, так і їхніх посібників-колаборантів всередині. Одним з необхідних/дієвих попереджень, на мою думку, має стати публічне формування патріотичними проукраїнськими силами проскрипційних списків на випадок початку тотальної війни московії з Україною, до чого я просто зараз цих людей закликаю. Цим треба займатися спокійно, публічно, системно та обґрунтовано. Почати можна за суто формальною ознакою - з членів фракції проросійських колаборантів у ВР. Далі - обґрунтовувати й додавати наступних загальновідомих ворогів України, проросійських пропагандистів, інших російських найманців тощо. Ситуація складається так, що ці зрадники в ці дні не мають спати спокійно, тим більше - почуватися вільно в публічному просторі, а мають виразно усвідомлювати те, що на них чекає, якщо їхній любимий «путін прийде». Нічого доброго, причому відразу, в перші ж дні великої війни. До жодного Ростову вони втікти не встигнуть, вони - всі до одного - мають це відчути та зрозуміти. Бо жарти закінчилися. Жодна країна, жодне суспільство не терпітиме колаборантів у тилу під час війни ща своє існування, війни, ставка в якій - життя країни та нації. Україна - не виняток. Усе гранично серйозно. Ніби це аксіома. Але це треба заздалегідь довести до всіх. Звісно, народним депутатам треба якомога швидше ухвалити жорсткі й дієві закони проти колаборантів. Але суспільству немає сенсу чекати, бо це є однією зі складових його самозахисту.

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18.12.2021 19:29
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То же так само...
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19.12.2021 12:50 Ответить
Це різні по складнощі комплекси. Тому вартість Петріота у мільярдах доларів.
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19.12.2021 17:46 Ответить
Ребята а вы понимаете что освоив разного вида стрелковое оружие вы не станете боевым подразделением.
Изучив букву а или б вы ещё не поэты

Фильмы про Сталоне , это для детей.
Ваш патриотизм прекрасен, но непонимание сложности задачи это урапатриотизм
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19.12.2021 23:49 Ответить
Ну я только что ответил на ваш другой пост. Думаю там есть ответ и на этот вопрос.
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20.12.2021 00:10 Ответить
Блажен верующий!
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20.12.2021 00:26 Ответить
А вы ракетами стреляли по самолетам противника?
Не припомню таких случаев ни при СССР, ни при Украине. Значит всё остальное лишь ваши припущенны, в не більш того.
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20.12.2021 17:27 Ответить
Если и завозить сюда Патриот или Купол, то вместе с американскими или израильским спецами,которые умеют ими управлять.Это очень сложные системы,чтобы их быстро смогли освоить наши военные во время военных действий.
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18.12.2021 22:45 Ответить
А Купол та нам зачем? Он только для разовых ракет, запущенных с помощью водопроводной трубы хорош, а нам это лишь деньги на ветер.
Он в этом году уже и в Израиле показал свою малую эффективность.
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19.12.2021 17:48 Ответить
Купол доказал малую эффективность? Ты зачем врёшь, морда?!
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19.12.2021 21:23 Ответить
Раз вы сразу перешли на неуважительную форму общения, значит вы хам, значит вы еврей, типа экс-зам министра Гигашвили.
Неинтересно с такими общаться, можно перхотью испачкаться.
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19.12.2021 21:31 Ответить
Зачем ты врёшь, морда! С какой целью?!
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19.12.2021 21:34 Ответить
Весь кацапський бізнес в Україні має бути конфіскований на користь держави
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18.12.2021 22:48 Ответить
У разі постачання петріотів про широкомасштабний наступ ***** доведеться забути.
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18.12.2021 23:27 Ответить
ППО это первое что надо было просить у Штатов. Даже раньше чем Джавелины. Потому что когда рашистские самолеты и ракеты залетают в нашем небе у нас не будет уже времени ни на разворачивание ни на тем более освоение данного вида оружия. Не расчитывать же на то, что сами амеры будут сидеть за пультами управления установок ППО. Это надо делать уже СЕЙЧАС, процесс длительный.
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19.12.2021 00:10 Ответить
зеленский, дерьмак, левченко, татаров, демченко - и это только в одном оп - шестерят на парашию. А еще глав разведчик сожительствует кацапской агентурой, зам министра мвд - имеет кацапский паспорт, глава сбу - имеет бизнес интересы и жену кацапку... Каких вам еще доказательств не хватает, что пока кацапские калоборанты у власти в Украине, нам НАТО ничего не даст!
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19.12.2021 06:58 Ответить
"Патріот" - то оборонна зброя. Чому це Саліван так боїться за росію: не буде нападати-не буде отримувати по харі.
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19.12.2021 10:59 Ответить
Зачем? Европейские партнеры все равно не разрешат их нам использовать
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19.12.2021 11:52 Ответить
Ракетні системи Patriot - це був би розумний крок зі сторони США. Краще із американськими інструкторами або навіть розрахунками.
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19.12.2021 12:30 Ответить
" Комплекс «Пэтриот» создавался для замены комплексов «Найк Геркулес» и «Хок» в качестве универсального средства противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах."
Крылатые ракеты летают ниже 500 м.
То ли это, что нужно нам???
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19.12.2021 12:41 Ответить
Это модно строить из себя стратега сидя на диване, будучи рядовым запаса кулинарных войск
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19.12.2021 23:52 Ответить
Ты такой компетентный? Вот и ответь на вопрос.
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20.12.2021 10:44 Ответить
...и готовить группы для диверсионной работы в тылу раши...чтоб спокойно не спалось...
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19.12.2021 15:28 Ответить
ссср потерял в афганистане --- ВНИМАНИЕ --- 332 вертолета и 112 самолетов за 10 лет . а ведь там были только переносные ..стингеры.. да они работают на малых высотах . но есть ..буки.. есть с125 есть желание сбивать их на больших высотах
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19.12.2021 15:56 Ответить
ці стінгери і перевернули війну в афганістані. В Сірії рейх плюндрував міста бо в суперника не було захисту з повітря. Для боротьби з авіатехнікою рейху є адаптовані саме до них системи ПВО. Нічого нового в РФ немає. Навіть індуси припинили вести будь-які переговори про озброєння з РФ. А все почалось тоді коли Індуси втратили 7 літаків за годину бою, то вони навіть не побачили хто і звідки стріляє, а там всього було два ф 16 з 8 ракетами. так і Сирії-штурмовик був збитий з відстані 140 км. А ракету вони побачили за 15 км і ледь встигли катапультуватись. А про 2008 рік у Грузії нема чого говорити, з простих буків за день бою звалили 10 штук різнокаліберних літаків. А С 300 турки купують, щоб тренуватись.
Там рівень керівництва як у Генштабі 1941 року, коли перший зам Ватутін надіслав наказ про боротьбу з танками - заготавливайте грязь-глину для забрасывания смотровых щелей танков.
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20.12.2021 06:42 Ответить
Вы знаете то о чем пишите! Но тем не менее провокационный вопрос, а сколько США потеряли в афгане летательных аппаратов?
Я бы не стал недооценивать врага. казламордые конечно тупые ,но все же....
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20.12.2021 09:16 Ответить
Юрий те средства зрв что вы упоминаете весьма устарели и хороши против граждан. Не совсем в тему но вспомнил события над черным морем. Без фамилий ,но это .....,надеюсь вы поняли.
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20.12.2021 09:20 Ответить
Зеленський неочікувано для всіх оголошує війну НАТО. Ті в шоці здаються-не готувались же.Поки в Брюселі триває святковий концерт кварталу і коронний виступ на роялі ми переміщуєм наші трофеї-6й флот і залізний купол в наші володіння.Росіяни жують поп-корн і отримують те про що мріяли.Путіна живим в мавзолей як пророка.Всім росіянам по пляшці водки.Мир дружба кока-кола.
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19.12.2021 16:38 Ответить
США відмовились продати Патріот туркам, бо була загроза, що ці ракетні системи потраплять до курдів чи сірійців. Загроза, що Патріот потрапить з України до росіян при нинішній владі ще більші. Единий вихід - поставки Патріот разом з персоналом обслуги та охорони.
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19.12.2021 16:39 Ответить
Нереально к сожалению!
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20.12.2021 09:21 Ответить
долбик ,назвавший себя янелохом просит.....До этого гадил ,как мог,набрехал в США,и просит ??????
Дайте ему галоперидолу ,ублюдку....
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19.12.2021 17:11 Ответить
Или селедку
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20.12.2021 09:22 Ответить
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19.12.2021 17:17 Ответить
Петріот вимагаєте Владімєр Ляксандровіч!?.. Дивно ??? А шо, асфальтом не виходить замінити ППО та ПРО країни ?...
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19.12.2021 19:42 Ответить
А чи трохи не запізно? Доставити і роздивитись, як воно працює не потрібно? Сім років у нас все було гаразд? Така безвідповідальність притаманна можновладцям?
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19.12.2021 20:17 Ответить
Было бы супер! Молодцы!
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19.12.2021 21:19 Ответить
Шантажировали и вынудили отдать ядерное оружие,
А теперь не дают ракеты.
Лоханулись мы...
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20.12.2021 12:30 Ответить
Ситуация, когда шакалы из прокуратуры или дбр прийдут с ордером и поснимают с Патриотов запчасти, вполне реальна.
Мотивация: ВСУ не рассчитались за перевозку этих запчастей с компанией «Рога и Копыта».
Потом, когда выяснится что «Рога и Копыта» логистикой никогда не занималась, запчасти вернут, но не все.
Часть деталей таинственным образом исчезнет.
И будут создавать правительственные и ведомственные комиссии в поисках виноватых, а зеленский будет брать расследование под личный контроль…
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20.12.2021 13:28 Ответить
Тоня Блинкен украинским чиновникам, которые просят:
"В счёт «Вовиной тысячи» купите книжку Катаева «Белеет парус одинокий» и в ней найдите - «Хочется, перехочется, перетерпится»©".
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22.12.2021 19:07 Ответить
А ПОЧЕМУ МЫ НЕ В НАТО ?? Кулеба - дожми их
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03.03.2022 17:50 Ответить
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