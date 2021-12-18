Киев просит США предоставить ракеты Patriot и системы ПВО, - CNN
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Украинские чиновники просят США, чтобы те предоставили системы противовоздушной обороны, например зенитные ракеты Patriot.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, администрация Байдена все еще взвешивает, присылать ли украинцам больше вооружения и оборудования после поставок за последние два месяца противотанковых ракет Javelin и командно-пусковых установок, патрульных катеров класса Island, аптечек, радиоприемников, электроники, медицинского оборудования, двигателей, генераторов, запчастей, а также стрелкового оружия и боеприпасов.
Советник национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность, что такие поставки могут рассматриваться Россией как крайне провокационные, в момент, когда США, Европа и НАТО пытаются заставить Москву к деэскалации. Тем не менее, Белый дом не исключает полностью такие поставки.
"Поскольку мы следим за дипломатическими каналами, мы также будем готовиться ко всем непредвиденным ситуациям, - сказал Салливан журналистам в начале этого месяца. - ... в том числе путем подготовки конкретных ответов на российскую эскалацию, если они понадобятся - конкретные, надежные, четкие ответы, если они пригодятся".
The Washington Post сообщила, что Россия расширяет свое военное присутствие на границе с Украиной. Американские и европейские чиновники заявляли журналистам о "необычных перемещениях техники и военных на западном фланге России" – на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины.
Пожалуйста, подождите...
Изучив букву а или б вы ещё не поэты
Фильмы про Сталоне , это для детей.
Ваш патриотизм прекрасен, но непонимание сложности задачи это урапатриотизм
Не припомню таких случаев ни при СССР, ни при Украине. Значит всё остальное лишь ваши припущенны, в не більш того.
Он в этом году уже и в Израиле показал свою малую эффективность.
Неинтересно с такими общаться, можно перхотью испачкаться.
Крылатые ракеты летают ниже 500 м.
То ли это, что нужно нам???
Там рівень керівництва як у Генштабі 1941 року, коли перший зам Ватутін надіслав наказ про боротьбу з танками - заготавливайте грязь-глину для забрасывания смотровых щелей танков.
Я бы не стал недооценивать врага. казламордые конечно тупые ,но все же....
Дайте ему галоперидолу ,ублюдку....
А теперь не дают ракеты.
Лоханулись мы...
Мотивация: ВСУ не рассчитались за перевозку этих запчастей с компанией «Рога и Копыта».
Потом, когда выяснится что «Рога и Копыта» логистикой никогда не занималась, запчасти вернут, но не все.
Часть деталей таинственным образом исчезнет.
И будут создавать правительственные и ведомственные комиссии в поисках виноватых, а зеленский будет брать расследование под личный контроль…
"В счёт «Вовиной тысячи» купите книжку Катаева «Белеет парус одинокий» и в ней найдите - «Хочется, перехочется, перетерпится»©".