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Україна має отримати компенсацію за відмову від ядерної зброї, - Данілов. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна має отримати компенсацію за відмову від ядерного статусу у межах Будапештського меморандуму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в ефірі "Апостроф TV".

"У 1994 році, коли нас, я перепрошую, обманули, коли боєголовки ядерні забрали, передали куди? США домовилися, що їх забирає Російська Федерація. РФ забрала до себе ці ядерні компоненти і сьогодні шантажує весь світ, у тому числі й США. Ми маємо за це отримати компенсацію. Жодної грошової компенсації адекватної за це для нашої країни не було", – заявив він.

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+28
Компенсация это вступление в НАТО!
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19.12.2021 17:28
+21
Хто ж тепер її надать то ж лише "меморандум". Шукайте гроші - хабарі за продаж Батьківщини на рахунках Кучми та Кравчука.
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19.12.2021 17:22
+21
Компенсацию присылайте на счёт Арахамии в ПриветБанке
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19.12.2021 17:23
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ты хоть представление имеешь о производстве урана и боевого плутония?
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19.12.2021 18:45 Відповісти
Я би гроші корумпованій владі Зе не дав! Компенсація у вигляді вступу до НАТО була б доречна, але не гроші, Зе все знову ******** і буде хрюкати про зраду!
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19.12.2021 18:33 Відповісти
... только бы не вспомнил Запад про "Чернобыль" (политически и географически он остался у нас!!!) и не начал "данилить" за причинёный ущерб экологии успешных стран Западной Европы
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19.12.2021 18:33 Відповісти
Это из серии - Хочу много денег, работу не предлагать.
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19.12.2021 18:34 Відповісти
после пожара шлангом не машут.
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19.12.2021 18:40 Відповісти
Дать компенсацию лично в руки Зеленскому, нет, лучше Коломойскому!
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19.12.2021 18:47 Відповісти
Знову ці провокативніпред'яви з душком типу: «не дасте бабок - підемо в тайожний союз»
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19.12.2021 18:50 Відповісти
А этому КОЗЛУ только бабло.......
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19.12.2021 18:50 Відповісти
ядерна зброя-це занадто. Достатньо Украні дозволити собі хоч би хімічну.
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19.12.2021 18:52 Відповісти
Згадав як срать сідав.
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19.12.2021 18:58 Відповісти
ОДНА НАША ЯДЕРНАЯ РАКЕТА ДОЛЖНА РОВНЯТЬСЯ 1000 РАКЕТАМ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ !!!
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19.12.2021 19:21 Відповісти
Решил продать право Украины на возобновление стратегического наступательного ядерного вооружения. "Патриот". https://valerytabakov.pp.ua/o-pravovyh-osnovanijah-vosstanovlenija-strategicheskogo-nastupatelnogo-jadernogo-oruzhija-ukrainoj
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19.12.2021 19:25 Відповісти
Компенсация за это уже была выплачена - нужно искать в карманах Кравчука и Кучмы, и их приспешников в те времена.
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19.12.2021 20:03 Відповісти
Треба було вимагати компенсайію тоді перш ніж підпимувати зрадницькі документи, а зараз щось вимагати - лише весь світ смішити. Ця клоунська влада вигадала ідіотський інформаційний привід лише щоб відволікти людей від тих проблем які сама і створила.
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19.12.2021 20:35 Відповісти
Кароче, дайте денег. Откаты с великого крадивныцтва уже не вставляют.
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19.12.2021 20:48 Відповісти
Хлопчики, в вас все як зажди прекрасно. Грошей море в бюджеті, ракети створюються, техніка ремонтується ..Куди не глянь, все чудово...
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19.12.2021 21:16 Відповісти
Компенсация за потерю ЯО только одна---НАТО!
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19.12.2021 21:27 Відповісти
100%
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19.12.2021 21:54 Відповісти
Мы имеем за это получить компенсацию.Ветеренар! Вы занимаете высокую должность! Нельзя таким заявлением, озвучивать решение(если это конечно решение СБНО!)
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19.12.2021 22:22 Відповісти
Пізно всрались
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19.12.2021 22:28 Відповісти
Дурилка был ещё маленький и не знал, что Украина несколько лет бесплатно получала за боеголовки топливо для АЭС
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19.12.2021 22:44 Відповісти
Прокинувся, почухав яйця, глянув на портрет великого керманича, і видавив із себе черговий перл, може для дурнів проканає.
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19.12.2021 22:54 Відповісти
Компенсацию в виде подсрачника, разве что.
Ибо таким странам ЯО категорически противопоказано.
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19.12.2021 23:07 Відповісти
так купи медикаментов в ветклинику-великий ветиринар.
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19.12.2021 23:18 Відповісти
Два раза продать один и тоже товар , распёрло его однако.
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19.12.2021 23:23 Відповісти
Компенсацию лучше будет вернуть в виде Стародубщины, которую оторвали от Украины таким же "референдумом на штыках" как и Крым, только сто лет назад.
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20.12.2021 00:50 Відповісти
Сказав, як у бочку пукнув.
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20.12.2021 14:20 Відповісти
Вважай ВЖЕ отримала, хєром по губах.
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20.12.2021 15:09 Відповісти
Украина уже получила компенсацию в виде ядерного топлива для АЭС.
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20.12.2021 15:19 Відповісти
Одне бла-бла-бла.....доситьт вже мріяти,у вас є підприємство яке здатне будувати ракети які дістануть москву за 5 хвилин,****** з світою навіть до бункера невстигне добігти.....але хто ж з вас можновладців має відвагу прийняти політичне рішення ??
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20.12.2021 16:12 Відповісти
У всіх шарах влади ворожі агенти, навіть якщо такі ракети поставлять, на другий день умовний Вовк дасть рішення про вилучення модулів управління на перевірку.
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20.12.2021 16:48 Відповісти
Для початку кучму на ялинку треба замість герлядни, тоді за відмову від ядерної зброї нас відразу би взяли до Нато без запитань, але ж йому треба було якось країну грабувати.
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20.12.2021 16:46 Відповісти
Обманули конечно очень жестоко. Но вряд ли уже получится что-то компенсировать. Тогда и выбора особого не было, американцы-победители просто диктовали всем условия.
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20.12.2021 16:47 Відповісти
Як що говорите про ядерну зброю України 90 х, то думаю при великому бажанні його можно було переорієнтувати на Київ, а не Мацкву, але ж таке навіть не розглядали. Відмова української влади 90 х років від ядерної зброї це велика недбалість і халатне ставлення до безпеки України, не кажучи вже тактичну ядерну зброю - бомбардувальники та інщі види зброї
Відкриття ядерної програми України це єдиний варіант для захисту України від Московитської навали і інших ворогів у майбутньому.
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20.12.2021 16:51 Відповісти
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