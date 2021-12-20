Україна має отримати компенсацію за відмову від ядерної зброї, - Данілов. ВIДЕО

Україна має отримати компенсацію за відмову від ядерного статусу у межах Будапештського меморандуму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в ефірі "Апостроф TV".

"У 1994 році, коли нас, я перепрошую, обманули, коли боєголовки ядерні забрали, передали куди? США домовилися, що їх забирає Російська Федерація. РФ забрала до себе ці ядерні компоненти і сьогодні шантажує весь світ, у тому числі й США. Ми маємо за це отримати компенсацію. Жодної грошової компенсації адекватної за це для нашої країни не було", – заявив він.

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