США до 2025 року вироблять 480 нових ядерних тактичних авіабомб
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Сполучені Штати Америки мають намір до 2025 року виготовити 480 нових тактичних ядерних авіабомб у модифікації B61-12.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані Федерації американських вчених.
Ця кількість перевищує арсенали ядерних боєприпасів, наявні в розпорядженні Китаю, Франції, Британії, Пакистану, Індії, Північної Кореї та Ізраїлю.
Ядерні авіабомби B61-12 є модифікацією попередніх версій боєприпасу B61-3, 4, 7 10 і 11. Вони призначені для оснащення стратегічних стелс-бомбардувальників B-2 Spirit і розроблюваних B-21 Raider, а також американських та інших натовських винищувачів-бомбардувальників в Європі.
За різними оцінками, наразі на європейському театрі військових дій США мають у своєму розпорядженні від 100 до 150 ядерних авіабомб для застосування тактичною авіацією.
Таким чином США мають амір утричі збільшити свій тактичний ядерний потенціал. Авіабомби призначені для оснащення тактичних винищувачів-бомбардувальників F-35а, F-15E і F-16C/D, F/A-18 і Tornado ВПС США та інших країн-членів НАТО.
Національне управління з ядерної безпеки США (NNSA) минулого тижня повідомляло, що виробництво нових ядерних авіабомб розпочалось наприкінці листопада на підприємстві Pantex ("Пентекс") в штаті Техас. За наявними даними, США вже мають у своєму розпорядженні, щонайменше, десять таких нових боєприпасів.
Будь ласка, зачекайте...
НЕ ЕЩЁ 480 бомб, а взамен устаревших моделей.
А что бы лучше понимать, особенности, почитайте материалы, как хранятся авиационные СпБ и какие при этом существуют проблемы.
котрых в 34 РА было много .. , как и специалистов по ЯБ головным частям .
Для ботов - https://lost-fortresses.livejournal.com/tag/12%20%D0%93%D0%A3%20%D0%9C%D0%9E
Entries by tag: 12 ГУ
Ядерный арсенал Феодосия-13, Кизилташ, "Объект 712"
July 23rd, 2017
Оригинал взят у starcom68 в Ядерный арсенал Феодосия-13, Кизилташ, "Объект 712"
Этот, затеряный в горах Крыма между Феодосией и Старым Крымом, стратегический объект представляет достаточный интерес для истории становления ядерного щита СССР и 12 ГУ Министерства обороны прежде всего потому, что будучи построенным одним из первых отражает тогдашний уровень развития технологии создания и хранения ядерных боеприпасов.
Центральная база хранения "Объект 712" наравне с арсеналом Свердловск-45 (Лесной) богат на оригинальные формы сооружений, обусловленные прежде всего рельефом местности и уровнем развития военно-инженерной науки начала 50-х годов прошлого века.
Но обо всем по порядку. Сначала немного истории.
К 1 марта 1951 г. в арсенале атомного оружия Советского Союза имелось 15 атомных бомб типа РДС-1. Хранение атомных бомб производилось на территории ядерного «объекта № 550» (КБ-11) в специально возведенном подземном хранилище. Бомбы хранились в разобранном состоянии, комплектующие узлы и детали находились также в железобетонных наземных (засыпанных землей) хранилищах.
На 1 января 1952 г. в КБ-11 уже находилось 35 атомных бомб: 29 атомных бомб типа РДС-1: из них 2 штуки изготовлены в 1949 г.; 9 - в 1950 г.; 18 - в 1951 г.; 6 атомных бомб типа РДС-2 изготовления 1951 г. (кроме двух, использованных в испытаниях 24.08.1951 г. и 18.10.1951 г.). Назрела вполне очевидная необходимость создания специальных баз хранения для ядерного оружия.( Читать и смотреть далее... )
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. День седьмой - Pu 239
starcom68
Синий Павлин - это название сверхсекретного проекта, который британские военные разработали в 1950-е годы. В рамках проекта на территории Германии должны были быть установлены подземные ядерные мины. Если бы СССР начал наступать на Европу - мины были бы активированы (дистанционно или с помощью 8-дневного таймера).
Предполагалось, что взрыв ядерных мин «не только разрушит здания и сооружения на большой территории, но и предотвратит ее оккупацию ввиду радиоактивного заражения местности». В качестве ядерной начинки таких мин использовались английские атомные авиабомбы Blue Danube (Синий Дунай). Каждая из мин была громадного размера и весила более 7 тонн. Мины должны были лежать в германской земле без охраны - поэтому их корпус выполнили практически не вскрываемым. После активации каждая мина взрывалась бы через 10 секунд после того, как ее кто-нибудь сдвинет, либо изменятся показатели внутреннего давления и влажности.
Для вывода из строя боеголовки вовсе не обязательна потеря 50% ядер урана. Достаточно долей процента + образование посторонних элементов внутри заряда.
А последние 80 кг обогащенного урана , отданного януковичем в США за
снимок с Обамой ,,,,
Для нормального тактического ЯБП нужно 3 кг.. для малого стратегического 15 кг..
В Севасе и Киеве универе были факультеты для спец. по ядерным реакторам , естественно отходы этих реакторов можно использовать для производства ЯБП.
Как и Чернобыльский третий реактор - размножитель ...
Необходимо только воля вождя нации .
В Израиле это была Голда Меер- все наш народ - закончила Киевсий Универ и
с французами построила в центре ДИМОН - реактор -размножитель.
Как там она сказала -
У нас атомной бомбы нет -
но если надо , мы ее применим .. !
Плутоний-239 -- период полураспада 24 тысячи лет.
5я29 обслуживал 1 расчёт из 5 по моему, если память не изменяет, приезжавший из ПРТБА 1 раз к году.
ожидает благодарности от
озабоченных потомков ....
За сданное в 1992 году ЯО , которое по расчетам самих американцев стоило более
2.3 триллиона долларов USA
и
за проданные 330 кораблей Черноморского Морского Пароходства
и
"хатынку" в Швейцарии с Активами этого пароходства .
Отсидел за все Директор ЧМП - https://censor.net/ru/news/3303438/ssha_k_2025_godu_proizvedut_480_novyh_yadernyh_takticheskih_aviabomb
ЧМП - часть вторая. Приватизация и гибель эскадры
Одно только перечисление нарушений, которые были озвучены в ноябре 1998 года в Николаевском областном суде, где слушалось дело главы Черноморского пароходства, содержало сотни страниц и зачитывалось в течение шести часов.
И єто совсем небольшие деньги по сравнению с затратами на создание классического ЯО , для которого все равно нужньі средства доставки в виде тех же ракет средней дальности.
Сама бомба термоядерная, и "грязных" элементов в ней относительно немного.
}{уйло, теперь ты видишь, что Штаты серьёзно заботятся о будущей экологии той территории, которая когда-то (в начале 21 века) называлась парашей. Им там ещё ресурсы добывать...
Так в бюджете страны нет строки финансирования
НПО Южмаш и Павлоградский МЗ,
на разработанные в Украине еще 15 лет назад системы " Сапсан" и изделия "Гром -"2"
кучма передал в рф 560 крылатых стратегических ракет х - 55, полностью спроектированных и изготовленных в Украине.Несущих пол тонны ЯБЧ ... мля..
Плюс 8 изделий с документацией Ирану , который массово сейчас производит это изделие .
500 ед. порезал в Украине на металлолом .
Для ботов - в Украине был громадный дип. скандал на эту тему..
Сборка первых экспериментальных образцов начались в Дубне уже в начале 1978 года, но из-за высокой загрузки дубненского производства выпуском Х-22 было принято решение о развёртывании производства Х-55 на Харьковском авиапромышленном объединении (ХАПО). На первых порах там выпускались отдельные части ракеты, с передачей их на досборку в Дубну, но впоследствии был налажен выпуск изделия полностью.
В декабре 1986 производство Х-55 на ХАПО было свёрнуто и перенесено на завод им. ХХ партсъезда, г. Киров (ныне ОАО "ВМП «АВИТЕК»). Некоторые агрегаты также стали выпускаться на Смоленском авиазаводе.
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В 04.1978г. принято пост. правительства о производстве Х-55.
Для стратегической ракеты Х-55 в ВНИИА был создан уникальный по своим характеристикам ядерный боеприпас, выдерживающий не только длительный полет под самолетом-носителем, но и многочасовой автономный полет ракеты. При его разработке были решены проблемы длительной работы системы автоматики, ее энергообеспечения и др. Опытная партия ракет Х-55 была собрана на Дубненском машиностроительном заводе, в дальнейшем производство было передано
на Смоленский
и Харьковский авиазаводы (ХАПО).
Первую серийную крылатую ракету Х-55 - уже полностью изготовленную и оснащенную на ХАПО -передали заказчику 14декабря 1980 г.
В течение 1981 г. Заказчику было передано 40 экземпляров изделия. Дальнейший выпуск шел по нарастающей. Чтобы обеспечить выполнение плана, расширить производство, пришлось пополнять состав цеха №85 десятками новых работников. Удержаться в уникальном коллективе удавалось не каждому. Высочайший профессионализм в сочетании с полной самоотдачей присущи, как известно, не всем. Зато, все те, кто находил себя в этой работе жили ощущением ее огромной важности, гордились ею. Большие дела видятся на расстоянии лучше, чем вблизи.
Сегодня, объективно оценивая роль и значение «ракетного» периода необходимо признать -
это был один из самых ярких моментов в общей биографии Харьковского авиационного завода.
Источник: http://bastion-opk.ru/h-55-skr/ ОВТ «ОРУЖИЕ ОТЕЧЕСТВА» A.V.Karpenko
В 12.1986г
. принято решение о передаче производства Х-55 на Кировский завод «Авитек» (№ 32https://oboron-prom.ru/page,49,predpriyatiya-101-150.html
Серийный выпуск СКР Х-55 был развернут на Харьковском авиационном производственном объединении им. Ленинского Комсомола. Поначалу предприятие получало детали из спецпластиков с ДМЗ, а затем под непосредственным руководством главного инженера ХАПО (ныне - Генерального директора ХГАПП)
К.А. Мялицы был освоен полный цикл производства изделия, получившего открытый номер «120»
В марте 1978 года новый министр авиапрома В.А.Казаков (ранее замминистра по РЭО) во исполнение правительственного
Постановления принял решение о развертывании производства Х-55 на Харьковском авиапромышленном объединении (ХАПО),
в отличие от общепринятой практики, «недозагруженном» оборонным заказом. Было установлено, чтобы каждое предприятие авиапрома,
помимо основной продукции, параллельно выпускало так-
Вапреле 1978 года команда ведущих специалистов отправилась в Дубну (при этом, соблюдая секретность, лишь в пути им была доведена цель поездки). Ввиду той же секретности работ новое производство вынесли в отдельный и удаленный цех завода №85 под руководством А.К.Мялицы (будущего директора ХАПО). Рабочиеhttps://studfile.net/preview/401723/page:6/
разнесенные в пространстве и времени ..
Поэтому сейчас и налажено массовое производство " ЯРС"ов без ЮЖмаша.
А , что у нас...Несколько экспериментальных комплексов за 8 (восемь) Карл
лет войны..Да в это время надо было клепать изделия , как говорил в ООН Никита ХРУЩЕВ -
как колбасу в колбасне ...Это он о производстве на нескольких заводах в т.ч. и Украине изделий 8к63 , Р - 12 и 8 К 65- Р - 14 ... в 1962 - 66 г . г .