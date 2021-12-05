США до 2025 року вироблять 480 нових ядерних тактичних авіабомб

Сполучені Штати Америки мають намір до 2025 року виготовити 480 нових тактичних ядерних авіабомб у модифікації B61-12.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані Федерації американських вчених.

Ця кількість перевищує арсенали ядерних боєприпасів, наявні в розпорядженні Китаю, Франції, Британії, Пакистану, Індії, Північної Кореї та Ізраїлю.

Ядерні авіабомби B61-12 є модифікацією попередніх версій боєприпасу B61-3, 4, 7 10 і 11. Вони призначені для оснащення стратегічних стелс-бомбардувальників B-2 Spirit і розроблюваних B-21 Raider, а також американських та інших натовських винищувачів-бомбардувальників в Європі.

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За різними оцінками, наразі на європейському театрі військових дій США мають у своєму розпорядженні від 100 до 150 ядерних авіабомб для застосування тактичною авіацією.

Таким чином США мають амір утричі збільшити свій тактичний ядерний потенціал. Авіабомби призначені для оснащення тактичних винищувачів-бомбардувальників F-35а, F-15E і F-16C/D, F/A-18 і Tornado ВПС США та інших країн-членів НАТО.

Національне управління з ядерної безпеки США (NNSA) минулого тижня повідомляло, що виробництво нових ядерних авіабомб розпочалось наприкінці листопада на підприємстві Pantex ("Пентекс") в штаті Техас. За наявними даними, США вже мають у своєму розпорядженні, щонайменше, десять таких нових боєприпасів.

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