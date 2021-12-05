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США (14476) ядерна зброя (927) гонка озброєнь (29)

США до 2025 року вироблять 480 нових ядерних тактичних авіабомб

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США до 2025 року вироблять 480 нових ядерних тактичних авіабомб

Сполучені Штати Америки мають намір до 2025 року виготовити 480 нових тактичних ядерних авіабомб у модифікації B61-12.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані Федерації американських вчених.

Ця кількість перевищує арсенали ядерних боєприпасів, наявні в розпорядженні Китаю, Франції, Британії, Пакистану, Індії, Північної Кореї та Ізраїлю.

Ядерні авіабомби B61-12 є модифікацією попередніх версій боєприпасу B61-3, 4, 7 10 і 11. Вони призначені для оснащення стратегічних стелс-бомбардувальників B-2 Spirit і розроблюваних B-21 Raider, а також американських та інших натовських винищувачів-бомбардувальників в Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров про заяву Лукашенка щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі: Це дуже серйозне застереження Заходу

За різними оцінками, наразі на європейському театрі військових дій США мають у своєму розпорядженні від 100 до 150 ядерних авіабомб для застосування тактичною авіацією.

Таким чином США мають амір утричі збільшити свій тактичний ядерний потенціал. Авіабомби призначені для оснащення тактичних винищувачів-бомбардувальників F-35а, F-15E і F-16C/D, F/A-18 і Tornado ВПС США та інших країн-членів НАТО.

Національне управління з ядерної безпеки США (NNSA) минулого тижня повідомляло, що виробництво нових ядерних авіабомб розпочалось наприкінці листопада на підприємстві Pantex ("Пентекс") в штаті Техас. За наявними даними, США вже мають у своєму розпорядженні, щонайменше, десять таких нових боєприпасів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО може розмістити ядерну зброю на схід від Німеччини, якщо Берлін відмовиться робити це на своїй території, - Столтенберг

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+19
гіркий приклад України доводить, що одна ракета з ядерною боєголовкою на озброєнні держави переважує усі "меморандуми" та "глубокіє озабочєннасті" тих, хто нам колись давав "гарантії" безпеки в обмін на відмову від ЯО ...
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05.12.2021 15:50
+15
зачем все живое? Достаточно уничтожить кацапов и ЯО можно сдавать в утиль.
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05.12.2021 15:37
+8
Не такой и минимальный.Это бомбы новейшей конструкции и пилот самолета, несущий эту ядренную игрушку может сам выставлять мощность зарада, от 1 килотонны до 50 килотон. Мощнисть хиросимской игрушки была 13 килотон.
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05.12.2021 15:58
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Правила форума Рада форумчан
нет заберут себе зеленского-этот дебил хуже любой бомбы -проверенно на Украине
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05.12.2021 15:43 Відповісти
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05.12.2021 15:58 Відповісти
Пердаками. ЗЕлеными.
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05.12.2021 15:59 Відповісти
жду когда он будет висеть на на елке на майдане
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05.12.2021 16:42 Відповісти
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05.12.2021 16:57 Відповісти
Кацапов что вторгутся колоннами в Украину пару бомб таких скинут на колоны. Ущерб минимальный а ефект будит огромный. Еще скпжут что это кацапи сами вольнули, только не туда попали
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05.12.2021 15:52 Відповісти
Не такой и минимальный.Это бомбы новейшей конструкции и пилот самолета, несущий эту ядренную игрушку может сам выставлять мощность зарада, от 1 килотонны до 50 килотон. Мощнисть хиросимской игрушки была 13 килотон.
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05.12.2021 15:58 Відповісти
ну вот и отлично нечего кацапам лезть. Для екологии взрыв одного енергоблока ЧАЕС обошолся как 10 тисяч таких бомб. Одной штучки нежалко- бежать будут кацапсины с территории Украины без оглядки, лапотники
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05.12.2021 16:21 Відповісти
А жить ты где будешь после ядерного удара?
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05.12.2021 18:50 Відповісти
их же сюда никто не звал
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05.12.2021 16:22 Відповісти
Я видел оценки экспертов, что уже имеющегося ЯО достаточно, чтобы несколько раз уничтожить все живое на Земле. Что изменят еще 480 "небольших" бомб - уничтожить все живое не 5 а 6 раз?
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05.12.2021 15:24 Відповісти
Це великий міф, за все живе. Всі ядерні бомби не знищать людство, ніяких ядерних зим від ядкрної зброї бути не може.
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05.12.2021 15:30 Відповісти
Якось дуже не хочеться перевіряти цей "міф"
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05.12.2021 15:36 Відповісти
А перевіряти нічого не потрібно. Є розрахунки. Ядерна зима була тоді, коли впав на Землю асьероїд, з потужністю мільйони водневих бомб.
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05.12.2021 18:17 Відповісти
Это было примерно 68 млн лет назад .И сила была в миллиарды атомных бонб. Это не шутка .Вымерло 90% живых существ на планете и все 100% животных тяжелее 25 кг
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05.12.2021 20:02 Відповісти
На щастя, досвіду ще немає. На Хіросиму та Нагасакі було скинуто по одній невеликій бомбі. Не дивно, що різні експерти приходять до різних висновків. Але, якщо після Чорнобильскої аварії, у Києві різко побільшало онкологічних захворювань та захворювань щитовидки, то що буде після бомбардування - з тими, хто одразу не загине?
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05.12.2021 15:37 Відповісти
В Хіросімі були менші руйнування, ніж при бомбардуваннях Токіо. Сама бомба була велика. Просто потужністб невелики, бо була недосконала. Чорнобель радіації викинув, як сотні бомб скинутих на Хіросіму. Нові бомби це термоядерні, вони якщо можна так сказати, чисті.
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05.12.2021 18:16 Відповісти
130000 загиблих одразу від ДВОХ бомб - це таке собі? Яка там ядерна зима? Нічого, що все позносить до дідька ударною хвилею? І, як Ви вірно підмітили, недосконалими бомбами. Теперішні "поліпшені". З більшою потужністю. І це вже буде далеко не 130000. І не тільки два міста
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05.12.2021 18:33 Відповісти
При бомбардуванях Токіо було більше загинувших. Ударною хвилею позносить, але ж не на сотні кілометрів. Навіть після вибухів надпотужних мегатонок. Це зброя найсильніша, але використовується, в політичних цілях. Ось США собі обновляє арсенал. А іншим каже за нерозповсюдження ЯЗ.
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05.12.2021 19:20 Відповісти
Бомби в Хіросімі й Нагасаці були великим благом для Японії.... по самим скромним підрахункам без тих бомб по Японії, при її взятті, американці вбили б мінімум 2 000 000 людей, не рахуючи розрівняної звичайними бомбардуваннями всієї Японії... плюс збережені американські життя.
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05.12.2021 19:32 Відповісти
Идиот...
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05.12.2021 15:46 Відповісти
зачем все живое? Достаточно уничтожить кацапов и ЯО можно сдавать в утиль.
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05.12.2021 15:37 Відповісти
Яка різниця?
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05.12.2021 16:28 Відповісти
Это оценки времен холодной войны. Сейчас суммарный ядерный арсенал в мире раз в 20 меньше чем бы тогда. Но конечно смогут уничтожить полземли.
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05.12.2021 18:51 Відповісти
Уточнимся.
НЕ ЕЩЁ 480 бомб, а взамен устаревших моделей.
А что бы лучше понимать, особенности, почитайте материалы, как хранятся авиационные СпБ и какие при этом существуют проблемы.
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05.12.2021 21:00 Відповісти
Проте Україні ядерну зброю мати не можна.
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05.12.2021 15:31 Відповісти
гіркий приклад України доводить, що одна ракета з ядерною боєголовкою на озброєнні держави переважує усі "меморандуми" та "глубокіє озабочєннасті" тих, хто нам колись давав "гарантії" безпеки в обмін на відмову від ЯО ...
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05.12.2021 15:50 Відповісти
Бомбы, Карл! Пусть и планирующие. То есть с рашкой воевать не планируют?
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05.12.2021 15:56 Відповісти
Ці бомби можуть бути застосовані з бомберів В2s, які здатні прорвати протиповітряну оборону і знищити її. А потім можуть літати винищувачі-бомбардувальники
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05.12.2021 16:20 Відповісти
Командный пункт ПВО не так просто прорвать и уничтожить как вам кажется. Он глубоко под землёй и имеет автономную жизнь от поверхности. Способен выдержать несколько ядерных ударов, в том числе и ракетные шахты, которые несут круглосуточное дежурство.
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05.12.2021 17:16 Відповісти
Значит я на неправильном КП служил))).. Да, глубоко (два этажа вниз, 4м высота потолка). Автономная жизнь относительная - кухня наземная, вентиляция есть, но только не для ядерной войны, три двери радиационноустойчивые, санузел наземный.... Так было в 97-м... Все эти КП со времён союза, не модернизированы. В даном состоянии для неядерной войны норм
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05.12.2021 18:03 Відповісти
Конечно на неправильном, правильные были на Расее - 5 этажей вниз. Первый этаж - связисты перелётов, второй - офицерский и операторский, третий - аппаратная вычислительного центра, медпункт, четвёртый - склад, запчасти, запас воды и еды, пятый - автономная электростанция. Вентиляция - специальные очистные фильтры и положительное давление на случай ядерного удара. Безномерной борт или ракета сбивается с готовностью в 2 минуты.
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05.12.2021 19:30 Відповісти
1-2-й этажи прав)) автономка у нас была ...дизеля на поверхности под "сеткой". Смена дежурных 2км до части пешком открытым полем с пшеницей)), совсем не паливно)
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05.12.2021 19:37 Відповісти
Вывод - ваш населённый пункт не значился на картах противника как приоритетная точка поражения.
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05.12.2021 19:42 Відповісти
В паре км от рынка "7-км", Одесса
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05.12.2021 20:16 Відповісти
На планшетной сетке вели все борта без исключений юг, центр, восток и запад Украины
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05.12.2021 20:20 Відповісти
У Гугл пишемо В2s і читаємо текст
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05.12.2021 18:18 Відповісти
А кто второй?
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05.12.2021 16:58 Відповісти
заряды в любом случае к этому времени были бы не рабочие
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05.12.2021 16:12 Відповісти
БЧ все равно проходят комплексную проверку в частях РТБ ,
котрых в 34 РА было много .. , как и специалистов по ЯБ головным частям .
Для ботов - https://lost-fortresses.livejournal.com/tag/12%20%D0%93%D0%A3%20%D0%9C%D0%9E
Entries by tag: 12 ГУ

Ядерный арсенал Феодосия-13, Кизилташ, "Объект 712"

July 23rd, 2017

Оригинал взят у starcom68 в Ядерный арсенал Феодосия-13, Кизилташ, "Объект 712"
Этот, затеряный в горах Крыма между Феодосией и Старым Крымом, стратегический объект представляет достаточный интерес для истории становления ядерного щита СССР и 12 ГУ Министерства обороны прежде всего потому, что будучи построенным одним из первых отражает тогдашний уровень развития технологии создания и хранения ядерных боеприпасов.
Центральная база хранения "Объект 712" наравне с арсеналом Свердловск-45 (Лесной) богат на оригинальные формы сооружений, обусловленные прежде всего рельефом местности и уровнем развития военно-инженерной науки начала 50-х годов прошлого века.

Но обо всем по порядку. Сначала немного истории.
К 1 марта 1951 г. в арсенале атомного оружия Советского Союза имелось 15 атомных бомб типа РДС-1. Хранение атомных бомб производилось на территории ядерного «объекта № 550» (КБ-11) в специально возведенном подземном хранилище. Бомбы хранились в разобранном состоянии, комплектующие узлы и детали находились также в железобетонных наземных (засыпанных землей) хранилищах.
На 1 января 1952 г. в КБ-11 уже находилось 35 атомных бомб: 29 атомных бомб типа РДС-1: из них 2 штуки изготовлены в 1949 г.; 9 - в 1950 г.; 18 - в 1951 г.; 6 атомных бомб типа РДС-2 изготовления 1951 г. (кроме двух, использованных в испытаниях 24.08.1951 г. и 18.10.1951 г.). Назрела вполне очевидная необходимость создания специальных баз хранения для ядерного оружия.( Читать и смотреть далее... )

.


. День седьмой - Pu 239

starcom68



Синий Павлин - это название сверхсекретного проекта, который британские военные разработали в 1950-е годы. В рамках проекта на территории Германии должны были быть установлены подземные ядерные мины. Если бы СССР начал наступать на Европу - мины были бы активированы (дистанционно или с помощью 8-дневного таймера).

Предполагалось, что взрыв ядерных мин «не только разрушит здания и сооружения на большой территории, но и предотвратит ее оккупацию ввиду радиоактивного заражения местности». В качестве ядерной начинки таких мин использовались английские атомные авиабомбы Blue Danube (Синий Дунай). Каждая из мин была громадного размера и весила более 7 тонн. Мины должны были лежать в германской земле без охраны - поэтому их корпус выполнили практически не вскрываемым. После активации каждая мина взрывалась бы через 10 секунд после того, как ее кто-нибудь сдвинет, либо изменятся показатели внутреннего давления и влажности.

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05.12.2021 16:36 Відповісти
А почему собственно?
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05.12.2021 16:37 Відповісти
В следствие постоянного распада плутония и урана заряды насыщаются посторонними элементами, которые приходится периодически вычищать на радиохимических заводах, которых у нас нет.
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05.12.2021 16:43 Відповісти
Ну, и что или кто мешал бы Украине, имеющей ПОЛНЫЙ цикл производства ЯО, проводить плановую замену БЧ? К слову, а каков период распада или полураспала урана 235? Неужели 30 лет?!
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05.12.2021 16:48 Відповісти
Украина не имела и не имеет не то что полного, никакого цикла производства ЯО. Только добыча и первичная переработка руды. Даже топливо для АЭС до сих пор закупаем у рф и США в пропорции 60/40%.
Для вывода из строя боеголовки вовсе не обязательна потеря 50% ядер урана. Достаточно долей процента + образование посторонних элементов внутри заряда.
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05.12.2021 16:52 Відповісти
Как не имела , Украина ?
А последние 80 кг обогащенного урана , отданного януковичем в США за
снимок с Обамой ,,,,
Для нормального тактического ЯБП нужно 3 кг.. для малого стратегического 15 кг..
В Севасе и Киеве универе были факультеты для спец. по ядерным реакторам , естественно отходы этих реакторов можно использовать для производства ЯБП.
Как и Чернобыльский третий реактор - размножитель ...
Необходимо только воля вождя нации .
В Израиле это была Голда Меер- все наш народ - закончила Киевсий Универ и
с французами построила в центре ДИМОН - реактор -размножитель.
Как там она сказала -
У нас атомной бомбы нет -
но если надо , мы ее применим .. !
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05.12.2021 17:10 Відповісти
А вот так, не имела. А что можно было это производство создать - не спорю, и сейчас можно. Только это не так просто как Вам кажется - наковырял плутония из реактора, скатал шарик и засунул в бомбу.
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05.12.2021 17:17 Відповісти
Не было никогда в Украине полного цикла. Боеголовки всегда делались в России. У нас никогда не было центрифуг для обогащения урана.
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05.12.2021 18:53 Відповісти
Уран-235 -- период полураспада 0.71 миллиарда лет.
Плутоний-239 -- период полураспада 24 тысячи лет.
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05.12.2021 19:10 Відповісти
Есть одно но, ключи управления все равно были в мацкве
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05.12.2021 16:24 Відповісти
Это кто вам сказал? Тот же Макарович? Ну, от стратегического ЯО согласен. А тактическое? К примеру зур 5Я29 способная работать не только по воздушным но и по наземным и надводным целям? И что такое коды управления, как вы сказали ключи, большая сложность перепрограмировать ракету и БЧ? Так, что не верьте коммунистам, опжопистам, голосящим старухам, полковникам в пенсне и с мешком, а так же разного рода паяцам и слугам народа.
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05.12.2021 16:36 Відповісти
Да мутно там все. Я свечку не держал. Знаю что обслуживать его дорого слишком было, потому и отдали. И из-за того что отдавали его вместе с госдолгом ссср рашке, как правопреемнику. Но блин Меморандум же не является обязательным законом международным, это так, писулька. Он ни к чему не обязывает, так как не имеет юридического веса. Потому там не меморандум должен был быть, а именно обязательство. В т.ч. и со стороны США и Британии, т.е. при захвате Крыма они должны были именно что защищать, или ввести такие санкции, чтобы колени дрожали, а не "обеспокаиваться". Но маємо те що маємо, к сожалению.
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05.12.2021 16:45 Відповісти
Откуда инфа за дороговизну обслуживания?
5я29 обслуживал 1 расчёт из 5 по моему, если память не изменяет, приезжавший из ПРТБА 1 раз к году.
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05.12.2021 16:50 Відповісти
Ну, там же условия хранения особые должны быть, если не ошибаюсь, деградация ВВ и топлива, средства охраны (не олию же хранить). Да и не только ЗУРы были, это вообще довольно странное вооружение, а вот основные траты идут на МБР и тактику. Даже у меня на предприятии на охрану ураноконценетрата (даже не твелов, а сырье) уходит несколько лямов в год + комиссии регулярные. Хотя я больше в гражданском атоме понимаю, это да. Но, насколько я знаю, тактическое ЯО на территории своего государства могут применять в качестве крайней защитной меры без каких-либо санкций извне. Прецедентов не было, слава яйцам, но факт остается фактом. И да, как мне сказали, для применения тактики в рашке, в т. ч. и наступательной, не требуется одоюрения верховного командования.
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05.12.2021 17:16 Відповісти
Какие были условия таки и остались. Для 5я29 например хранилща типа 7А или "Гранит" оборудованные обычными психометрами и термометрами. Хранили 3 ракеты на ПР-11Б. Сигнализация, КСП, два ряда колючки и круглосуточный пост с одним часовым. Изредка ещё бобик в будве сидел. Ленивый такой бобик. И ФСЁ . А топливо самое обычное, как и у обычных зур 5я23.
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05.12.2021 17:39 Відповісти
Ну значит теперь знаю, не особо от простых снарядов в учебке в Старычах отличается, разве фонит малость.
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05.12.2021 17:52 Відповісти
Так он лежит в рениамации уже четвертый месяц и
ожидает благодарности от
озабоченных потомков ....
За сданное в 1992 году ЯО , которое по расчетам самих американцев стоило более
2.3 триллиона долларов USA
и
за проданные 330 кораблей Черноморского Морского Пароходства
и
"хатынку" в Швейцарии с Активами этого пароходства .
Отсидел за все Директор ЧМП - https://censor.net/ru/news/3303438/ssha_k_2025_godu_proizvedut_480_novyh_yadernyh_takticheskih_aviabomb

ЧМП - часть вторая. Приватизация и гибель эскадры
Одно только перечисление нарушений, которые были озвучены в ноябре 1998 года в Николаевском областном суде, где слушалось дело главы Черноморского пароходства, содержало сотни страниц и зачитывалось в течение шести часов.
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05.12.2021 16:24 Відповісти
На РАБссии ядренное оружие давно просрано...комиссия Альберт Гор-Виктор Черномырдин еще в 1995 году заключили миллиардную сделку...все на свалку и в Утиль...,зато РАБссия получила миллионны тонн Ножек Буша и Тушонки Рузвельта...жрать хоцца а жрать нима...
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05.12.2021 16:24 Відповісти
Вот постреляются все скоро, не могут жить нормально, пусть исчезнут.
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05.12.2021 16:28 Відповісти
Раше уже давно пора исчезнуть.
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05.12.2021 16:37 Відповісти
Украина уже , по умолчанию , имеет неограниченное количество ядерной "начинки" для ракетньіх боеголовок . Осталось просто сделать качественньіе ракетьі средней дальности - баллистические и крьілатьіе , обязательно мобильного базирования , что не сложно , имея такую конструкторскую и производственную базу . И , бинго , оружие сдерживания сразу обнулит кремлевскую агрессию !
И єто совсем небольшие деньги по сравнению с затратами на создание классического ЯО , для которого все равно нужньі средства доставки в виде тех же ракет средней дальности.
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05.12.2021 16:39 Відповісти
Эти бомбы ещё и (относительно других) экологически чистые. Воздушный ядерный взрыв (2-3 км) даже на максимуме (в 50 кт) от них не приводит к загрязнению долгоживущими элементами.
Сама бомба термоядерная, и "грязных" элементов в ней относительно немного.
}{уйло, теперь ты видишь, что Штаты серьёзно заботятся о будущей экологии той территории, которая когда-то (в начале 21 века) называлась парашей. Им там ещё ресурсы добывать...
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05.12.2021 16:43 Відповісти
Це на парашу та наКитай.
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05.12.2021 16:52 Відповісти
Александр Ивашин 054948b9
Так в бюджете страны нет строки финансирования
НПО Южмаш и Павлоградский МЗ,
на разработанные в Украине еще 15 лет назад системы " Сапсан" и изделия "Гром -"2"
кучма передал в рф 560 крылатых стратегических ракет х - 55, полностью спроектированных и изготовленных в Украине.Несущих пол тонны ЯБЧ ... мля..
Плюс 8 изделий с документацией Ирану , который массово сейчас производит это изделие .
500 ед. порезал в Украине на металлолом .
Для ботов - в Украине был громадный дип. скандал на эту тему..
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05.12.2021 16:59 Відповісти
Х-55 (произносится как "Ха-55") - стратегическая авиационная крылатая ракета, разработанная в дубненском МКБ «Радуга» под руководством И. С. Селезнёва в конце 1970-х - начале 1980-х годов для вооружения стратегических бомбардировщиков.
Сборка первых экспериментальных образцов начались в Дубне уже в начале 1978 года, но из-за высокой загрузки дубненского производства выпуском Х-22 было принято решение о развёртывании производства Х-55 на Харьковском авиапромышленном объединении (ХАПО). На первых порах там выпускались отдельные части ракеты, с передачей их на досборку в Дубну, но впоследствии был налажен выпуск изделия полностью.
В декабре 1986 производство Х-55 на ХАПО было свёрнуто и перенесено на завод им. ХХ партсъезда, г. Киров (ныне ОАО "ВМП «АВИТЕК»). Некоторые агрегаты также стали выпускаться на Смоленском авиазаводе.
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05.12.2021 17:13 Відповісти
Читаем - цех номер 85, ХАПО, ХАЗ г. Харьков. Изделие номер 120.

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В 04.1978г. принято пост. правительства о производстве Х-55.
Для стратегической ракеты Х-55 в ВНИИА был создан уникальный по своим характеристикам ядерный боеприпас, выдерживающий не только длительный полет под самолетом-носителем, но и многочасовой автономный полет ракеты. При его разработке были решены проблемы длительной работы системы автоматики, ее энергообеспечения и др. Опытная партия ракет Х-55 была собрана на Дубненском машиностроительном заводе, в дальнейшем производство было передано
на Смоленский
и Харьковский авиазаводы (ХАПО).
Первую серийную крылатую ракету Х-55 - уже полностью изготовленную и оснащенную на ХАПО -передали заказчику 14декабря 1980 г.
В течение 1981 г. Заказчику было передано 40 экземпляров изделия. Дальнейший выпуск шел по нарастающей. Чтобы обеспечить выполнение плана, расширить производство, пришлось пополнять состав цеха №85 десятками новых работников. Удержаться в уникальном коллективе удавалось не каждому. Высочайший профессионализм в сочетании с полной самоотдачей присущи, как известно, не всем. Зато, все те, кто находил себя в этой работе жили ощущением ее огромной важности, гордились ею. Большие дела видятся на расстоянии лучше, чем вблизи.
Сегодня, объективно оценивая роль и значение «ракетного» периода необходимо признать -
это был один из самых ярких моментов в общей биографии Харьковского авиационного завода.
Источник: http://bastion-opk.ru/h-55-skr/ ОВТ «ОРУЖИЕ ОТЕЧЕСТВА» A.V.Karpenko

В 12.1986г
. принято решение о передаче производства Х-55 на Кировский завод «Авитек» (№ 32https://oboron-prom.ru/page,49,predpriyatiya-101-150.html

Серийный выпуск СКР Х-55 был развернут на Харьковском авиационном производственном объединении им. Ленинского Комсомола. Поначалу предприятие получало детали из спецпластиков с ДМЗ, а затем под непосредственным руководством главного инженера ХАПО (ныне - Генерального директора ХГАПП)
К.А. Мялицы был освоен полный цикл производства изделия, получившего открытый номер «120»

В марте 1978 года новый министр авиапрома В.А.Казаков (ранее замминистра по РЭО) во исполнение правительственного
Постановления принял решение о развертывании производства Х-55 на Харьковском авиапромышленном объединении (ХАПО),
в отличие от общепринятой практики, «недозагруженном» оборонным заказом. Было установлено, чтобы каждое предприятие авиапрома,
помимо основной продукции, параллельно выпускало так-

Вапреле 1978 года команда ведущих специалистов отправилась в Дубну (при этом, соблюдая секретность, лишь в пути им была доведена цель поездки). Ввиду той же секретности работ новое производство вынесли в отдельный и удаленный цех завода №85 под руководством А.К.Мялицы (будущего директора ХАПО). Рабочиеhttps://studfile.net/preview/401723/page:6/
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05.12.2021 17:31 Відповісти
Да , в Союзе всегда была кооперация и производства ВПК ,
разнесенные в пространстве и времени ..
Поэтому сейчас и налажено массовое производство " ЯРС"ов без ЮЖмаша.
А , что у нас...Несколько экспериментальных комплексов за 8 (восемь) Карл
лет войны..Да в это время надо было клепать изделия , как говорил в ООН Никита ХРУЩЕВ -
как колбасу в колбасне ...Это он о производстве на нескольких заводах в т.ч. и Украине изделий 8к63 , Р - 12 и 8 К 65- Р - 14 ... в 1962 - 66 г . г .
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05.12.2021 18:22 Відповісти
эта нада радоваться?
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05.12.2021 17:09 Відповісти
У нас конечно нет ядерного оружия,но что нам мешает против мордора применить химическое оружие? Например ударить по москве сапсаном с начинкой VX газов.18 миллионов трупов от одного удара быстро приведет их в чувство.
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05.12.2021 17:26 Відповісти
еще можно взять швабру и ударить себя по голове, слегка
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05.12.2021 21:08 Відповісти
"Маловато,понимаешь! Маловато будет." (с)
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05.12.2021 18:09 Відповісти
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05.12.2021 18:53 Відповісти
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05.12.2021 21:10 Відповісти
будущее Украины за нейтронным, лазерным, кинематичким, эл.магнитным, психотронным, и некоторыми другими видами, перечислять их не буду, не пугать народ чтобы, космического базирования в т.ч... поэтому большие умы и большие бабки в т.ч и кредитные, за работу!..а Украине всего этого с избытком даже...гипер-мега -терра- звуковые носители, опустил как само собой разумеющееся.. ..надеюсь они уже в работе..
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05.12.2021 19:43 Відповісти
 
 