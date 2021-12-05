США к 2025 году произведут 480 новых ядерных тактических авиабомб
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Соединенные Штаты Америки намерены к 2025 году изготовить 480 новых тактических ядерных авиабомб в модификации B61-12.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные Федерации американских ученых.
Это количество превышает арсеналы ядерных боеприпасов, имеющиеся в распоряжении Китая, Франции, Британии, Пакистана, Индии, Северной Кореи и Израиля.
Ядерные авиабомбы B61-12 являются модификацией предыдущих версией боеприпаса B61-3, 4, 7 10 и 11. Они предназначены для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также американских и других натовских истребителей-бомбардировщиков в Европе.
По различным оценкам, в настоящее время на европейском театре военных действий США располагают от 100 до 150 ядерными авиабомбами для применения тактической авиацией.
Таким образом США намерены втрое увеличить свой тактический ядерный потенциал. Авиабомбы предназначены для оснащения тактических истребителей-бомбардировщиков F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.
Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) на прошлой неделе сообщало, что производство новых ядерных авиабомб началось в конце ноября на предприятии Pantex ("Пентекс") в штате Техас. По имеющимся данным, США уже располагают по меньшей мере десятью такими новыми боеприпасами.
Пожалуйста, подождите...
НЕ ЕЩЁ 480 бомб, а взамен устаревших моделей.
А что бы лучше понимать, особенности, почитайте материалы, как хранятся авиационные СпБ и какие при этом существуют проблемы.
котрых в 34 РА было много .. , как и специалистов по ЯБ головным частям .
Для ботов - https://lost-fortresses.livejournal.com/tag/12%20%D0%93%D0%A3%20%D0%9C%D0%9E
Entries by tag: 12 ГУ
Ядерный арсенал Феодосия-13, Кизилташ, "Объект 712"
July 23rd, 2017
Оригинал взят у starcom68 в Ядерный арсенал Феодосия-13, Кизилташ, "Объект 712"
Этот, затеряный в горах Крыма между Феодосией и Старым Крымом, стратегический объект представляет достаточный интерес для истории становления ядерного щита СССР и 12 ГУ Министерства обороны прежде всего потому, что будучи построенным одним из первых отражает тогдашний уровень развития технологии создания и хранения ядерных боеприпасов.
Центральная база хранения "Объект 712" наравне с арсеналом Свердловск-45 (Лесной) богат на оригинальные формы сооружений, обусловленные прежде всего рельефом местности и уровнем развития военно-инженерной науки начала 50-х годов прошлого века.
Но обо всем по порядку. Сначала немного истории.
К 1 марта 1951 г. в арсенале атомного оружия Советского Союза имелось 15 атомных бомб типа РДС-1. Хранение атомных бомб производилось на территории ядерного «объекта № 550» (КБ-11) в специально возведенном подземном хранилище. Бомбы хранились в разобранном состоянии, комплектующие узлы и детали находились также в железобетонных наземных (засыпанных землей) хранилищах.
На 1 января 1952 г. в КБ-11 уже находилось 35 атомных бомб: 29 атомных бомб типа РДС-1: из них 2 штуки изготовлены в 1949 г.; 9 - в 1950 г.; 18 - в 1951 г.; 6 атомных бомб типа РДС-2 изготовления 1951 г. (кроме двух, использованных в испытаниях 24.08.1951 г. и 18.10.1951 г.). Назрела вполне очевидная необходимость создания специальных баз хранения для ядерного оружия.( Читать и смотреть далее... )
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. День седьмой - Pu 239
starcom68
Синий Павлин - это название сверхсекретного проекта, который британские военные разработали в 1950-е годы. В рамках проекта на территории Германии должны были быть установлены подземные ядерные мины. Если бы СССР начал наступать на Европу - мины были бы активированы (дистанционно или с помощью 8-дневного таймера).
Предполагалось, что взрыв ядерных мин «не только разрушит здания и сооружения на большой территории, но и предотвратит ее оккупацию ввиду радиоактивного заражения местности». В качестве ядерной начинки таких мин использовались английские атомные авиабомбы Blue Danube (Синий Дунай). Каждая из мин была громадного размера и весила более 7 тонн. Мины должны были лежать в германской земле без охраны - поэтому их корпус выполнили практически не вскрываемым. После активации каждая мина взрывалась бы через 10 секунд после того, как ее кто-нибудь сдвинет, либо изменятся показатели внутреннего давления и влажности.
Для вывода из строя боеголовки вовсе не обязательна потеря 50% ядер урана. Достаточно долей процента + образование посторонних элементов внутри заряда.
А последние 80 кг обогащенного урана , отданного януковичем в США за
снимок с Обамой ,,,,
Для нормального тактического ЯБП нужно 3 кг.. для малого стратегического 15 кг..
В Севасе и Киеве универе были факультеты для спец. по ядерным реакторам , естественно отходы этих реакторов можно использовать для производства ЯБП.
Как и Чернобыльский третий реактор - размножитель ...
Необходимо только воля вождя нации .
В Израиле это была Голда Меер- все наш народ - закончила Киевсий Универ и
с французами построила в центре ДИМОН - реактор -размножитель.
Как там она сказала -
У нас атомной бомбы нет -
но если надо , мы ее применим .. !
Плутоний-239 -- период полураспада 24 тысячи лет.
5я29 обслуживал 1 расчёт из 5 по моему, если память не изменяет, приезжавший из ПРТБА 1 раз к году.
ожидает благодарности от
озабоченных потомков ....
За сданное в 1992 году ЯО , которое по расчетам самих американцев стоило более
2.3 триллиона долларов USA
и
за проданные 330 кораблей Черноморского Морского Пароходства
и
"хатынку" в Швейцарии с Активами этого пароходства .
Отсидел за все Директор ЧМП - https://censor.net/ru/news/3303438/ssha_k_2025_godu_proizvedut_480_novyh_yadernyh_takticheskih_aviabomb
ЧМП - часть вторая. Приватизация и гибель эскадры
Одно только перечисление нарушений, которые были озвучены в ноябре 1998 года в Николаевском областном суде, где слушалось дело главы Черноморского пароходства, содержало сотни страниц и зачитывалось в течение шести часов.
И єто совсем небольшие деньги по сравнению с затратами на создание классического ЯО , для которого все равно нужньі средства доставки в виде тех же ракет средней дальности.
Сама бомба термоядерная, и "грязных" элементов в ней относительно немного.
}{уйло, теперь ты видишь, что Штаты серьёзно заботятся о будущей экологии той территории, которая когда-то (в начале 21 века) называлась парашей. Им там ещё ресурсы добывать...
Так в бюджете страны нет строки финансирования
НПО Южмаш и Павлоградский МЗ,
на разработанные в Украине еще 15 лет назад системы " Сапсан" и изделия "Гром -"2"
кучма передал в рф 560 крылатых стратегических ракет х - 55, полностью спроектированных и изготовленных в Украине.Несущих пол тонны ЯБЧ ... мля..
Плюс 8 изделий с документацией Ирану , который массово сейчас производит это изделие .
500 ед. порезал в Украине на металлолом .
Для ботов - в Украине был громадный дип. скандал на эту тему..
Сборка первых экспериментальных образцов начались в Дубне уже в начале 1978 года, но из-за высокой загрузки дубненского производства выпуском Х-22 было принято решение о развёртывании производства Х-55 на Харьковском авиапромышленном объединении (ХАПО). На первых порах там выпускались отдельные части ракеты, с передачей их на досборку в Дубну, но впоследствии был налажен выпуск изделия полностью.
В декабре 1986 производство Х-55 на ХАПО было свёрнуто и перенесено на завод им. ХХ партсъезда, г. Киров (ныне ОАО "ВМП «АВИТЕК»). Некоторые агрегаты также стали выпускаться на Смоленском авиазаводе.
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В 04.1978г. принято пост. правительства о производстве Х-55.
Для стратегической ракеты Х-55 в ВНИИА был создан уникальный по своим характеристикам ядерный боеприпас, выдерживающий не только длительный полет под самолетом-носителем, но и многочасовой автономный полет ракеты. При его разработке были решены проблемы длительной работы системы автоматики, ее энергообеспечения и др. Опытная партия ракет Х-55 была собрана на Дубненском машиностроительном заводе, в дальнейшем производство было передано
на Смоленский
и Харьковский авиазаводы (ХАПО).
Первую серийную крылатую ракету Х-55 - уже полностью изготовленную и оснащенную на ХАПО -передали заказчику 14декабря 1980 г.
В течение 1981 г. Заказчику было передано 40 экземпляров изделия. Дальнейший выпуск шел по нарастающей. Чтобы обеспечить выполнение плана, расширить производство, пришлось пополнять состав цеха №85 десятками новых работников. Удержаться в уникальном коллективе удавалось не каждому. Высочайший профессионализм в сочетании с полной самоотдачей присущи, как известно, не всем. Зато, все те, кто находил себя в этой работе жили ощущением ее огромной важности, гордились ею. Большие дела видятся на расстоянии лучше, чем вблизи.
Сегодня, объективно оценивая роль и значение «ракетного» периода необходимо признать -
это был один из самых ярких моментов в общей биографии Харьковского авиационного завода.
Источник: http://bastion-opk.ru/h-55-skr/ ОВТ «ОРУЖИЕ ОТЕЧЕСТВА» A.V.Karpenko
В 12.1986г
. принято решение о передаче производства Х-55 на Кировский завод «Авитек» (№ 32https://oboron-prom.ru/page,49,predpriyatiya-101-150.html
Серийный выпуск СКР Х-55 был развернут на Харьковском авиационном производственном объединении им. Ленинского Комсомола. Поначалу предприятие получало детали из спецпластиков с ДМЗ, а затем под непосредственным руководством главного инженера ХАПО (ныне - Генерального директора ХГАПП)
К.А. Мялицы был освоен полный цикл производства изделия, получившего открытый номер «120»
В марте 1978 года новый министр авиапрома В.А.Казаков (ранее замминистра по РЭО) во исполнение правительственного
Постановления принял решение о развертывании производства Х-55 на Харьковском авиапромышленном объединении (ХАПО),
в отличие от общепринятой практики, «недозагруженном» оборонным заказом. Было установлено, чтобы каждое предприятие авиапрома,
помимо основной продукции, параллельно выпускало так-
Вапреле 1978 года команда ведущих специалистов отправилась в Дубну (при этом, соблюдая секретность, лишь в пути им была доведена цель поездки). Ввиду той же секретности работ новое производство вынесли в отдельный и удаленный цех завода №85 под руководством А.К.Мялицы (будущего директора ХАПО). Рабочиеhttps://studfile.net/preview/401723/page:6/
разнесенные в пространстве и времени ..
Поэтому сейчас и налажено массовое производство " ЯРС"ов без ЮЖмаша.
А , что у нас...Несколько экспериментальных комплексов за 8 (восемь) Карл
лет войны..Да в это время надо было клепать изделия , как говорил в ООН Никита ХРУЩЕВ -
как колбасу в колбасне ...Это он о производстве на нескольких заводах в т.ч. и Украине изделий 8к63 , Р - 12 и 8 К 65- Р - 14 ... в 1962 - 66 г . г .