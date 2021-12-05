США к 2025 году произведут 480 новых ядерных тактических авиабомб

Соединенные Штаты Америки намерены к 2025 году изготовить 480 новых тактических ядерных авиабомб в модификации B61-12.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные Федерации американских ученых.

Это количество превышает арсеналы ядерных боеприпасов, имеющиеся в распоряжении Китая, Франции, Британии, Пакистана, Индии, Северной Кореи и Израиля.

Ядерные авиабомбы B61-12 являются модификацией предыдущих версией боеприпаса B61-3, 4, 7 10 и 11. Они предназначены для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также американских и других натовских истребителей-бомбардировщиков в Европе.

Читайте также: Лавров о заявлении Лукашенко о размещении ядерного оружия в Беларуси: Это очень серьезное предостережение Западу

По различным оценкам, в настоящее время на европейском театре военных действий США располагают от 100 до 150 ядерными авиабомбами для применения тактической авиацией.

Таким образом США намерены втрое увеличить свой тактический ядерный потенциал. Авиабомбы предназначены для оснащения тактических истребителей-бомбардировщиков F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.

Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) на прошлой неделе сообщало, что производство новых ядерных авиабомб началось в конце ноября на предприятии Pantex ("Пентекс") в штате Техас. По имеющимся данным, США уже располагают по меньшей мере десятью такими новыми боеприпасами.

Читайте также: Столтенберг о реакции НАТО на увеличение ядерного потенциала РФ: Не будем отвечать тем же, но сохраним сдерживание