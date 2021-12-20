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Новини Київські новини
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Київпастранс (74) транспорт (871)

"З технічних причин": у Києві скасували низку рейсів міської електрички. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві скасували курсування низки рейсів міської електрички. Транспорт не ходитиме з 20 грудня з технічних причин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "Київпастрансу".

"Увага! 20 грудня 2021 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: по кільцю: 7307, 7308, 7315, 7316; човники: 7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640 по технічним причинам", - йдеться у повідомленні.

У муніципальній компанії вибачилися за тимчасові незручності.

Терміни поновлення роботи електричок там не назвали.

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Топ коментарі
+5
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20.12.2021 09:32
+5
Укрзализниця разворована новой зелёной властью и её зелёными топ менеджерами с Лещенко во главе. Странно, что электрички ходили исправно так долго. Кто там был, знает, что там сейчас полная задница.
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20.12.2021 09:45
+3
Таксисты проплатили транспортный коллапс перед Новым Годом.
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20.12.2021 09:36
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20.12.2021 09:32 Відповісти
Ну вот 😃помогай после этого нищим 😄
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20.12.2021 10:15 Відповісти
Технічні причини відомі.
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20.12.2021 09:36 Відповісти
Таксисты проплатили транспортный коллапс перед Новым Годом.
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20.12.2021 09:36 Відповісти
Укрзализниця разворована новой зелёной властью и её зелёными топ менеджерами с Лещенко во главе. Странно, что электрички ходили исправно так долго. Кто там был, знает, что там сейчас полная задница.
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20.12.2021 09:45 Відповісти
Городскую электричку финансирует город.
При Чарновецком и Попове она ходила, как часы каждые 15 минут.
Кличко разворовал все деньги городского бюджета и ложил на дебилов, которые за него голосовали.
Для сравнения - в Москве за 10 лет открыто 100 станций метро.
В Киеве - 0.
Последние построил Черновецкий на Теремки, а Попов с Герегой не дали ему перерезать ленточку.
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20.12.2021 11:09 Відповісти
Кличко перший хто відбудовує Київ з руїн, що залишилися після Попова та Черновецького (особливо після цього клоуна з клану клоунів)
А всім кому не подобається Київ завжди може повернутись до улюблених Донецька, Саратова, Сизрані
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20.12.2021 12:09 Відповісти
Ніколи такого не було й знову???
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20.12.2021 09:50 Відповісти
Уменьшилась ли угроза прямой агрессии России после произошедших зум-тёрок топ-уровня? Нет, она стабильно держится на уровне «вполне возможной» вот уже более десятка лет. Да-да, этак с 2006 года", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

"Потому что у Владимира Путина - миссия. И чем он ближе к табличке в кремлевской стене, тем больше миссия превращается в манию. Манию возрождение российско-православной империи. Которая заделается умопомрачительной альтернативой загнивающему западному миру. В результате чего, как когда-то сформулировал один фантаст, человечество будет жить долго и счастливо, и умрет в один день.

По-моему, мир вправду движется куда-то не туда, но это не означает, что надо сворачивать на проторенный сталинский большак.

Ждать ли вторжения со дня на день? Нет, потому что Кремль таки упрямо и безнадежно строит свою недоимперию. Поэтому Украина нужна России в функциональном виде. То есть, все вопросы геополитики, геоэкономики и военной стратегии должны решаться в Москве. Но при этом Украина обязана сама себя содержать. А если дойдет до вторжения, то неминуемы жертвы, разрушения и паралич нашей экономики.

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В общем, Кремлю нужно нечто вроде резиновой женщины: функцию исполняет, хлопот не доставляет.

Так что, после видеорандеву Байден-Путин украинцы могут выдохнуть и расслабиться? Опять нет, так как пока Россия подвержена имперской шизе, она не откажется от претензий на Украину.

Потому что российско-православная империя без Украины оказывается нежизнеспособным умозрительным конструктом. Уродцем без сакральных корней. Без правильной истории, без зримой привязки к православию. Без Украины российские скрепы, как железнодорожные шпалы, поведут недоимперию в сторону Орды. Что сегодня означает - под Китай.

В китайском мире тоже надо будет ходить в парикмахерскую строем, но вот хруста французской булки, возбуждающего настоящего русского патриота, там не услышишь. Рис поглощают тихо, без хруста и выстрелов шампанского.

Короче, Россия при Путине, да, пожалуй, и без него, не успокоится. В НАТО нас не ждут, даже если мы в ЕС каким-то чудом ухитримся вступить, здесь я в кои-то века согласен с президентом Зеленским. И ни на какие прямые переговоры Путин не пойдет, разве что для слияния Украины с Россией и Беларусью в имперско-колхозном экстазе.

По факту, наша безопасность - это не столько американские переговоры, сколько американское оружие в руках украинских воинов. И не только американское, но украинское, прежде всего.

А теперь обратите внимание, как реагирует наша драгоценная власть на происходящее, как она мобилизуется ради защиты страны.

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Все уже, наверное, слышали об Александре Гогилашвили. Ну да, этот бывший зам министра МВД хотел, чтобы узнавали в лицо. Теперь будут. Хотя в 2014 году в такое лицо бы просто плевали.

Кстати, в свое время зам министрам МВД действительно не надо было представляться. Но не потому что их все знали в лицо, а просто они умели вести себя именно как зам руководителя силового ведомства. А не как бригадный с районного рынка.

А недавно глава правления «Укрэкзимбанка» Евгений Мецгер сходным образом куражился над журналистами. И вот такие факты с каждым разом будут бить по рейтингу Зеленского все фатальнее.

Ну ладно при президенте-уголовнике… А почему при президенте-артисте отовсюду полезла приблатненная гниль и шваль! Пупы земли, властелины жизни… И ценный кадр Гогилашвили может всплыть в другом хлебном месте. Вот как-то случайно вспомнилось, что наркотрафик из Средней Азии в Европу проходит как раз через те края, где приключился инцидент с быковатым зам министром...

Кстати, интересно, когда офис президента поведает нам, что вся эта история была спланированной Путиным провокацией против Зеленского? Начиная еще с назначения Гогилашвили в МВД.

И еще одно деяние, на этот раз от народных избранников, зацепило меня не по-детски.

Целая бригада в составе 12 нардепов подала законопроект №6402 о том, что избираться, в частности, депутатами и мэрами городов, можно будет с 16 лет. Как по мне, так это еще дурнее, чем высказывания насчет «Продай собаку, заплати за коммуналку», или про «некачественных детей». Потому что то спонтанно было, как выпуск газов из кишечника, а законопроект - продуманная затея. Там три страницы текста, я смотрел.

Еще бы предложили узаконить регентов при слабых правителях страны…

Почему законопроект 6402 - дурость? Потому что право быть избранным неразрывно связано с правом избирать. А в Конституции Украины указано, что избирательное право наступает с 18 лет. И вообще, как вы представляете себе мэра, который одновременно с решением коммунальных проблем сдает контрольные в школе, например, по природоведению?

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Авторы законопроекта оправдываются, что это, мол, только для особо одаренных детей. Так одаренные дети - умные. Они к хорошему образованию будут стремиться, а не во власть, поближе к бюджету! Так и предоставьте им возможность поступать в самые престижные ВУЗы мира. Причем, уже сейчас, а не через сто лет в обед, как с бредовым «Экономическим паспортом».

В качестве итога: каков президент, таковы не только покушения и перевороты, но и чиновники с депутатами. Это аксиома, граждане. Именно ей надо руководствоваться на выборах, а не вестись на байки о новых лицах, которые вдруг станут приговором для старого жулья. Для нас с вами они становятся приговором! Для украинцев и Украины.

И - да: нынешних «новых лиц» на самом деле следует знать в лицо. Чтобы не дать им сбежать при смене власти", - завершает политолог.

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20.12.2021 09:52 Відповісти
Отлично! Это как раз вовремя перед надвигающимся звиздецом с погодой.
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20.12.2021 10:06 Відповісти
Всі питання до бородатого серЛєща , який із зеленими несамовито крадуть все в Укрзалізниці 😠
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20.12.2021 10:19 Відповісти
Особенно ценно, что об отмене пассажиры (при чем уже оплатившие проезд), узнают уже на перроне и дальше "**...сь как хотите". Хотя все логично: условия для добирания и парковки в центре на машине уже зажали максимально, а теперь усложняем - отменяем и общественный транспорт. Крутись народ!
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20.12.2021 10:36 Відповісти
Скотство Киевпастранса не знает границ. Продержать людей на платформе в ожидании электричек (я о платформе Троещина 2 в сторону метро Почайна) и даже не объявить об отмене. В итоге много потерянного времени и опоздания на работу. Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что в Киевпастрансе работают бездали, не способные навести порядок даже на одном маршруте городской электрички.
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20.12.2021 11:22 Відповісти
Ну, сегодня они об отмене хоть в 6 утра на сайте написали, а на прошлой неделе писали на следующий день.
Догадываюсь сколько бабла розворовали на разработке этого сраного сайта.
На старом бесплатном было гораздо больше полезной информации, но не было страницы "наша команда" с коллективным фото блатных дебилов, получающих бабло ща нихренанеделание.
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20.12.2021 11:46 Відповісти
Ну номера рейсов они написали, а в какое время они следуют (должны следовать), как узнать? На сайте КПТ расписание электричек уже месяца 2 мертвое, дальше перечня станций в обоих направлениях, по крайней мере мне, пройти не удалось.
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20.12.2021 13:18 Відповісти
Електричками завідує укрзалізниця із сір Лещенком, а Київпастранс керує трамваями та тролейбусами, а ще автобусами та фунікулером
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20.12.2021 12:18 Відповісти
Городской электричкой в Киеве заведует именно киевпастранс, а не УЗ.
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20.12.2021 14:27 Відповісти
 
 