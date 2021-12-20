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"З технічних причин": у Києві скасували низку рейсів міської електрички. ПЕРЕЛІК
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві скасували курсування низки рейсів міської електрички. Транспорт не ходитиме з 20 грудня з технічних причин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "Київпастрансу".
"Увага! 20 грудня 2021 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: по кільцю: 7307, 7308, 7315, 7316; човники: 7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640 по технічним причинам", - йдеться у повідомленні.
У муніципальній компанії вибачилися за тимчасові незручності.
Терміни поновлення роботи електричок там не назвали.
Топ коментарі
+5 Шрек Баблокат
показати весь коментар20.12.2021 09:32
+5 Тунгусский метеорит
показати весь коментар20.12.2021 09:45
+3 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар20.12.2021 09:36
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При Чарновецком и Попове она ходила, как часы каждые 15 минут.
Кличко разворовал все деньги городского бюджета и ложил на дебилов, которые за него голосовали.
Для сравнения - в Москве за 10 лет открыто 100 станций метро.
В Киеве - 0.
Последние построил Черновецкий на Теремки, а Попов с Герегой не дали ему перерезать ленточку.
А всім кому не подобається Київ завжди може повернутись до улюблених Донецька, Саратова, Сизрані
"Потому что у Владимира Путина - миссия. И чем он ближе к табличке в кремлевской стене, тем больше миссия превращается в манию. Манию возрождение российско-православной империи. Которая заделается умопомрачительной альтернативой загнивающему западному миру. В результате чего, как когда-то сформулировал один фантаст, человечество будет жить долго и счастливо, и умрет в один день.
По-моему, мир вправду движется куда-то не туда, но это не означает, что надо сворачивать на проторенный сталинский большак.
Ждать ли вторжения со дня на день? Нет, потому что Кремль таки упрямо и безнадежно строит свою недоимперию. Поэтому Украина нужна России в функциональном виде. То есть, все вопросы геополитики, геоэкономики и военной стратегии должны решаться в Москве. Но при этом Украина обязана сама себя содержать. А если дойдет до вторжения, то неминуемы жертвы, разрушения и паралич нашей экономики.
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В общем, Кремлю нужно нечто вроде резиновой женщины: функцию исполняет, хлопот не доставляет.
Так что, после видеорандеву Байден-Путин украинцы могут выдохнуть и расслабиться? Опять нет, так как пока Россия подвержена имперской шизе, она не откажется от претензий на Украину.
Потому что российско-православная империя без Украины оказывается нежизнеспособным умозрительным конструктом. Уродцем без сакральных корней. Без правильной истории, без зримой привязки к православию. Без Украины российские скрепы, как железнодорожные шпалы, поведут недоимперию в сторону Орды. Что сегодня означает - под Китай.
В китайском мире тоже надо будет ходить в парикмахерскую строем, но вот хруста французской булки, возбуждающего настоящего русского патриота, там не услышишь. Рис поглощают тихо, без хруста и выстрелов шампанского.
Короче, Россия при Путине, да, пожалуй, и без него, не успокоится. В НАТО нас не ждут, даже если мы в ЕС каким-то чудом ухитримся вступить, здесь я в кои-то века согласен с президентом Зеленским. И ни на какие прямые переговоры Путин не пойдет, разве что для слияния Украины с Россией и Беларусью в имперско-колхозном экстазе.
По факту, наша безопасность - это не столько американские переговоры, сколько американское оружие в руках украинских воинов. И не только американское, но украинское, прежде всего.
А теперь обратите внимание, как реагирует наша драгоценная власть на происходящее, как она мобилизуется ради защиты страны.
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Все уже, наверное, слышали об Александре Гогилашвили. Ну да, этот бывший зам министра МВД хотел, чтобы узнавали в лицо. Теперь будут. Хотя в 2014 году в такое лицо бы просто плевали.
Кстати, в свое время зам министрам МВД действительно не надо было представляться. Но не потому что их все знали в лицо, а просто они умели вести себя именно как зам руководителя силового ведомства. А не как бригадный с районного рынка.
А недавно глава правления «Укрэкзимбанка» Евгений Мецгер сходным образом куражился над журналистами. И вот такие факты с каждым разом будут бить по рейтингу Зеленского все фатальнее.
Ну ладно при президенте-уголовнике… А почему при президенте-артисте отовсюду полезла приблатненная гниль и шваль! Пупы земли, властелины жизни… И ценный кадр Гогилашвили может всплыть в другом хлебном месте. Вот как-то случайно вспомнилось, что наркотрафик из Средней Азии в Европу проходит как раз через те края, где приключился инцидент с быковатым зам министром...
Кстати, интересно, когда офис президента поведает нам, что вся эта история была спланированной Путиным провокацией против Зеленского? Начиная еще с назначения Гогилашвили в МВД.
И еще одно деяние, на этот раз от народных избранников, зацепило меня не по-детски.
Целая бригада в составе 12 нардепов подала законопроект №6402 о том, что избираться, в частности, депутатами и мэрами городов, можно будет с 16 лет. Как по мне, так это еще дурнее, чем высказывания насчет «Продай собаку, заплати за коммуналку», или про «некачественных детей». Потому что то спонтанно было, как выпуск газов из кишечника, а законопроект - продуманная затея. Там три страницы текста, я смотрел.
Еще бы предложили узаконить регентов при слабых правителях страны…
Почему законопроект 6402 - дурость? Потому что право быть избранным неразрывно связано с правом избирать. А в Конституции Украины указано, что избирательное право наступает с 18 лет. И вообще, как вы представляете себе мэра, который одновременно с решением коммунальных проблем сдает контрольные в школе, например, по природоведению?
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Авторы законопроекта оправдываются, что это, мол, только для особо одаренных детей. Так одаренные дети - умные. Они к хорошему образованию будут стремиться, а не во власть, поближе к бюджету! Так и предоставьте им возможность поступать в самые престижные ВУЗы мира. Причем, уже сейчас, а не через сто лет в обед, как с бредовым «Экономическим паспортом».
В качестве итога: каков президент, таковы не только покушения и перевороты, но и чиновники с депутатами. Это аксиома, граждане. Именно ей надо руководствоваться на выборах, а не вестись на байки о новых лицах, которые вдруг станут приговором для старого жулья. Для нас с вами они становятся приговором! Для украинцев и Украины.
И - да: нынешних «новых лиц» на самом деле следует знать в лицо. Чтобы не дать им сбежать при смене власти", - завершает политолог.
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Догадываюсь сколько бабла розворовали на разработке этого сраного сайта.
На старом бесплатном было гораздо больше полезной информации, но не было страницы "наша команда" с коллективным фото блатных дебилов, получающих бабло ща нихренанеделание.