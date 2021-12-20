УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5120 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Війна
4 185 15
Білорусь (5973) війна (56671) Лукашенко (2310) мігранти (674) НАТО (5151) нелегали (362) Польща (5180) пропаганда (2571) Путін (21449) Росія (47286) ФСБ (1347) КДБ Білорусі (53)

Імперська та агресивна політика Кремля щодо НАТО триватиме, - Nowiny Polskie

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Імперська та агресивна політика Кремля щодо НАТО триватиме, - Nowiny Polskie

Історія та аналіз сьогодення свідчать про постійне зростання агресивної риторики Москви щодо НАТО й продовження імперської політики із застосуванням російських спецслужб - на кшталт ФСБ.

Про це пише Nowiny Polskie, коментуючи заяви білоруського КДБ щодо затримання на кордоні польського військового, який нібито втік зі служби і виявив бажання отримати притулок у Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

"На даний час цю ситуацію активно використовує російська та білоруська пропаганда, остання наразі фактично вже є складовою першої, які розповсюджують матеріали із заявами польського військовослужбовця для дискредитації Польщі в контексті нещодавньої "міграційної кризи"", - йдеться в статті польського видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг відкинув можливість конференції з РФ щодо "зон впливу": "Це зовсім хибний напрямок"

При цьому, як стверджують Nowiny Polskie із посиланням на експертів, в цих сфабрикованих заявах військовослужбовця чітко прослідковується рука російських спецслужб, а також тези попередніх антипольських інформаційних кампаній з цієї проблематики.

Тому, як зазначає видання, на тлі останніх подій на польсько-білоруському кордоні та нещодавніх спроб штурму та прориву кордону з боку біженців, коли польські посадовці та міжнародна спільнота чітко вказали на роль Москви та її спеціальних служб в цих ганебних подіях, спрямованих на підрив безпеки та дестабілізацію Польщі, соціальні мережі вибухнули жорсткою критикою Кремля.

Зокрема, міграційна криза на польсько-білоруському кордоні була визнана ними результатом покірного зв'язку між Путіним та Лукашенком, а також ФСБ Росії та КДБ Білорусі.

"Це питання чітко відображає як сьогодення, так і недалеке минуле польської історії, в якій кривавою лінією проходять спецслужби Росії", - пише видання.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что раше позволили , то она и делает .
показати весь коментар
20.12.2021 10:30 Відповісти
Не просто дозолили, а накачали грошима.
показати весь коментар
20.12.2021 10:44 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 14:33 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 10:43 Відповісти
т.е. бомжи, у которых нет двери от подъезда и, соответственно, их нет в списке на двери подъезда - средний класс?
показати весь коментар
20.12.2021 12:21 Відповісти
Вечноглукобокоозабоченные все не могут понять, что соплежуйство и попытки и рыбку съесть, и в бизнесе остаться в отношениях с лаптеногими ведет только лишь к повышению их наглости и дерзости. Они конченные и понимают только силу, плеть и дубину. Как обычные существа с развитыми лишь звериными инстинктами.
показати весь коментар
20.12.2021 10:50 Відповісти
Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном тоном ультиматива? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Хто поділяє такі підозри ?
показати весь коментар
20.12.2021 11:03 Відповісти
Кремль блефует и пьітается взять Запад "на понт". Причина - катастоофическое снижение потенциала сдерживания РВСН . "Виновата" Украина , вернее , расположение Южмаша в Днепре, а не Подлипках . Не могут сделать клон "Сатаньі" под названием "Сармат". А "Сатана" уже сгнила в шахтах за 40 лет службьі.
показати весь коментар
20.12.2021 11:23 Відповісти
Да непохоже чтобы сбежавшего поляка заставляли что-то говорить. Кажется ему действительно не нравится отношение к мигрантам. Поляки ведут себя не лучше своих оппонентов, придумывая глупые заговоры.
показати весь коментар
20.12.2021 11:38 Відповісти
Ага, дикари. Никак не забудут две оккупации освобождения 1772 и 1939 годов. ))))))
показати весь коментар
20.12.2021 18:48 Відповісти
 
 