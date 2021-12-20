Зеленський збирає всіх українських послів на конференцію: "Нам потрібен результат". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський тепер щорічно буде збирати всіх українських послів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на брифінгу з президентами Литви та Польщі.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

За його словами, конференція за участі усіх послів України у світі відбудеться 21-22 грудня.

"Раніше такі наради проходили один, чи два рази у три чи чотири роки. Це у сучасному світі, в реаліях надшвидких змін робить їх неефективною та протокольною формальністю. Нам потрібен зміст, нам потрібен результат. То ж тепер я збиратиму українських послів щорічно тут, у Гуті", - заявив Зеленський.

У порядку денному:

- комплексний план дій України на світовій арені,

- стратегія зовнішньополітичної діяльності,

- рух до Європи та НАТО,

- посилення присутності і національного інтересу на Близькому Сході, Африці, Латинській Америці.

"Реалізацію цих важливих напрямів ми проаналізуємо в наступні два дні", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні зустрінеться з президентами Польщі та Литви у резиденції "Синьогора"