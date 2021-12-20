Зеленський збирає всіх українських послів на конференцію: "Нам потрібен результат". ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський тепер щорічно буде збирати всіх українських послів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на брифінгу з президентами Литви та Польщі.
За його словами, конференція за участі усіх послів України у світі відбудеться 21-22 грудня.
"Раніше такі наради проходили один, чи два рази у три чи чотири роки. Це у сучасному світі, в реаліях надшвидких змін робить їх неефективною та протокольною формальністю. Нам потрібен зміст, нам потрібен результат. То ж тепер я збиратиму українських послів щорічно тут, у Гуті", - заявив Зеленський.
У порядку денному:
- комплексний план дій України на світовій арені,
- стратегія зовнішньополітичної діяльності,
- рух до Європи та НАТО,
- посилення присутності і національного інтересу на Близькому Сході, Африці, Латинській Америці.
"Реалізацію цих важливих напрямів ми проаналізуємо в наступні два дні", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Пройшла інформація, що Порошенкові підписана підозра за двома статтями, включаючи державну зраду.
Що ж, у Зеленського не захотіли це зробити повільно і печально. Їм припекло швидко і яскраво, як петарда під хвостом.
Країна довго балансувала на краю, і от Вова дав їй щирого пенделя під зад. Обравши ідеальний момент, саме тоді, коли путін збирає засідання Радбезу.
Не здивуюся, якщо вони спробують закрити ПП у день російського наступу.
Як вам здається, це вже достатньо велика купа під новорічною ялинкою, чи вони зможуть навалити ще більшу?
Від сьогодні особисто для себе закриваю дискусію: хто Зе такий - ідіот чи зрадник? Відповідь - какая разніца.
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В його відсутність його шавки мають вручити Порошенку підозру в державній зраді.
"Лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді. Про це у понеділок, 20 грудня, повідомив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.
«Ідеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014 - 2015 років. Ситуація була надскладною, було військове загострення. У цих умовах тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку країни», - пояснив Турчинов.
За його словами підозру колишньому президенту України, яку начебто відмовлялась підписувати генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, підписав один із її заступників «прізвищем Симонєнко». Вочевидь, мова йде про Олексія Симоненка, який перебуває на посаді заступника генерального прокурора з 27 березня 2020 року.
Турчинов наголосив, що справа проти Петра Порошенка є «повністю сфабрикованою» і у влади не вийде зламати опозицію.
Інформацію про вручення Петру Порошенку підозри у державній зраді підтверджує «Громадське» з посиланням на свої джерела в Державному бюро розслідувань (ДБР)."
Можливо результат це рейтинг? Накшталдт, я прочитаю вам лекцію куди ми рухаємось, а ви подумайте, як використав це підняти мені рейтинг!!!!
https://patrioty.org.ua/society/z-arkhivu-pu-bl-troieshchyna-plache-u-merezhi-pidnialy-na-smikh-bahin-odeskoho-kinofestyvaliu-foto-403216.html
халеп , в які ти весь час потрапляєш , ти ні нащо більше не здатен 😠
Ну, хотя бы завуалировать "НЕТ" под кучку ЗЕлёного дерьма.
Война на востоке Украины закончена, Крым освобожден, пора и о своем присутствии где-нибудь подумать... Скорее всего, джентльмены, это места вероятного побега бубочки из Украины.
Витратити "тисячу Зеленського" по-своєму: кмітливі українці навчилися оминати обмеження
Схема виявилася дуже простою: річ у тім, що покупку українець здійснив у барі одного з кінотеатрів, і тому оплату через термінал вдалося здійснити. А вот чтобы эти деньги перечислить на Украинскую армию тут много барьеров
Будивныцтво, дороги, деревья, спорт площадки - всё пропало!
Но волшебный пендель от СМИ или свежая «мука» высшего сорта и
снова свежие идеи!