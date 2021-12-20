Зеленский собирает всех украинских послов на конференцию: "Нам нужен результат". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский теперь будет ежегодно собирать всех украинских послов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на брифинге с президентами Литвы и Польши.

По его словам, конференция с участием всех послов Украины в мире состоится 21-22 декабря.

"Раньше такие совещания проходили один или два раза в три или четыре года. Это в современном мире, в реалиях сверхбыстрых изменений делает их неэффективной и протокольной формальностью. Нам нужно содержание, нам нужен результат. Так что теперь я буду собирать украинских послов ежегодно здесь, в Гуте", - заявил Зеленский.

На повестке дня:

- комплексный план действий Украины на мировой арене,

- стратегия внешнеполитической деятельности,

- движение в Европу и НАТО,

- усиление присутствия и национального интереса на Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке.

"Реализацию этих важных направлений мы проанализируем в следующие два дня", – добавил Зеленский.

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За його словами, конференція за участі усіх послів України у світі відбудеться 21-22 грудня.

"Раніше такі наради проходили один, чи два рази у три чи чотири роки. Це у сучасному світі, в реаліях надшвидких змін робить їх неефективною та протокольною формальністю. Нам потрібен зміст, нам потрібен результат. То ж тепер я збиратиму українських послів щорічно тут, у Гуті", - заявив Зеленський.

У порядку денному:

- комплексний план дій України на світовій арені,

- стратегія зовнішньополітичної діяльності,

- рух до Європи та НАТО,

- посилення присутності і національного інтересу на Близькому Сході, Африці, Латинській Америці.

"Реалізацію цих важливих напрямів ми проаналізуємо в наступні два дні", - додав Зеленський.

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