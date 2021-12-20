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Новости Политика Украины
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Зеленский (16621) конференция (278) посол (1728)

Зеленский собирает всех украинских послов на конференцию: "Нам нужен результат". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский теперь будет ежегодно собирать всех украинских послов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на брифинге с президентами Литвы и Польши.

По его словам, конференция с участием всех послов Украины в мире состоится 21-22 декабря.

"Раньше такие совещания проходили один или два раза в три или четыре года. Это в современном мире, в реалиях сверхбыстрых изменений делает их неэффективной и протокольной формальностью. Нам нужно содержание, нам нужен результат. Так что теперь я буду собирать украинских послов ежегодно здесь, в Гуте", - заявил Зеленский.

На повестке дня:

- комплексный план действий Украины на мировой арене,
- стратегия внешнеполитической деятельности,
- движение в Европу и НАТО,
- усиление присутствия и национального интереса на Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке.

"Реализацию этих важных направлений мы проанализируем в следующие два дня", – добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Андрея Юраша послом в Ватикане

За його словами, конференція за участі усіх послів України у світі відбудеться 21-22 грудня.

"Раніше такі наради проходили один, чи два рази у три чи чотири роки. Це у сучасному світі, в реаліях надшвидких змін робить їх неефективною та протокольною формальністю. Нам потрібен зміст, нам потрібен результат. То ж тепер я збиратиму українських послів щорічно тут, у Гуті", - заявив Зеленський.

У порядку денному:

- комплексний план дій України на світовій арені,
- стратегія зовнішньополітичної діяльності,
- рух до Європи та НАТО,
- посилення присутності і національного інтересу на Близькому Сході, Африці, Латинській Америці.

"Реалізацію цих важливих напрямів ми проаналізуємо в наступні два дні", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні зустрінеться з президентами Польщі та Литви у резиденції "Синьогора"

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
В Киеве то барыга Порошенко встречался а народный президент только на курорте!"!!
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20.12.2021 14:34
+15
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20.12.2021 14:31
+11
для конспирации рождественнского отпуска.
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20.12.2021 14:37
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20.12.2021 14:31 Ответить
Згоріла хата, гори й сарай. Чи навпаки...
Пройшла інформація, що Порошенкові підписана підозра за двома статтями, включаючи державну зраду.
Що ж, у Зеленського не захотіли це зробити повільно і печально. Їм припекло швидко і яскраво, як петарда під хвостом.
Країна довго балансувала на краю, і от Вова дав їй щирого пенделя під зад. Обравши ідеальний момент, саме тоді, коли путін збирає засідання Радбезу.
Не здивуюся, якщо вони спробують закрити ПП у день російського наступу.
Як вам здається, це вже достатньо велика купа під новорічною ялинкою, чи вони зможуть навалити ще більшу?

Від сьогодні особисто для себе закриваю дискусію: хто Зе такий - ідіот чи зрадник? Відповідь - какая разніца.
Треба поїхати іще комплект термобілизни купити для мітингів. - https://t.me/nuts_roses/442
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20.12.2021 15:04 Ответить
а чого саме у Гуті ? що в Києві не можна було ?
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20.12.2021 14:32 Ответить
В Киеве то барыга Порошенко встречался а народный президент только на курорте!"!!
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20.12.2021 14:34 Ответить
для конспирации рождественнского отпуска.
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20.12.2021 14:37 Ответить
гвинтокрили простаивают, да и зеленку-ополченку в буковеле выгулять надо со спиногрызами
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20.12.2021 14:45 Ответить
А яка різниця де , адже все оплачує мудрий нарід🤣
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20.12.2021 14:45 Ответить
Воно там сховалось.
В його відсутність його шавки мають вручити Порошенку підозру в державній зраді.

"Лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді. Про це у понеділок, 20 грудня, повідомив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

«Ідеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014 - 2015 років. Ситуація була надскладною, було військове загострення. У цих умовах тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку країни», - пояснив Турчинов.

За його словами підозру колишньому президенту України, яку начебто відмовлялась підписувати генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, підписав один із її заступників «прізвищем Симонєнко». Вочевидь, мова йде про Олексія Симоненка, який перебуває на посаді заступника генерального прокурора з 27 березня 2020 року.

Турчинов наголосив, що справа проти Петра Порошенка є «повністю сфабрикованою» і у влади не вийде зламати опозицію.

Інформацію про вручення Петру Порошенку підозри у державній зраді підтверджує «Громадське» з посиланням на свої джерела в Державному бюро розслідувань (ДБР)."
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20.12.2021 15:34 Ответить
І одноплемінниця цилі Йуля.
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20.12.2021 17:13 Ответить
Ця "мурзілка" тут була не в тему.
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20.12.2021 17:28 Ответить
Головне ''празднік'', а нам платити... Хіба не можна послів озадачити через дипломатичну пошту?!... Вже мільярд дерев хтось обіцяв висадити...
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20.12.2021 14:32 Ответить
Перетрудилось оно, высаживая деревья. Устало. Телу нужен отдых, корпоративчик за счет налогоплательщиков.
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20.12.2021 14:40 Ответить
Звісно можно було. Бо усі пункти, це як раз те, що до них доводиться, саме дип. поштою. Їм, МІД надає напрямок/ціль і вони його припрацьовують! Але це, повинні бути конкретні цілі (наприклад просування у синаті США конкретного питання. І вони його припрацьовують - налагоджують зв'язки можливо пропонуя щось натомість), але не так: "нам потрібен результат". А який бл*дь результат???? Результат чого???
Можливо результат це рейтинг? Накшталдт, я прочитаю вам лекцію куди ми рухаємось, а ви подумайте, як використав це підняти мені рейтинг!!!!
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20.12.2021 15:15 Ответить
З архіву ПУ. "Бл*. Троєщина плаче": У мережі підняли на сміх "багінь" Одеського кінофестивалю (фото)

https://patrioty.org.ua/society/z-arkhivu-pu-bl-troieshchyna-plache-u-merezhi-pidnialy-na-smikh-bahin-odeskoho-kinofestyvaliu-foto-403216.html
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20.12.2021 15:20 Ответить
Результат от послов! Или от Зеленского!?? И кому нужен єтот результат???
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20.12.2021 14:32 Ответить
Клоун да не будет тебя скоро, не верит тебе уже никто
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20.12.2021 14:33 Ответить
І знову Гута.😡 Тролятвоюмать,та це вже не 🤡 цевже🐸🤢🤮🆘‼️
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20.12.2021 14:34 Ответить
Це так "найвеличніший" мавпує Макрона. Читав звернення останнього на подібному заході у Франції. Єдина проблема - у Макрона IQ на десятки одиниць вищий за IQ дегенерата. А ще Україна не є колискою світової демократії та світовим культурним центром... Хоча он Ломаченко "прославив" рідне місто Аккерман. Мабуть Зє підготує доповідь про вклад Кривого Рогу в світову цивілізацію. А чьо? "Какая разніца"?...
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20.12.2021 14:36 Ответить
Зеля , відпочинь востаннє в Синьогорах і вали із Банковоі , так як крім
халеп , в які ти весь час потрапляєш , ти ні нащо більше не здатен 😠
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20.12.2021 14:37 Ответить
У тебя скучное лицо. Тебе никто результатов не даст.
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20.12.2021 14:37 Ответить
а 26 листопада він обіцяв зібрати в Гуті іноземних послів...
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20.12.2021 14:37 Ответить
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20.12.2021 14:39 Ответить
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20.12.2021 14:39 Ответить
В Украіні немає президента , а є блазень, наркоша і любитель офшорів 😡
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20.12.2021 14:43 Ответить
Зеленський не президент, а просто людина, що займає пост президента. Або блазень, що займає пост президента (як більш подобається)!
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20.12.2021 15:19 Ответить
блазень і любитель офшорів Порошенко!
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20.12.2021 15:23 Ответить
Зєліни офшори Игорь Д до сих пір не роздивився?
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20.12.2021 15:36 Ответить
Для полноты опроса надобно и второй ответ добавить.
Ну, хотя бы завуалировать "НЕТ" под кучку ЗЕлёного дерьма.
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20.12.2021 14:49 Ответить
Кажуть, що в Гуті дуже смачно готують фазанів і різного роду екзотичні блюда , от чому воно зі своєю родиною і дЄрмаками туди пхається кожного тижня 😠
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20.12.2021 14:41 Ответить
Он и послов туда пригласил ,что бы невидно було що кожного тижня
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20.12.2021 14:46 Ответить
стратег унюханый
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20.12.2021 14:50 Ответить
- посилення присутності і національного інтересу на Близькому Сході, Африці, Латинській Америці.

Война на востоке Украины закончена, Крым освобожден, пора и о своем присутствии где-нибудь подумать... Скорее всего, джентльмены, это места вероятного побега бубочки из Украины.
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20.12.2021 14:51 Ответить
И об этом...

Витратити "тисячу Зеленського" по-своєму: кмітливі українці навчилися оминати обмеження



Схема виявилася дуже простою: річ у тім, що покупку українець здійснив у барі одного з кінотеатрів, і тому оплату через термінал вдалося здійснити. А вот чтобы эти деньги перечислить на Украинскую армию тут много барьеров
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20.12.2021 14:52 Ответить
Він вже завчасно думає про ''празднік'' для послів, а чому не подумали весною-літом закупити газ-вугілля, а зараз газ в Європі вже по 1900 зелених?
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20.12.2021 14:54 Ответить
Сколько десятков миллионов будет стоить это сборище? Как это выглядит перед странами - донорами, дающими нам военную, финансовую, политическую помощь? Набираем помощи , кредитов, а потом устраиваем балы в воюющей, вымирающей от ковида и прозябающей от кризисов стране... Зазеркалье Зе-банутое....
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20.12.2021 15:02 Ответить
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20.12.2021 15:08 Ответить
опять какое то пафосное брежневское что ли...совком потянуло. Какой результат нужен от послов для начала? что б посольства работали? так работают. или что должны вместе делать послы из Австралии, Испании и Канады?)
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20.12.2021 15:34 Ответить
Торговые представительства во всех странах должны быть!!! И они должны работать, чтобы экспорт Украины все время улучшался.
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20.12.2021 16:24 Ответить
Что это за жанр- сбор послов? Посол - служащий МИДа.У нас министра нет?Поэтому и не очень популярен этот вид сборищ.Никаких конкретных задач там не поставишь.У каждого страна пребывания и куча специфики.Кстати,забыли Луну и Марс.
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20.12.2021 16:32 Ответить
За чей счет банкет?
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20.12.2021 17:33 Ответить
Я дам Вам парабелум!


Будивныцтво, дороги, деревья, спорт площадки - всё пропало!
Но волшебный пендель от СМИ или свежая «мука» высшего сорта и
снова свежие идеи!
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20.12.2021 17:44 Ответить
 
 