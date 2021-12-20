МЗС Росії заявило про "найбільший борг" США перед РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Вашингтон нібито має "найбільший борг" перед Москвою. Водночас у самої РФ "ніяких боргів" перед Штатами немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиалнням на РБК-Україна.
"Найбільший борг за США - це навчитися сприймати Росію як партнера, з яким можна і потрібно вести взаємоповажний діалог, домовлятися на основі балансу інтересів, а не через нав'язування якихось своїх односторонніх схем або висування ультиматумів. За всіма напрямками", - заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.
За його словами, Москва нібито "готова налагоджувати стосунки із Вашингтоном" і вже виступила з усіма ініціативами.
"Всі пропозиції у них на столі. Немає нічого, що можна було б описати словами "борг за Росією". Все запропоновано американцям. Питання політичного вибору", - сказав Рябков.
Він також зазначив, що як тільки США "будуть готові до діалогу", за Росією нібито "справа не стане".
Разом з тим він заявив, сигналом того, що Вашингтон "усвідомлено йде на нагнітання напруженості", стане негативна реакція на пропозиції Москви.
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Все бы ничего, только вот 90 000 группировка на границе с Украиной, это уже не просто слова ...
Теперь мишка грозится попереворачивать все улья.
Тримай кацап.
"Я была в составе делегации, когда Черномырдин ездил к (вице-президенту США Элу) Гору. Ну, тогда, как бы, кто задаст вопрос? Ну, я спросила у Гора: "А что же вы по ленд-лизу-то до сих пор не рассчитались с Россией?". Он ничего мне не ответил...".
РФ - страна непуганых идиотов !!!
Пущай воют!
на долгие годы: «Очевидно, что действительно впечатление можно произвести только сверхнаглостью».
Что вы кацапские свиньи, можете предложить окружающим?
Совместный концлагерь?