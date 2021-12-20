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Новини За кордоном
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МЗС Росії заявило про "найбільший борг" США перед РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

МЗС Росії заявило про

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Вашингтон нібито має "найбільший борг" перед Москвою. Водночас у самої РФ "ніяких боргів" перед Штатами немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиалнням на РБК-Україна.

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"Найбільший борг за США - це навчитися сприймати Росію як партнера, з яким можна і потрібно вести взаємоповажний діалог, домовлятися на основі балансу інтересів, а не через нав'язування якихось своїх односторонніх схем або висування ультиматумів. За всіма напрямками", - заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

За його словами, Москва нібито "готова налагоджувати стосунки із Вашингтоном" і вже виступила з усіма ініціативами.

"Всі пропозиції у них на столі. Немає нічого, що можна було б описати словами "борг за Росією". Все запропоновано американцям. Питання політичного вибору", - сказав Рябков.

Він також зазначив, що як тільки США "будуть готові до діалогу", за Росією нібито "справа не стане".

Разом з тим він заявив, сигналом того, що Вашингтон "усвідомлено йде на нагнітання напруженості", стане негативна реакція на пропозиції Москви.

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Топ коментарі
+38
Был у нас в классе такой беспредельщик который никому не давал жизни ни учиться. Что только с ним не делали. И просили всех резко не реагировать на его выпады и к психологу направляли и на уроки родителей приглашали и уже ему поблажки делали лишь бы он сидел на задней парте и никого не трогал. И все напрасно. Пока он однажды не до***бался к старшекласнику который его прилюдно отпи***здил и вытер им пол. С тех пор была тишина и угнетенный взгляд. Поетому я еще с 2014 года утверждал что с Рашкой никаких уступок, никаких поблажек, никаких *выходов с честью* из войны. Только п***ть всеми способами. Иначе только хуже будет.
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20.12.2021 15:56
+36
Совсем хреновіе дела у *****.
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20.12.2021 15:38
+35
шантаж пошел в открітую с особім цинизмом лицо уркастана во всей красе
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20.12.2021 15:37
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шантаж пошел в открітую с особім цинизмом лицо уркастана во всей красе
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20.12.2021 15:37 Відповісти
Я ж говорю, Пуйло уже как Батыр. истинный ордынец.
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20.12.2021 15:38 Відповісти
Каждый появившийся на свет человек уже должен РФ.
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20.12.2021 15:38 Відповісти
згадав анекдот часів сере сере. Сидит как-то Владимир Ильич на лавочке, точит бритвочку. А рядом на лавочке сидит маленькая девочка. Владимир Ильич посмотрит на нее так ласково, и снова точит, посмотрит, и снова точит… а мог бы и по горлышку полоснуть!
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20.12.2021 20:09 Відповісти
Девочка, которая подсела на лавочку к дяденьке, который точит бритву?)
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20.12.2021 20:16 Відповісти
взагалі то там дєдушка лєнін підсів до дєвочкі... Вот єслі би дєдушка Пу (той, що *****) подсєл, то мог би і в пупок поцеловать (єслі би дєвочка била мальчіком)
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20.12.2021 21:32 Відповісти
Совсем хреновіе дела у *****.
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20.12.2021 15:38 Відповісти
Ещё только начало зимы, а у раши на носу голод - не тётка.
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20.12.2021 18:17 Відповісти
Це пісня про вялічіє ватостану, яке США не помічає
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20.12.2021 15:39 Відповісти
Ну да, в частности, среди ночи козлостан экстренно затребовал у США прислать супер врачей , бо пыню рак доiдае... Каарочи, ожидаем к рождеству с лаптеунтии бравого"миколайчика".
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20.12.2021 17:46 Відповісти
Вот Гитлер в 30-е годы - совсем другое дело. Вот он Россию воспринимал как партнера!
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20.12.2021 15:42 Відповісти
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20.12.2021 15:42 Відповісти
"Ви тільки подумайте, - каже психолог Дмитро Різниченко, - які ресурси цей уламок імперії викидає на боротьбу з нами. Пропаганда, підкупи політиків, нарешті пряма військова агресія. І що вони отримали? Ми живі й будемо жити! Ніхто нас не здав, у нас світова підтримка й світле майбутнє. А що у них? Пристарілий диктатор і загроза громадянської війни, як він помре? Вони були членом G8, гравцем на світовій арені. А зараз? Виключені звідусіль. Погані хлопці, яким не подадуть руку в пристойній компанії. У них немає шансів проти нас". - https://texty.org.ua/articles/105177/zahroza-rosijskoho-vtorhnennya-yak-peremohty-strah-koly-voroh-bilya-vorit/?src=main
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20.12.2021 15:44 Відповісти

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20.12.2021 16:34 Відповісти
лапотне лайно смердить смердить все більше...
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20.12.2021 15:45 Відповісти
По мере жевания соплей коллективным Западом в виде "глубоких озабоченностей", "страшных, невиданных санкций" и т.п., наглость и троллинг РФ усиливается.
Все бы ничего, только вот 90 000 группировка на границе с Украиной, это уже не просто слова ...
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20.12.2021 15:45 Відповісти
ведут себя так будто хотят получить ***** на камеру, а потом бегать и орать, не, ну вы видели, мы им все, а они нас на бутылку ни за что!
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20.12.2021 15:50 Відповісти
+100500!!!
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20.12.2021 15:52 Відповісти
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20.12.2021 15:54 Відповісти
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20.12.2021 15:54 Відповісти
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20.12.2021 15:55 Відповісти
Сибір повинна мерзнути а не палити пічки. А то не дай Бог смог до мааскви долетить
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20.12.2021 16:08 Відповісти
На мокшанских болотах,мишку пчелы покусали когда тот полез спиз.ить у пчел меду.
Теперь мишка грозится попереворачивать все улья.
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20.12.2021 15:55 Відповісти

Тримай кацап.
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20.12.2021 15:55 Відповісти
Был у нас в классе такой беспредельщик который никому не давал жизни ни учиться. Что только с ним не делали. И просили всех резко не реагировать на его выпады и к психологу направляли и на уроки родителей приглашали и уже ему поблажки делали лишь бы он сидел на задней парте и никого не трогал. И все напрасно. Пока он однажды не до***бался к старшекласнику который его прилюдно отпи***здил и вытер им пол. С тех пор была тишина и угнетенный взгляд. Поетому я еще с 2014 года утверждал что с Рашкой никаких уступок, никаких поблажек, никаких *выходов с честью* из войны. Только п***ть всеми способами. Иначе только хуже будет.
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20.12.2021 15:56 Відповісти
Золотые слова (с)
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20.12.2021 16:46 Відповісти
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20.12.2021 15:56 Відповісти
Да, "гениальный маршал" дал приказ 8-й, 15-и 9-й танковым корпусам вступать в бой частями, так как тылы не подтянулись, а мацква требовала начать масштабное наступление и откинуть немцев на новую границу. Вот и вышел замес. Многие машины танкисты просто побросали так как баки в лучшем случае были заправлены на один бросок. Плюс пехота не подтянулась, думали что возьмут на "а вдруг пронесет". Не пронесло. Немцы методично выбили боеспособные машины. Подтянувшеюся уже после пехоту по стандарту смяли в хорошем взаимодействии с авиацией и техникой. Кстати, многие танки немцы попросту нашли даже не поврежденными. С полной укладкой. Их потом заправили и отправили в тылы, изучили еще раз. Потом многие пошли на переработку. Часть отдали румынам.
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20.12.2021 16:12 Відповісти
Вот почему Рашка до сих пор боится вступать в открытую войну даже с заведомо слабой страной. На все что способна Рашка ето подлость, обман и изпоттишка. То больницу разбомбят и потребуют переговоров то зеленый коридор расстреляют в спину то женщин с детьми в авангарде пошлют а сами храбские рузкие вояки из под юбок выглядывают и стреляют
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20.12.2021 16:40 Відповісти
Знакомьтесь (Бывший) губернатор Владимирской Области РФ Орлова:

"Я была в составе делегации, когда Черномырдин ездил к (вице-президенту США Элу) Гору. Ну, тогда, как бы, кто задаст вопрос? Ну, я спросила у Гора: "А что же вы по ленд-лизу-то до сих пор не рассчитались с Россией?". Он ничего мне не ответил...".

РФ - страна непуганых идиотов !!!
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20.12.2021 15:57 Відповісти
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20.12.2021 15:59 Відповісти
Виття кацапів на болотах не цікавить

Пущай воют!
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20.12.2021 16:10 Відповісти
В письме наркому иностранных дел Чичерину Ленин, определил программу действий советской дипломатии

на долгие годы: «Очевидно, что действительно впечатление можно произвести только сверхнаглостью».
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20.12.2021 16:15 Відповісти
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20.12.2021 16:36 Відповісти
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20.12.2021 16:22 Відповісти
Чем шантажировать США , Украиной?... Насрaть США на Украину... Если бы не насрaть, то еще когда Крым рашисты захватили выполнили бы обязательства по Будапештскому меморандуму. Это не шанташ а оправдание захвата Украины.
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20.12.2021 16:34 Відповісти
Партнерство строятся по принципу "мы предлагаем вам это а вы нам то".
Что вы кацапские свиньи, можете предложить окружающим?
Совместный концлагерь?
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20.12.2021 16:53 Відповісти
Накупили ценных бумаг США, и теперь ими трясут, ну и что? Хотите продать? У вас их купят, о чем базар?
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20.12.2021 17:06 Відповісти
Рашка как то обосранный мальчуган,который дергает дядю за штанины со словами "ну признайте меня равным,проведите со мной переговоры,иначе буду гадить вам под дверь"
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20.12.2021 17:56 Відповісти
это они так толсто намэкують за аляску? ))
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20.12.2021 17:59 Відповісти
А,як марсіяни заборгували...
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20.12.2021 18:06 Відповісти
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20.12.2021 18:54 Відповісти
Неправ был покойный НЕМЦОВ, что на роSSии только путин- *бнутый. В том террариуме все *бнутые.
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20.12.2021 19:34 Відповісти
Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном тоном ультиматиму? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Хто поділяє такі підозри ?
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20.12.2021 19:47 Відповісти
Нельзя "налагоджувати" отоношения с страной-гопником, страной-агрессором, страной, для которой договор лишь способ обмануть.
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21.12.2021 09:44 Відповісти
 
 