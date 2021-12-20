МЗС Росії заявило про "найбільший борг" США перед РФ

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Вашингтон нібито має "найбільший борг" перед Москвою. Водночас у самої РФ "ніяких боргів" перед Штатами немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиалнням на РБК-Україна.

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"Найбільший борг за США - це навчитися сприймати Росію як партнера, з яким можна і потрібно вести взаємоповажний діалог, домовлятися на основі балансу інтересів, а не через нав'язування якихось своїх односторонніх схем або висування ультиматумів. За всіма напрямками", - заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

За його словами, Москва нібито "готова налагоджувати стосунки із Вашингтоном" і вже виступила з усіма ініціативами.

"Всі пропозиції у них на столі. Немає нічого, що можна було б описати словами "борг за Росією". Все запропоновано американцям. Питання політичного вибору", - сказав Рябков.

Він також зазначив, що як тільки США "будуть готові до діалогу", за Росією нібито "справа не стане".

Разом з тим він заявив, сигналом того, що Вашингтон "усвідомлено йде на нагнітання напруженості", стане негативна реакція на пропозиції Москви.

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