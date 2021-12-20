Науседа - Путіну: Спроби намалювати нову "червону лінію" будуть неприйнятними в Європі

Своїми діями Росія намагається тиснути на Україну. Так вона створює загрозу між тісними зв'язками України з ЄС та НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це литовський лідер Гінатас Науседа заявив на брифінгу з президентами України та Польщі.

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За його словами, ніхто не має права накладати вето і впливати на рішення незалежних держав.

"У нас дуже чіткий сигнал: наслідки будуть дуже тяжкі для РФ і всі спроби намалювати нову "червону лінію" будуть неприйнятними у ХХІ столітті в Європі. Європа має дуже поганий досвід і переживає тяжкі наслідки ХХ століття після пакту Молотова-Рібентропа і неможливо, щоб це повторилося у ХХІ столітті", - заявив він.

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Нагадаємо, 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.