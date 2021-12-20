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Міграційну кризу на кордоні з ЄС безумовно підтримує Москва, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міграційну кризу на кордоні з ЄС безумовно підтримує Москва, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що кризу з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею та всім Європейським Союзом підтримує Росія.

Про це він повідомив на пресконференції за результатами тристоронньої зустрічі з президентами Литви та України у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми маємо дві кризи навколо нас. Перша - це криза на кордоні, яка була спровокована режимом у Білорусі. Але, безумовно, її підтримує Москва, тому що ніхто, мені здається, не сумнівається, що ці дії скоординовані з ними", - сказав Дуда.

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Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що виступає проти будь-якої політики поступок щодо Росії.
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безсумнівно що саме лапотня її розпочала-лукашенка лише дурна лялька...
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20.12.2021 16:18 Відповісти
_Поддерживает?! Ох и Дуда... Повезло рашистам очень что их противник (Запад) - плуги и убеждённые, идейные тормоза!
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20.12.2021 16:20 Відповісти
путин х@йло уже всех достал! кода ж эта падла уже здохнет?
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20.12.2021 16:23 Відповісти
 
 