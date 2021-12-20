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Зеленський відповів на петицію про скасування карантину і "добровільно-примусової" вакцинації від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Зеленський відповів на петицію про скасування карантину і

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом повністю скасувати карантин та "добровільно-примусову" вакцинацію проти коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт голови держави.

У відповіді на петицію президент нагадав, що стаття 10 основ законодавства про охорону здоров'я зобов'язує українців не лише піклуватись про своє здоров'я та здоров'я дітей, але й не шкодити здоров'ю інших громадян, а також в окремих випадках вакцинуватися.

Також Зеленський зазначив, що законодавство України передбачає й обов'язкову вакцинацію для працівників певних сфер. Крім того, закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає введення на території України тимчасового карантину.

Відтак глава держави резюмував, що боротьба української влади з пандемією є цілком законною.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
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20.12.2021 19:17
+23
Також Зеленський зазначив, що законодавство України передбачає й обов'язкову вакцинацію для працівників певних сфер.
Что за двойные стандарты,Зеля?Ты заявлял,что вакцинация от барановируса добровольная.Более того,в список обязательных вакцинаций прививка от барановируса не включена законом,ибо жижа экспериментальная.
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20.12.2021 19:32
+22
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20.12.2021 19:31
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20.12.2021 19:17 Відповісти
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20.12.2021 19:30 Відповісти
Найвеличніший ЗЕбіл явно хоче зустріти Новий рік під ростовською ялинкою...
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20.12.2021 19:31 Відповісти
Зверніть увагу: зараз довкола України ведеться колосальна робота, вона не сходить з провідних шпальт, щомісяця мінімум два великих форуми з українського питання - і вся ця активність не зачіпає Вову. Він нікому не цікавий.
Директор ЦРУ ганяє у Москву через загрозу вторгення росіян в Україну - а Зе про це навіть не повідомляють.

"Ні слова про Україну без України" часів Порошенка перетворилося на "Ні слова про Україну у присутності Президента України" за якихось два роки.

Вова дострибався зі своїм маніакальним бажанням посадити ПП. І все одно продовжує копати вниз.
Не розуміючи, що копає яму насамперед собі. І що ми загалом дійшли до моменту, коли персональні проблеми Вови більше не є проблемами України, для всього світу Зе тепер - це щось одне, а Україна - зовсім інше.
Я не здивуюся,коли ми доживемося до санкцій проти чинного Президента, і УКРАЇНА ПРИ ЦЬОМУ НЕ ПОСТРАЖДАЄ. - https://t.me/nuts_roses/443
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20.12.2021 20:09 Відповісти
Зеленая кукла никаким образом не в состоянии понять намерения своих кукловодов, особенно если их аж трое: тупин, беня и гудок.
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20.12.2021 21:16 Відповісти
Секта свидетелей коронавируса будет любить всем мозги до упора.
Эти мрази уже угробили всем два года жизни и останавливаться не собираются.
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20.12.2021 19:21 Відповісти
Кто-то рассчитывал на другой ответ? Наивные...
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20.12.2021 19:23 Відповісти

З язика зняв.
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20.12.2021 20:58 Відповісти
PFIZER ПРОТЕСТИРУЕТ БУСТЕРНУЮ ДОЗУ ВАКЦИНЫ НА ДЕТЯХ ОТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ...
і ще ,
нехай зЄгидота покаже що Український і ЯКУ Угоду підписав із цим Виробником фуйзнает чого - зЄля.... ти і за це маеш - не знаю чи буде..., але СИДІТИ ....
https://www.rupor.info/news/183485/pfizer-protestiruet-busternuyu-dozu-vaktsiny-na-detyah-ot-shesti-mesyatsev
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20.12.2021 19:26 Відповісти
"Український Уряд" )
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20.12.2021 19:27 Відповісти
Беги Вова.. Беги...
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20.12.2021 19:27 Відповісти
Також Зеленський зазначив, що законодавство України передбачає й обов'язкову вакцинацію для працівників певних сфер.
Только почему тогда учителям и другим работникам,отстранённым от работы за отказ от вакцинации,удаётся восстановиться через суд?
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20.12.2021 19:28 Відповісти
Есть Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

а есть приказ МОЗ Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19

Смотри не перепутай что главнее - Закон Украины или приказ МОЗ (поднормативный акт)
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20.12.2021 20:33 Відповісти
А також ваксануті ніяк не можуть знайти документ який безпосередньо вимагає від будь кого в Україні вакцинуватися. Така вимога відсутня, її замінили необхідністю мати сертифікат.
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20.12.2021 21:08 Відповісти
Смотри не перепутай что главнее - Закон Украины или приказ МОЗ (поднормативный акт)
Я в курсе что Закон выше.
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21.12.2021 06:09 Відповісти
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20.12.2021 19:31 Відповісти
и он абсолютно безопасен для окружающих
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20.12.2021 19:38 Відповісти
зе прослезился за Васю...
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20.12.2021 20:20 Відповісти
Мабуть у знахарки вколовся.
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20.12.2021 21:12 Відповісти
Також Зеленський зазначив, що законодавство України передбачає й обов'язкову вакцинацію для працівників певних сфер.
Что за двойные стандарты,Зеля?Ты заявлял,что вакцинация от барановируса добровольная.Более того,в список обязательных вакцинаций прививка от барановируса не включена законом,ибо жижа экспериментальная.
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20.12.2021 19:32 Відповісти
Навіть Зезедент розумніший антиваксів
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20.12.2021 19:35 Відповісти
Юрист недороблений
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20.12.2021 19:36 Відповісти
Читаючи коменти антиваксів на думку спадає лише одне: Господь жгі!
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20.12.2021 19:37 Відповісти
антиваксам нічого відповідати не потрібно
є постанова ВР, а це закон.
а от хто злив 7 спецоперацій, хто провалив оборонзамовлення, хто і чому не закупив вугілля та газ? чому в такий важкий час ВР йде на канікули
на це відповідь потрібна,
ДУЖЕ ПОТРІБНА!!!
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20.12.2021 19:39 Відповісти
колись во все тяжкие,кто тебя останавливает-главное чтобы батюшка на твоих похоронах трезвый был
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20.12.2021 20:34 Відповісти
А нащо такий нудний похорон?
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20.12.2021 21:14 Відповісти
Що за постанова? Номер надай? Там є вимога, що ми повинні бути вакцинутими?
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20.12.2021 21:09 Відповісти
Теж чекає петицію про відміну тарифу по транспортуванню газу. В нас новий диктатор - бубочка.
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20.12.2021 19:40 Відповісти
А что насчет петиции о визовом режиме с росийскими окупантами, поданной Стерненком?
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20.12.2021 19:42 Відповісти
Пока МВФ и другие баблофонды выделяют ойроталлеры на "борьбу" - "пандемии" быть!
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20.12.2021 19:43 Відповісти
Где в ЗАКОНЕ!!! прописано то, что вы сейчас творите! Чиновник исполнительной власти возомнил себя законадателем и штампует один за одним преступные подзаконные распоряжения.
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20.12.2021 19:49 Відповісти
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20.12.2021 19:52 Відповісти
Влаштували з країни Освенцим@
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20.12.2021 19:57 Відповісти
Більше схоже на психіатричний курорт.
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20.12.2021 21:17 Відповісти
Це,не-відповідь,- белькотіння імбецила...
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20.12.2021 20:00 Відповісти
рашкованские антиваксеры все никак не успокоятся)
а разгадка проста. у них то вакцины просто тупо нет.
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20.12.2021 20:05 Відповісти
Путинцы вообще-то топят за вакцинацию и куриные коды, а тех кто против называют врагами.
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20.12.2021 20:26 Відповісти
Зовсім не складно збагнути що на Росії ******** (та церква КДБ) за вакцинацію, а за її кордонами вони пропагують антивакцінаторство. Це лише один з багатьох методів гібридної війни Російської Фашизації.
На Цензорі антиваксеров не банять, тому вони тут постійно влаштовують сеанси обміну тупістю та масового психозу.
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20.12.2021 21:15 Відповісти
Зєблан посилається на закон? Я сплю?)))
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20.12.2021 20:11 Відповісти
А що в Конституції держави Україна написано??!
Хоч в руцях тримав?!
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20.12.2021 20:18 Відповісти
Зеля только забыл сказать как здоровый человек может вредить здоровью других.
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20.12.2021 20:27 Відповісти
У антиваксеров подогрело)
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20.12.2021 20:32 Відповісти
През ваксунов
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20.12.2021 20:37 Відповісти
Та ні, то ваш.
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20.12.2021 21:18 Відповісти
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20.12.2021 20:40 Відповісти
******* логика, но нет. Год провел на срочке, занимаясь херней ради херни, лишь бы задолбать. И методы ************** - баня - раз в неделю, работать от забора до обеда, катать квадратное и нлсить круглое, дедовщина никуда не делась.
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20.12.2021 21:06 Відповісти
Ну то пішов би на контракт.
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20.12.2021 21:20 Відповісти
То,шо сегодня в армии,это не дедовщина,а детский сад ясельная группа в сравнении с той же совковой и до царских времён службы 25 лет
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20.12.2021 21:49 Відповісти
Во время службы в армии у человека происходит моральный излом. Вот у меня сыну 28 лет. В армии не служил по здоровью. А состояние души такое как будто детство не закончилось.
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20.12.2021 22:26 Відповісти
А разве это плохо, когда человек не сломлен армейским идиотизмом? Я попал в армию в 24 года, и меня ей сломать не удалось, но дебилизма я там повидал разного. И у меня в голове до сих пор не укладывается целая куча армейской срани, с точки зрения адекватного человека она только вредит.
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20.12.2021 23:21 Відповісти
в Америцi так колись було. не служив - значить iнвалiд, не чоловiк, на вищi керiвнi державнi

посади не тягнеш. але зараз це вже на жаль не так.
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20.12.2021 21:38 Відповісти
Может потому что люди умные и догадались что это бред а не логика? Каждый человек имеет способности к определенному виду деятельности, и армия для многих пустая трата времени.
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20.12.2021 23:17 Відповісти
За всі незаконні дії, примушування до участі в незаконному медичному експерименті настане кримінальна відповідальність.
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20.12.2021 20:59 Відповісти
Патриоты вроде тоже за принудительную вакцинацию.
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20.12.2021 21:09 Відповісти
Якби мозок можна було прищепити, то ще й ловили б і тримали.
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20.12.2021 21:21 Відповісти
Ну хорошо, ПРЕДПОЛОЖИМ, через время окажется что типа "вакцина", которая должна пройти испытания лет 5-6, вредна для человека и имеет много побочных эффектов и делает человека ивалидом или убивает естественный иммунитет, ну или еще что... Что тогда Вова будешь блеять, что мол мы не знали, нас обманули, мы поверили.... И какую опасность и для кого представляет здоровый человек?
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20.12.2021 21:42 Відповісти
Порох за вакцинацию!
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20.12.2021 21:44 Відповісти
А Гитлер тоже вроде номера присваивал!?
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20.12.2021 21:50 Відповісти
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20.12.2021 21:58 Відповісти
Є багато країн, де можна працювати, платити податки не в кишеню зеленій паскуді та вору коломойському. Це зрозуміти просто, та маю надію, що можливо. Ти як, Дід Василь?
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20.12.2021 22:16 Відповісти
25% повинні тягнути країну, а ті 73% нічого так не втямили на сьогодняшній день? Сумно і жахливо...
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20.12.2021 22:34 Відповісти
Нажаль пан Зеленський не понял что его просто использовали ,использовали большие мешки с деньгами , трудно ему в такой стране где потенциально каждый второй человек является вором .Зеленский повел себя так как повел бы себя каждый второй житель украины .ведь мы видим как самые справедливые и кричащие .добираясь к кормушке превращаются в обычных ворюг,да они и не превращаются .они просто получают возможность воровать и в этом вся трагедия украинцев да и человечества в целом,нет чесных .принципиальных людей .нет понимания Божией заповеди и нет ее исполнения, так и написано : нет делающего правды ни одного ,все до одного негодны. А ведь выход есть ,есть шанс что то исправить ,и этот шанс найти таких людей .вернее быть самим такими людьми . Если кому то это кажется утопией .то и не кричите что воруют.потому что и сами крикуны воруют . и врут Что может этот человек по фамили Зеленский? О если бы Он к Богу обратился от сердца ,если бы решил заповеди Божией следовать ,то и сила творить правду пришла бы к нему , к сожалению в том состоянии в котором он находится невозможно противостоять той своре разного рода сребролюбцев ,увы
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21.12.2021 03:52 Відповісти
 
 