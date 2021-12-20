Зеленський відповів на петицію про скасування карантину і "добровільно-примусової" вакцинації від COVID-19
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Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом повністю скасувати карантин та "добровільно-примусову" вакцинацію проти коронавірусу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт голови держави.
У відповіді на петицію президент нагадав, що стаття 10 основ законодавства про охорону здоров'я зобов'язує українців не лише піклуватись про своє здоров'я та здоров'я дітей, але й не шкодити здоров'ю інших громадян, а також в окремих випадках вакцинуватися.
Також Зеленський зазначив, що законодавство України передбачає й обов'язкову вакцинацію для працівників певних сфер. Крім того, закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає введення на території України тимчасового карантину.
Відтак глава держави резюмував, що боротьба української влади з пандемією є цілком законною.
Будь ласка, зачекайте...
Директор ЦРУ ганяє у Москву через загрозу вторгення росіян в Україну - а Зе про це навіть не повідомляють.
"Ні слова про Україну без України" часів Порошенка перетворилося на "Ні слова про Україну у присутності Президента України" за якихось два роки.
Вова дострибався зі своїм маніакальним бажанням посадити ПП. І все одно продовжує копати вниз.
Не розуміючи, що копає яму насамперед собі. І що ми загалом дійшли до моменту, коли персональні проблеми Вови більше не є проблемами України, для всього світу Зе тепер - це щось одне, а Україна - зовсім інше.
Я не здивуюся,коли ми доживемося до санкцій проти чинного Президента, і УКРАЇНА ПРИ ЦЬОМУ НЕ ПОСТРАЖДАЄ. - https://t.me/nuts_roses/443
Эти мрази уже угробили всем два года жизни и останавливаться не собираются.
З язика зняв.
і ще ,
нехай зЄгидота покаже що Український і ЯКУ Угоду підписав із цим Виробником фуйзнает чого - зЄля.... ти і за це маеш - не знаю чи буде..., але СИДІТИ ....
https://www.rupor.info/news/183485/pfizer-protestiruet-busternuyu-dozu-vaktsiny-na-detyah-ot-shesti-mesyatsev
Только почему тогда учителям и другим работникам,отстранённым от работы за отказ от вакцинации,удаётся восстановиться через суд?
а есть приказ МОЗ Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19
Смотри не перепутай что главнее - Закон Украины или приказ МОЗ (поднормативный акт)
Я в курсе что Закон выше.
Что за двойные стандарты,Зеля?Ты заявлял,что вакцинация от барановируса добровольная.Более того,в список обязательных вакцинаций прививка от барановируса не включена законом,ибо жижа экспериментальная.
є постанова ВР, а це закон.
а от хто злив 7 спецоперацій, хто провалив оборонзамовлення, хто і чому не закупив вугілля та газ? чому в такий важкий час ВР йде на канікули
на це відповідь потрібна,
ДУЖЕ ПОТРІБНА!!!
а разгадка проста. у них то вакцины просто тупо нет.
На Цензорі антиваксеров не банять, тому вони тут постійно влаштовують сеанси обміну тупістю та масового психозу.
Хоч в руцях тримав?!
посади не тягнеш. але зараз це вже на жаль не так.