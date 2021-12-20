Телеканал ATR може припинити мовлення на окупований Крим через нестачу фінансування

Провайдер вже опівночі може через борги відключити телеканалу супутникове мовлення.

Про це повідомив сам телеканал, інформує Цензор.НЕТ.

"у зв'язку з істотним недофінансуванням телеканалу ATR у поточному році, колектив не в змозі сплатити заборгованість, що утворилася за супутникове мовлення на тимчасово окуповану територію Криму. Через це, з великою ймовірністю, починаючи з 00:00 21 грудня 2021 року, провайдер цієї послуги компанія Spacecom вимкне ATR з етеру, і глядачі в Криму не матимуть змогу дивитися наш телеканал, як раніше", - йдеться у повідомленні.

Якщо це станеться, ATR продовжить мовити в YouTube, кабельних мережах України, в IPTV (MEGOGO, Divan TV, OLL TV та Lanet TV).

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Омбудсман Людмила Денісова назвала ситуцію з припиненням супутникового мовлення на тимчасово окупований Крим через істотне недофінансування з боку держави неприпустимою.

"Жителі тимчасово окупованого півострова потребують об’єктивної інформації про сучасну Україну. Зокрема, їх цікавлять дії держави щодо захисту прав кримчан. Наголошую на важливості забезпечення мовлення телеканалу ATR на ТОТ Криму", - наголосила вона.

Омбудсмен звернулася до Кабінету Міністрів України з вимогою забезпечити стабільний механізм фінансування телеканалу ATR, який здійснює мовлення кримськотатарською та українською мовами.

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"Проблема недофінансування кримськотатарського мовника постає не вперше. Через брак коштів на початку 2020 року колектив телеканалу було скорочено на 45%. Тоді за моїми рекомендаціями, наданими Держкомтелерадіо, рішенням Уряду було виділено додаткові кошти. Сподіваюся на вирішення проблеми та надання державою фінансування єдиному кримськотатарському телеканалу ATR, який після окупації Криму Росією з 2015 року здійснює мовлення з Києва", - додала Денісова.