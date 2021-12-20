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Телеканал ATR може припинити мовлення на окупований Крим через нестачу фінансування

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Телеканал ATR може припинити мовлення на окупований Крим через нестачу фінансування

Провайдер вже опівночі може через борги відключити телеканалу супутникове мовлення.

Про це повідомив сам телеканал, інформує Цензор.НЕТ.

"у зв'язку з істотним недофінансуванням телеканалу ATR у поточному році, колектив не в змозі сплатити заборгованість, що утворилася за супутникове мовлення на тимчасово окуповану територію Криму. Через це, з великою ймовірністю, починаючи з 00:00 21 грудня 2021 року, провайдер цієї послуги компанія Spacecom вимкне ATR з етеру, і глядачі в Криму не матимуть змогу дивитися наш телеканал, як раніше", - йдеться у повідомленні.

Якщо це станеться, ATR продовжить мовити в YouTube, кабельних мережах України, в IPTV (MEGOGO, Divan TV, OLL TV та Lanet TV).

Читайте: Кримськотатарський телеканал ATR знову не може отримати гроші з бюджету, в Мінреінтеграції заявляють, що кошти не призначені для одного мовника

Омбудсман Людмила Денісова назвала ситуцію з припиненням супутникового мовлення на тимчасово окупований Крим через істотне недофінансування з боку держави неприпустимою.

"Жителі тимчасово окупованого півострова потребують об’єктивної інформації про сучасну Україну. Зокрема, їх цікавлять дії держави щодо захисту прав кримчан. Наголошую на важливості забезпечення мовлення телеканалу ATR на ТОТ Криму", - наголосила вона.

Омбудсмен звернулася до Кабінету Міністрів України з вимогою забезпечити стабільний механізм фінансування телеканалу ATR, який здійснює мовлення кримськотатарською та українською мовами.

Також читайте: Для фінансової підтримки кримськотатарського каналу АТР ми звернулися до міжнародних партнерів, - Резніков

"Проблема недофінансування кримськотатарського мовника постає не вперше. Через брак коштів на початку 2020 року колектив телеканалу було скорочено на 45%. Тоді за моїми рекомендаціями, наданими Держкомтелерадіо, рішенням Уряду було виділено додаткові кошти. Сподіваюся на вирішення проблеми та надання державою фінансування єдиному кримськотатарському телеканалу ATR, який після окупації Криму Росією з 2015 року здійснює мовлення з Києва", - додала Денісова.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Зате в нас дурнуватий ДОМ мовить... точніше гаваріт голасам дамбаса. .. всього то на мільярд гривників.
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20.12.2021 22:51
+13
Какой нах АТР?!
ВСЕ УЖЕ ПОТРАЧЕНО на Дом и Рада!
Они, в отличии от АТР Зеленскому вылизывают, а Порошенко у них "главный демон".
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20.12.2021 23:01
+12
А навіщо? Усе на Велике крадівництво іде.
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20.12.2021 22:46
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Ахметка з Порохом + Зелень з коломийським профінансують, а ківа особисто в Польшу поїде на заробітки для підтримки!!!
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20.12.2021 22:43 Відповісти
Нагадайте, будь ласка, чи були у каналу проблеми з фінансуванням за каденції Пороха? Підказую. Не було.
Наобирали? Жрі.Те, не обляпайтесь!!!
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21.12.2021 10:07 Відповісти
порох, зелень і інше подцбне їм гівно повинно сидіти на довічному з повною конфіскацією!
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21.12.2021 20:37 Відповісти
А навіщо? Усе на Велике крадівництво іде.
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20.12.2021 22:46 Відповісти
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20.12.2021 22:48 Відповісти
Зате в нас дурнуватий ДОМ мовить... точніше гаваріт голасам дамбаса. .. всього то на мільярд гривників.
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20.12.2021 22:51 Відповісти
І на канал Рада бабки якогось дідька виділили... Хоча нафіга йому студія, як там канал прямої трансляції заідань Ради?
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20.12.2021 22:55 Відповісти
При Порошенко такого не було!
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20.12.2021 22:59 Відповісти
Какой нах АТР?!
ВСЕ УЖЕ ПОТРАЧЕНО на Дом и Рада!
Они, в отличии от АТР Зеленскому вылизывают, а Порошенко у них "главный демон".
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20.12.2021 23:01 Відповісти
Що значить "додаткові кошти"? Хтось же писав обгрунтування, скільки коштів треба? Хтось, напевне, писав, наскільки ефективні ці десятки витрачених мільйонів? Давайте подробиці, чому треба більше від того, що закладено в бюджеті, чи напишіть, скільки не додало Держтелерадіо. І нехай воно звітує. І канал нехай відзвітує, наскільки ефективною є його робота, і якими критеріями її оцінювати.
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20.12.2021 23:18 Відповісти
Наскільки він ефективний?

Настільки, що мій знайомий киримли із Криму дивиться його навіть без "картинки", на яку немає грошей, а лише текстову "бєгущую строку".

АТR - єдиний канал для окупованих територій, який варто фінансувати - його гарантовано дивляться 300 тис. киримли
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21.12.2021 06:01 Відповісти
це зебіл, клінічний.
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21.12.2021 09:25 Відповісти
Це в твоїй медичній картці написано, з дитинства, і "д" замість з"
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21.12.2021 13:09 Відповісти
Цей діагноз виставляють з 2019 року.
і взагалі прикро що людина інвалід навішує хвороби на інших - вам би зі своєю впоратись..
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21.12.2021 13:15 Відповісти
Хто ти таке, щоб ставити діагноз народу? Тріщи фольгою й далі, а народ дав вам пендаля, і дасть ще - можеш не сумніватися. Попри всі проблеми Зеленський діє в цілому вірно, і на користь Україні. А мої проблеми хай тебе не рухають.
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21.12.2021 13:18 Відповісти
Самі в протоколах росписались у 2019.
У вас жодного доказу правильних і корисних діянь зеленського НЕМАЄ.
Лише мантри. А в країні суцільний звиздець.
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21.12.2021 13:30 Відповісти
Ше раз повторюю.
На канал були виділені бюджетні, державні кошти. Я хочу знати, як їх витрачено. Чи надано кошти в повному обсязі, чи не додано. Чи канал хоче додаткові кошти і для чого - як вони будуть їх витрачати. Так роблять в кожній країні,яка є чи хоче бути демократичною - повна звітність і прозорість.
Саме тому стаття ні про що, бо писалася не з метою внести ясність і покращити стан речей, а воззбудити і викликати нове бризкання піни з рота у всяких ксенійфиби
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21.12.2021 13:15 Відповісти
А вам не цікаво на що конкретно виділили 1 млрд гривень телеканалу ДОМ ?
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21.12.2021 13:32 Відповісти
Вевельсбург, де ти? Ауу!
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20.12.2021 23:46 Відповісти
А вы книги отправляйте. Как никак а 9 лярдов выделили на книги и театры. Наверное на оборону меньше
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20.12.2021 23:51 Відповісти
Цих грошей з головою вистачило б Коростильову на розробку ЗРК !

В Україні керівництво - агенти кремля !👿
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21.12.2021 06:05 Відповісти
Зелі це мовлення на окупований Крим нафіг не треба.
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21.12.2021 08:45 Відповісти
Фуйлу не потрібно, значить і ВАЗеленському, нафіг не треба.
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21.12.2021 10:10 Відповісти
як казала онучка, це фуня....
за те є 650 млн натрк дом і рада що б запрацювали розмовляючі роти зеленського.
бо на других каналах він в такій ...раці що аж не зручно
а головне, воно все бачить, розуміє і робе, ****, своє
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21.12.2021 08:58 Відповісти
 
 