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США складуть список дій РФ, що "викликають занепокоєння", - Держдепартамент

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США складуть список дій РФ, що

Сполучені Штати Америки у відповідь на список вимог Росії щодо "гарантій безпеки" в Європі, готують власний список, в якому перерахують дії РФ, які викликають стурбованість.

Про це повідомив на брифінгу представник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Росія поклала на стіл список дій США та НАТО, які викликають у неї занепокоєння. Ми збираємося покласти на стіл свій список дій Росії, які турбують нас, і які, як ми вважаємо, шкодять нашим спільним інтересам та спільним цінностям. Спільним із нашими європейськими союзниками та партнерами", – сказав Прайс.

За його словами, сьогодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван говорив із помічником президента РФ Юрієм Ушаковим.

Салліван повідомив помічнику Путіна, що США готові обговорювати ситуацію на дипломатичному рівні по багатьох каналах, включаючи Раду НАТО-Росія та ОБСЄ. Ці обговорення мають відбуватися спільно з європейськими союзниками та партнерами.

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"Розмови США з Росією про безпеку в Європі без участі європейських союзників та партнерів проводитися не можуть", – наголосив Прайс.

Він зазначив, що ці обговорення повинні враховувати контекст агресії Росії проти України.

Як підкреслив представник Держдепу США, міжнародний порядок такий, що жодна країна, якою б великою, сильною, добре озброєною, навіть ядерною зброю, вона не була – не має права змінювати межі країн меншого розміру, а також залякувати їх та чинити тиск, переслідуючи власні інтереси.

Також читайте: У МЗС РФ терміново зажадали відповідь США щодо "гарантій безпеки": "Ситуація дуже важка і гостра"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
пздц... Доигралась Омерика с Натой и Еврогеями в легкие санкции - теперь уже Кацапия ультиматумы им ставит всякие и ЯО пугает.... Надо было сразу со Свифта начинать и запрет на российские ОФЗ, и признавать страной пособником мирового терроризма и вводить эмбарго на ВСЕ !!!.
Срочно это делать нужно - пока еще не поздно...
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21.12.2021 00:22
+11
Які там дії, саме існування державного терористичного угруповання РФ, пофинно викликати не занепокоєння, а як призов до дій проти нього.
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20.12.2021 23:50
+11
Полудохлую кремлёвскую крысу с вываливающимся из-под хвоста геммороем мировые лидеры приглашают на "стрелку"? А как же бункер подземный? Думаю, крыса не рискнёт высунуться. Будет пугать всех и угрожать из-под земли....Где ей и место....
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21.12.2021 00:06
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20.12.2021 23:43 Відповісти
Які там дії, саме існування державного терористичного угруповання РФ, пофинно викликати не занепокоєння, а як призов до дій проти нього.
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20.12.2021 23:50 Відповісти
Інфа Прайса викликає лише діп консьйорн.
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20.12.2021 23:55 Відповісти
Это просто днище, *****((( Ну позорище и все((((
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20.12.2021 23:57 Відповісти
Полудохлую кремлёвскую крысу с вываливающимся из-под хвоста геммороем мировые лидеры приглашают на "стрелку"? А как же бункер подземный? Думаю, крыса не рискнёт высунуться. Будет пугать всех и угрожать из-под земли....Где ей и место....
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21.12.2021 00:06 Відповісти
Новость об ультиматуме кремля набирает обороты.
Ещё немного и обычный немец, француз, испанец и итальянец заинтересуется, а что там такое.
Я представляю их шок, когда они узнают что они, страны НАТО, хотят захватить Россию. А та в страхе перед агрессором НАТО требует гарантий, а если их не получит, то пойдёт войной в Украину. Я ничего не перепутал?
Европейский избиратель испытает шок и когнитивный диссонанс от происходящего. Шок будет такой сильный, что интерес к происходящему станет устойчивым.
Добавьте сюда российский газ по космоценам.
Как уничтожить имидж страны в короткие сроки? Автор Путлер.
Что дальше? Еще угрозы, еще война, еще убийства? Наверное в кремле считают, что вот это заставит мир уважать их? Ау логика! Так можно заработать имидж городского сумасшедшего, но ни как ни крутого парня
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21.12.2021 00:08 Відповісти
Как муж и жена прямо. Фигвамы друг другу рисуют.
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21.12.2021 00:15 Відповісти
Я одного не могу понять, раша давала свои гарантии по Будапештскому меморандуму. Что мешает США дать анологичные гарантии о невступлении Украины в НАТО. А Украине в свою очередь при абекватном президенте создать аналогичный блок типа унАтО в который войдет Грузия, Молдова и др. А затем новый блок вольется в НАТО. Это один момент второй любые гарантии даются людьми ими же и анулируются. Сдохнет путлер (помолимся за это братья!) Положим на гарантии, аналогично ********* по ее отношению к Будапештскому меморандуму. Накачивая СМИ истерией вторжения окурок преследует главную цель - добиться полной изоляции Украины от ЕС. Он шантажирует не только газовой блокадой, но и тысячами беженцами в страны Европы если начнется какая либо заворушка. И это он продемонстрировал в миниатюрном масштабе на Польской границе. Европейцы привыкли к спокойной жизни и естествено они будут против возможных потрясений, а следовательно будут давить на Украину в плане умиротворения сцаря ордынского. Тем более, что и давить ни на кого особенно не прейдется наши слуги только и ждут чтобы сослаться на кого то в оправдание политики "мыжебратья"
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21.12.2021 00:16 Відповісти
НАТО это оборонный блок, который не только не угрожает России, но и который может принять её в свой состав при достижении демократических уровней.
В НАТО входит 30 стран и решения принимаются коллегиально. Не простым большинством, а все страны должны дать своё согласие. Если хоть одна страна против - решение не принято.
Точно так же США не могут единогласно принимать решения.
Тем более, что ультиматум кремля - это бред сивой кобылы. Именно Россия оккупировала Крым и Донбасс. Именно Россия реальный агрессор.
И требования России по гарантиям - это сверхнаглость, сверхлицемерие и сверхтупость.
По поводу беженцев - это цинизм высшей степени угрожать войной, убийствами и людьми спасающимися от убийц. Безусловно, ЕС откроет границы и безусловно Россия ответит за все преступленич. Запад поможет отстроить пострадавшую страну.
Первична экономика, а не война. Война же это мегазатраты, которые невозможно полностью контролировпть и которые добьют базу агрессора. Россия станет изгоем. Ей же будет грозить развал.
Даже если гипотетически захватит Украину, то движение к свободе никуда не денется. Уже два поколения растут вне совка. А если потом из России выйдет Украина, то за ней пойдут и другие территории.
То что делает сегодня кремль это суицид неосовка, но видимо мирный экономический и цивилизованный путь развития это слишком сложно и непонятно для кремля. Другое дело война и убийства - тут опыт большой.
Вот и делают, что умеют
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21.12.2021 00:42 Відповісти
4-й пункт Будапештского меморандума обещал Украине защиту только в том случае, если она подвергнется ядерной атаке, чего, как известно, не произошло. «Если вы имеете в виду Будапештский меморандум, мы его не нарушили. Он содержит только одно обязательство - не использовать ядерное оружие против Украины. Никто не угрожал применить ядерное оружие против Украины», - заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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21.12.2021 00:58 Відповісти
Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.
Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.

Read more https://introvertum.com/budapeshtskiy-memorandum-1994-goda-polnyiy-tekst-na-russkom-yazyike/
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21.12.2021 01:01 Відповісти
пздц... Доигралась Омерика с Натой и Еврогеями в легкие санкции - теперь уже Кацапия ультиматумы им ставит всякие и ЯО пугает.... Надо было сразу со Свифта начинать и запрет на российские ОФЗ, и признавать страной пособником мирового терроризма и вводить эмбарго на ВСЕ !!!.
Срочно это делать нужно - пока еще не поздно...
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21.12.2021 00:22 Відповісти
может быть... а может и не быть... посмотрим...
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21.12.2021 00:36 Відповісти
З ФБ... Минулого тижня до мене через США почали доходити інформації про справжні вимоги,які надіслали до Держдепу з РФ.Там три пункти:
1.Внести особливий статус до Конституції
2.Наділити"республіки"правом вето на вступ України до НАТО
3.Включити воду в окупований Крим.
Так виглядає зрада і сподіваюсь, що Зе усвідомлює реакцію суспільства, якщо він на такі умови піде. Мабуть усвідомлює, бо намагається висунути фейкову підозру Порошенку і кинути його до в'язниці. В ОП сподіваються, якщо не буде "лідера", то не буде й протестів.!? ...БУДУТЬ !!!!!!!!!
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21.12.2021 00:41 Відповісти
Бавайте смотреть правде в глаза. Рашистский капитал в Европейских банках работает на эти страны, благополучие зажравшейся Европы. Раша европейцам пока никакой угрозы не представляет ( за исключением возможных беженцев) , а любая война это дополнительные доходы. Снаряды рвутся у нас на передовой, европейцам от этого ни холодно ни жарко. Так с какого перепугу они будут создавать себе проблемы ради страны где правители мягко говоря ложат на обороноспособность страны и приоритетным считают "Велике будівництво".
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21.12.2021 00:44 Відповісти
В ЕС есть демократические ценности, которые можно игнорировать пока на них не обратит внимание немецкий или французкий избиратель.
Игнор избирателя недопустим просто потому, что к власти придут другие партии и лидеры.
До ультиматума кремля европейского избирателя мало интересовали события на каком то Донбассе в какой то Украине. России удавалось это подать как внутренний конфликт Уураины.
Соответственно избиратель ЕС не видел препятствий для бизнесса с Россией .
Ультиматум полностью разрушает картинку, построеную кремлевскими пропагандонами.
В ультиматуме звучит, что НАТО угрожает России и та требует предоставить ей гарантии. Если же эти гарантии не будут удовлетворены, то Россия развяжет войну и будет вынуждена несчастная такая убивать.
Любой немец и француз знает, что НАТО это оборонный блок, который защищает его мир и покой. И знает, чтт НАТО не собирается нападать на Россию. Зачем?! Если Россия сама продаёт странам НАТО нефть и газ. Если страны НАТО инвестировали в российскую экономику сотни млрд евро и долларов.
Для немца и француза требования России в ультиматуме - это абсурд
Но там есть вообще варварство в 21 веке - угроза войной и убийствами.
Это дичь. Как с такими дикарями можно иметь дело?
Если немецкий избиратель покапается, то он узнает, что именно Россия оккупиповала Крым и Донбасс. Тогда ультиматум России это запредельная наглость и просто цинизм убийцы.
Какой бы алчный евробизнес не был, сколько бы его не подкупал Путлер, он не может игнорировать избирателя, так как банально потеряет власть. А там могут и в суд подать за спонсорство терроризма.
Самый лучший вариант для кремля сегодня - как можно быстрее отыгрывать назад. И с Крымом, м с Донбассом. Со всем, чтобы вернуть ситуацию к стартовым условиям.
Тогда понадобится нескольколет и об этом "недоразумении" забудут и бизнес будет как обычно.
Но у нас конкурс "кто круче?" замешаный на комплексах неполноценности ( вставание с колен) и ********* мании величия.
Тут всё сложнее. Это болезнь психики, которая не воспринимает реальность и логику. И болезнь прогрессирущая.
Поясню. Комплекс неполноценности будет искать рубеж, достигнув который больной считает что сможет достигнуть мегакрутости. Спустя время этот рубеж взят. Но чувство крутости быстро проходит и его место снова занимает комплекс неполноценности, для избавления от которого ставится новый рубеж. Достигнув его снова выбирается новый рубеж. Этот процесс может идти до бесконечности, но **** рубежи заканчиваются.
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21.12.2021 02:35 Відповісти
А кто это будет делать? В мире больше нет лидеров "с яйцами" таких как Черчилль, Рейган, Тэтчер. Есть только толерастические слизняки-импотенты, способные только на озабоченность и обеспокоенность.
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21.12.2021 09:13 Відповісти
особенно саливан который как пердак работает на кацапию будет следит за етим процесом
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21.12.2021 00:26 Відповісти
*******! Они составят список! Это что-то новое! Это уже не просто "озабоченность"!
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21.12.2021 00:42 Відповісти
Хотілки *****.

- Альянс відмовляється вважати Росію противником, переглянувши документи НАТО, де зафіксований статус РФ як потенційного противника (ст.3 у проєкті договору між РФ та державами НАТО)

- Альянс має письмово взяти зобов'язання більше не розширюватися. Взагалі. Це стосується не лише України, та наша держава згадана окремо (ст.6).

- Держави НАТО мають припинити вести будь-яку військову діяльність на території України, а Росія такого зобов'язання не бере. Те саме стосується інших держав Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії тощо (ст.7).

- США та Західна Європа мають вивести війська з території східних членів НАТО і матимуть право переміщувати туди військові потужності тільки за згоди РФ (ст.4).

У обмін на цей набір поступок Росія зобов'язується не вважати НАТО противником.

https://bin.ua/top/272116-putin-na-vsyu-golovu-pochemu-rossijskij-ultimatum.html
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21.12.2021 01:02 Відповісти
А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали" , - заявив Владімір Путін,
4 березня 2014 року.
Ось і все -- а, Госдума дала добро на ввод войск в Украину.
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21.12.2021 01:02 Відповісти
Бред какой-то . Совсем отупели .Списки они составлять будут .
Список может быть только один - перечень летального вооружения которое будут поставлять Украине . Все .
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21.12.2021 01:39 Відповісти
Русский Мир - это ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек, но уже не с топором, а с ядерной бомбой и томиком Достоевского.
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21.12.2021 01:53 Відповісти
Важным моментом заявления является то, что Соединенные Штаты не могут решать какие-либо проблемы безопасности Европы с Россией без других союзников по НАТО. Но Россия хочет вести переговоры прямо в США за спиной других стран и добиться новой Ялты. Я думаю, что Соединенные Штаты, даже если они захотят, не могут принимать решения в условиях серьезного конфликта интересов с другими странами НАТО, и особенно решений в пользу России. Было бы иллюзией полагать, что такие решения могут быть приняты в современном мире, потому что они будут сопровождаться сильной общественной реакцией как в Соединенных Штатах, так и в Европе. К тому же Москва не является непосредственным участником и победителем войны, как в 1945 году, для того, чтобы иметь сферы влияния. В то время эти районы ранее были практически завоеваны оружием. Большая ошибка России состоит в том, что она видит в Байдене самодержца, который может одним махом приказать другим странам подчиняться его желаниям и решать проблемы России, но именно в этом она глубоко ошибается. Кроме того, истерические угрозы России демонстрируют сильную нервозность, поскольку на карту будет поставлен режим Путина, если он не сможет добиться чего-либо значительного из этих ультиматумов.
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21.12.2021 03:05 Відповісти
Чтобы узнать менталитет народа и его образ действий, проще всего познакомиться с его самыми известными сказками и произведениями классиков. В случае с русскими достаточно прочитать сказку «Золотая рыбка» и «Пиковая дама». Думаю, Путин разделит судьбу героев этих произведений.
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21.12.2021 03:16 Відповісти
Oдна з наулюблініш!
https://www.youtube.com/watch?v=WoCBHKlotiI
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21.12.2021 05:15 Відповісти
РАБссия требует выдать им Илана Маска,чтобы по космосу хоть сравняться с США,а также передать РАБссии КБ Игоря Сиковского,поскольку он был моцалем аж целый год...
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21.12.2021 06:33 Відповісти
Сама Рашка и вызывает беспокойство. Ваш Рейган, сраные либерасты, в свое время сказал четко "Империя зла". И с ней, империей, надо что-то решать. И решил. собственно. Не, надо составить список и в Москву, в трех экземплярах.
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21.12.2021 06:36 Відповісти
Рукожопые,откуда у вас ядренная бомба еслм вы 10 лет не можете запустить СУ_57,типа аналоГОВНЕТ....быдло тупое... Помойка...самая позорная в Мире...угораю с вас... стадо баранов...зато вяличие прет со всех дыр...https://youtu.be/uaxaUJ_vM5A...видос о вашем сраном вяличии...
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21.12.2021 06:37 Відповісти
Рюссишэ швайны....Украина для вас станет вторым АФГАНОМ...Стингеры ждут...
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21.12.2021 06:40 Відповісти
Короче Байден отдаст РАБссии назад все страны Варшавского Договора, всю бывшую Югославию,а также Косово,Албанию,Финляндию,Норвегию и Швецию... там тоже когда жило рюсскае быдло....,так что НАТО закончилось и Путлер одержал лопять паБЕДУ
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21.12.2021 06:51 Відповісти
О, как! Уже не какой-то Арестович, а МИ-6 предупреждает что Хутин нападёт на нас в процессе празднования католического Рождества! Так это четверо суток осталось, так? Ладно, дольше ждали... мы тренированные.
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21.12.2021 07:27 Відповісти
Лично у меня другое вызывает беспокойство. Судя по всему некоторое количество Стингеров передает Литва, некоторое количество Игла 1М сделает Арсенал. Т.о. можно предположить, что на высотах до 5 км некоторое количество ПВО будет работать активно...и может быть очень активно. И...и....судя из той же Сирии....*********** сразу же переходят на другой эшелон высот, и начинают срать с диапазона около 8-10 киломитерз. А бомбят они в основном школы и больницы, другого они не умеют. Это требует других образцов ПВО......уже сейчас......!!!
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21.12.2021 07:49 Відповісти
Новая фитча - СПИСОК озабоченностей и обеспокоенностей.
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21.12.2021 08:33 Відповісти
Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном тоном ультиматиму? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Хто поділяє такі підозри ? Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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21.12.2021 09:12 Відповісти
1)вывести свои войска , и вооружения из стран граничащих с странами блока НАТО ( Беларуси, Армении, Азербайджана) 2) исключить Беларусь и Армению из ОДКБ и никогда их туда не принимать, как и другие страны бывшего СССР граничащих с блоком НАТО 3) вернуть оккупированные территории Украине ( Ордло, Крым и Севастополь), Молдавии ( Приднестровье), Грузии ( Абхазию и Юж. Осетию, Азербайджану ( Карабах) 4) в связи с нейтральным статусом Украины покинуть базу ВМФ в Севастополе. 5) прекратить блокирование Черного и Азовского моря ( Азовское море сделать международными водами) 6) отвести свои ядерные силы как минимум за Урал 7) прекратить вмешательство во внутренние и внешние дела как соседних так и других стран, в том числе в языковом, религиозном, образовательном вопросах. 7) полностью демилитаризовать Калининградскую область. 8) вернуть аннексированные и оккупированные территории в 1939-1945 годах ( Латвии, Эстонии, Финляндии , Японии ( Курилы) 9) сократить свое ядерное вооружение на 80% ну и дальше по списку пунктов 20-30. Как говорится вы нам свою "бредятину", мы вам в ответ " тоже что то похожее"
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21.12.2021 09:27 Відповісти
.... «,,,,1,,,,, не раз давав обіцянку поважати незалежність....2.... . Але події останніх днів з усією очевидністю показали, чи має намір ...3.. дотримуватися своїх слів перед Європою. Не можна підходити зі звичайними моральними мірками до людини, яка з таким цинізмом зневажає елементарні закони порядності».
Пропущені слова - 1Німецький канцлер, 2.Австрії, 3.Гітлер.
Історія повторюється .
До речі, це цитата Муссоліні.
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21.12.2021 09:53 Відповісти
 
 