США складуть список дій РФ, що "викликають занепокоєння", - Держдепартамент
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сполучені Штати Америки у відповідь на список вимог Росії щодо "гарантій безпеки" в Європі, готують власний список, в якому перерахують дії РФ, які викликають стурбованість.
Про це повідомив на брифінгу представник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Росія поклала на стіл список дій США та НАТО, які викликають у неї занепокоєння. Ми збираємося покласти на стіл свій список дій Росії, які турбують нас, і які, як ми вважаємо, шкодять нашим спільним інтересам та спільним цінностям. Спільним із нашими європейськими союзниками та партнерами", – сказав Прайс.
За його словами, сьогодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван говорив із помічником президента РФ Юрієм Ушаковим.
Салліван повідомив помічнику Путіна, що США готові обговорювати ситуацію на дипломатичному рівні по багатьох каналах, включаючи Раду НАТО-Росія та ОБСЄ. Ці обговорення мають відбуватися спільно з європейськими союзниками та партнерами.
"Розмови США з Росією про безпеку в Європі без участі європейських союзників та партнерів проводитися не можуть", – наголосив Прайс.
Він зазначив, що ці обговорення повинні враховувати контекст агресії Росії проти України.
Як підкреслив представник Держдепу США, міжнародний порядок такий, що жодна країна, якою б великою, сильною, добре озброєною, навіть ядерною зброю, вона не була – не має права змінювати межі країн меншого розміру, а також залякувати їх та чинити тиск, переслідуючи власні інтереси.
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Ещё немного и обычный немец, француз, испанец и итальянец заинтересуется, а что там такое.
Я представляю их шок, когда они узнают что они, страны НАТО, хотят захватить Россию. А та в страхе перед агрессором НАТО требует гарантий, а если их не получит, то пойдёт войной в Украину. Я ничего не перепутал?
Европейский избиратель испытает шок и когнитивный диссонанс от происходящего. Шок будет такой сильный, что интерес к происходящему станет устойчивым.
Добавьте сюда российский газ по космоценам.
Как уничтожить имидж страны в короткие сроки? Автор Путлер.
Что дальше? Еще угрозы, еще война, еще убийства? Наверное в кремле считают, что вот это заставит мир уважать их? Ау логика! Так можно заработать имидж городского сумасшедшего, но ни как ни крутого парня
В НАТО входит 30 стран и решения принимаются коллегиально. Не простым большинством, а все страны должны дать своё согласие. Если хоть одна страна против - решение не принято.
Точно так же США не могут единогласно принимать решения.
Тем более, что ультиматум кремля - это бред сивой кобылы. Именно Россия оккупировала Крым и Донбасс. Именно Россия реальный агрессор.
И требования России по гарантиям - это сверхнаглость, сверхлицемерие и сверхтупость.
По поводу беженцев - это цинизм высшей степени угрожать войной, убийствами и людьми спасающимися от убийц. Безусловно, ЕС откроет границы и безусловно Россия ответит за все преступленич. Запад поможет отстроить пострадавшую страну.
Первична экономика, а не война. Война же это мегазатраты, которые невозможно полностью контролировпть и которые добьют базу агрессора. Россия станет изгоем. Ей же будет грозить развал.
Даже если гипотетически захватит Украину, то движение к свободе никуда не денется. Уже два поколения растут вне совка. А если потом из России выйдет Украина, то за ней пойдут и другие территории.
То что делает сегодня кремль это суицид неосовка, но видимо мирный экономический и цивилизованный путь развития это слишком сложно и непонятно для кремля. Другое дело война и убийства - тут опыт большой.
Вот и делают, что умеют
Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.
Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.
Read more https://introvertum.com/budapeshtskiy-memorandum-1994-goda-polnyiy-tekst-na-russkom-yazyike/
Срочно это делать нужно - пока еще не поздно...
1.Внести особливий статус до Конституції
2.Наділити"республіки"правом вето на вступ України до НАТО
3.Включити воду в окупований Крим.
Так виглядає зрада і сподіваюсь, що Зе усвідомлює реакцію суспільства, якщо він на такі умови піде. Мабуть усвідомлює, бо намагається висунути фейкову підозру Порошенку і кинути його до в'язниці. В ОП сподіваються, якщо не буде "лідера", то не буде й протестів.!? ...БУДУТЬ !!!!!!!!!
Игнор избирателя недопустим просто потому, что к власти придут другие партии и лидеры.
До ультиматума кремля европейского избирателя мало интересовали события на каком то Донбассе в какой то Украине. России удавалось это подать как внутренний конфликт Уураины.
Соответственно избиратель ЕС не видел препятствий для бизнесса с Россией .
Ультиматум полностью разрушает картинку, построеную кремлевскими пропагандонами.
В ультиматуме звучит, что НАТО угрожает России и та требует предоставить ей гарантии. Если же эти гарантии не будут удовлетворены, то Россия развяжет войну и будет вынуждена несчастная такая убивать.
Любой немец и француз знает, что НАТО это оборонный блок, который защищает его мир и покой. И знает, чтт НАТО не собирается нападать на Россию. Зачем?! Если Россия сама продаёт странам НАТО нефть и газ. Если страны НАТО инвестировали в российскую экономику сотни млрд евро и долларов.
Для немца и француза требования России в ультиматуме - это абсурд
Но там есть вообще варварство в 21 веке - угроза войной и убийствами.
Это дичь. Как с такими дикарями можно иметь дело?
Если немецкий избиратель покапается, то он узнает, что именно Россия оккупиповала Крым и Донбасс. Тогда ультиматум России это запредельная наглость и просто цинизм убийцы.
Какой бы алчный евробизнес не был, сколько бы его не подкупал Путлер, он не может игнорировать избирателя, так как банально потеряет власть. А там могут и в суд подать за спонсорство терроризма.
Самый лучший вариант для кремля сегодня - как можно быстрее отыгрывать назад. И с Крымом, м с Донбассом. Со всем, чтобы вернуть ситуацию к стартовым условиям.
Тогда понадобится нескольколет и об этом "недоразумении" забудут и бизнес будет как обычно.
Но у нас конкурс "кто круче?" замешаный на комплексах неполноценности ( вставание с колен) и ********* мании величия.
Тут всё сложнее. Это болезнь психики, которая не воспринимает реальность и логику. И болезнь прогрессирущая.
Поясню. Комплекс неполноценности будет искать рубеж, достигнув который больной считает что сможет достигнуть мегакрутости. Спустя время этот рубеж взят. Но чувство крутости быстро проходит и его место снова занимает комплекс неполноценности, для избавления от которого ставится новый рубеж. Достигнув его снова выбирается новый рубеж. Этот процесс может идти до бесконечности, но **** рубежи заканчиваются.
- Альянс відмовляється вважати Росію противником, переглянувши документи НАТО, де зафіксований статус РФ як потенційного противника (ст.3 у проєкті договору між РФ та державами НАТО)
- Альянс має письмово взяти зобов'язання більше не розширюватися. Взагалі. Це стосується не лише України, та наша держава згадана окремо (ст.6).
- Держави НАТО мають припинити вести будь-яку військову діяльність на території України, а Росія такого зобов'язання не бере. Те саме стосується інших держав Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії тощо (ст.7).
- США та Західна Європа мають вивести війська з території східних членів НАТО і матимуть право переміщувати туди військові потужності тільки за згоди РФ (ст.4).
У обмін на цей набір поступок Росія зобов'язується не вважати НАТО противником.
https://bin.ua/top/272116-putin-na-vsyu-golovu-pochemu-rossijskij-ultimatum.html
4 березня 2014 року.
Ось і все -- а, Госдума дала добро на ввод войск в Украину.
Список может быть только один - перечень летального вооружения которое будут поставлять Украине . Все .
https://www.youtube.com/watch?v=WoCBHKlotiI
Пропущені слова - 1Німецький канцлер, 2.Австрії, 3.Гітлер.
Історія повторюється .
До речі, це цитата Муссоліні.