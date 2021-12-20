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У Росії відкрито пригрозили НАТО війною та поставили ультиматум

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Росії відкрито пригрозили НАТО війною та поставили ультиматум

Росія дасть військову відповідь, якщо НАТО продовжуватиме наступати на "болючі точки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це заявив глава делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю за озброєннями Костянтин Гаврилов, трансляцію якої вів телеканал "Росія 24".

За його словами, зараз у відносинах Російської Федерації та Північноатлантичного альянсу настає момент істини: "Не можна постійно наступати на болючі точки Росії, потрібно визначатися".

"Розмова має бути серйозною, і всі в НАТО чудово розуміють, незважаючи на всю силу і міць, що необхідно робити конкретні політичні дії, інакше альтернатива — це військово-технічна та військова відповіді Росії", - сказав Гаврилов.

Також Гаврилов зазначив, що необхідно щільно розмовляти з Вашингтоном, обговорювати конкретні пропозиції, хочуть цього Штати чи ні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС РФ терміново зажадали відповідь США щодо "гарантій безпеки": "Ситуація дуже важка і гостра"

На початку грудня Гаврилов заявляв про те, що альянс нагнітає напруженість ситуації в усіх напрямках, зокрема збільшуючи інтенсивність розвідувальних польотів біля кордонів Росії. За словами Гаврилова, Москва уважно стежить за розвідувальними польотами літаків НАТО, їхня інтенсивність над Балтійським та Чорним морями збільшилася у кілька разів.

"Якщо є червона риска, яку не хоче ніхто визнавати, то це, наприклад, розміщення натовських сил, ударних і ракетних установок в Україні і присутність там. Це може призвести до великих наслідків для тих, хто це робить", - додав представник МЗС Росії.

15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.

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Топ коментарі
+80
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20.12.2021 11:27
+67
Хотят лі руССкіє войньі? Аж пищать!
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20.12.2021 11:25
+49
Москва продолжит сжигать свои корветы, пока НАТО не пойдет на уступки?)
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20.12.2021 11:29
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Ну так знищити верхівку па раші і буде спокій.

Чи хтось вірить що фашистська федерація, яка на своїх державних каналах розказує як буде вбивати українців в Україні бо українців типу не існує, ось так візьме і не нападе? Для чого вона тоді розказує що українців не існує? Для чого ці заяви про ядерний попіл?
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20.12.2021 20:33 Відповісти
птн-пнх-"Якщо є червона риска, яку не хоче ніхто визнавати, то це, наприклад, розміщення російських сил, ударних і ракетних установок в Білорусії і окупованому українському Криму і присутність там. Це може призвести до великих наслідків для тих, хто це робить",
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20.12.2021 20:56 Відповісти
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20.12.2021 22:01 Відповісти
Підказую НАТО їх відповідь на цей ультиматум-СМЕРТЬ ВОРОГАМ.
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20.12.2021 22:22 Відповісти
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20.12.2021 23:02 Відповісти
Вони , срюські , дійсно нахер нікому не потрібно , так як це п'янь , срань
і дика орда 🙁
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21.12.2021 09:01 Відповісти
Цікаво, чи знає Гаврилов, що ниніосновні фігури в уряді Московії є колишні агенти ЦРУ, які працювали проти СРСР?
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21.12.2021 00:13 Відповісти
н... Ах, Моськва! - Знать, она сильна, раз лает на слоНАТО.
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21.12.2021 01:25 Відповісти
"...інакше альтернатива - це військово-технічна та військова відповіді Росії"

- РФ погрожує спалити ще пару своїх недобудованих корветів... - Ну, може, ще + якийсь свій підводний човен потоплять...
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21.12.2021 01:29 Відповісти
вот если бы Цензор.нет ссылался бы не на "газета.ру" и другие подобные источники,а брал бы текст заявлений оригиналов,то тогда обратил бы внимание на раскрытие термина "воен. ответ".который заключается не в объявлении войны,чего бы РФ и в кошмарном сне не пожелала бы видеть.а в "технических действиях"-размещение ядерных ракет и другой боевой техники В БЕЛАРУСИ.То есть,и самой не рисковать.а подставить "брацкий народ -беларусов" и выглядеть как бы воинственно для последующих торгов...А что касается Бутусова и его Цензор.нет,то именно в этом издании НАСТОЯЩАЯ ЦЕНЗУРА.Коментаторов,критикующих Порошенко блокируют баном во входе для комментариев на темы,обговариваемые в украинском обществе.Имею личный в этом пример и поэтому снова зашёл под новым ником.вероятно опять забанят,ведь посмел упрекнуть "аж Бутусова" и страсть издания к ссылкам на всякие "газеты.ру"
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21.12.2021 01:30 Відповісти
Коментаторов,критикующих Порошенко блокируют баном во входе для комментариев на темы,обговариваемые в украинском обществе.
Так этот сайт с 19 года оккупировали "порохоботы".Так что не удивляйтесь.
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21.12.2021 06:32 Відповісти
поговорили ?
а теперь - нах в БАН
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21.12.2021 07:01 Відповісти
Грозное ничтожество...
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21.12.2021 19:39 Відповісти
На війні , як на війні 😡
Звикайте , кляті колаборанти , до пинків під зад 😠
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21.12.2021 08:58 Відповісти
Путин может повторить ошибку Гитлера, но у Путина есть ядерное оружие, чего не было у Гитлера. Тогда уже стоит вопрос о судьбе человечества.
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21.12.2021 01:51 Відповісти
ТИПА БУХАРИК С ДЖЕНТЕЛЬМЕНОМ ПОСОРИЛИСЬ И ИЗ ЗА ЭТОГО БУХАРИК НАЧИНАЕТ БИТЬ РОДНУЮ МАТЬ, КОТОРАЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ НЕГО !!!???
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21.12.2021 02:25 Відповісти
Да отключите же наконец SWFT этим идиотам и не возите им потом еду!
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21.12.2021 06:13 Відповісти
то були красні лінії тепер болючі точки а далі що? Ви хочете з НАТО тягатись -тягайтесь а Україна суки при чім це якщо нема чим крити то криють матом від безсилля
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21.12.2021 07:36 Відповісти
Рашинським фашистам і клятим окупантам можна захоплювати територіі Украіни , розміщувати в Криму ядерну зброю , нагнати військовоі техніки на Донбас , під зав'язку та вбивати украінців , а захищати нас американцям від цієі одичалоі орди - зась 😡
Будете горіти , лаптєногі , в аду , так як захопити всю Украіну вам не по зубах😠
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21.12.2021 08:53 Відповісти
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