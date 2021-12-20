У Росії відкрито пригрозили НАТО війною та поставили ультиматум

Росія дасть військову відповідь, якщо НАТО продовжуватиме наступати на "болючі точки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це заявив глава делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю за озброєннями Костянтин Гаврилов, трансляцію якої вів телеканал "Росія 24".

За його словами, зараз у відносинах Російської Федерації та Північноатлантичного альянсу настає момент істини: "Не можна постійно наступати на болючі точки Росії, потрібно визначатися".

"Розмова має бути серйозною, і всі в НАТО чудово розуміють, незважаючи на всю силу і міць, що необхідно робити конкретні політичні дії, інакше альтернатива — це військово-технічна та військова відповіді Росії", - сказав Гаврилов.

Також Гаврилов зазначив, що необхідно щільно розмовляти з Вашингтоном, обговорювати конкретні пропозиції, хочуть цього Штати чи ні.

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На початку грудня Гаврилов заявляв про те, що альянс нагнітає напруженість ситуації в усіх напрямках, зокрема збільшуючи інтенсивність розвідувальних польотів біля кордонів Росії. За словами Гаврилова, Москва уважно стежить за розвідувальними польотами літаків НАТО, їхня інтенсивність над Балтійським та Чорним морями збільшилася у кілька разів.

"Якщо є червона риска, яку не хоче ніхто визнавати, то це, наприклад, розміщення натовських сил, ударних і ракетних установок в Україні і присутність там. Це може призвести до великих наслідків для тих, хто це робить", - додав представник МЗС Росії.

15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.

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