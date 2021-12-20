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Новости За рубежом
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В России открыто пригрозили НАТО войной и поставили ультиматум

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В России открыто пригрозили НАТО войной и поставили ультиматум

Россия даст военный ответ, если НАТО будет продолжать наступать на "больные точки".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, трансляцию вел телеканал "Россия 24".

По его словам, сейчас в отношениях Российской Федерации и Североатлантического альянса наступает момент истины: "Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться".

"Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива - это военно-технический и военный ответы России", - сказал Гаврилов.

Также Гаврилов указал на то, что необходимо плотно разговаривать с Вашингтоном, обсуждать конкретные предложения, хотят этого Штаты или нет.

Также читайте: В МИД РФ срочно потребовали ответ США по поводу "гарантий безопасности": "Ситуация очень тяжелая и острая"

В начале декабря Гаврилов заявлял о том, что альянс нагнетает напряженность ситуации по всем направлениям, в том числе увеличивая интенсивность разведывательных полетов у границ России. По словам Гаврилова, Москва внимательно следит за разведывательными полетами самолетов НАТО, их интенсивность над Балтийским и Черным морями увеличилась в несколько раз.

"Если есть красная черта, которую не хочет никто признавать, то это, например, размещение натовских сил, ударных и ракетных установок на Украине и присутствие там. Это чревато большими последствиями для тех, кто это делает", - добавил представитель МИД России.

15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.

Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+80
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20.12.2021 11:27
+67
Хотят лі руССкіє войньі? Аж пищать!
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20.12.2021 11:25
+49
Москва продолжит сжигать свои корветы, пока НАТО не пойдет на уступки?)
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20.12.2021 11:29
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Страница 3 из 3
Ну так знищити верхівку па раші і буде спокій.

Чи хтось вірить що фашистська федерація, яка на своїх державних каналах розказує як буде вбивати українців в Україні бо українців типу не існує, ось так візьме і не нападе? Для чого вона тоді розказує що українців не існує? Для чого ці заяви про ядерний попіл?
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20.12.2021 20:33 Ответить
птн-пнх-"Якщо є червона риска, яку не хоче ніхто визнавати, то це, наприклад, розміщення російських сил, ударних і ракетних установок в Білорусії і окупованому українському Криму і присутність там. Це може призвести до великих наслідків для тих, хто це робить",
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20.12.2021 20:56 Ответить
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20.12.2021 22:01 Ответить
Підказую НАТО їх відповідь на цей ультиматум-СМЕРТЬ ВОРОГАМ.
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20.12.2021 22:22 Ответить
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20.12.2021 23:02 Ответить
Вони , срюські , дійсно нахер нікому не потрібно , так як це п'янь , срань
і дика орда 🙁
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21.12.2021 09:01 Ответить
Цікаво, чи знає Гаврилов, що ниніосновні фігури в уряді Московії є колишні агенти ЦРУ, які працювали проти СРСР?
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21.12.2021 00:13 Ответить
н... Ах, Моськва! - Знать, она сильна, раз лает на слоНАТО.
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21.12.2021 01:25 Ответить
"...інакше альтернатива - це військово-технічна та військова відповіді Росії"

- РФ погрожує спалити ще пару своїх недобудованих корветів... - Ну, може, ще + якийсь свій підводний човен потоплять...
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21.12.2021 01:29 Ответить
вот если бы Цензор.нет ссылался бы не на "газета.ру" и другие подобные источники,а брал бы текст заявлений оригиналов,то тогда обратил бы внимание на раскрытие термина "воен. ответ".который заключается не в объявлении войны,чего бы РФ и в кошмарном сне не пожелала бы видеть.а в "технических действиях"-размещение ядерных ракет и другой боевой техники В БЕЛАРУСИ.То есть,и самой не рисковать.а подставить "брацкий народ -беларусов" и выглядеть как бы воинственно для последующих торгов...А что касается Бутусова и его Цензор.нет,то именно в этом издании НАСТОЯЩАЯ ЦЕНЗУРА.Коментаторов,критикующих Порошенко блокируют баном во входе для комментариев на темы,обговариваемые в украинском обществе.Имею личный в этом пример и поэтому снова зашёл под новым ником.вероятно опять забанят,ведь посмел упрекнуть "аж Бутусова" и страсть издания к ссылкам на всякие "газеты.ру"
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21.12.2021 01:30 Ответить
Коментаторов,критикующих Порошенко блокируют баном во входе для комментариев на темы,обговариваемые в украинском обществе.
Так этот сайт с 19 года оккупировали "порохоботы".Так что не удивляйтесь.
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21.12.2021 06:32 Ответить
поговорили ?
а теперь - нах в БАН
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21.12.2021 07:01 Ответить
Грозное ничтожество...
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21.12.2021 19:39 Ответить
На війні , як на війні 😡
Звикайте , кляті колаборанти , до пинків під зад 😠
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21.12.2021 08:58 Ответить
Путин может повторить ошибку Гитлера, но у Путина есть ядерное оружие, чего не было у Гитлера. Тогда уже стоит вопрос о судьбе человечества.
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21.12.2021 01:51 Ответить
ТИПА БУХАРИК С ДЖЕНТЕЛЬМЕНОМ ПОСОРИЛИСЬ И ИЗ ЗА ЭТОГО БУХАРИК НАЧИНАЕТ БИТЬ РОДНУЮ МАТЬ, КОТОРАЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ НЕГО !!!???
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21.12.2021 02:25 Ответить
Да отключите же наконец SWFT этим идиотам и не возите им потом еду!
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21.12.2021 06:13 Ответить
то були красні лінії тепер болючі точки а далі що? Ви хочете з НАТО тягатись -тягайтесь а Україна суки при чім це якщо нема чим крити то криють матом від безсилля
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21.12.2021 07:36 Ответить
Рашинським фашистам і клятим окупантам можна захоплювати територіі Украіни , розміщувати в Криму ядерну зброю , нагнати військовоі техніки на Донбас , під зав'язку та вбивати украінців , а захищати нас американцям від цієі одичалоі орди - зась 😡
Будете горіти , лаптєногі , в аду , так як захопити всю Украіну вам не по зубах😠
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21.12.2021 08:53 Ответить
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