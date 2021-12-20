В России открыто пригрозили НАТО войной и поставили ультиматум
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия даст военный ответ, если НАТО будет продолжать наступать на "больные точки".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, трансляцию вел телеканал "Россия 24".
По его словам, сейчас в отношениях Российской Федерации и Североатлантического альянса наступает момент истины: "Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться".
"Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива - это военно-технический и военный ответы России", - сказал Гаврилов.
Также Гаврилов указал на то, что необходимо плотно разговаривать с Вашингтоном, обсуждать конкретные предложения, хотят этого Штаты или нет.
В начале декабря Гаврилов заявлял о том, что альянс нагнетает напряженность ситуации по всем направлениям, в том числе увеличивая интенсивность разведывательных полетов у границ России. По словам Гаврилова, Москва внимательно следит за разведывательными полетами самолетов НАТО, их интенсивность над Балтийским и Черным морями увеличилась в несколько раз.
"Если есть красная черта, которую не хочет никто признавать, то это, например, размещение натовских сил, ударных и ракетных установок на Украине и присутствие там. Это чревато большими последствиями для тех, кто это делает", - добавил представитель МИД России.
15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.
Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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Чи хтось вірить що фашистська федерація, яка на своїх державних каналах розказує як буде вбивати українців в Україні бо українців типу не існує, ось так візьме і не нападе? Для чого вона тоді розказує що українців не існує? Для чого ці заяви про ядерний попіл?
і дика орда 🙁
- РФ погрожує спалити ще пару своїх недобудованих корветів... - Ну, може, ще + якийсь свій підводний човен потоплять...
Так этот сайт с 19 года оккупировали "порохоботы".Так что не удивляйтесь.
а теперь - нах в БАН
Звикайте , кляті колаборанти , до пинків під зад 😠
Будете горіти , лаптєногі , в аду , так як захопити всю Украіну вам не по зубах😠