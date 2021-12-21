Справа Гандзюк: У суді дослідили протоколи допитів активістки після нападу на неї

20 грудня у Дніпровському суді Києва дослідили протоколи допитів із Катериною Гандзюк, які провели після нападу на активістку, у серпні та жовтні 2018 року. У розмові зі слідчим Гандзюк називає прізвища людей, які могли бути вірогідними змовниками нападу на неї. Серед цих людей, вона зокрема вказала на Владислава Мангера, Андрія Гордєєва та Євгена Рищука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на відеотрансляцію засідання.

Під час засідання суддя зачитала два протоколи допиту від 17 серпня та 25 жовтня 2018 року. У розмові зі слідчими Катерина Гандзюк повідомила, що у неї було багато конфліктів, як з поліцією, так і в політичних сферах. Активістка також вказала, що їй постійно надходили погрози.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обвинувачений у справі Гандзюк Левін на допиті заявив, що до нього звертався Рищук і просив "провчити" активістку

"Слідчий: Щодо причин вчинення цього злочину, кому це могло бути вигідно? Хто більш вірогідно міг бути замовником? Зараз буду тоді перелічувати. Перший Рищук?

Катерина Гандзюк: Міг бути причетний.

Слідчий: Тобто у вас конфлікт був з ним?

Катерина Гандзюк: Був і не один.

Слідчий: Гордєєв?

Катерина Гандзюк: Міг бути причетний.

Слідчий: Мангер?

Катерина Гандзюк: Міг бути.

Слідчий: Урсуленко?

Катерина Гандзюк: Могла бути.

Слідчий: Пастух?

Катерина Гандзюк: Міг бути.

Слічий: Стрємоусов?

Катерина Гандзюк: Міг бути."

На питання слідчого чи могла Катерина Гандзюк когось виділити із цього списку, вона відповіла — Мангер та Рищук.

"Слідчий: А чому можете пояснити?

Катерина Гандзюк: Вони мають певне оточення, яке могло це організувати.

Слідчий: А хто, ви знаєте когось?

Катерина Гандзюк: Скажімо так, ці люди будуть з Олексієм Левіним, одного з радників Мангера.

Слідчий: У чому полягав конфлікт з Мангером і Рищуком?

Катерина Гандзюк: Це такий швидше світоглядний конфлікт. Навряд чи є якась подія, яка могла би його розділити. Просто політична боротьба, скажімо.

Слідчий: А щодо Гордєєва, з чим це може бути?

Катерина Гандзюк: Постійно виникають якісь конфлікти, різні конфлікти.

Слідчий: А з Левіним?

Катерина Гандзюк: Ні, ми не знайомі."

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У справі про напад на Катерину Гандзюк оголошено 18 підозр, - Венедіктова

Коментуючи допити Катерини Гандзюк у суді, один із адвокатів Владислава Магера Дмитро Ільченко зазначив, що активістка повідомляє про свої конфлікти з Мангером як світоглядні, не згадує про конфлікт навколо херсонського лісу.

"Вона каже, що це міг бути Мангер, тому що у нього таке оточення. А саме його радником є Олексій Левін. Як ми знаємо, з матеріалів провадження, Олексій Левін не був радником Мангера. Він був помічником депутата Ставицького…" — заявив у суді адвокат.

У відповідь на це представниця потерпілого Віктора Гандзюка Євгенія Закревська вказала, що цей конфлікт не світоглядний, а багаторічний і протоколи допиту, і інтерв’ю це підтверджують та доводять.

"Катерина не концентрувалася на комусь конкретно, у неї не було бажання помсти, як захист намагається створити враження," — прокоментувала Закревська.