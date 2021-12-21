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Євдокімов, якому НАБУ повідомило про підозру, не є радником міністра, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Події

Євдокімов, якому НАБУ повідомило про підозру, не є радником міністра, - Міненерго

У Міністерстві енергетики заявляють, що Володимир Євдокімов, якому НАБУ 20 грудня повідомило про підозру в незаконному привласненні 2,15 млн грн, не є радником глави відомства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Євдокімов не є радником міністра. Міненерго сприятиме об‘єктивному розслідуванню щодо діяльності екс-директора ДП "Оператор ринку"", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що Міністерство енергетики у разі потреби надаватиме всю необхідну інформацію Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які розслідують діяльність колишнього директора ДП "Оператор ринку" Володимира Євдокімова.

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"Сподіваємось, що ця справа буде найближчим часом передана до суду, де і буде встановлено істину", - резюмували у відомстві.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України за дорученням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у понеділок, 20 грудня, повідомили про підозру в незаконному привласненні 2,15 млн грн екс-директору ДП "Оператор ринку". В САП зазначили, що Євдокімов на сьогодні є позаштатним радником міністра енергетики України.
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вы его морду лица видели? сирота...
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21.12.2021 10:39 Відповісти
он не сирота. он реформатор.
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21.12.2021 11:25 Відповісти
Судити одразу треба зеленського. Бо крадуть за його наказом.
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21.12.2021 10:41 Відповісти
И вообще, он не советник, а помощник и оформлен в "Картеле-95".....
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21.12.2021 10:42 Відповісти
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21.12.2021 12:13 Відповісти
 
 