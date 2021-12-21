Євдокімов, якому НАБУ повідомило про підозру, не є радником міністра, - Міненерго

У Міністерстві енергетики заявляють, що Володимир Євдокімов, якому НАБУ 20 грудня повідомило про підозру в незаконному привласненні 2,15 млн грн, не є радником глави відомства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Євдокімов не є радником міністра. Міненерго сприятиме об‘єктивному розслідуванню щодо діяльності екс-директора ДП "Оператор ринку"", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що Міністерство енергетики у разі потреби надаватиме всю необхідну інформацію Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які розслідують діяльність колишнього директора ДП "Оператор ринку" Володимира Євдокімова.

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"Сподіваємось, що ця справа буде найближчим часом передана до суду, де і буде встановлено істину", - резюмували у відомстві.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України за дорученням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у понеділок, 20 грудня, повідомили про підозру в незаконному привласненні 2,15 млн грн екс-директору ДП "Оператор ринку". В САП зазначили, що Євдокімов на сьогодні є позаштатним радником міністра енергетики України.