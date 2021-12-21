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Новини
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Незабаром ми відкриємо нові посольства у багатьох країнах, - Зеленський

Незабаром ми відкриємо нові посольства у багатьох країнах, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував відкриття нових українських посольств у багатьох країнах світу.

Про це він заявив на конференції керівників закордонних дипломатичних установ України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми посилюємо свою дипломатичну присутність і незабаром відкриємо нові посольства в багатьох країнах", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що українські дипломати мають трансформувати свою роботу там у "конкретні економічні, соціальні й іноді політичні дивіденди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прагнемо розблокувати мирний процес, повернути Крим, досягти членства в ЄС та отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО, - Зеленський

Також президент пообіцяв, що готовий особисто відвідувати ключові столиці, де будуть відкриті нові посольства, й проводити перемовини з лідерами тих країн.

Зеленський Володимир (23727) посольство (942)


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Топ коментарі
+31
Мільярд дерев вже висадив. Тепер відкриватиме мільярд посольств.
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21.12.2021 12:17
+26
На які шиші ?
Хто платитиме оренди і роботу послів та штат ?
Капець який..
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21.12.2021 12:16
+24
Просто не всех шутов из 95-го квартала трудоустроили на хлебные места!
а на концерты этого балагана уже никто не ходит...
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21.12.2021 12:29
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На які шиші ?
Хто платитиме оренди і роботу послів та штат ?
Капець який..
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21.12.2021 12:16 Відповісти
Платити будуть ФОПи та інші лохи.))
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21.12.2021 12:28 Відповісти
Просто не всех шутов из 95-го квартала трудоустроили на хлебные места!
а на концерты этого балагана уже никто не ходит...
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21.12.2021 12:29 Відповісти
То малося на увазі на Альфа-Центавра, Нібіру, Нарнії та інших схожих країнах і планетах. Там безкоштовно. Умова - буйна фантазія. Тобто це щось схоже на 4 тонни баксів для педагогів і мільярд дерев для всіх.
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21.12.2021 12:39 Відповісти
Боюсь воно хоче відкрити посольства України в днр лнр придністровї і осетії. І то вже не жарти. Воно повністю хворе на голову.
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21.12.2021 13:13 Відповісти
он правильно говорит.
правда платить будем - Ты))
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21.12.2021 12:40 Відповісти
Вони готують легальні точки для драпу з України в час "Ч"
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21.12.2021 13:35 Відповісти
Гроші на посольства візьмемо у Луча Коростильов з розробки ракети ПВО
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21.12.2021 14:56 Відповісти
Мільярд дерев вже висадив. Тепер відкриватиме мільярд посольств.
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21.12.2021 12:17 Відповісти
Жопу начало сильно припекать у **********, когда понял, что посадка Пороха ведет к дестабильзации на фоне развернутого у границ мордорского контингента. Вот и верещит про тыщи посольств, возврат Крыма, членство в ЕС и т.д. Вангую, что вскорости будет анонсирована высадка украинских космонавтов на Марс. Если горючее высокооктановое подгонят из-за поребрика.
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21.12.2021 12:38 Відповісти
Оно вообще в адеквате?! Весь цивилизованный мир тыкает его носом в высочайшую вероятность войны с мордором,пора говорить о всеобщей мобилизации, а оно,б@@дь, про какие-то посольства! Невменяемое чмо!!!
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21.12.2021 12:51 Відповісти
Да. Ще треба Порошенка посадить, бо він десь у Європі допомогу в НАТО для нас просить.
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21.12.2021 12:52 Відповісти
в смысле где то но приютят?
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21.12.2021 12:17 Відповісти
В Омане открыл уже, Вова?
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21.12.2021 12:17 Відповісти
На берегу Оманского залива. Топчаны уже закупили, остались сущие пустяки, зонтики прикупить и нанять аборигенов для обилечивания.
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21.12.2021 12:31 Відповісти
З Оману надійшли патужні інвестиції із чотирма нулями:

00,00 🤣🤣🤣
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21.12.2021 14:58 Відповісти
Кокс пробиває дах!
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21.12.2021 12:18 Відповісти
Дома сиди. И жди своего личного каштана,с лучшим видом на Киев.
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21.12.2021 12:18 Відповісти
Поганить каштан из за какого то наркомана хватит ему и столба в подворотне с видом на мусорку
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21.12.2021 13:49 Відповісти
І переїдемо в них жити
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21.12.2021 12:20 Відповісти
У в"язниці ти відкриєш свою дупу
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21.12.2021 12:22 Відповісти
А старі куди подіне?
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21.12.2021 12:23 Відповісти
С таким главкомом, смотри чтобы Путин их не открыл.
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21.12.2021 12:25 Відповісти
Де,гроші Зін...
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21.12.2021 12:26 Відповісти
время писять...
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21.12.2021 12:26 Відповісти
і це не аналізи - це роса зелена...
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21.12.2021 12:27 Відповісти
в голове у тебя
совсем кукуха поехала?
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21.12.2021 12:27 Відповісти
Остались сущие пустяки. Закончить посадку миллиарда деревьев, вырастить их, спилить, продать в Европе и на вырученные деньги...
В общем, бубочка строит Нью-Васюки. После очередной ширки.
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21.12.2021 12:27 Відповісти
Как Вы помните, Нью-Васюки - идея афериста для развода лохов ради копеечной выгоды. Робіть висновки, панове!
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21.12.2021 13:35 Відповісти
як тільки мілліард дерев посадимо =)
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21.12.2021 12:27 Відповісти
Нью-Васюки,! Де Ви...?
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21.12.2021 12:27 Відповісти
так тута вже - ось вони самісенькі
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21.12.2021 12:29 Відповісти
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21.12.2021 12:28 Відповісти
Наваканам!!!
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21.12.2021 12:28 Відповісти
Велике посольвництво? Мульярд посольств, включая Марс и Юпитер?
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21.12.2021 12:30 Відповісти
Сельодкі,сельодкі,сельодкі....!
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21.12.2021 12:30 Відповісти
велике посольництво
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21.12.2021 12:31 Відповісти
Тут ключове-*посещать столицы*
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21.12.2021 12:32 Відповісти
вот все твои "посольства"
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21.12.2021 12:32 Відповісти
,, Скоты" зелоха , я вижу по рассписанию идут 😡
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21.12.2021 13:46 Відповісти
Очень удивляет политика Украины в отношении посольств зарубежом .

считаю , что надо сделать опрос украинцев через СМИ ( а не через посольства) о качестве работы.

часто слышу : что в посольствах не общаются держаной мовою даже с посетителями ,И в посольства попадают далеко не патриоты , а скорее по блату и это тоже тема обсуждения в украинском обществе должна присутствовать , бо едут за зарплатой и жизнью за рубежом.

В ТО ЖЕ время все удивляются почему так мало европеец информирован о ВОЙНЕ В УКРАИНЕ , О МАЙДАНЕ, О БОЛЬШОЙ СТРАНЕ УКРАИНА . Нет в Украине никаких программ пропаганды Украины за рубежом и это обидно .
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21.12.2021 12:33 Відповісти
Почему то канадская диаспора украинцев и фестивали и выставки устраивает в Канаде. В Европе постоянно проживает не менее 5 млн украинцев и никому они не нужны - только один вороватый Гетьманцев все пытается наложить лапу на ввоз в Украину 16 млрд евро в год от заробитчан , не понимая ПО ДУРИ СВОЕЙ , что заробитчане перестанут завозить и деньги не будут вливаться в украинскую экономику
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21.12.2021 12:37 Відповісти
Зважте, пані, власні слова:
Канадська діаспора влаштовує івенти. Тобто діє самостійно як громада і як суб'єкт. А в Європі проживають (окремі) українці, які громади не утворюють, суб'єктом не є, і тому нікому не потрібні. Але на них нема Гетьманцева, якого обирають українці в Україні. На свою голову.
Тож, певно, не про українців в Європі треба бідкатись, а про штучний суб'єкт виборчого права, такого собі колективного виборця, який не є тотожнім українській громаді. І є суб'єктом лише один раз за електоральний цикл, який поза тим, визначає політичний ланшафт країни.
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21.12.2021 13:34 Відповісти
Наверное Беня на своей яхте отправляется в кругосветное плавание. Пусть только в порты США и стран G-7 не заходит.
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21.12.2021 12:35 Відповісти
У него три яхты . На какой точно он едет ? 😀😀
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21.12.2021 12:38 Відповісти
Очень забавно . Им больше нечем заняться ?
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21.12.2021 12:36 Відповісти
Здається він просто тягне час.
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21.12.2021 12:38 Відповісти
Здається воно просто вже нічого не розуміє від наркоти...
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21.12.2021 12:42 Відповісти
Посольства открыть не проблема а толку если дипломатов нет.
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21.12.2021 12:37 Відповісти
Как это нет дипломатов? КИМО ежегодно выпускает 200 международников.

Просто им дороги не даёт какой-то чмырь в МИДе
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21.12.2021 12:40 Відповісти
"министерству иностранных дел на работу срочно требуются послы. диплом о соответствующем образовании, как и стаж работы, не обязательны" )
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21.12.2021 12:38 Відповісти
Знание языка - русский и матерный 😝
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21.12.2021 12:41 Відповісти
это уже производные. главное - послов должны все знать в е@ло!
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21.12.2021 12:45 Відповісти
Неправильно сформульоване поняття" ""русско-матерный"!
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21.12.2021 13:04 Відповісти
Вы хотите подчеркнуть , что это один язык ? 😀😀
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21.12.2021 13:07 Відповісти
Само-собою! "Русский" Пушкіна і Лермонтова - це спрощений і адаптований до угрфінсько-тюркської фонетики подніпровський діалект української мови 16 століття А "савременный русский" - це його "матєрний" варіант - мова "шарікових"
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21.12.2021 13:41 Відповісти
ДыРе, ЛыРе, Палестине, Абхазии, Южной Осетии. Хуже не будит
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21.12.2021 12:38 Відповісти
ізраїльскі змі(ультправий курсор) вищать що вава збирається визнати статус єрусалиму та перенести туди українське посольство(причому активно за участі посла корнійчука), інші триндять що типу торгове представництво. тож питання просте- обісрати нам тяжби по криму та ускладнити торгівельні відносини з ісламськими країнами спецзавдання нинішньої єврейської еліти??? я розумію що їм є куди втікати, заради чого жопу рвати- а нам мать його куди ? з яких це *** пір шкурні інтереси кучки кошерних рил україни стали вищими за інтереси всієї країни???
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21.12.2021 12:39 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27734770.html Велика дискомунікація


Гетманцев https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/20/680818/ каже , що причиною наїзду на бізнес на 1,1 млрд грн стала "дискомунікація". Я з ним абсолютно згоден щодо самого факту "дискомунікації", але не згоден з її суттю.

Очевидно, що насправді ця "дискомунікація" полягає в тому, що компанія "Сінево" "не зрозуміла сигналів податкової" і замість того, аби занести ЗеКоманді мільйонів так 50, взяла і винесла цю історію в публічне поле. Бо такі наїзди на бізнес в принципі роблять виключно для того, щоб бізнес "заніс куди і кому треба".

А потім цей брехливий лицемір Гетманцев розповідає, що "податкова у нас дуже чесна і скарг з боку бізнесу дуже мало".

І найголовніше, що жоден податківець, начальник підрозділу і керівник податкової за це не буде звільнений. Бо в розумінні ЗеКоманди, вони зробили все як треба, але кляті бариги підняли гвалт замість того, щоб "поділитися" з "чудовими" чинушами "на велике будівництво".

І шкодує Гетманцев не через те, що його орли з податкової кошмарять бізнес, а виключно через те, що ця історія стала публічною.

https://www.facebook.com/olegbps/posts/5498747370140449 Oleg Petrichenko
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21.12.2021 12:40 Відповісти
поц,ты хоть мобилизацию проведи наконец -какие нахрен посольства,наркоман конченый!
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21.12.2021 12:40 Відповісти
Ось чого не вистачає українцям.
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21.12.2021 12:40 Відповісти
через неделю все забудут что он там свистел. зелох думает что только красивыми словами и видосиками можно все сделать
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21.12.2021 12:41 Відповісти
Эти "Нью Васюки " для лохов когда нибудь закончатся ???
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21.12.2021 12:41 Відповісти
Перед Зелей явно поставили задачу загнать госбюджет в чёрныую дыру.
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21.12.2021 12:43 Відповісти
Бюджет вже там , - друкарський станок працює цілодобово , 100% правда!

А тим часом ціни на все ростуть , так як це логічно !
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21.12.2021 13:44 Відповісти
І збудуємо університет майбутнього ім.Бубачки, і повернемо українців в Україну, і знизимо тарифи, і висадимо мільярд дерев, і дамо вчителям зарплатню 4 тищі долярів і... далі за списком ЗЕобіцянок-цяцянок. Чули вже.
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21.12.2021 12:45 Відповісти
А кошти на те є ? ви забезпечте хоч нині діючі посольства в провідних та в дружніх нам краінах.
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21.12.2021 12:46 Відповісти
на луне и марсе ?
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21.12.2021 12:47 Відповісти
я не могу слушать это хриплое у Ё бище...выворачивает...
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21.12.2021 12:49 Відповісти
Та що вони нюхають та курять,господи прости.
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21.12.2021 12:50 Відповісти
не за баром чи нехай щастить...
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21.12.2021 12:52 Відповісти
Заяву на посаду посла хто приймае!?
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21.12.2021 13:00 Відповісти
Які за Вами занимаю!
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21.12.2021 13:12 Відповісти
А ще ми полетимо на Місяць.
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21.12.2021 13:08 Відповісти
А вночі , полетимо на Сонце , як казав покійний Брежнєв 🤣🤣🤣
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21.12.2021 13:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lbPGAjJIOOw Фантазёр...так вот о ком Евдокимов пел...
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21.12.2021 13:12 Відповісти
Испортился Голобородько ... Совсем протух...
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21.12.2021 13:15 Відповісти
Ой! Та не чешите мине мозг! Можно подумать оно в обозримом прошлом свежим было?
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21.12.2021 13:19 Відповісти
Нехай незабуде відкрити посольство в Омані там його і єрмака гроші отримані від Патрушева. Думаю що недаремно вони тоді вдвох полетіли. А сім*ю взяв для прикриття. Судячи як він знищує Україну думаю що його там завербували спецслужби Московії (а може він вже давно був заверобованим?) Ермак вже давно працює на спецслужби Московії і всі це знають а нічого подіяти не можуть так як він під захистом Зелебобіка.
Ну як вам ті що голосували по пріколу а це ще не кінець він доб*є Україну а тоді ввійдуть війська Московії а йому дадуть героя Московії
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21.12.2021 13:29 Відповісти
Для начала неплохо бы "PayPal" запустить.
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21.12.2021 13:38 Відповісти
Про які нові посольства це вишкрабок зелений базікає , коли із казни все розікрали , в пенсійному фонді не вистачає грошей платити пенсіі ,
потихеньку друкують , аж гай шумить , шахтарям вже третій місяць не платять і т.д .
Отож за які шиші гулянка перебачається , для підняття особистого рейтингу ?😠
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21.12.2021 13:40 Відповісти
А Зачем? И нынешние много где и никому не сдались (чинуши за валюту протирают штаны)!
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21.12.2021 13:50 Відповісти
То намажте ті посольства на хліб!
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21.12.2021 14:05 Відповісти
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21.12.2021 14:19 Відповісти
програма приПіздєнта - Велике Посольництво
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21.12.2021 14:21 Відповісти
зновуу Оман?
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21.12.2021 15:39 Відповісти
 
 