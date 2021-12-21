Незабаром ми відкриємо нові посольства у багатьох країнах, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував відкриття нових українських посольств у багатьох країнах світу.
Про це він заявив на конференції керівників закордонних дипломатичних установ України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми посилюємо свою дипломатичну присутність і незабаром відкриємо нові посольства в багатьох країнах", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що українські дипломати мають трансформувати свою роботу там у "конкретні економічні, соціальні й іноді політичні дивіденди".
Також президент пообіцяв, що готовий особисто відвідувати ключові столиці, де будуть відкриті нові посольства, й проводити перемовини з лідерами тих країн.
Топ коментарі
+31 Ksenia VB
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Хто платитиме оренди і роботу послів та штат ?
Капець який..
а на концерты этого балагана уже никто не ходит...
правда платить будем - Ты))
00,00 🤣🤣🤣
совсем кукуха поехала?
В общем, бубочка строит Нью-Васюки. После очередной ширки.
считаю , что надо сделать опрос украинцев через СМИ ( а не через посольства) о качестве работы.
часто слышу : что в посольствах не общаются держаной мовою даже с посетителями ,И в посольства попадают далеко не патриоты , а скорее по блату и это тоже тема обсуждения в украинском обществе должна присутствовать , бо едут за зарплатой и жизнью за рубежом.
В ТО ЖЕ время все удивляются почему так мало европеец информирован о ВОЙНЕ В УКРАИНЕ , О МАЙДАНЕ, О БОЛЬШОЙ СТРАНЕ УКРАИНА . Нет в Украине никаких программ пропаганды Украины за рубежом и это обидно .
Канадська діаспора влаштовує івенти. Тобто діє самостійно як громада і як суб'єкт. А в Європі проживають (окремі) українці, які громади не утворюють, суб'єктом не є, і тому нікому не потрібні. Але на них нема Гетьманцева, якого обирають українці в Україні. На свою голову.
Тож, певно, не про українців в Європі треба бідкатись, а про штучний суб'єкт виборчого права, такого собі колективного виборця, який не є тотожнім українській громаді. І є суб'єктом лише один раз за електоральний цикл, який поза тим, визначає політичний ланшафт країни.
Просто им дороги не даёт какой-то чмырь в МИДе
Гетманцев https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/20/680818/ каже , що причиною наїзду на бізнес на 1,1 млрд грн стала "дискомунікація". Я з ним абсолютно згоден щодо самого факту "дискомунікації", але не згоден з її суттю.
Очевидно, що насправді ця "дискомунікація" полягає в тому, що компанія "Сінево" "не зрозуміла сигналів податкової" і замість того, аби занести ЗеКоманді мільйонів так 50, взяла і винесла цю історію в публічне поле. Бо такі наїзди на бізнес в принципі роблять виключно для того, щоб бізнес "заніс куди і кому треба".
А потім цей брехливий лицемір Гетманцев розповідає, що "податкова у нас дуже чесна і скарг з боку бізнесу дуже мало".
І найголовніше, що жоден податківець, начальник підрозділу і керівник податкової за це не буде звільнений. Бо в розумінні ЗеКоманди, вони зробили все як треба, але кляті бариги підняли гвалт замість того, щоб "поділитися" з "чудовими" чинушами "на велике будівництво".
І шкодує Гетманцев не через те, що його орли з податкової кошмарять бізнес, а виключно через те, що ця історія стала публічною.
https://www.facebook.com/olegbps/posts/5498747370140449 Oleg Petrichenko
А тим часом ціни на все ростуть , так як це логічно !
Ну як вам ті що голосували по пріколу а це ще не кінець він доб*є Україну а тоді ввійдуть війська Московії а йому дадуть героя Московії
потихеньку друкують , аж гай шумить , шахтарям вже третій місяць не платять і т.д .
Отож за які шиші гулянка перебачається , для підняття особистого рейтингу ?😠