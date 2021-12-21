Новий штам "Омікрон" поширюється значно швидше і часто протікає безсимптомно, - Кузін

За попередніми даними, новий штам коронавірусу "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж всі інші відомі штами, та часто протікає безсимптомно.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Попередні дані свідчать, що "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж всі відомі до цього штами коронавірусу. Наразі випадки нового штаму підтвердили у понад 90 країнах. Водночас наявна інформація вказує, що захворювання, спричинене новим штамом, не має незвичних симптомів та часто протікає безсимптомно. Тривають дослідження ефективності вакцин конкретно проти нового штаму. Проте фактом залишається те, що у боротьбі із пандемією COVID-19 вирішальною залишається саме вакцинація", – наголосив Кузін.

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Головний державний санітарний лікар також підкреслив, що Україна має можливість самостійно виявляти штами коронавірусу. Зокрема, всі зразки, які свідчать про нетиповий перебіг захворювання, особливо, коли йдеться про так звані "кластери" – райони, де фіксують значний спалах захворювання, чи про людей, які повернулись з-за кордону, підлягають ретельному дослідженню. Цим займається Центральна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я.

Кузін також розповів про стан пацієнта, у якого виявили "Омікрон". "Завдяки тому, що пацієнт був повністю вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі у нього вже негативний ПЛР-тест. Саме тому закликаю вакцинуватись, адже це єдиний спосіб захистити себе від важкого перебігу та смерті", – наголосив він.

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