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Новини Коронавірус і карантин
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Новий штам "Омікрон" поширюється значно швидше і часто протікає безсимптомно, - Кузін

Новий штам

За попередніми даними, новий штам коронавірусу "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж всі інші відомі штами, та часто протікає безсимптомно.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Попередні дані свідчать, що "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж всі відомі до цього штами коронавірусу. Наразі випадки нового штаму підтвердили у понад 90 країнах. Водночас наявна інформація вказує, що захворювання, спричинене новим штамом, не має незвичних симптомів та часто протікає безсимптомно. Тривають дослідження ефективності вакцин конкретно проти нового штаму. Проте фактом залишається те, що у боротьбі із пандемією COVID-19 вирішальною залишається саме вакцинація", – наголосив Кузін.

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Головний державний санітарний лікар також підкреслив, що Україна має можливість самостійно виявляти штами коронавірусу. Зокрема, всі зразки, які свідчать про нетиповий перебіг захворювання, особливо, коли йдеться про так звані "кластери" – райони, де фіксують значний спалах захворювання, чи про людей, які повернулись з-за кордону, підлягають ретельному дослідженню. Цим займається Центральна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я.

Кузін також розповів про стан пацієнта, у якого виявили "Омікрон". "Завдяки тому, що пацієнт був повністю вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі у нього вже негативний ПЛР-тест. Саме тому закликаю вакцинуватись, адже це єдиний спосіб захистити себе від важкого перебігу та смерті", – наголосив він.

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Ігор Кузін (315) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Вот сейчас причин не прививаться больше, омикрон куда менее смертельный чем дельта. Прививать имеет смысл только стариков и людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями
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21.12.2021 12:49
+5
Иди уже опохмелись, бот. Отработал уже свою денюжку, молодец.
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21.12.2021 12:54
+2
Да конечно, ага, первые какраз без всяких вакцин были, и что, вымерла планета?
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21.12.2021 13:18
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Надо быть больным на голову или бессмертным , чтобы найти причину не прививаться .
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21.12.2021 12:46 Відповісти
Вот сейчас причин не прививаться больше, омикрон куда менее смертельный чем дельта. Прививать имеет смысл только стариков и людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями
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21.12.2021 12:49 Відповісти
Иди уже опохмелись, бот. Отработал уже свою денюжку, молодец.
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21.12.2021 12:54 Відповісти
Бюстгальтер,милий мій бюстгальтер ...
Колись,були спеціалісти, натомість:-одні Статисти
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21.12.2021 12:48 Відповісти
Симптомов нет. Ты суслика видишь? А он есть
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21.12.2021 13:02 Відповісти
Не буду подвергать сомнению полезность вакцинации. Но уже стало ясно в том-же Израиле где 90% народу привито многие по 3 раза, что от последних штампов это не спасает? Да и если переносится в основном бессимптомно чего панику опять наводить?
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21.12.2021 13:06 Відповісти
Панику будут поднимать фарм.компании. Они получили дополнительный источник дохода- вакцины от ковид. Терять его не хочется, хотя стоит их поблагодарить, так как первые штамы были достаточно серьйозные, и если бы не вакцины погибших от ковида могло быть раз в 5 больше
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21.12.2021 13:12 Відповісти
Да конечно, ага, первые какраз без всяких вакцин были, и что, вымерла планета?
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21.12.2021 13:18 Відповісти
Когда уже ,наконец, разработают вакцину от всех вирусов!? И от насморка тоже! Вот ее и надо колоть!ВСЕМ , а кто откажется - расстреливать!
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21.12.2021 14:04 Відповісти
Ахрєнєть! Виявили ОДНОГО хворого на "омікрон" і майже ніяких смптомів хвороби у нещасного! І це тому, що цей нещасний був ДВІЧІ ВАКЦИНОВАНИЙ! ОДИН! ХВОРИЙ! ДВІЧІ ВАКЦИНОВАНИЙ! Де ж він, падло двічі вакциноване, лазив, що спромігся підхопити "омікрон"? "Антивакси", а їх значно більше від овценутих, ходять без "омікрону", а вівценутий - будь ласка! Планета по тихому так, сходить з розуму. А як же все починалось: Іспанія - майже "капут", Італія - капут, люди находу "копитяться", Індія - матуся рідна - вся в диму від від спалених ковідників, Ганг від трупів ковідників з берегів нахрін вийшов. Планета такого "разводілова", до сьогодні, ще не бачила.
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21.12.2021 14:58 Відповісти
 
 