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Тарифи на електроенергію для українців залишаться стабільними, - Галущенко

Тарифи на електроенергію для українців залишаться стабільними, - Галущенко

Під час опалювального сезону 2021-2022 років ціни на електричну енергію залишатимуться стабільними для населення України.

Про це під час брифінгу щодо поточного стану проходження опалювального сезону розповів міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уряду вдалося забезпечити при проходженні цього опалювального сезону стабільні ціни, які будуть і надалі залишатися такими самими, незважаючи на деякі експертні оцінки. Наголошую, що ціна буде стабільною і українці не платитимуть більше за електроенергію", - наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похолодання збільшило споживання електроенергії в Україні, але є ще значний резерв потужності, - Галущенко

Він додав, що ще перед початком опалювального сезону міністерству вдалося впровадити фінансову модель ПСО, яка дозволила знизити тарифи для населення і створити умови для стабілізації роботи державних виробників електроенергії.

Зокрема, така модель дала змогу знизити ціну на електричну енергію для близько 80% домогосподарств до 1,44 грн за кіловат-годину, таким чином подбавши про вразливі верстви населення України.

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"Наразі ситуація в енергетиці є стабільною. І ми чітко розуміємо, як проходити цей опалювальний сезон", - додав Галущенко.

опалення (912) тарифи (2026) електроенергія (6185) Галущенко Герман (529) опалювальний сезон (1745)


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Топ коментарі
+5
Почему есть уголовная ответственость за клевету,оскорбления и нет ответственности "за брехню", неоправданые ожидания?
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21.12.2021 16:30
+5
Луганська обл. Ціна, для ФОПів, за квт\год- 6гр-80коп !!! Вже СТАБІЛЬНО, чи ще стабільніше буде?!!!
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21.12.2021 16:43
+5
я так пониаю готовиться на следующий год по самые гланды!? В январе дтэк оценил электроэнергию для предприятий, фоп ит.д. 6,3 квт!так что думаю то что электроэнергия для населения в этом сезоне ,ее цена неизменчивая, ни на что не повлияет ибо предприятий заложат цену энергоносителей в цены на полках! Всех с новым годом и новыми ценниками)))
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21.12.2021 17:08
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21.12.2021 16:29 Відповісти
Почему есть уголовная ответственость за клевету,оскорбления и нет ответственности "за брехню", неоправданые ожидания?
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21.12.2021 16:30 Відповісти
Та хто вже повірить цим жонглерам і циркачам.
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21.12.2021 16:33 Відповісти
Это же брехуны и ворюги. Им верить -- себя нае*бать.
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21.12.2021 16:39 Відповісти
Луганська обл. Ціна, для ФОПів, за квт\год- 6гр-80коп !!! Вже СТАБІЛЬНО, чи ще стабільніше буде?!!!
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21.12.2021 16:43 Відповісти
с первого января 7.02
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21.12.2021 17:12 Відповісти
Кстати у Коли теперь кличка = кОгут.
я долго держался, но уже возненавидел эту говорящую жёппу.
кОгут-Коля.
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21.12.2021 16:52 Відповісти
Олігархи це бездона прірва яку украінський народ не може засипати накормити це олігархи захопини природні енергоресурси та мережі постачання все це в конституціі Украіни належить народу та виходить що за наше богатство ми ж ще і платимо в цю бездону прірву а вона все збільшується тому що олігархам маленькі тарифи і вони іх збільшують народ все кормить і кормить цих олігархів
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21.12.2021 16:53 Відповісти
Леонид Данилыч,вы зачем построили Олегорхат в Украине за первую каденцию,спросил корр.BiBiCi в Киеве в 1996 году...

А чтоб во второй каденции бабло рубить для подрастающих Коломойско-Зеленских чуваков...они ж мои Днепровские пацаны...
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21.12.2021 17:03 Відповісти
я так пониаю готовиться на следующий год по самые гланды!? В январе дтэк оценил электроэнергию для предприятий, фоп ит.д. 6,3 квт!так что думаю то что электроэнергия для населения в этом сезоне ,ее цена неизменчивая, ни на что не повлияет ибо предприятий заложат цену энергоносителей в цены на полках! Всех с новым годом и новыми ценниками)))
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21.12.2021 17:08 Відповісти
И спасибо вам великое за такую невиданную щедрость!!! Это же надо повышать тарифы до апреля не будут!?? Ежели не обманут как всегда.
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21.12.2021 17:09 Відповісти
трепливое гнусявое брехло, 80% сидели на 90 коп за квт, но ********** на лисапеде рассказывает за правительство точнее шапито 95 и мы сделали мы порешали, скоты.
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21.12.2021 17:11 Відповісти
Вот такие обещания зелевласти больше всего настораживают. Потому что на практике у них получается с точностью до наоборот.
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21.12.2021 17:17 Відповісти
Кожне їх слово пі*дєж. Раніше усі платили по 90 коп за перші 100 кВт, незалежно від споживання, зараз, тільки перейшов ліміт і вже за все по вищій ціні. І щоб компенсувати розвалену енергетику і продажу а Бєнє електрику по 1 грн, взлетіли ціни на комерційну електрику до 5 грн, тобто ми усі все одно заплатимо за хороше життя Коломоського і Зеленського і за їх вілли закордоном, тільки через вартість товарів на полицях магазинів.
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21.12.2021 17:19 Відповісти
Будет как с теплом, ввели плату за "Умовно-постiйна частина опалення".
Цена осталась та-же, но добавилась ежемесячная, круглогодичная плата за "обслуживание". 10-15 грн. за метр квадратный квартиры.
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21.12.2021 17:20 Відповісти
Серпень - 4,35 грн за кВт/ч
Вересень - 4,59
Жовтень - 5,35
Листопад - 6,02
Грудень - 6,81

Стабільність так і пре.
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21.12.2021 19:25 Відповісти
Киевская обл, пром, 5,30 грн/квт, уже всё дорожает?
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21.12.2021 19:36 Відповісти
 
 