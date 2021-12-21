Тарифи на електроенергію для українців залишаться стабільними, - Галущенко

Під час опалювального сезону 2021-2022 років ціни на електричну енергію залишатимуться стабільними для населення України.

Про це під час брифінгу щодо поточного стану проходження опалювального сезону розповів міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уряду вдалося забезпечити при проходженні цього опалювального сезону стабільні ціни, які будуть і надалі залишатися такими самими, незважаючи на деякі експертні оцінки. Наголошую, що ціна буде стабільною і українці не платитимуть більше за електроенергію", - наголосив міністр.

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Він додав, що ще перед початком опалювального сезону міністерству вдалося впровадити фінансову модель ПСО, яка дозволила знизити тарифи для населення і створити умови для стабілізації роботи державних виробників електроенергії.

Зокрема, така модель дала змогу знизити ціну на електричну енергію для близько 80% домогосподарств до 1,44 грн за кіловат-годину, таким чином подбавши про вразливі верстви населення України.

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"Наразі ситуація в енергетиці є стабільною. І ми чітко розуміємо, як проходити цей опалювальний сезон", - додав Галущенко.