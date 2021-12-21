Тарифы на электроэнергию для украинцев останутся стабильными, - Галущенко
Во время отопительного сезона 2021-2022 годов цены на электрическую энергию будут оставаться стабильными для населения Украины.
Об этом во время брифинга в связи с текущим состоянием прохождения отопительного сезона рассказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Правительству удалось обеспечить при прохождении этого отопительного сезона стабильные цены, которые будут и дальше оставаться такими же, несмотря на некоторые экспертные оценки. Подчеркиваю, что цена будет стабильной и украинцы не будут платить больше за электроэнергию", - подчеркнул министр.
Он добавил, что еще перед началом отопительного сезона министерству удалось внедрить финансовую модель ПСО, позволившую снизить тарифы для населения и создать условия для стабилизации работы государственных производителей электроэнергии.
В частности, такая модель дала возможность снизить цену на электрическую энергию для около 80% домохозяйств до 1,44 грн за киловатт-час, таким образом позаботившись об уязвимых слоях населения Украины.
"Сейчас ситуация в энергетике стабильна. И мы четко понимаем, как будет проходить этот отопительный сезон", - добавил Галущенко.
Как сообщал Укринформ, в Минэнерго заверили, что благодаря добыче собственного угля и переориентации на импорт топлива через морские порты Украина имеет возможность стабильно пройти отопительный сезон.
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я долго держался, но уже возненавидел эту говорящую жёппу.
кОгут-Коля.
А чтоб во второй каденции бабло рубить для подрастающих Коломойско-Зеленских чуваков...они ж мои Днепровские пацаны...
Цена осталась та-же, но добавилась ежемесячная, круглогодичная плата за "обслуживание". 10-15 грн. за метр квадратный квартиры.
Вересень - 4,59
Жовтень - 5,35
Листопад - 6,02
Грудень - 6,81
Стабільність так і пре.