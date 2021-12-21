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Тарифы на электроэнергию для украинцев останутся стабильными, - Галущенко

Тарифы на электроэнергию для украинцев останутся стабильными, - Галущенко

Во время отопительного сезона 2021-2022 годов цены на электрическую энергию будут оставаться стабильными для населения Украины.

Об этом во время брифинга в связи с текущим состоянием прохождения отопительного сезона рассказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Правительству удалось обеспечить при прохождении этого отопительного сезона стабильные цены, которые будут и дальше оставаться такими же, несмотря на некоторые экспертные оценки. Подчеркиваю, что цена будет стабильной и украинцы не будут платить больше за электроэнергию", - подчеркнул министр.

Он добавил, что еще перед началом отопительного сезона министерству удалось внедрить финансовую модель ПСО, позволившую снизить тарифы для населения и создать условия для стабилизации работы государственных производителей электроэнергии.

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В частности, такая модель дала возможность снизить цену на электрическую энергию для около 80% домохозяйств до 1,44 грн за киловатт-час, таким образом позаботившись об уязвимых слоях населения Украины.

"Сейчас ситуация в энергетике стабильна. И мы четко понимаем, как будет проходить этот отопительный сезон", - добавил Галущенко.

Как сообщал Укринформ, в Минэнерго заверили, что благодаря добыче собственного угля и переориентации на импорт топлива через морские порты Украина имеет возможность стабильно пройти отопительный сезон.

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Автор: 

Тарифы на отопление (721) тарифы (1874) Тарифы на электроэнергию (2163) Галущенко Герман (257) отопительный сезон (529)


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Топ комментарии
+5
Почему есть уголовная ответственость за клевету,оскорбления и нет ответственности "за брехню", неоправданые ожидания?
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21.12.2021 16:30
+5
Луганська обл. Ціна, для ФОПів, за квт\год- 6гр-80коп !!! Вже СТАБІЛЬНО, чи ще стабільніше буде?!!!
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21.12.2021 16:43
+5
я так пониаю готовиться на следующий год по самые гланды!? В январе дтэк оценил электроэнергию для предприятий, фоп ит.д. 6,3 квт!так что думаю то что электроэнергия для населения в этом сезоне ,ее цена неизменчивая, ни на что не повлияет ибо предприятий заложат цену энергоносителей в цены на полках! Всех с новым годом и новыми ценниками)))
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21.12.2021 17:08
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21.12.2021 16:29 Ответить
Почему есть уголовная ответственость за клевету,оскорбления и нет ответственности "за брехню", неоправданые ожидания?
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21.12.2021 16:30 Ответить
Та хто вже повірить цим жонглерам і циркачам.
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21.12.2021 16:33 Ответить
Это же брехуны и ворюги. Им верить -- себя нае*бать.
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21.12.2021 16:39 Ответить
Луганська обл. Ціна, для ФОПів, за квт\год- 6гр-80коп !!! Вже СТАБІЛЬНО, чи ще стабільніше буде?!!!
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21.12.2021 16:43 Ответить
с первого января 7.02
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21.12.2021 17:12 Ответить
Кстати у Коли теперь кличка = кОгут.
я долго держался, но уже возненавидел эту говорящую жёппу.
кОгут-Коля.
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21.12.2021 16:52 Ответить
Олігархи це бездона прірва яку украінський народ не може засипати накормити це олігархи захопини природні енергоресурси та мережі постачання все це в конституціі Украіни належить народу та виходить що за наше богатство ми ж ще і платимо в цю бездону прірву а вона все збільшується тому що олігархам маленькі тарифи і вони іх збільшують народ все кормить і кормить цих олігархів
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21.12.2021 16:53 Ответить
Леонид Данилыч,вы зачем построили Олегорхат в Украине за первую каденцию,спросил корр.BiBiCi в Киеве в 1996 году...

А чтоб во второй каденции бабло рубить для подрастающих Коломойско-Зеленских чуваков...они ж мои Днепровские пацаны...
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21.12.2021 17:03 Ответить
я так пониаю готовиться на следующий год по самые гланды!? В январе дтэк оценил электроэнергию для предприятий, фоп ит.д. 6,3 квт!так что думаю то что электроэнергия для населения в этом сезоне ,ее цена неизменчивая, ни на что не повлияет ибо предприятий заложат цену энергоносителей в цены на полках! Всех с новым годом и новыми ценниками)))
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21.12.2021 17:08 Ответить
И спасибо вам великое за такую невиданную щедрость!!! Это же надо повышать тарифы до апреля не будут!?? Ежели не обманут как всегда.
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21.12.2021 17:09 Ответить
трепливое гнусявое брехло, 80% сидели на 90 коп за квт, но ********** на лисапеде рассказывает за правительство точнее шапито 95 и мы сделали мы порешали, скоты.
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21.12.2021 17:11 Ответить
Вот такие обещания зелевласти больше всего настораживают. Потому что на практике у них получается с точностью до наоборот.
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21.12.2021 17:17 Ответить
Кожне їх слово пі*дєж. Раніше усі платили по 90 коп за перші 100 кВт, незалежно від споживання, зараз, тільки перейшов ліміт і вже за все по вищій ціні. І щоб компенсувати розвалену енергетику і продажу а Бєнє електрику по 1 грн, взлетіли ціни на комерційну електрику до 5 грн, тобто ми усі все одно заплатимо за хороше життя Коломоського і Зеленського і за їх вілли закордоном, тільки через вартість товарів на полицях магазинів.
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21.12.2021 17:19 Ответить
Будет как с теплом, ввели плату за "Умовно-постiйна частина опалення".
Цена осталась та-же, но добавилась ежемесячная, круглогодичная плата за "обслуживание". 10-15 грн. за метр квадратный квартиры.
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21.12.2021 17:20 Ответить
Серпень - 4,35 грн за кВт/ч
Вересень - 4,59
Жовтень - 5,35
Листопад - 6,02
Грудень - 6,81

Стабільність так і пре.
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21.12.2021 19:25 Ответить
Киевская обл, пром, 5,30 грн/квт, уже всё дорожает?
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21.12.2021 19:36 Ответить
 
 