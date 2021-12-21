Тарифы на электроэнергию для украинцев останутся стабильными, - Галущенко

Во время отопительного сезона 2021-2022 годов цены на электрическую энергию будут оставаться стабильными для населения Украины.

Об этом во время брифинга в связи с текущим состоянием прохождения отопительного сезона рассказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Правительству удалось обеспечить при прохождении этого отопительного сезона стабильные цены, которые будут и дальше оставаться такими же, несмотря на некоторые экспертные оценки. Подчеркиваю, что цена будет стабильной и украинцы не будут платить больше за электроэнергию", - подчеркнул министр.

Он добавил, что еще перед началом отопительного сезона министерству удалось внедрить финансовую модель ПСО, позволившую снизить тарифы для населения и создать условия для стабилизации работы государственных производителей электроэнергии.

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В частности, такая модель дала возможность снизить цену на электрическую энергию для около 80% домохозяйств до 1,44 грн за киловатт-час, таким образом позаботившись об уязвимых слоях населения Украины.

"Сейчас ситуация в энергетике стабильна. И мы четко понимаем, как будет проходить этот отопительный сезон", - добавил Галущенко.

Как сообщал Укринформ, в Минэнерго заверили, что благодаря добыче собственного угля и переориентации на импорт топлива через морские порты Украина имеет возможность стабильно пройти отопительный сезон.

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