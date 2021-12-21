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Затриманій 59-річній учасниці зенітно-ракетного угруповання російських найманців, що їхала по українську пенсію, повідомлено про підозру, - СБУ

Затриманій 59-річній учасниці зенітно-ракетного угруповання російських найманців, що їхала по українську пенсію, повідомлено про підозру, - СБУ

Контррозвідка СБУ затримала у Луганській області колишню учасницю ворожого угруповання, причетного до бойових дій проти сил антитерористичної операції. Наразі жінці повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисниця намагалася приховано потрапити до підконтрольної українській владі території регіону для оформлення пенсії.

За попередніми даними, до лав бойовиків вона приєдналася у грудні 2014 року. Там її призначили до так званого "зенітно-ракетного дивізіону" одного з незаконних збройних формувань.

Згодом зловмисниця залишила угруповання і переховувалась від правосуддя на території ОРДЛО.

Наразі затриманій повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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У межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці під час перевірки документів громадян на блокпосту поблизу с. Новоахтирка затримали 59-річну мешканку Хрустального (колишній Красний Луч), яка протягом двох років проходила службу у підрозділах бойовиків "ЛНР"

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12790) Антитерористична операція (6637) найманці рф (2050) ОРДЛО (320) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+20
Запінить і в Кальміус.
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21.12.2021 17:16
+16
Цензор! Називай терористів терористами. А то»учасниця».
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21.12.2021 17:31
+11
Не сегодня -завтра бубы не станет , переиграем все законы в их исходную позицию.
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21.12.2021 17:30
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21.12.2021 17:16 Відповісти
пенком под зад.мучить ностальгія ?! чумадан граница росия
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21.12.2021 17:32 Відповісти
Напугали... насчет запiныты... В 59 лет она сама согласна, шобы не приставала алкашня.
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21.12.2021 17:34 Відповісти
можєт панять і прастіть?
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21.12.2021 18:00 Відповісти
Сьогодні про схожий випадок писали, там тітка була у попочленців фельдшеріцею. Це тама чи інша?
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21.12.2021 17:18 Відповісти
це та сама тварина. може буде свідчити про БУК і малазійський літак?
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21.12.2021 17:21 Відповісти
Інше місце. Ця з Луганщини.
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21.12.2021 17:24 Відповісти
А ,,та" звідки ??????
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21.12.2021 18:23 Відповісти
Ні, інша відносно місця падіння Боїнга. Навряд чи може свідчити. Я Панасу Стецю відповідав, питання було щодо можливих свідчень щодо Боїнга.
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21.12.2021 18:54 Відповісти
"служила" в зенітно-ракетній частині пво лугандонії... вона знає багато.... такі речі, як інформація про БУК, повз них не проходили... знає окрім інформації ще й багато прізвищ.....
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21.12.2021 20:11 Відповісти
Вона "служила" у Луганській області, а Боїнг впав у Донецькій. Хіба що чутки чула.
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22.12.2021 00:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VvoEWRDmo28 А покупал ты её по советским законам?
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21.12.2021 17:18 Відповісти
хто сказав, що вона втекла з лугандонії? отримає нашу пенсію і втече в лугандон знову... в камеру су ку а не пенсію.
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21.12.2021 17:19 Відповісти
Просто на позици отдать. С подробной сопроводиловкой. Тетка в годах, чаю попьют...
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21.12.2021 17:50 Відповісти
Если она успела оформить пенсию, то придется выплачивать. Но в камеру надо, одно другому не мешает.
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21.12.2021 17:55 Відповісти
и таких дохр..ена
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21.12.2021 17:21 Відповісти
Після неї вже не пертимуться.
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21.12.2021 17:24 Відповісти
Тю, жадности нет предела, типо, а меня мож пронесет. По логике этой дубине Украину обходить десятой стороной, не пришла и за второй пенсией.
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21.12.2021 17:29 Відповісти
Там жадность возведенная в степень наглости и умножена на тупость. Эталонная кацапсина.
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21.12.2021 18:46 Відповісти
эт вряд ли...кормильцы за своим приползут...
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21.12.2021 17:30 Відповісти
І ще раз.
"Зеленський підписав закон про спрощену видачу документів людям, зареєстрованим в ОРДЛО чи Криму"
18.12.2021
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21.12.2021 17:27 Відповісти
Не сегодня -завтра бубы не станет , переиграем все законы в их исходную позицию.
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21.12.2021 17:30 Відповісти
Хоть один закон переигрывался при приходе новой власти???
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22.12.2021 08:32 Відповісти
бу га га ....жадность фраера сгубила.а как же новороская идея.... годуватися з долонь нацистів.... от вам и рузкий мир !
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21.12.2021 17:30 Відповісти
Цензор! Називай терористів терористами. А то»учасниця».
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21.12.2021 17:31 Відповісти
Наче,то-шоу..
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21.12.2021 18:58 Відповісти
Мабуть вона там була зеніткою!
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21.12.2021 17:31 Відповісти
Соснула корабельного...
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21.12.2021 18:58 Відповісти
Ну і дура! Звернулася би до "Мері Поппінс!" і приїзджати не треба було. Ще і підвищену пенсію оформили б за "особливі умови" праці.
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21.12.2021 17:35 Відповісти
Я думаю навіть Гіві вирішив би.
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21.12.2021 17:37 Відповісти
Это же надо быть такой жадной !
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21.12.2021 17:36 Відповісти
Пристрелить.
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21.12.2021 17:36 Відповісти
прикольно. у меня за маленькую помарочку в трудовой ПФ оказал в пенсии,
а тут чувиха вообще против держави воювала, а ей пенсию аж бигом
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21.12.2021 17:52 Відповісти
Я так думаю, что некий Сергей Вавилов спокойно проживает в Киеве и получает свою пенсию.
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21.12.2021 17:53 Відповісти
Непонятно приехала оформлять или снять с карточки?
Судя по тому,что при проверке - подтвердить переселенца и получить,что накопилось. А накопилось похоже немало,и потребовали личного присутствия.
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21.12.2021 17:57 Відповісти
...злоумышленница пыталась скрыто попасть на подконтрольную украинским властям территорию
Она не пыталась, она спокойно и попала, без проблем пройдя кпп в Станице Луганской. Огромное кпп за миллионы и миллионы, а она без проблем его прошла. А задержали ее уже в Новооахтырке, на мелком посту среди поля, это за сотню км от кпп.
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21.12.2021 18:11 Відповісти
а шо за "пенсия" полагается этой тваринке в 59 лет???
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21.12.2021 18:16 Відповісти
Лу-гандоносятина,така доісторична, що нікому незрозуміти витоки її алчності й нелюдяності
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21.12.2021 18:33 Відповісти
Ні! За одну ногу і до гиляки
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21.12.2021 18:41 Відповісти
Тут пропонували- піною задути...
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21.12.2021 19:01 Відповісти
а яку пенсію вона хотіла отримати в 59 років? у нас же жінки на пенсі виходять в 60
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21.12.2021 18:59 Відповісти
Особливі умови,й особливі заслуги...Шмаркаль рекламував від 4000гр
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21.12.2021 19:03 Відповісти
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21.12.2021 19:30 Відповісти
******, наверняка поливала Украину, на чем свет стоит, а за пенсией приперлась. Посадить тварь, лет на 10, чтобы не чесалось. Таких случаев тысячи. Может не все служили в днр, но Украину ненавидят, все без исключения. Была у меня знакомая, так ее мама, "беженка", ипать, получает пенсию в Крыму и здесь. Сидит в Ураине за наш счет, и ей хватило наглости заявить: Правильно, что путин захватил катера, че вы к нам приперлисЯ". Я чуть ножку стола не отломал, от услышанного. Ну и объяснил ей, со вспомогательными словами, для большей ясности, что я о ней и ***** думаю. Так обиделись, не здороваются.
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21.12.2021 19:38 Відповісти
Не платить этим падлам не каких соцвыплат, никогда, пусть рашка их кормит
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21.12.2021 19:52 Відповісти
Штепа выручит
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21.12.2021 19:57 Відповісти
Важно не только адекватное наказание но и публичная огласка.
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21.12.2021 20:04 Відповісти
на собачий корм цю суку!
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21.12.2021 20:45 Відповісти
Відпустять стопудово. Щей пенсію дадуть.
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21.12.2021 20:47 Відповісти
Это получается, что те кто платят ей пенсию финансируют террористов? Что думает по этому поводу РНБО?😁
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21.12.2021 21:08 Відповісти
Вот такие они, суровые российские зенитчики.
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21.12.2021 21:29 Відповісти
Выплывала на берег "Канистра", на укроский берег на крутой.
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21.12.2021 21:41 Відповісти
 
 