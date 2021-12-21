Затриманій 59-річній учасниці зенітно-ракетного угруповання російських найманців, що їхала по українську пенсію, повідомлено про підозру, - СБУ

Контррозвідка СБУ затримала у Луганській області колишню учасницю ворожого угруповання, причетного до бойових дій проти сил антитерористичної операції. Наразі жінці повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисниця намагалася приховано потрапити до підконтрольної українській владі території регіону для оформлення пенсії.

За попередніми даними, до лав бойовиків вона приєдналася у грудні 2014 року. Там її призначили до так званого "зенітно-ракетного дивізіону" одного з незаконних збройних формувань.

Згодом зловмисниця залишила угруповання і переховувалась від правосуддя на території ОРДЛО.

Наразі затриманій повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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У межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці під час перевірки документів громадян на блокпосту поблизу с. Новоахтирка затримали 59-річну мешканку Хрустального (колишній Красний Луч), яка протягом двох років проходила службу у підрозділах бойовиків "ЛНР"