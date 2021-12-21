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Новости Война
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Задержанной 59-летней участнице зенитно-ракетной группировки российских наемников, ехавшей за украинской пенсией, сообщено о подозрении, - СБУ

Задержанной 59-летней участнице зенитно-ракетной группировки российских наемников, ехавшей за украинской пенсией, сообщено о подозрении, - СБУ

Контрразведка СБУ задержала в Луганской области бывшую участницу вражеской группировки, причастной к боевым действиям против сил антитеррористической операции. В настоящее время женщине сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленница пыталась скрыто попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии.

По предварительным данным, в ряды боевиков она присоединилась в декабре 2014 года. Там ее назначили в так называемый "зенитно-ракетный дивизион" одного из незаконных вооруженных формирований.

Впоследствии злоумышленница покинула группировку и скрывалась от правосудия на территории ОРДЛО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террориста из "группы Безлера", который пытал украинских военных, приговорили к 11 годам тюрьмы, - СБУ

В настоящее время задержанная уведомлена о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что правоохранители во время проверки документов граждан на блокпосту возле с. Новоахтырка задержали 59-летнюю жительницу Хрустального (бывший Красный Луч), которая в течение двух лет проходила службу в подразделениях боевиков "ЛНР"

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (19871) Антитеррористическая операция (18284) наемники рф (2077) ОРДЛО (246) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+20
Запінить і в Кальміус.
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21.12.2021 17:16
+16
Цензор! Називай терористів терористами. А то»учасниця».
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21.12.2021 17:31
+11
Не сегодня -завтра бубы не станет , переиграем все законы в их исходную позицию.
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21.12.2021 17:30
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21.12.2021 17:16 Ответить
пенком под зад.мучить ностальгія ?! чумадан граница росия
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21.12.2021 17:32 Ответить
Напугали... насчет запiныты... В 59 лет она сама согласна, шобы не приставала алкашня.
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21.12.2021 17:34 Ответить
можєт панять і прастіть?
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21.12.2021 18:00 Ответить
Сьогодні про схожий випадок писали, там тітка була у попочленців фельдшеріцею. Це тама чи інша?
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21.12.2021 17:18 Ответить
це та сама тварина. може буде свідчити про БУК і малазійський літак?
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21.12.2021 17:21 Ответить
Інше місце. Ця з Луганщини.
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21.12.2021 17:24 Ответить
А ,,та" звідки ??????
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21.12.2021 18:23 Ответить
Ні, інша відносно місця падіння Боїнга. Навряд чи може свідчити. Я Панасу Стецю відповідав, питання було щодо можливих свідчень щодо Боїнга.
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21.12.2021 18:54 Ответить
"служила" в зенітно-ракетній частині пво лугандонії... вона знає багато.... такі речі, як інформація про БУК, повз них не проходили... знає окрім інформації ще й багато прізвищ.....
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21.12.2021 20:11 Ответить
Вона "служила" у Луганській області, а Боїнг впав у Донецькій. Хіба що чутки чула.
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22.12.2021 00:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VvoEWRDmo28 А покупал ты её по советским законам?
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21.12.2021 17:18 Ответить
хто сказав, що вона втекла з лугандонії? отримає нашу пенсію і втече в лугандон знову... в камеру су ку а не пенсію.
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21.12.2021 17:19 Ответить
Просто на позици отдать. С подробной сопроводиловкой. Тетка в годах, чаю попьют...
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21.12.2021 17:50 Ответить
Если она успела оформить пенсию, то придется выплачивать. Но в камеру надо, одно другому не мешает.
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21.12.2021 17:55 Ответить
и таких дохр..ена
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21.12.2021 17:21 Ответить
Після неї вже не пертимуться.
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21.12.2021 17:24 Ответить
Тю, жадности нет предела, типо, а меня мож пронесет. По логике этой дубине Украину обходить десятой стороной, не пришла и за второй пенсией.
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21.12.2021 17:29 Ответить
Там жадность возведенная в степень наглости и умножена на тупость. Эталонная кацапсина.
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21.12.2021 18:46 Ответить
эт вряд ли...кормильцы за своим приползут...
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21.12.2021 17:30 Ответить
І ще раз.
"Зеленський підписав закон про спрощену видачу документів людям, зареєстрованим в ОРДЛО чи Криму"
18.12.2021
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21.12.2021 17:27 Ответить
Не сегодня -завтра бубы не станет , переиграем все законы в их исходную позицию.
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21.12.2021 17:30 Ответить
Хоть один закон переигрывался при приходе новой власти???
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22.12.2021 08:32 Ответить
бу га га ....жадность фраера сгубила.а как же новороская идея.... годуватися з долонь нацистів.... от вам и рузкий мир !
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21.12.2021 17:30 Ответить
Цензор! Називай терористів терористами. А то»учасниця».
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21.12.2021 17:31 Ответить
Наче,то-шоу..
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21.12.2021 18:58 Ответить
Мабуть вона там була зеніткою!
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21.12.2021 17:31 Ответить
Соснула корабельного...
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21.12.2021 18:58 Ответить
Ну і дура! Звернулася би до "Мері Поппінс!" і приїзджати не треба було. Ще і підвищену пенсію оформили б за "особливі умови" праці.
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21.12.2021 17:35 Ответить
Я думаю навіть Гіві вирішив би.
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21.12.2021 17:37 Ответить
Это же надо быть такой жадной !
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21.12.2021 17:36 Ответить
Пристрелить.
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21.12.2021 17:36 Ответить
прикольно. у меня за маленькую помарочку в трудовой ПФ оказал в пенсии,
а тут чувиха вообще против держави воювала, а ей пенсию аж бигом
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21.12.2021 17:52 Ответить
Я так думаю, что некий Сергей Вавилов спокойно проживает в Киеве и получает свою пенсию.
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21.12.2021 17:53 Ответить
Непонятно приехала оформлять или снять с карточки?
Судя по тому,что при проверке - подтвердить переселенца и получить,что накопилось. А накопилось похоже немало,и потребовали личного присутствия.
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21.12.2021 17:57 Ответить
...злоумышленница пыталась скрыто попасть на подконтрольную украинским властям территорию
Она не пыталась, она спокойно и попала, без проблем пройдя кпп в Станице Луганской. Огромное кпп за миллионы и миллионы, а она без проблем его прошла. А задержали ее уже в Новооахтырке, на мелком посту среди поля, это за сотню км от кпп.
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21.12.2021 18:11 Ответить
а шо за "пенсия" полагается этой тваринке в 59 лет???
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21.12.2021 18:16 Ответить
Лу-гандоносятина,така доісторична, що нікому незрозуміти витоки її алчності й нелюдяності
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21.12.2021 18:33 Ответить
Ні! За одну ногу і до гиляки
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21.12.2021 18:41 Ответить
Тут пропонували- піною задути...
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21.12.2021 19:01 Ответить
а яку пенсію вона хотіла отримати в 59 років? у нас же жінки на пенсі виходять в 60
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21.12.2021 18:59 Ответить
Особливі умови,й особливі заслуги...Шмаркаль рекламував від 4000гр
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21.12.2021 19:03 Ответить
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21.12.2021 19:30 Ответить
******, наверняка поливала Украину, на чем свет стоит, а за пенсией приперлась. Посадить тварь, лет на 10, чтобы не чесалось. Таких случаев тысячи. Может не все служили в днр, но Украину ненавидят, все без исключения. Была у меня знакомая, так ее мама, "беженка", ипать, получает пенсию в Крыму и здесь. Сидит в Ураине за наш счет, и ей хватило наглости заявить: Правильно, что путин захватил катера, че вы к нам приперлисЯ". Я чуть ножку стола не отломал, от услышанного. Ну и объяснил ей, со вспомогательными словами, для большей ясности, что я о ней и ***** думаю. Так обиделись, не здороваются.
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21.12.2021 19:38 Ответить
Не платить этим падлам не каких соцвыплат, никогда, пусть рашка их кормит
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21.12.2021 19:52 Ответить
Штепа выручит
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21.12.2021 19:57 Ответить
Важно не только адекватное наказание но и публичная огласка.
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21.12.2021 20:04 Ответить
на собачий корм цю суку!
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21.12.2021 20:45 Ответить
Відпустять стопудово. Щей пенсію дадуть.
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21.12.2021 20:47 Ответить
Это получается, что те кто платят ей пенсию финансируют террористов? Что думает по этому поводу РНБО?😁
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21.12.2021 21:08 Ответить
Вот такие они, суровые российские зенитчики.
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21.12.2021 21:29 Ответить
Выплывала на берег "Канистра", на укроский берег на крутой.
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21.12.2021 21:41 Ответить
 
 