Задержанной 59-летней участнице зенитно-ракетной группировки российских наемников, ехавшей за украинской пенсией, сообщено о подозрении, - СБУ
Контрразведка СБУ задержала в Луганской области бывшую участницу вражеской группировки, причастной к боевым действиям против сил антитеррористической операции. В настоящее время женщине сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что злоумышленница пыталась скрыто попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии.
По предварительным данным, в ряды боевиков она присоединилась в декабре 2014 года. Там ее назначили в так называемый "зенитно-ракетный дивизион" одного из незаконных вооруженных формирований.
Впоследствии злоумышленница покинула группировку и скрывалась от правосудия на территории ОРДЛО.
В настоящее время задержанная уведомлена о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
Ранее сообщалось, что правоохранители во время проверки документов граждан на блокпосту возле с. Новоахтырка задержали 59-летнюю жительницу Хрустального (бывший Красный Луч), которая в течение двух лет проходила службу в подразделениях боевиков "ЛНР"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Зеленський підписав закон про спрощену видачу документів людям, зареєстрованим в ОРДЛО чи Криму"
18.12.2021
а тут чувиха вообще против держави воювала, а ей пенсию аж бигом
Судя по тому,что при проверке - подтвердить переселенца и получить,что накопилось. А накопилось похоже немало,и потребовали личного присутствия.
Она не пыталась, она спокойно и попала, без проблем пройдя кпп в Станице Луганской. Огромное кпп за миллионы и миллионы, а она без проблем его прошла. А задержали ее уже в Новооахтырке, на мелком посту среди поля, это за сотню км от кпп.