Задержанной 59-летней участнице зенитно-ракетной группировки российских наемников, ехавшей за украинской пенсией, сообщено о подозрении, - СБУ

Контрразведка СБУ задержала в Луганской области бывшую участницу вражеской группировки, причастной к боевым действиям против сил антитеррористической операции. В настоящее время женщине сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленница пыталась скрыто попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии.

По предварительным данным, в ряды боевиков она присоединилась в декабре 2014 года. Там ее назначили в так называемый "зенитно-ракетный дивизион" одного из незаконных вооруженных формирований.

Впоследствии злоумышленница покинула группировку и скрывалась от правосудия на территории ОРДЛО.

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В настоящее время задержанная уведомлена о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

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