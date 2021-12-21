Шість областей з 23 грудня виходять із "червоної" зони
З 23 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки буде встановлено на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.
Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив в своєму телеграм-каналі міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей", - зазначив він.
Також він нагадає, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.
"Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання. Таким чином на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів", - резюмував Немчінов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
постановою Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 року.
відповідно вимог ч. 1 ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.
Повноважень продовжувати його дію, шляхом внесення змін до відповідних пунктів постанови, якою встановлювався карантин та визначався період його дії, Кабінет Міністрів України не наділений
Таких случайностей не бывает.
Италия. После утверждения обязательной вакцинации для всех сил безопасности военный склад, где хранились вакцины, волшебным образом загорается. Военные не намерены играть в игры сатанистов у власти.
справа у концентрації...