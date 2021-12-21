Шість областей з 23 грудня виходять із "червоної" зони

З 23 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки буде встановлено на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив в своєму телеграм-каналі міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей", - зазначив він.

Також він нагадає, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.





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"Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання. Таким чином на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів", - резюмував Немчінов.