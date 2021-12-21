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Новини Коронавірус і карантин
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Шість областей з 23 грудня виходять із "червоної" зони

Шість областей з 23 грудня виходять із

З 23 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки буде встановлено на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив в своєму телеграм-каналі міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей", - зазначив він.

Також він нагадає, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: "червоними" залишаються вісім областей, 17 - "жовті"

"Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання. Таким чином на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів", - резюмував Немчінов.

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4008) Миколаївська область (2264) Сумська область (3570) Чернігівщина (1584) Немчінов Олег (207) коронавірус (19923) Житомирська область (1260) Чернігівська область (897)


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Топ коментарі
+2
Свято наближається!
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21.12.2021 17:51
+1
***, как прогноз погоды читают.
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21.12.2021 17:32
+1
Вакцинация помогла,слава вакцине
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21.12.2021 17:37
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***, как прогноз погоды читают.
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21.12.2021 17:32 Відповісти
Вакцинация помогла,слава вакцине
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21.12.2021 17:37 Відповісти
Свято наближається!
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21.12.2021 17:51 Відповісти
Какой идиот выдал распоряжение не впускать невакцинированных в магазины одежды? В Николаеве это на дверях пятачков и пятаков. Сенкевич, Арахамия, а может сам тсарь?
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21.12.2021 18:06 Відповісти
Должно было бы четко сказано властью кто будет наказан за нахождение в магазине без соблюдения правил - покупатель или продавец . А вместо этого зеленая плесень пишет такие формулировки чтобы запутать и в итоге оштрафовать . Вот и страхуются продавцы и владельцы магазинов .
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21.12.2021 18:30 Відповісти
«Ковідний» карантин в Україні завершився 28 лютого 2021 року - рішення суду !!!

постановою Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 року.

відповідно вимог ч. 1 ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.

Повноважень продовжувати його дію, шляхом внесення змін до відповідних пунктів постанови, якою встановлювався карантин та визначався період його дії, Кабінет Міністрів України не наділений
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21.12.2021 18:30 Відповісти
квартал-овцам надо капусту косить.. а то Зеля Золотая Ручка, с её нехилыми комиссионными везде, похудеет от недоедания
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21.12.2021 18:35 Відповісти
Нэо обманули, предложив две таблетки на выбор- существует еще и третья,а может и больше.
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21.12.2021 21:53 Відповісти
СКЛАД С ВАКЦИНАМИ В ИТАЛИИ ДОГОРАЕТ



Таких случайностей не бывает.



Италия. После утверждения обязательной вакцинации для всех сил безопасности военный склад, где хранились вакцины, волшебным образом загорается. Военные не намерены играть в игры сатанистов у власти.
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21.12.2021 22:43 Відповісти
А у чиї ігри будуть грати військові? У ігри тролів-рашистів?
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21.12.2021 23:07 Відповісти
Мафия перпетуум мобиле ! Нам надо учиться. Давно пора.
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22.12.2021 03:31 Відповісти
Уже провели анализ жижи Файзер и Модерна: там целый список ядов замедленного действия, вызывающие остановку сердца, тромбоз и онкологию. Гидрооксидбутил-4 - это медленнодействующий яд, который поражает сердечнососудистую систему. Гексан-6,1-диил - медленно действующий яд вызывающий тромбы и остановку сердца. Гексилдеканат - тоже яд. В новейших вакцинах количество полиэтиленгликоля увеличено уже до 16000мкг. Это эквивалентно в последствии более 5,4 килограмм раковых клеток. СМ102 - вызывает инфаркт (сердца, селезёнки, печени..) Когда смерть наступает через месяцы - это уже не последствия "вакцинации", а недоказуемая в суде статистика.
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22.12.2021 03:40 Відповісти
Багато ліків давно використовувались і використовуться на основі отрут...

справа у концентрації...
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22.12.2021 08:43 Відповісти
 
 