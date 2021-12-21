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Новости Коронавирус и карантин
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Шесть областей с 23 декабря выходят из "красной" зоны

Шесть областей с 23 декабря выходят из

С 23 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности будет установлен на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.

Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей", - отметил он.

Также он напомнил, что с 6 декабря в Украине стали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне эпидопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

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"Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат об излечении. Таким образом на желтом уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, у кого нет одного из перечисленных документов", - резюмировал Немчинов.

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Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4120) Николаевская область (2116) Сумская область (3029) Черниговщина (1485) Немчинов Олег (170) коронавирус (17042) Житомирская область (1389) Черниговская область (1123)


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Топ комментарии
+2
Свято наближається!
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21.12.2021 17:51
+1
***, как прогноз погоды читают.
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21.12.2021 17:32
+1
Вакцинация помогла,слава вакцине
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21.12.2021 17:37
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***, как прогноз погоды читают.
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21.12.2021 17:32 Ответить
Вакцинация помогла,слава вакцине
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21.12.2021 17:37 Ответить
Свято наближається!
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21.12.2021 17:51 Ответить
Какой идиот выдал распоряжение не впускать невакцинированных в магазины одежды? В Николаеве это на дверях пятачков и пятаков. Сенкевич, Арахамия, а может сам тсарь?
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21.12.2021 18:06 Ответить
Должно было бы четко сказано властью кто будет наказан за нахождение в магазине без соблюдения правил - покупатель или продавец . А вместо этого зеленая плесень пишет такие формулировки чтобы запутать и в итоге оштрафовать . Вот и страхуются продавцы и владельцы магазинов .
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21.12.2021 18:30 Ответить
«Ковідний» карантин в Україні завершився 28 лютого 2021 року - рішення суду !!!

постановою Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 року.

відповідно вимог ч. 1 ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.

Повноважень продовжувати його дію, шляхом внесення змін до відповідних пунктів постанови, якою встановлювався карантин та визначався період його дії, Кабінет Міністрів України не наділений
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21.12.2021 18:30 Ответить
квартал-овцам надо капусту косить.. а то Зеля Золотая Ручка, с её нехилыми комиссионными везде, похудеет от недоедания
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21.12.2021 18:35 Ответить
Нэо обманули, предложив две таблетки на выбор- существует еще и третья,а может и больше.
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21.12.2021 21:53 Ответить
СКЛАД С ВАКЦИНАМИ В ИТАЛИИ ДОГОРАЕТ



Таких случайностей не бывает.



Италия. После утверждения обязательной вакцинации для всех сил безопасности военный склад, где хранились вакцины, волшебным образом загорается. Военные не намерены играть в игры сатанистов у власти.
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21.12.2021 22:43 Ответить
А у чиї ігри будуть грати військові? У ігри тролів-рашистів?
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21.12.2021 23:07 Ответить
Мафия перпетуум мобиле ! Нам надо учиться. Давно пора.
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22.12.2021 03:31 Ответить
Уже провели анализ жижи Файзер и Модерна: там целый список ядов замедленного действия, вызывающие остановку сердца, тромбоз и онкологию. Гидрооксидбутил-4 - это медленнодействующий яд, который поражает сердечнососудистую систему. Гексан-6,1-диил - медленно действующий яд вызывающий тромбы и остановку сердца. Гексилдеканат - тоже яд. В новейших вакцинах количество полиэтиленгликоля увеличено уже до 16000мкг. Это эквивалентно в последствии более 5,4 килограмм раковых клеток. СМ102 - вызывает инфаркт (сердца, селезёнки, печени..) Когда смерть наступает через месяцы - это уже не последствия "вакцинации", а недоказуемая в суде статистика.
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22.12.2021 03:40 Ответить
Багато ліків давно використовувались і використовуться на основі отрут...

справа у концентрації...
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22.12.2021 08:43 Ответить
 
 