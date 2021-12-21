Шесть областей с 23 декабря выходят из "красной" зоны

С 23 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности будет установлен на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.

Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей", - отметил он.

Также он напомнил, что с 6 декабря в Украине стали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне эпидопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

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"Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат об излечении. Таким образом на желтом уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, у кого нет одного из перечисленных документов", - резюмировал Немчинов.

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