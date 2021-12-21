Шесть областей с 23 декабря выходят из "красной" зоны
С 23 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности будет установлен на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.
Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей", - отметил он.
Также он напомнил, что с 6 декабря в Украине стали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне эпидопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.
"Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат об излечении. Таким образом на желтом уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, у кого нет одного из перечисленных документов", - резюмировал Немчинов.
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постановою Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 року.
відповідно вимог ч. 1 ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.
Повноважень продовжувати його дію, шляхом внесення змін до відповідних пунктів постанови, якою встановлювався карантин та визначався період його дії, Кабінет Міністрів України не наділений
Таких случайностей не бывает.
Италия. После утверждения обязательной вакцинации для всех сил безопасности военный склад, где хранились вакцины, волшебным образом загорается. Военные не намерены играть в игры сатанистов у власти.
справа у концентрації...