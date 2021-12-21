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Затриманий за хабарі на Івано-Франківщині - начальник тамтешньої митниці Пересунько, - журналіст Плинський

Затриманий за хабарі на Івано-Франківщині - начальник тамтешньої митниці Пересунько, - журналіст Плинський

Святослав Пересунько - людина заступника голови митниці Сергія Звягінцева.

Про це пише у фейсбуці журналіст Євген Плинський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пересунько вважається людиною заступником Голови митниці Сергія Звягінцева, якого той і привів у команду Рябікіна поручившись за його доброчесність", - написав він.

Плинський нагадав, що Пересунько донедавна керував Кропивницькою митницею, але потім "пішов на Івано-Франківську".

"Удар по Пересунько – більшою мірою б'є саме по Звягінцеву, якого без Рябікіна активно качатимуть такими кейсами", - зазначив Плинський.

Читайте: На Івано-Франківській митниці з підприємців брали по $10 тис. хабаря на місяць (оновлено). ФОТО

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що розкрила схему на митниці. Чиновники там примушували експортерів платити по $10 тис. хабарів на місяць. Одну людину було затримано на гарячому під час отримання грошей.

Автор: 

хабар (4696) митниця (1871) Плінський Євген (40)


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Принесет чемодан налички в ОП и на этом все закончится😁
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21.12.2021 23:26 Відповісти
"...Сергія Звягінцева, якого той і привів у команду Рябікіна..."

Одні щирі українці, я вже не говорю за патріотизм.
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21.12.2021 23:31 Відповісти
Треба створювати свої розстрільні групи,бо цей совок задовбав.
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21.12.2021 23:44 Відповісти
Не верю

Ведь после "решительного и окончательного"(с) наступления Зе на контрабанду, в результате которого были увольнены десятки работники таможни, попавшие в санкционный список СНБО, коррупционеров на таможне не осталось!


Правда, злые языки клевещут, что

"127 сотрудников таможни, которых в апреле отстраняли от работы, вернулись к исполнению своих обязанностей. Дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для привлечения к ответственности", - заявили в Гостаможслужбе."

Zaxid.net.
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21.12.2021 23:52 Відповісти
Та то вони були "вирвані із контексту"!
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22.12.2021 06:57 Відповісти
Допересували з місця на місце, але нічого, картатий плед виручить. Головне вміло притворитися майже смертельно хворим.
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22.12.2021 06:56 Відповісти
Порадовало словосочетание "тамошней таможни" в заголовке. Хорошо, хоть не "тутошней". Видимо,писали в Рязани.
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22.12.2021 07:54 Відповісти
Замовне шоу . Дискредитація спеціалістів щоб на тепленьке місце посадити чергового лизуна від влади бовдурів. А шоу хто поставив.- це треба розбиратися .
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24.12.2021 11:03 Відповісти
 
 