Затриманий за хабарі на Івано-Франківщині - начальник тамтешньої митниці Пересунько, - журналіст Плинський

Святослав Пересунько - людина заступника голови митниці Сергія Звягінцева.

Про це пише у фейсбуці журналіст Євген Плинський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пересунько вважається людиною заступником Голови митниці Сергія Звягінцева, якого той і привів у команду Рябікіна поручившись за його доброчесність", - написав він.

Плинський нагадав, що Пересунько донедавна керував Кропивницькою митницею, але потім "пішов на Івано-Франківську".

"Удар по Пересунько – більшою мірою б'є саме по Звягінцеву, якого без Рябікіна активно качатимуть такими кейсами", - зазначив Плинський.

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Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що розкрила схему на митниці. Чиновники там примушували експортерів платити по $10 тис. хабарів на місяць. Одну людину було затримано на гарячому під час отримання грошей.