Затриманий за хабарі на Івано-Франківщині - начальник тамтешньої митниці Пересунько, - журналіст Плинський
Святослав Пересунько - людина заступника голови митниці Сергія Звягінцева.
Про це пише у фейсбуці журналіст Євген Плинський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пересунько вважається людиною заступником Голови митниці Сергія Звягінцева, якого той і привів у команду Рябікіна поручившись за його доброчесність", - написав він.
Плинський нагадав, що Пересунько донедавна керував Кропивницькою митницею, але потім "пішов на Івано-Франківську".
"Удар по Пересунько – більшою мірою б'є саме по Звягінцеву, якого без Рябікіна активно качатимуть такими кейсами", - зазначив Плинський.
Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що розкрила схему на митниці. Чиновники там примушували експортерів платити по $10 тис. хабарів на місяць. Одну людину було затримано на гарячому під час отримання грошей.
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Одні щирі українці, я вже не говорю за патріотизм.
Ведь после "решительного и окончательного"(с) наступления Зе на контрабанду, в результате которого были увольнены десятки работники таможни, попавшие в санкционный список СНБО, коррупционеров на таможне не осталось!
Правда, злые языки клевещут, что
"127 сотрудников таможни, которых в апреле отстраняли от работы, вернулись к исполнению своих обязанностей. Дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для привлечения к ответственности", - заявили в Гостаможслужбе."
Zaxid.net.