УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10786 відвідувачів онлайн
Новини
15 576 98

Кадиров обурився, що турецькому парку дали ім'я першого президента Ічкерії Дудаєва та вимагає від Ердогана визначитися - він за "терористів" чи за добрі стосунки з РФ

Кадиров обурився, що турецькому парку дали ім'я першого президента Ічкерії Дудаєва та вимагає від Ердогана визначитися - він за

Глава Чечні Рамзан Кадиров обурився тим, що у турецькій провінції Коджаелі одному із парків дали ім'я першого президента Ічкерії Джохара Дудаєва та погрожує встановити у Грозному пам'ятник лідеру визнаної терористичною Курдської Робочої партії Абдуллі Оджалану.

Про це пише у фейсбуці журналіст Осман Пашаєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Рамзан Ахматович підвищив голос на Реджепа Ахметовича. Чеченський намісник Путіна у своєму телеграм-каналі звинуватив турецького президента у підтримці тероризму", - пише він.

Пашаєв детельно інформує, у чому суть справи. У турецькій провінції Коджаелі місцева влада одному з парків дала ім'я Джохара Дудаєва - першого президента Ічкерії.

"Кадиров обурений і вимагає від Ердогана визначитися: він за терористів або за добрі стосунки з РФ", - зазначає журналіст.

"Кадиров погрожує встановити у Грозному пам'ятник лідеру Курдської Робочої партії (визнана терористичною в Туреччині, ЄС та США) Абдуллі Оджалану, який відбуває пожиттєвий термін у Туреччині. Напевно, не варто було в такому тоні звертатися до султана", - резюмує він.

Читайте також: Міністром культури Чечні стала 22-річна дочка Кадирова

Кадиров обурився, що турецькому парку дали імя першого президента Ічкерії Дудаєва та вимагає від Ердогана визначитися - він за терористів чи за добрі стосунки з РФ 01

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) Туреччина (3499) Чечня (284) Ердоган Реджеп Таїп (928) Пашаєв (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+52
показати весь коментар
22.12.2021 10:22
+43
Дудаев патриот Чечни, а ты сдал Чечню рашке, он герой, а ты кто после этого.
показати весь коментар
22.12.2021 10:24
+41
Эрдоган клал на овце..ба с прибором 80 лямов населения Турции, самые современные дроны в мире, совершеннейший ВМФ дают Эрдогану уверенность в завтрашнем дне.
показати весь коментар
22.12.2021 10:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шайтан кадырка
показати весь коментар
22.12.2021 10:17 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2021 10:22 Відповісти
Не шайтан, а шакал. Зря задрал лапку на штанину Султану!
показати весь коментар
22.12.2021 10:39 Відповісти
он такой смешной он реально полагает что он крутой перец в консервной банке тужится тужится а все одно запор в 5 точке.... дебил окацапленный сами вменяемые чеченцы просят не путать ЧЕЧЕНЦЕВ И КАДЫРОВЦЕВ....
показати весь коментар
22.12.2021 12:13 Відповісти
еще одно рузкое, сцыкливое чьмо на понтах.
показати весь коментар
22.12.2021 10:19 Відповісти
Русское?- ороссіяненний чеченець
показати весь коментар
22.12.2021 10:50 Відповісти
русский - стан душi. так що каДирка як раз русский.
показати весь коментар
22.12.2021 11:53 Відповісти
Турки протролили Кадирку, а Вавочка обісрався б і негайно змінив назву.
показати весь коментар
22.12.2021 10:20 Відповісти
он бы и себе фамилию изменил... и Ленке б изменил...(ну и фамилию тоже)))) если б кадырка сурово брови насупил )))
показати весь коментар
22.12.2021 10:32 Відповісти
І вибачився б...
показати весь коментар
22.12.2021 11:03 Відповісти
Пересмотрел «Наркос»
показати весь коментар
22.12.2021 10:20 Відповісти
Так росія і її прихлєбатєлі і є терористи. Реджеп за правду.
показати весь коментар
22.12.2021 10:20 Відповісти
Ну ну,этот ****** может так с местными баранами да кацапней так разговаривать а не с лидером турков.
показати весь коментар
22.12.2021 10:20 Відповісти
Эрдоган клал на овце..ба с прибором 80 лямов населения Турции, самые современные дроны в мире, совершеннейший ВМФ дают Эрдогану уверенность в завтрашнем дне.
показати весь коментар
22.12.2021 10:21 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2021 10:27 Відповісти
За хорошие отношения с рф - это и быть за террористов. Так что Эрдоган всё правильно делает.
показати весь коментар
22.12.2021 10:23 Відповісти
Eрдоган щe той троляка
показати весь коментар
22.12.2021 11:55 Відповісти
Визначитись чи вибачитись? ))
показати весь коментар
22.12.2021 10:23 Відповісти
Дудаев патриот Чечни, а ты сдал Чечню рашке, он герой, а ты кто после этого.
показати весь коментар
22.12.2021 10:24 Відповісти
не сдал....а продал (очень дорого)
показати весь коментар
22.12.2021 10:35 Відповісти
В воно сексуальний партнер пути
показати весь коментар
22.12.2021 14:29 Відповісти
Куди пошле Ердоган кавказьку шавку путлера?
показати весь коментар
22.12.2021 10:26 Відповісти
Дудаєв воював за незалежну країну, а путінський свинтус кодирка сдав весь народ.
показати весь коментар
22.12.2021 10:28 Відповісти
Рамзанка Дьіров возбудився не на жарт...
показати весь коментар
22.12.2021 10:30 Відповісти
Капец всем ослам в радиусе 100 м..
показати весь коментар
22.12.2021 10:59 Відповісти
Ты за большевиков, али за коммунистов?

https://www.youtube.com/watch?v=i9sm_EJq5-Y
показати весь коментар
22.12.2021 10:31 Відповісти
кадирка видимо считает себя кацапом. А кацапи считают кадирку овцее@ом.
Такая вот диалектика)
показати весь коментар
22.12.2021 10:32 Відповісти
Или что?
показати весь коментар
22.12.2021 10:33 Відповісти
щось "чеченського Квіслінга" "понесло" Тідьки хай не забуває - Ердоган - не наш "Блазень"! Турецький лідер може так "вибачиться" що у Кадирова зуби повилітають! А чиїм іменем де і як називать - право людей що там живуть!
показати весь коментар
22.12.2021 10:33 Відповісти
Чувствует кадырка, что без Пуйла и рф соплеменники его порежут и тысячная охрана не поможет.
показати весь коментар
22.12.2021 10:33 Відповісти
П.и.д.а.р гнойный, он же в то время сам террористом был и первого русского в 16 лет зарезал, курва быстро в воздухе переобулся!
показати весь коментар
22.12.2021 10:34 Відповісти
устанаві в Грозному памятник першому узкому, якого ти зарізав у 17 свох років, дірявий хєрой расасії
показати весь коментар
22.12.2021 10:38 Відповісти
Бородатая свиная жопа, нажравшая целлюлит на путенских объедках, когда-то до смерти напугал оманского лыжника. И заставил извиниться на коленях.... Он думает , что такой же номер пройдёт и с Эрдоганом....
показати весь коментар
22.12.2021 10:38 Відповісти
А "Герой Росії" не читав Лєрмонтова? Адже він теж не відомстив убивцям свого батька!
Беглец

Горская легенда

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла;
Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли,
И под пятой у супостата
Лежат их головы в пыли.
Их кровь течет и просит мщенья,
Гарун забыл свой долг и стыд;
Он растерял в пылу сраженья
Винтовку, шашку - и бежит!

И скрылся день; клубясь, туманы
Одели темные поляны
Широкой белой пеленой;
Пахнуло холодом с востока,
И над пустынею пророка
Встал тихо месяц золотой…

Усталый, жаждою томимый,
С лица стирая кровь и пот,
Гарун меж скал аул родимый
При лунном свете узнает;
Подкрался он, никем не зримый…
Кругом молчанье и покой,
С кровавой битвы невредимый
Лишь он один пришел домой.

И к сакле он спешит знакомой,
Там блещет свет, хозяин дома;
Скрепясь душой как только мог,
Гарун ступил через порог;
Селима звал он прежде другом,
Селим пришельца не узнал;
На ложе, мучимый недугом, -
Один, - он молча умирал…
«Велик аллах! от злой отравы
Он светлым ангелам своим
Велел беречь тебя для славы!»
- «Что нового?» - спросил Селим,
Подняв слабеющие вежды,
И взор блеснул огнем надежды!..
И он привстал, и кровь бойца
Вновь разыгралась в час конца.
«Два дня мы билися в теснине;
Отец мой пал, и братья с ним;
И скрылся я один в пустыне,
Как зверь преследуем, гоним,
С окровавленными ногами
От острых камней и кустов,
Я шел безвестными тропами
По следу вепрей и волков.
Черкесы гибнут - враг повсюду.
Прими меня, мой старый друг;
И вот пророк! твоих услуг
Я до могилы не забуду!..»
И умирающий в ответ:
«Ступай - достоин ты презренья.
Ни крова, ни благословенья
Здесь у меня для труса нет!..»
Стыда и тайной муки полный,
Без гнева вытерпев упрек,
Ступил опять Гарун безмолвный
За неприветливый порог.

И, саклю новую минуя,
На миг остановился он,
И прежних дней летучий сон
Вдруг обдал жаром поцелуя
Его холодное чело.
И стало сладко и светло
Его душе; во мраке ночи,
Казалось, пламенные очи
Блеснули ласково пред ним,
И он подумал: я любим,
Она лишь мной живет и дышит…
И хочет он взойти - и слышит,
И слышит песню старины…
И стал Гарун бледней луны:

Месяц плывет
Тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.
Ружье заряжает джигит,
А дева ему говорит:
Мой милый, смелее
Вверяйся ты року,
Молися востоку,
Будь верен пророку,
Будь славе вернее.
Своим изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы,
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароют.
Месяц плывет
И тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.

Главой поникнув, с быстротою
Гарун свой продолжает путь,
И крупная слеза порою
С ресницы падает на грудь…

Но вот от бури наклоненный
Пред ним родной белеет дом;
Надеждой снова ободренный,
Гарун стучится под окном.
Там, верно, теплые молитвы
Восходят к небу за него,
Старуха мать ждет сына с битвы,
Но ждет его не одного!..

«Мать, отвори! я странник бедный,
Я твой Гарун! твой младший сын;
Сквозь пули русские безвредно
Пришел к тебе!»
- «Один?»
- «Один!..»
- «А где отец и братья?»
- «Пали!
Пророк их смерть благословил,
И ангелы их души взяли».
- «Ты отомстил?»
- «Не отомстил…
Но я стрелой пустился в горы,
Оставил меч в чужом краю,
Чтобы твои утешить взоры
И утереть слезу твою…»
- «Молчи, молчи! гяур лукавый,
Ты умереть не мог со славой,
Так удались, живи один.
Твоим стыдом, беглец свободы,
Не омрачу я стары годы,
Ты раб и трус - и мне не сын!..»
Умолкло слово отверженья,
И всё кругом объято сном.
Проклятья, стоны и моленья
Звучали долго под окном;
И наконец удар кинжала
Пресек несчастного позор…
И мать поутру увидала…
И хладно отвернула взор.
И труп, от праведных изгнанный,
Никто к кладбищу не отнес,
И кровь с его глубокой раны
Лизал, рыча, домашний пес;
Ребята малые ругались
Над хладным телом мертвеца,
В преданьях вольности остались
Позор и гибель беглеца.
Душа его от глаз пророка
Со страхом удалилась прочь;
И тень его в горах востока
Поныне бродит в темну ночь,
И под окном поутру рано
Он в сакли просится, стуча,
Но, внемля громкий стих Корана,
Бежит опять под сень тумана,
Как прежде бегал от меча.

1838 г.
показати весь коментар
22.12.2021 10:39 Відповісти
Эрдогану мнение кадырки пох, как и его повелителя!
показати весь коментар
22.12.2021 10:39 Відповісти
Дудаев был настоящий генерар, а не путинским гопником. ЧЕЛОВЕЧИШЕ!
Настоящий лидер, борец, ГЕРОЙ! Слава Ичкерии!!!! Слава ее воинам воевавшим с нами и положивших свои головы за нас, Иса Мунаев, Амина Акуева и многие другие!!!! Слава! Слава! Слава!
показати весь коментар
22.12.2021 10:39 Відповісти
Да Джохар Дудаев в отличии от нынешней шелупони местного мутного разлива был настоящим генерал-майором ВВС, летчиком дальней авиации 1-го класса, командиром авиационной бомбардировочной дивизии имел много орденов и медалей, имел честь, совесть и гордость.
показати весь коментар
22.12.2021 10:46 Відповісти
У Львові давно вже є вулиця Джохара Дудаєва.
показати весь коментар
22.12.2021 14:03 Відповісти
А шо тебя смутило? Я ведь об этом и написал. Читай мой пост ниже. И с Чечнёй по этому поводу никто не советовался. В чем я не прав?
показати весь коментар
22.12.2021 14:30 Відповісти
Дудаева называть террористом - типичная имперская логика .
кацапы на весь мир обозвали чеченцев террристами и потому мир СТЕРПЕЛ , когда кацапы утюжили села Чечни , чтобы не осталось ни одного мужчины вплоть до младенцев
Миру , состоящему из Меркель , Обамы, Макрона , надо чаще об этом напоминать . Много грехов на их совести
показати весь коментар
22.12.2021 10:41 Відповісти
Да устанавливай ты в своём Грозном все что хочешь, хоть бюст Филипа Киркорова с меух во лбу, Эрдогану это глубоко по барабану, так же, в принципе, как и ты сам кадыров, царь местного разлива. У нас во Львове есть улица Дудаева и никто тебя не спрашивал и спрашивать никогда не будет как, что и каким именем называть.
показати весь коментар
22.12.2021 10:41 Відповісти
Ах ти ж козел, ти ніхто в порівнянні з Єрдоганом щоб так з ним розмовляти
показати весь коментар
22.12.2021 10:41 Відповісти
Турки и привет могут передать есть чем
показати весь коментар
22.12.2021 10:42 Відповісти
Рамзана Дырочкина абиделася
показати весь коментар
22.12.2021 10:42 Відповісти
Тююю, а чего извиниться не заставил? Засцал?
показати весь коментар
22.12.2021 10:44 Відповісти
кадыров- Вонючий,тупой гомодрил
показати весь коментар
22.12.2021 10:45 Відповісти
"кадыркин, скажи - турция это круто" (С) )
показати весь коментар
22.12.2021 10:45 Відповісти
Предлагаю туркам открыть парк с названием "Слышь, кадыроф, иди нах@й!"
показати весь коментар
22.12.2021 10:48 Відповісти
Дудаєв був представником справжньої еліти чеченького народу, дуже інтелігентною людиною. Огидно слухати, коли кровожерливе, ху*лівське опудало називає його "терористом".
показати весь коментар
22.12.2021 10:48 Відповісти
Антисемитизм по эфэсбэшному. Порошенко это Вальцман. Руслан Хасбулатов: "Дудаев был горским евреем".
показати весь коментар
22.12.2021 10:48 Відповісти
Він справді так сказав?
показати весь коментар
22.12.2021 10:56 Відповісти
Гуглим : Руслан Хасбулатов: "Дудаев был горским евреем". https://www.youtube.com/watch?v=Lzmg7nc1kl0&amp;t=86s
показати весь коментар
22.12.2021 11:07 Відповісти
І без жида Соловйова та ********** зрозуміло, що ти калужський баран, якого маасковські мусуьмани принесуть в жертву Аллаху на свій курбан-байрам.
показати весь коментар
22.12.2021 12:58 Відповісти
І без жида Соловйова та ********** зрозуміло, що ти калужський баран, якого маасковські мусуьмани принесуть в жертву Аллаху на свій курбан-байрам./Сын Дудаева опроверг еврейское происхождение отца. А ты повелся на эфэсбэшное фуфло , придурок.
показати весь коментар
22.12.2021 13:39 Відповісти
Ожидайте, товарищ кадыров, Байрактары вылетели 🤣
показати весь коментар
22.12.2021 10:51 Відповісти
а чего это мудазвон,ДОН,лезет впереди Х-йла ДОН?
показати весь коментар
22.12.2021 10:54 Відповісти
А ***** завжди свою нічні поллюції озвучує через своїх блазнів по типу жиріка та кадиркіних
показати весь коментар
22.12.2021 10:58 Відповісти
Кадиркин, все, що можеш волати -" Москува наш!
показати весь коментар
22.12.2021 10:54 Відповісти
Для чеченців , Джохар Дудаєв - національний Герой ,, а хто такий РамзанкаДиров .? Нуль !!! . Продажня шлюха ..
У світі про нього завжди будуть пам'ятати як про путінську шєстьорку . А от в честь Дудаєва називають парки і вулиці . У Львові , до речі , у Франківську , у Вільнюсі , у Стамбулі є - вулиці Джохара Дудаєва .
показати весь коментар
22.12.2021 10:55 Відповісти
"Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!" басня. Крылов.
показати весь коментар
22.12.2021 10:56 Відповісти
Я так розумію кадирка свого батька теж терористом вважає?
показати весь коментар
22.12.2021 10:57 Відповісти
Ну, в качестве жеста доброй воли турки могут у входа в парк поставить мемориальноую доску с цитатой Ахмата Кадырова, папани Рамзана. Вот эта хорошо подойдет:

На вопрос журналиста: "Правда ли, что вы раньше сказали, что каждый чеченец должен убить 150 русских, чтобы попасть в рай?", отец нации Ахмат Кадыров как-то ответил: "Нет, я говорил в 95-96 году… призывал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Я не говорил 100, 150, 200... я говорил "сколько можете". Я тогда призывал к джихаду. Так что это тоже не секрет, но 150 я не говорил".
показати весь коментар
22.12.2021 11:01 Відповісти
Первый президент Ичкерии Дудаев это национальный герой, который все сделал возможное для независимости Чечни. Он хотел, чтобы Чечня была независимым демократическим государством. Его подло убила Россия. После этого не может быть хороших отношений с Россией. После освобожения Чечни от российской оккупации, его именем назовут улицы, площади, школы, его будут помнить потомки. Имя Кадырова забудут и вычеркнут из народной памяти.
показати весь коментар
22.12.2021 11:02 Відповісти
Чеченцы не тюрки чтобы интересовать Эрдогана. Наверно местная диаспора постаралась.
показати весь коментар
22.12.2021 11:05 Відповісти
нe важно. тролiнг крутий.
показати весь коментар
22.12.2021 11:59 Відповісти
со времен кавказской войны в турцию многие бежали (тогда еще османская империя)
много черкесов, адыгов
чеченцы тоже уходили туда
точнее типа "добрые" русские предлагали туда "по-хорошему" переселиться
хотя и после уже не в так массово бывало туда переезжали чеченцы и другие народы
если бы массово тогда переселились бы
была бы "территория", как адыгея или краснодарский край
где ни адыгов ни черкесов почти нет
(и других народов)
показати весь коментар
22.12.2021 13:58 Відповісти
Отличная новость. Это может дать значительный отворот мусульманского мира от кадырова. Ведь это противостояние определит - к кому присоединиться. К герою Эрдогану или к кремлевской сявке . Думаю результат понятен.
показати весь коментар
22.12.2021 11:08 Відповісти
Та ставь хоть Гитлеру памятник,нашел кого пугать.Если Дудаев террорист,то ты просто продажник кремлёвский.
показати весь коментар
22.12.2021 11:16 Відповісти
Если Джохар Дудаев - террорист - тогда Кадыров голубь мира!!! А Немцов просто споткнулся пьяный ударился головой и умер!!! А еще Боинг над Донбасом догнал ракету и сам в нее врезался!!!
Нет у этих товарищей ни совести ничего, и терять им уже нечего!!! Поэтому тут должны работать спец. службы мира!!!!
показати весь коментар
22.12.2021 11:16 Відповісти
Потрібно теж називати цим славним ім'ям парки, сквери та вулиці. «Росія зникне, коли зійде українське сонце!» - Джохар Мусаєвич Дудаєв.
показати весь коментар
22.12.2021 11:17 Відповісти
значить пора и у нас назвать что-то в честь Дудаева
показати весь коментар
22.12.2021 11:18 Відповісти
АФАИК есть улица во Львове.
показати весь коментар
22.12.2021 11:34 Відповісти
Продался Х#йлу за звезду хероя ...
показати весь коментар
22.12.2021 11:24 Відповісти
Лише два з половиною роки тому, так пророче звучали слова, великого сину ічкерського народу
показати весь коментар
22.12.2021 11:29 Відповісти
Именем кадырки в цивилизованной стране назовут разве что сортир
показати весь коментар
22.12.2021 11:31 Відповісти
Эрдоган - это не Зеля. Ему посрать на тявканье ********** шавки.
показати весь коментар
22.12.2021 11:33 Відповісти
Кадыров довыйопывается, что в Турции откроют сеть туалетов
"Кадыр-Хаус". Или овцеферм.
показати весь коментар
22.12.2021 11:33 Відповісти
Или свиноферм, если такие найдутся в Турции
показати весь коментар
22.12.2021 11:35 Відповісти
Турки могут начать экспорт презервативов с портретом Кадырова.
По всему миру, включая Россию.
И не извиняться.
показати весь коментар
22.12.2021 11:36 Відповісти
Першого президента Ічкерії, вибраного народом, за якого був і його батько, який потім зрадив Дудаєва, а потім і рамзан, називає терористом, чи не попутав він країну??????
показати весь коментар
22.12.2021 11:39 Відповісти
А Ердоган знає що таке кадиров?
показати весь коментар
22.12.2021 11:39 Відповісти
Что Дыров курит? Он фактически сказал, что Эродоган долбжен выбрать: быть за террористов или за хорошие отношения....с теми же террористами! В чем разница?
показати весь коментар
22.12.2021 11:44 Відповісти
Kak bi na etot raz Kadirkinu neprishlos poshchenija prasitj.....
показати весь коментар
22.12.2021 11:48 Відповісти
Он не кадыров а кафиров.Предатель чеченцев.
показати весь коментар
22.12.2021 12:11 Відповісти
тот случай когда чеченское чмо хочет уважения а получает увлажнение
показати весь коментар
22.12.2021 12:24 Відповісти
Рамзанка диров таке саме смердюче лайно як і путін.Ердогану-респект...
показати весь коментар
22.12.2021 12:30 Відповісти
моська
показати весь коментар
22.12.2021 12:56 Відповісти
Он.....за Дудаева!!! Это и безбородому дураку понятно....
показати весь коментар
22.12.2021 13:49 Відповісти
Террорист- людоед, предатель и убийца своего народа. Он очень хорошо понимает , что с ним сделают родственники 300000 чеченцев убитых и покинувших Родину. Сделают из него шаурму - в лучшем случае. Этому хитрожопому козлу , не умеющему читать и писать,не помогут его ,, гвардейцы,,- им тоже за день отрежут яйца. Остаётся только прикидываться крутым и любить х@ йла. Молиться не поможет.
показати весь коментар
22.12.2021 13:53 Відповісти
 
 