Кадиров обурився, що турецькому парку дали ім'я першого президента Ічкерії Дудаєва та вимагає від Ердогана визначитися - він за "терористів" чи за добрі стосунки з РФ

Глава Чечні Рамзан Кадиров обурився тим, що у турецькій провінції Коджаелі одному із парків дали ім'я першого президента Ічкерії Джохара Дудаєва та погрожує встановити у Грозному пам'ятник лідеру визнаної терористичною Курдської Робочої партії Абдуллі Оджалану.

Про це пише у фейсбуці журналіст Осман Пашаєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Рамзан Ахматович підвищив голос на Реджепа Ахметовича. Чеченський намісник Путіна у своєму телеграм-каналі звинуватив турецького президента у підтримці тероризму", - пише він.

Пашаєв детельно інформує, у чому суть справи. У турецькій провінції Коджаелі місцева влада одному з парків дала ім'я Джохара Дудаєва - першого президента Ічкерії.

"Кадиров обурений і вимагає від Ердогана визначитися: він за терористів або за добрі стосунки з РФ", - зазначає журналіст.

"Кадиров погрожує встановити у Грозному пам'ятник лідеру Курдської Робочої партії (визнана терористичною в Туреччині, ЄС та США) Абдуллі Оджалану, який відбуває пожиттєвий термін у Туреччині. Напевно, не варто було в такому тоні звертатися до султана", - резюмує він.

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