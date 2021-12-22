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Новини Мовне питання
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Із 16 січня усі друковані ЗМІ повинні мати україномовну версію, - Держкомтелерадіо

Із 16 січня усі друковані ЗМІ повинні мати україномовну версію, - Держкомтелерадіо

Держкомтелерадіо нагадує видавцям, що з 16 січня 2022 року відповідно до чинного законодавства загальноукраїнські та регіональні друковані ЗМІ в Україні повинні видаватися державною мовою.

Для друкованих засобів масової інформації, в яких у свідоцтві про реєстрацію записано місцеву сферу розповсюдження, вимога про мову видання починає діяти із 16 липня 2024 року, розповіли в Держкомтелерадіо, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" друковані засоби масової інформації можуть видаватись іншими, ніж державна, мовами (зокрема, російською) за умови, що одночасно з відповідним накладом видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною. Наклад українською мовою має бути виготовлений, і обов'язкові примірники мають бути надіслані відповідно до законодавства, навіть якщо, окрім обов'язкових примірників, більше жоден екземпляр українською не вдасться розповсюдити", - додали у відомстві.

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"Розповсюдження за передплатою друкованих видань російською допускається за умови забезпечення з боку їхніх засновників (співзасновників) можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою. У місці розповсюдження друкованого видання російською мовою розповсюджується такий засіб масової інформації державною, незалежно від того, чи відбувається розповсюдження на оплатній основі, чи на безоплатній, включно з безоплатним роздаванням", - зазначили в Держкомтелерадіо .

"Також не можна вносити в друковані видання інформацію іншою мовою, зокрема оголошення, рекламну інформацію тощо. Винятки згадано в частині 5 статті 25 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної": під них підпадають англійська мова, офіційні мови Європейського Союзу, кримськотатарська, мови інших корінних народів України. Російська мова у цей перелік не потрапила", - розповіли у відомстві.

"За порушення вимог щодо мови друкованого видання штраф сягаєвід чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Притягати порушників до адміністративної відповідальності Уповноважений із захисту державної мови зможе із 16 липня 2022 року", - наголосили в Держкомтелерадіо.

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Держкомтелерадіо (81) ЗМІ (1357) українська мова (833) мова (741)


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Топ коментарі
+6
А как по-украински "Мурзилка" ?
Арахамія !
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22.12.2021 11:28
+5
зебил, этот закон времен порошенко как раз, и он начал это двигать. а зеленые все норовят отсрочить нормы этого закона
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22.12.2021 11:30
+3
То не ініціатива блаЗЄнських, а вимоги Закону про мову, ухваленого попередньою ВР. Бо блаЗЄнські можуть лише обмежувати українську та постійно намагатися переглянути цей закон в бік кацапізації.
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22.12.2021 11:17
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Одна з небагатьох адекватних ініціатив нинішньої влади.
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22.12.2021 11:09 Відповісти
Коли Ви останній раз тримали в руках газету?))
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22.12.2021 11:13 Відповісти
А ви подивіться на тиражі газет. Хтось же їх читає. Особисто мене газети цікавлять лише, як розпалка для дров. Для таких читачів можна взагалі без тексту газети випускати.
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22.12.2021 11:17 Відповісти
Для господарських потреб дуже багато стоять всяких свєдєтілєй йогови які розповсюджують газетки безкоштовно
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22.12.2021 11:25 Відповісти
Ієгови і подібна лабуда глянцеві і погано горять, тому не беру, непогано можна затаритьсь газетами під вибори, а якщо є "зв"язки", то можна одразу кількасот свіжих примірників взяти, на весь рік читати не перечитати.
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22.12.2021 12:12 Відповісти
В мене на дачі ще залишились плакати партії регіонів формату А1 та пару зонтиків з їх логотипом. Все жду нагоду подарувати один зонтик надокучливому сусідові, щоб виразити тіпа жест примирення та щоб він п'яненький з ним в дощову погоду до зупинки пройшов
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22.12.2021 12:42 Відповісти
Лично я позавчера. Местные газеты, особенно в селах читают на полном ходу, да и выписывают также.
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22.12.2021 11:18 Відповісти
тiльки приходить усe на какаюєщєм
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22.12.2021 11:37 Відповісти
То не ініціатива блаЗЄнських, а вимоги Закону про мову, ухваленого попередньою ВР. Бо блаЗЄнські можуть лише обмежувати українську та постійно намагатися переглянути цей закон в бік кацапізації.
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22.12.2021 11:17 Відповісти
кто закон подписывал того и инициатива, поинтересуйтесь
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22.12.2021 11:28 Відповісти
при чом тут нинiшня влада? цe закон Порошeнка вступив в силу
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22.12.2021 11:36 Відповісти
Гугл-перекладач вам в поміч.)))
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22.12.2021 11:12 Відповісти
Как исподтишка парашенцы в комментариях начинают атаку против государственного языка. Не хочешь читать газету, не читай. СМИ это не только газета.
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22.12.2021 11:21 Відповісти
Надо ввести не только на печатные издания.
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22.12.2021 11:22 Відповісти
зебил, этот закон времен порошенко как раз, и он начал это двигать. а зеленые все норовят отсрочить нормы этого закона
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22.12.2021 11:30 Відповісти
Може він під словом "парашенці" має на увазі жителів Параші і їх меньших братів - зебілоїдів?
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22.12.2021 11:36 Відповісти
стаття зачiпає самe друкованi. eлeктроннi з початку 2021 повиннi були цe вжe зробити
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22.12.2021 11:39 Відповісти
А как по-украински "Мурзилка" ?
Арахамія !
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22.12.2021 11:28 Відповісти
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22.12.2021 12:15 Відповісти
Зараз газети читає мало людей. А ось електронні газети повинні бути україномовні !!!
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22.12.2021 12:18 Відповісти
Давно пора. Нам в этом случае нужно брать пример с Прибалтики, и вот ведь как издеваются над русскоязычными литовцы, латвийцы и эстонцы, но кремляди сидят тихо, потому что НАТО
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22.12.2021 12:29 Відповісти
По-перше, цей закон голосувала ще минула верховна рада. По-друге, я думаю ніхто його дотримуватись не буде, буде так як з законом про ТБ де фільми і серіали повинні були дублюватись українською, але власники каналів забили на це болт, а зелена влада робить вигляд, шо не помічає порушень.
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22.12.2021 12:32 Відповісти
Я вже забув про ті газети і журнали, бо мешкає слава Богу не у селі. Є монтітор 24 дюйма новий, інтеренет, гаджети у всієї сім'ї. Іноді беремо книги у бібліотеці, це безкоштовно. І на мові і на язику.
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22.12.2021 12:35 Відповісти
так то ж ти. на тeбe рiвнятися?
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22.12.2021 19:51 Відповісти
А коли телебачення перейде на українську?? НАВІТЬ ТУПИХ СУПЕР МАМ МОЖНА НАВЧИТИ УКРАЇНСЬКОЇ, А НЕ ВМІЮТЬ ТО НЕХАЙ ПРИХОДЯТЬ, ЯК ЗАГОВОРЯТЬ!!
СТБ ПЕРЕТВОРИЛИ НА КАНАЛ, ЩО ВИКРИВЛЮЄ УКРАЇНСЬКУ, А ЯК ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКА ТО СУРЖИК. ВИТРАЧАЮТЬСЯ КОЛОСАЛЬНІ КОШТИ ДЛЯ ДИСКРІМІНАЦІЇ МОВИ ТИТУЛЬНОЇ НАЦІЇ УКРАЇНИ!!
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22.12.2021 15:02 Відповісти
 
 