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Новости Языковой вопрос
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С 16 января все печатные СМИ должны иметь украиноязычную версию, - Госкомтелерадио

С 16 января все печатные СМИ должны иметь украиноязычную версию, - Госкомтелерадио

Госкомтелерадио напоминает издателям, что с 16 января 2022 года в соответствии с действующим законодательством общеукраинские и региональные печатные СМИ в Украине должны издаваться на государственном языке.

Для печатных средств массовой информации, в которых в свидетельстве о регистрации записана местная сфера распространения, требование о языке издания начинает действовать с 16 июля 2024 года, рассказали в Госкомтелерадио, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" печатные средства массовой информации могут издаваться иными, кроме государственного, языками (в частности, русским) при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном. Тираж на украинском языком должен быть изготовлен, и обязательные экземпляры должны быть присланы в соответствии с законодательством, даже если, кроме обязательных экземпляров, больше ни один экземпляр на украинском не удастся распространить", - добавили в ведомстве.

"Распространение по подписке печатных изданий на русском допускается при условии обеспечения со стороны их учредителей (соучредителей) возможности подписки в Украине такого же издания на государственном языке. В месте распространения печатного издания на русском языке распространяется такое средство массовой информации на государственном, независимо от того, происходит ли распространение на возмездной основе, или на безвозмездной, включая безвозмездную раздачу", - отметили в Госкомтелерадио.

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"Также нельзя вносить в печатные издания информацию на другом языке, в частности объявление, рекламную информацию и т.д. Исключения упоминаются в части 5 статьи 25 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного": под них подпадают английский язык, официальные языки Европейского Союза, крымскотатарский, языки других коренных народов Украины. Русский язык в этот список не попал", - рассказали в ведомстве.

"За нарушение требований по языку печатного издания штраф достигает от четырехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан Повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет наложение штрафа от пятисот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Привлечь нарушителей к административной ответственности Уполномоченный по защите государственного языка сможет с 16 июля 2022 года", - отметили в Госкомтелерадио.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Украинство извести. Язык и фольклор запретить", – кремлевский пропагандист Стешин. ВИДЕО

Автор: 

Госкомтелерадио (96) СМИ (3834) украинский язык (1189) язык (3779)


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Топ комментарии
+6
А как по-украински "Мурзилка" ?
Арахамія !
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22.12.2021 11:28
+5
зебил, этот закон времен порошенко как раз, и он начал это двигать. а зеленые все норовят отсрочить нормы этого закона
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22.12.2021 11:30
+3
То не ініціатива блаЗЄнських, а вимоги Закону про мову, ухваленого попередньою ВР. Бо блаЗЄнські можуть лише обмежувати українську та постійно намагатися переглянути цей закон в бік кацапізації.
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22.12.2021 11:17
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Одна з небагатьох адекватних ініціатив нинішньої влади.
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22.12.2021 11:09 Ответить
Коли Ви останній раз тримали в руках газету?))
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22.12.2021 11:13 Ответить
А ви подивіться на тиражі газет. Хтось же їх читає. Особисто мене газети цікавлять лише, як розпалка для дров. Для таких читачів можна взагалі без тексту газети випускати.
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22.12.2021 11:17 Ответить
Для господарських потреб дуже багато стоять всяких свєдєтілєй йогови які розповсюджують газетки безкоштовно
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22.12.2021 11:25 Ответить
Ієгови і подібна лабуда глянцеві і погано горять, тому не беру, непогано можна затаритьсь газетами під вибори, а якщо є "зв"язки", то можна одразу кількасот свіжих примірників взяти, на весь рік читати не перечитати.
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22.12.2021 12:12 Ответить
В мене на дачі ще залишились плакати партії регіонів формату А1 та пару зонтиків з їх логотипом. Все жду нагоду подарувати один зонтик надокучливому сусідові, щоб виразити тіпа жест примирення та щоб він п'яненький з ним в дощову погоду до зупинки пройшов
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22.12.2021 12:42 Ответить
Лично я позавчера. Местные газеты, особенно в селах читают на полном ходу, да и выписывают также.
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22.12.2021 11:18 Ответить
тiльки приходить усe на какаюєщєм
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22.12.2021 11:37 Ответить
То не ініціатива блаЗЄнських, а вимоги Закону про мову, ухваленого попередньою ВР. Бо блаЗЄнські можуть лише обмежувати українську та постійно намагатися переглянути цей закон в бік кацапізації.
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22.12.2021 11:17 Ответить
кто закон подписывал того и инициатива, поинтересуйтесь
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22.12.2021 11:28 Ответить
при чом тут нинiшня влада? цe закон Порошeнка вступив в силу
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22.12.2021 11:36 Ответить
Гугл-перекладач вам в поміч.)))
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22.12.2021 11:12 Ответить
Как исподтишка парашенцы в комментариях начинают атаку против государственного языка. Не хочешь читать газету, не читай. СМИ это не только газета.
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22.12.2021 11:21 Ответить
Надо ввести не только на печатные издания.
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22.12.2021 11:22 Ответить
зебил, этот закон времен порошенко как раз, и он начал это двигать. а зеленые все норовят отсрочить нормы этого закона
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22.12.2021 11:30 Ответить
Може він під словом "парашенці" має на увазі жителів Параші і їх меньших братів - зебілоїдів?
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22.12.2021 11:36 Ответить
стаття зачiпає самe друкованi. eлeктроннi з початку 2021 повиннi були цe вжe зробити
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22.12.2021 11:39 Ответить
А как по-украински "Мурзилка" ?
Арахамія !
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22.12.2021 11:28 Ответить
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22.12.2021 12:15 Ответить
Зараз газети читає мало людей. А ось електронні газети повинні бути україномовні !!!
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22.12.2021 12:18 Ответить
Давно пора. Нам в этом случае нужно брать пример с Прибалтики, и вот ведь как издеваются над русскоязычными литовцы, латвийцы и эстонцы, но кремляди сидят тихо, потому что НАТО
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22.12.2021 12:29 Ответить
По-перше, цей закон голосувала ще минула верховна рада. По-друге, я думаю ніхто його дотримуватись не буде, буде так як з законом про ТБ де фільми і серіали повинні були дублюватись українською, але власники каналів забили на це болт, а зелена влада робить вигляд, шо не помічає порушень.
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22.12.2021 12:32 Ответить
Я вже забув про ті газети і журнали, бо мешкає слава Богу не у селі. Є монтітор 24 дюйма новий, інтеренет, гаджети у всієї сім'ї. Іноді беремо книги у бібліотеці, це безкоштовно. І на мові і на язику.
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22.12.2021 12:35 Ответить
так то ж ти. на тeбe рiвнятися?
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22.12.2021 19:51 Ответить
А коли телебачення перейде на українську?? НАВІТЬ ТУПИХ СУПЕР МАМ МОЖНА НАВЧИТИ УКРАЇНСЬКОЇ, А НЕ ВМІЮТЬ ТО НЕХАЙ ПРИХОДЯТЬ, ЯК ЗАГОВОРЯТЬ!!
СТБ ПЕРЕТВОРИЛИ НА КАНАЛ, ЩО ВИКРИВЛЮЄ УКРАЇНСЬКУ, А ЯК ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКА ТО СУРЖИК. ВИТРАЧАЮТЬСЯ КОЛОСАЛЬНІ КОШТИ ДЛЯ ДИСКРІМІНАЦІЇ МОВИ ТИТУЛЬНОЇ НАЦІЇ УКРАЇНИ!!
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22.12.2021 15:02 Ответить
 
 