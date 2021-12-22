С 16 января все печатные СМИ должны иметь украиноязычную версию, - Госкомтелерадио

Госкомтелерадио напоминает издателям, что с 16 января 2022 года в соответствии с действующим законодательством общеукраинские и региональные печатные СМИ в Украине должны издаваться на государственном языке.

Для печатных средств массовой информации, в которых в свидетельстве о регистрации записана местная сфера распространения, требование о языке издания начинает действовать с 16 июля 2024 года, рассказали в Госкомтелерадио, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" печатные средства массовой информации могут издаваться иными, кроме государственного, языками (в частности, русским) при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном. Тираж на украинском языком должен быть изготовлен, и обязательные экземпляры должны быть присланы в соответствии с законодательством, даже если, кроме обязательных экземпляров, больше ни один экземпляр на украинском не удастся распространить", - добавили в ведомстве.

"Распространение по подписке печатных изданий на русском допускается при условии обеспечения со стороны их учредителей (соучредителей) возможности подписки в Украине такого же издания на государственном языке. В месте распространения печатного издания на русском языке распространяется такое средство массовой информации на государственном, независимо от того, происходит ли распространение на возмездной основе, или на безвозмездной, включая безвозмездную раздачу", - отметили в Госкомтелерадио.

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"Также нельзя вносить в печатные издания информацию на другом языке, в частности объявление, рекламную информацию и т.д. Исключения упоминаются в части 5 статьи 25 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного": под них подпадают английский язык, официальные языки Европейского Союза, крымскотатарский, языки других коренных народов Украины. Русский язык в этот список не попал", - рассказали в ведомстве.

"За нарушение требований по языку печатного издания штраф достигает от четырехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан Повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет наложение штрафа от пятисот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Привлечь нарушителей к административной ответственности Уполномоченный по защите государственного языка сможет с 16 июля 2022 года", - отметили в Госкомтелерадио.

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