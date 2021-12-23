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Нардеп Євген Шевченко твердить, що йому висунули підозру в державній зраді

Нардеп Євген Шевченко твердить, що йому висунули підозру в державній зраді

Народний депутат України Євген Шевченко, раніше виключний із фракції "Слуга народу", оприлюднив інформацію, що проти нього порушено кримінальне провадження за статтею "державна зрада".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Причиною він назвав "свою дружбу з Білоруссю", а також заявив, що йому "шиють створення "русского мира" в Україні".

Нардеп Євген Шевченко твердить, що йому висунули підозру в державній зраді 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: "У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність!"

Автор: 

державна зрада (1678) Шевченко Євген Слуга народу (79)


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Топ коментарі
+41
сажайте этого любителя белорусской области
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23.12.2021 23:11
+23
Нарешті візьмуть за сраку любителя вусатого БульбенФюрера... Шкода, що таке гівно має таке гарне прізвище "Шевченко"! Йому кращі підійшло б "Всраленко" чи "Крисюк"...
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23.12.2021 23:28
+19
ОПЗЖ смотрят и ржут с него. Он изменник, а они патриоты.
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23.12.2021 23:11
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сажайте этого любителя белорусской области
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23.12.2021 23:11 Відповісти
Він же прямим текстом написав -"устранение конкурентов "😏
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23.12.2021 23:25 Відповісти
Нарешті візьмуть за сраку любителя вусатого БульбенФюрера... Шкода, що таке гівно має таке гарне прізвище "Шевченко"! Йому кращі підійшло б "Всраленко" чи "Крисюк"...
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23.12.2021 23:28 Відповісти
Хтось відкрито любе , а хтось втіхаря гешефт на білоруськой електроенергії косить , так що хто там більше кого любе - нехай розбирається влада без нас
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23.12.2021 23:35 Відповісти
у нас даже когда ловят насильника, он тут же орет о том, что его преследуют по политическим мотивам
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23.12.2021 23:47 Відповісти
Ну те що воно ще та гидода я і заперечувати не буду , але в його дописі крихта правди є 😏
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23.12.2021 23:55 Відповісти
Можна любити чи не любити фігуранта, але, коли закінчаться любителі "білоруської області", прийдуть за Вами.
Доречі, і Шевченку урок, кого він підтримував, той його і буцигарню тулить
Ви що думали, що на закритті ТВ каналів Медведчука і на самому Медведчукові Зеленський зупиниться?
Тут же тотальний терор і проти учасників війни, волонтерів, політиків опозиції
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23.12.2021 23:30 Відповісти
страшно жаль волонтерів, шевченків та порошенків а ще більше жаль якщо Зеленський на них зупиниться
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23.12.2021 23:35 Відповісти
Не зупиниться, в усякому разі сам. Так може і до Вас дійти, якщо будете без без достатньої старанності плескати йому
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23.12.2021 23:45 Відповісти
что?)) его даже не посадят в сизо) ты. чудак, вообще не в курсе реалий Украины)
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23.12.2021 23:46 Відповісти
Тут як карта ляже після куріння айкосів. Людина злопам'ятна та не прогнозована
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23.12.2021 23:54 Відповісти
он реально ничего не решает. от слова совсем. ему дают игрушки поиграть типа миллиард деревьев или университет будущего.
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23.12.2021 23:55 Відповісти
вже й путін порівняв з нациками
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24.12.2021 07:11 Відповісти
А Медведчука вы к какой категории из вашего списка относите? К участникам войны, волонтёрам или политикам оппозиция?
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24.12.2021 00:59 Відповісти
Медведчука к списку ********* только причесляют.
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24.12.2021 02:10 Відповісти
Не области - губернии…
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24.12.2021 00:06 Відповісти
Напоминаю, что Медведчука уже посадили. Так и этого посадят - то есть по сути отмажут его и от всех последующих подобных обвинений
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24.12.2021 01:46 Відповісти
Якщо цей виродок і лютий ворог українського народу не сяде,то це буде ганьба, сором і наруга над владою і народом, і за що тоді вмирали мільйони українців в Гулагах, Голодоморах в боротьбі за волю, і зараз їх вбивають на війні, це ж за що, за те щоб ця наволоч знущалась над українством, паскудила святе Ім'я Поета..*?
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06.01.2022 15:14 Відповісти
ОПЗЖ смотрят и ржут с него. Он изменник, а они патриоты.
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23.12.2021 23:11 Відповісти
теперь буба ему в конверт положит на три гривни меньше ...
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23.12.2021 23:12 Відповісти
Беззаперечно має сидіти довічно ця ватна курва.
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23.12.2021 23:12 Відповісти
майно сироткам и в труселях на вейшнорию пешком...
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23.12.2021 23:17 Відповісти
Як висунули,так і засунуть!
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23.12.2021 23:15 Відповісти
надо же. в борьбе за создание руцкого мира, там среди них уже конкуренция. за шо конкуренты ему и дело шьют, устраняя.
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23.12.2021 23:15 Відповісти
Если это правдв, то обнадеживает, будем смотреть.
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23.12.2021 23:17 Відповісти
раскручивают под новую партию
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23.12.2021 23:18 Відповісти
Вовік не терпить конкуренції.
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23.12.2021 23:22 Відповісти
А Петро?
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23.12.2021 23:51 Відповісти
Як там конкурс на антикорупційного?
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24.12.2021 00:06 Відповісти
А Петро заважає.
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24.12.2021 06:57 Відповісти
"и устранение конкурента " - дивлюся у них там прямо ревнощі , хто краще ***** підлиже
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23.12.2021 23:23 Відповісти
не пофартило ватнику через Пороха!
Тому що владі потрібна хоч одна реальна 111-та стаття, а Пороху тільки липова ліпиться
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23.12.2021 23:24 Відповісти
Беларусь и твоя дружба с тараканом - очень разное.
Буду только рад, если его закроют.
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23.12.2021 23:26 Відповісти
Знайомо, прямо як у Білорусі. Так і за плескання в долодоні скоро почнуть садити
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23.12.2021 23:49 Відповісти
це ти спочивай з миром
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23.12.2021 23:27 Відповісти
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23.12.2021 23:30 Відповісти
******** голосовавшие за наркомана как вам это?
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23.12.2021 23:32 Відповісти
А хіба для цього мати квіточку ростила?
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24.12.2021 07:27 Відповісти
да Петя...дурак ты был,что прямо с очередного концерта в Киеве,не забрал всю шоблу 95 в армию...теперь вот из-за твоей толерантности,пожинаем х/з что...
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23.12.2021 23:31 Відповісти
та говори уж прямо - лично заставлял идиотов смотреть зомбоящик та "совать голо" за клована.
Ведь не для кого не секрет, что 73% та 87% - "мышебратья" по идиотизму и вере в зомбоящик, ткнешь в них морковкой - проголосуют за любое фуйло, включая кремлевское, лишь бы перед этим его полгода попиарили в зомбоящике.
Добрый Петя, отгородил это стадо от войны, "заставил" сидеть и продавливать диваны в тепле и сытости. А нужно было с 73% стадом поступать как они сами того хотят - кнутом и пинками:
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23.12.2021 23:50 Відповісти
Усі у вас винні, крім вас (нас) самих.
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23.12.2021 23:50 Відповісти
На нары паскудника .⚡
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23.12.2021 23:38 Відповісти
"...Связано это с моей дружбой с беларусью. Спокойной ночи!" СПИ СПОКОЙНО, жека. Як то кажуть, " Цілуй його в лоб, та й мать його в й-б."
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23.12.2021 23:42 Відповісти
це той дебіл що їздив до диктатора Лукашенка та казав що той найкращій президент? То треба йому обирати тримання під вартою і судити як у Білорусі..там би йому за теке дали 18 років))
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23.12.2021 23:54 Відповісти
Неа! Цей продажний кацап з українським призвіщем добре
влаштувався! Вилизувати ануси відразу двом диктаторам.
Одного вже задовільняє а іншому з перспективою на майбутне
занюхати та зализати до дзеркального блиску і по самі гланди.
Кремлівський плюгавий чікізд буде стогнати від задоволення!
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24.12.2021 10:51 Відповісти
Штирлиц,Рейхканцелярия подозревает вас в том,що вы будёновец.
-Наглая ложь и клевета.У вас нет ни доказательств,ни улик.
-А на вас сейчас,какой головной убор?
-Это я, только,шо из Финской сауны.Там такие шапки всем клиентам выдают.Не знаю я,почему финский головной убор для сауны,стал шапкой красной армии...
-А звезда?
-Звезду подбросили.
-Кто?
-Не знаю...Может Зинка?!
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23.12.2021 23:59 Відповісти
А шо там с "опзж "-опами?
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24.12.2021 00:03 Відповісти
Да тоже что и с Петей, клюют потихоньку, спрашиваешь такое.
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24.12.2021 06:05 Відповісти
И шо ты хочешь друг ************* луки? Шо б тебя украинцы пожалели??? А не пошёл бы ты на х….
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24.12.2021 00:03 Відповісти
А почему это говно недовольно, если бредовое, по его мнению, обвинение, то это точно как в его любимой лукашенковской Беларуси, там людей еще и не за такое сажают.
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24.12.2021 00:06 Відповісти
Мені фіолетово - ХТО САМЕ І ЗА ЩО ЙОГО УПАКУЄ! Головне шоб надовго і по-справжньому! Бо таку гниду не тещо посадити -за ним осикова гіляка вже давно сумує!! Чи хтось вважає шо любітєль лукагниди має і далі ходити у ВР замість ходити на допит до слідчого?? Може тоді й шарія пожалійте, мертвечука.. вони ж теж "патрійоти" - тільки патріоти *****!
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24.12.2021 00:13 Відповісти
Этот передаст Шевченко, давно заслуживает такой пидозры... то он бульбофюреру сосал, то фуйлом восхищался... мразь еще та... продажная особь.
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24.12.2021 00:46 Відповісти
ця мразота хоч не шифрується...
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24.12.2021 01:03 Відповісти
На бутылку - этого любителя руцкага мира...
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24.12.2021 01:29 Відповісти
Шевченко электричество у бульбофюрера покупал и уголь?
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24.12.2021 02:56 Відповісти
__________РОЗРИТА МОГИЛА. ТАРАС ШЕВЧЕНКО._________
.
Світе тихий, краю милий моя Україно, за що тебе сплюндровано, за
що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась день і ніч не спала, малих діток доглядала звичаю навчала.
Виростали мої квіти мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала…
-
Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, на свою Вкраїну,
Що колишучи, співала про свою недолю, що, співаючи, ридала виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала.
Степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі.
-
Дніпро, брат мій, висихає мене покидає, і могили мої милі москаль розриває…
Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають
Та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки, Україну катувати»........
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24.12.2021 05:44 Відповісти
Ого, со спортсменов и артистов заклятыми врагами родины стали даже депутаты! Только почему-то не депутаты "За Ж-ОПУ", а выдворенный "слуга народа"!
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24.12.2021 06:21 Відповісти
Евген Шевченко безусловно аферист, но свой парадоксальный, яркий талант он направил на помощь Украине. Понятно, что чувак рубанул капусту он же аферист, но зато помог наши ПВО а это, друзья, наши жизни и жизни наших близких в случае массированных налетов. Если его таки посадят нужно дать хлопцу Народного Героя. Аферисты высокого полета ( Трикстеры) во время войн часто отличались и помогали своим странам. Отец американской мафии Лакки Лучано даже умудрился ускорить ход войны и помог в создании Израиля. За что получил награды и привилегии от ряда государств
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24.12.2021 06:24 Відповісти
Взагалі-то йому до Порошенка, як звідси до Марса, не менше.

І ще.
Нардеп Євген Шевченко твердить

Де вчать наших журналюг????? Правильно буде СТВЕРДЖУЄ
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24.12.2021 06:34 Відповісти
А не самопіариться "етот міл чєловєк"?
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24.12.2021 07:29 Відповісти
Давно пора убрать этого идиота.....
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24.12.2021 08:22 Відповісти
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24.12.2021 08:52 Відповісти
Любители олигархов в экстазе. Это же не Порошенко.)
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24.12.2021 08:58 Відповісти
з білоруськими ворогами України, дружать вороги України
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24.12.2021 09:49 Відповісти
Лысое чучело должно поменять фамилию на ******#к.
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24.12.2021 09:57 Відповісти
цю тварину потрібно садити
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24.12.2021 10:25 Відповісти
 
 