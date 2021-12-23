Нардеп Євген Шевченко твердить, що йому висунули підозру в державній зраді

Народний депутат України Євген Шевченко, раніше виключний із фракції "Слуга народу", оприлюднив інформацію, що проти нього порушено кримінальне провадження за статтею "державна зрада".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Причиною він назвав "свою дружбу з Білоруссю", а також заявив, що йому "шиють створення "русского мира" в Україні".

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