РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9853 посетителя онлайн
Новости
23 433 67

Нардепу Евгению Шевченко выдвинули подозрение в государственной измене

Нардепу Евгению Шевченко выдвинули подозрение в государственной измене

Народный депутат Украины Евгений Шевченко, ранее исключившийся из фракции "Слуга народа", обнародовал информацию, что против него возбуждено уголовное производство по статье "государственная измена".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграмме.

Причиной он назвал "свою дружбу с Беларусью", а также заявил, что ему "шьют создание" русского мира" в Украине".

Нардепу Евгению Шевченко выдвинули подозрение в государственной измене 01

Читайте также: Поездка Шевченко в Беларусь - приговор Лукашенко. Он встречается с каким-то депутатом, которого никто не знает. По-человечески его жаль, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

государственная измена (1532) Шевченко Евгений Слуга народа (77)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
сажайте этого любителя белорусской области
показать весь комментарий
23.12.2021 23:11
+23
Нарешті візьмуть за сраку любителя вусатого БульбенФюрера... Шкода, що таке гівно має таке гарне прізвище "Шевченко"! Йому кращі підійшло б "Всраленко" чи "Крисюк"...
показать весь комментарий
23.12.2021 23:28
+19
ОПЗЖ смотрят и ржут с него. Он изменник, а они патриоты.
показать весь комментарий
23.12.2021 23:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сажайте этого любителя белорусской области
показать весь комментарий
23.12.2021 23:11 Ответить
Він же прямим текстом написав -"устранение конкурентов "😏
показать весь комментарий
23.12.2021 23:25 Ответить
Нарешті візьмуть за сраку любителя вусатого БульбенФюрера... Шкода, що таке гівно має таке гарне прізвище "Шевченко"! Йому кращі підійшло б "Всраленко" чи "Крисюк"...
показать весь комментарий
23.12.2021 23:28 Ответить
Хтось відкрито любе , а хтось втіхаря гешефт на білоруськой електроенергії косить , так що хто там більше кого любе - нехай розбирається влада без нас
показать весь комментарий
23.12.2021 23:35 Ответить
у нас даже когда ловят насильника, он тут же орет о том, что его преследуют по политическим мотивам
показать весь комментарий
23.12.2021 23:47 Ответить
Ну те що воно ще та гидода я і заперечувати не буду , але в його дописі крихта правди є 😏
показать весь комментарий
23.12.2021 23:55 Ответить
Можна любити чи не любити фігуранта, але, коли закінчаться любителі "білоруської області", прийдуть за Вами.
Доречі, і Шевченку урок, кого він підтримував, той його і буцигарню тулить
Ви що думали, що на закритті ТВ каналів Медведчука і на самому Медведчукові Зеленський зупиниться?
Тут же тотальний терор і проти учасників війни, волонтерів, політиків опозиції
показать весь комментарий
23.12.2021 23:30 Ответить
страшно жаль волонтерів, шевченків та порошенків а ще більше жаль якщо Зеленський на них зупиниться
показать весь комментарий
23.12.2021 23:35 Ответить
Не зупиниться, в усякому разі сам. Так може і до Вас дійти, якщо будете без без достатньої старанності плескати йому
показать весь комментарий
23.12.2021 23:45 Ответить
что?)) его даже не посадят в сизо) ты. чудак, вообще не в курсе реалий Украины)
показать весь комментарий
23.12.2021 23:46 Ответить
Тут як карта ляже після куріння айкосів. Людина злопам'ятна та не прогнозована
показать весь комментарий
23.12.2021 23:54 Ответить
он реально ничего не решает. от слова совсем. ему дают игрушки поиграть типа миллиард деревьев или университет будущего.
показать весь комментарий
23.12.2021 23:55 Ответить
вже й путін порівняв з нациками
показать весь комментарий
24.12.2021 07:11 Ответить
А Медведчука вы к какой категории из вашего списка относите? К участникам войны, волонтёрам или политикам оппозиция?
показать весь комментарий
24.12.2021 00:59 Ответить
Медведчука к списку ********* только причесляют.
показать весь комментарий
24.12.2021 02:10 Ответить
Не области - губернии…
показать весь комментарий
24.12.2021 00:06 Ответить
Напоминаю, что Медведчука уже посадили. Так и этого посадят - то есть по сути отмажут его и от всех последующих подобных обвинений
показать весь комментарий
24.12.2021 01:46 Ответить
Якщо цей виродок і лютий ворог українського народу не сяде,то це буде ганьба, сором і наруга над владою і народом, і за що тоді вмирали мільйони українців в Гулагах, Голодоморах в боротьбі за волю, і зараз їх вбивають на війні, це ж за що, за те щоб ця наволоч знущалась над українством, паскудила святе Ім'я Поета..*?
показать весь комментарий
06.01.2022 15:14 Ответить
ОПЗЖ смотрят и ржут с него. Он изменник, а они патриоты.
показать весь комментарий
23.12.2021 23:11 Ответить
теперь буба ему в конверт положит на три гривни меньше ...
показать весь комментарий
23.12.2021 23:12 Ответить
Беззаперечно має сидіти довічно ця ватна курва.
показать весь комментарий
23.12.2021 23:12 Ответить
майно сироткам и в труселях на вейшнорию пешком...
показать весь комментарий
23.12.2021 23:17 Ответить
Як висунули,так і засунуть!
показать весь комментарий
23.12.2021 23:15 Ответить
надо же. в борьбе за создание руцкого мира, там среди них уже конкуренция. за шо конкуренты ему и дело шьют, устраняя.
показать весь комментарий
23.12.2021 23:15 Ответить
Если это правдв, то обнадеживает, будем смотреть.
показать весь комментарий
23.12.2021 23:17 Ответить
раскручивают под новую партию
показать весь комментарий
23.12.2021 23:18 Ответить
Вовік не терпить конкуренції.
показать весь комментарий
23.12.2021 23:22 Ответить
А Петро?
показать весь комментарий
23.12.2021 23:51 Ответить
Як там конкурс на антикорупційного?
показать весь комментарий
24.12.2021 00:06 Ответить
А Петро заважає.
показать весь комментарий
24.12.2021 06:57 Ответить
"и устранение конкурента " - дивлюся у них там прямо ревнощі , хто краще ***** підлиже
показать весь комментарий
23.12.2021 23:23 Ответить
не пофартило ватнику через Пороха!
Тому що владі потрібна хоч одна реальна 111-та стаття, а Пороху тільки липова ліпиться
показать весь комментарий
23.12.2021 23:24 Ответить
Беларусь и твоя дружба с тараканом - очень разное.
Буду только рад, если его закроют.
показать весь комментарий
23.12.2021 23:26 Ответить
Знайомо, прямо як у Білорусі. Так і за плескання в долодоні скоро почнуть садити
показать весь комментарий
23.12.2021 23:49 Ответить
це ти спочивай з миром
показать весь комментарий
23.12.2021 23:27 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2021 23:30 Ответить
******** голосовавшие за наркомана как вам это?
показать весь комментарий
23.12.2021 23:32 Ответить
А хіба для цього мати квіточку ростила?
показать весь комментарий
24.12.2021 07:27 Ответить
да Петя...дурак ты был,что прямо с очередного концерта в Киеве,не забрал всю шоблу 95 в армию...теперь вот из-за твоей толерантности,пожинаем х/з что...
показать весь комментарий
23.12.2021 23:31 Ответить
та говори уж прямо - лично заставлял идиотов смотреть зомбоящик та "совать голо" за клована.
Ведь не для кого не секрет, что 73% та 87% - "мышебратья" по идиотизму и вере в зомбоящик, ткнешь в них морковкой - проголосуют за любое фуйло, включая кремлевское, лишь бы перед этим его полгода попиарили в зомбоящике.
Добрый Петя, отгородил это стадо от войны, "заставил" сидеть и продавливать диваны в тепле и сытости. А нужно было с 73% стадом поступать как они сами того хотят - кнутом и пинками:
показать весь комментарий
23.12.2021 23:50 Ответить
Усі у вас винні, крім вас (нас) самих.
показать весь комментарий
23.12.2021 23:50 Ответить
На нары паскудника .⚡
показать весь комментарий
23.12.2021 23:38 Ответить
"...Связано это с моей дружбой с беларусью. Спокойной ночи!" СПИ СПОКОЙНО, жека. Як то кажуть, " Цілуй його в лоб, та й мать його в й-б."
показать весь комментарий
23.12.2021 23:42 Ответить
це той дебіл що їздив до диктатора Лукашенка та казав що той найкращій президент? То треба йому обирати тримання під вартою і судити як у Білорусі..там би йому за теке дали 18 років))
показать весь комментарий
23.12.2021 23:54 Ответить
Неа! Цей продажний кацап з українським призвіщем добре
влаштувався! Вилизувати ануси відразу двом диктаторам.
Одного вже задовільняє а іншому з перспективою на майбутне
занюхати та зализати до дзеркального блиску і по самі гланди.
Кремлівський плюгавий чікізд буде стогнати від задоволення!
показать весь комментарий
24.12.2021 10:51 Ответить
Штирлиц,Рейхканцелярия подозревает вас в том,що вы будёновец.
-Наглая ложь и клевета.У вас нет ни доказательств,ни улик.
-А на вас сейчас,какой головной убор?
-Это я, только,шо из Финской сауны.Там такие шапки всем клиентам выдают.Не знаю я,почему финский головной убор для сауны,стал шапкой красной армии...
-А звезда?
-Звезду подбросили.
-Кто?
-Не знаю...Может Зинка?!
показать весь комментарий
23.12.2021 23:59 Ответить
А шо там с "опзж "-опами?
показать весь комментарий
24.12.2021 00:03 Ответить
Да тоже что и с Петей, клюют потихоньку, спрашиваешь такое.
показать весь комментарий
24.12.2021 06:05 Ответить
И шо ты хочешь друг ************* луки? Шо б тебя украинцы пожалели??? А не пошёл бы ты на х….
показать весь комментарий
24.12.2021 00:03 Ответить
А почему это говно недовольно, если бредовое, по его мнению, обвинение, то это точно как в его любимой лукашенковской Беларуси, там людей еще и не за такое сажают.
показать весь комментарий
24.12.2021 00:06 Ответить
Мені фіолетово - ХТО САМЕ І ЗА ЩО ЙОГО УПАКУЄ! Головне шоб надовго і по-справжньому! Бо таку гниду не тещо посадити -за ним осикова гіляка вже давно сумує!! Чи хтось вважає шо любітєль лукагниди має і далі ходити у ВР замість ходити на допит до слідчого?? Може тоді й шарія пожалійте, мертвечука.. вони ж теж "патрійоти" - тільки патріоти *****!
показать весь комментарий
24.12.2021 00:13 Ответить
Этот передаст Шевченко, давно заслуживает такой пидозры... то он бульбофюреру сосал, то фуйлом восхищался... мразь еще та... продажная особь.
показать весь комментарий
24.12.2021 00:46 Ответить
ця мразота хоч не шифрується...
показать весь комментарий
24.12.2021 01:03 Ответить
На бутылку - этого любителя руцкага мира...
показать весь комментарий
24.12.2021 01:29 Ответить
Шевченко электричество у бульбофюрера покупал и уголь?
показать весь комментарий
24.12.2021 02:56 Ответить
__________РОЗРИТА МОГИЛА. ТАРАС ШЕВЧЕНКО._________
.
Світе тихий, краю милий моя Україно, за що тебе сплюндровано, за
що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась день і ніч не спала, малих діток доглядала звичаю навчала.
Виростали мої квіти мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала…
-
Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, на свою Вкраїну,
Що колишучи, співала про свою недолю, що, співаючи, ридала виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала.
Степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі.
-
Дніпро, брат мій, висихає мене покидає, і могили мої милі москаль розриває…
Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають
Та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки, Україну катувати»........
показать весь комментарий
24.12.2021 05:44 Ответить
Ого, со спортсменов и артистов заклятыми врагами родины стали даже депутаты! Только почему-то не депутаты "За Ж-ОПУ", а выдворенный "слуга народа"!
показать весь комментарий
24.12.2021 06:21 Ответить
Евген Шевченко безусловно аферист, но свой парадоксальный, яркий талант он направил на помощь Украине. Понятно, что чувак рубанул капусту он же аферист, но зато помог наши ПВО а это, друзья, наши жизни и жизни наших близких в случае массированных налетов. Если его таки посадят нужно дать хлопцу Народного Героя. Аферисты высокого полета ( Трикстеры) во время войн часто отличались и помогали своим странам. Отец американской мафии Лакки Лучано даже умудрился ускорить ход войны и помог в создании Израиля. За что получил награды и привилегии от ряда государств
показать весь комментарий
24.12.2021 06:24 Ответить
Взагалі-то йому до Порошенка, як звідси до Марса, не менше.

І ще.
Нардеп Євген Шевченко твердить

Де вчать наших журналюг????? Правильно буде СТВЕРДЖУЄ
показать весь комментарий
24.12.2021 06:34 Ответить
А не самопіариться "етот міл чєловєк"?
показать весь комментарий
24.12.2021 07:29 Ответить
Давно пора убрать этого идиота.....
показать весь комментарий
24.12.2021 08:22 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 08:52 Ответить
Любители олигархов в экстазе. Это же не Порошенко.)
показать весь комментарий
24.12.2021 08:58 Ответить
з білоруськими ворогами України, дружать вороги України
показать весь комментарий
24.12.2021 09:49 Ответить
Лысое чучело должно поменять фамилию на ******#к.
показать весь комментарий
24.12.2021 09:57 Ответить
цю тварину потрібно садити
показать весь комментарий
24.12.2021 10:25 Ответить
 
 