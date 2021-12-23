Нардепу Евгению Шевченко выдвинули подозрение в государственной измене
Народный депутат Украины Евгений Шевченко, ранее исключившийся из фракции "Слуга народа", обнародовал информацию, что против него возбуждено уголовное производство по статье "государственная измена".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграмме.
Причиной он назвал "свою дружбу с Беларусью", а также заявил, что ему "шьют создание" русского мира" в Украине".
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+41 Иван Иван #488996
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Доречі, і Шевченку урок, кого він підтримував, той його і буцигарню тулить
Ви що думали, що на закритті ТВ каналів Медведчука і на самому Медведчукові Зеленський зупиниться?
Тут же тотальний терор і проти учасників війни, волонтерів, політиків опозиції
Тому що владі потрібна хоч одна реальна 111-та стаття, а Пороху тільки липова ліпиться
Буду только рад, если его закроют.
Ведь не для кого не секрет, что 73% та 87% - "мышебратья" по идиотизму и вере в зомбоящик, ткнешь в них морковкой - проголосуют за любое фуйло, включая кремлевское, лишь бы перед этим его полгода попиарили в зомбоящике.
Добрый Петя, отгородил это стадо от войны, "заставил" сидеть и продавливать диваны в тепле и сытости. А нужно было с 73% стадом поступать как они сами того хотят - кнутом и пинками:
влаштувався! Вилизувати ануси відразу двом диктаторам.
Одного вже задовільняє а іншому з перспективою на майбутне
занюхати та зализати до дзеркального блиску і по самі гланди.
Кремлівський плюгавий чікізд буде стогнати від задоволення!
-Наглая ложь и клевета.У вас нет ни доказательств,ни улик.
-А на вас сейчас,какой головной убор?
-Это я, только,шо из Финской сауны.Там такие шапки всем клиентам выдают.Не знаю я,почему финский головной убор для сауны,стал шапкой красной армии...
-А звезда?
-Звезду подбросили.
-Кто?
-Не знаю...Может Зинка?!
.
Світе тихий, краю милий моя Україно, за що тебе сплюндровано, за
що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась день і ніч не спала, малих діток доглядала звичаю навчала.
Виростали мої квіти мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала…
-
Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, на свою Вкраїну,
Що колишучи, співала про свою недолю, що, співаючи, ридала виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала.
Степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі.
-
Дніпро, брат мій, висихає мене покидає, і могили мої милі москаль розриває…
Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають
Та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки, Україну катувати»........
І ще.
Нардеп Євген Шевченко твердить
Де вчать наших журналюг????? Правильно буде СТВЕРДЖУЄ