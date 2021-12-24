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Стосовно нардепа Шевченка не порушували справи про держзраду, - пресслужба СБУ

Стосовно нардепа Шевченка не порушували справи про держзраду, - пресслужба СБУ

Слідчі Служби безпеки України не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгена Шевченка. Він раніше стверджував, що проти нього завели справу за державну зраду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна відповіли у пресслужбі СБУ.

Так, у СБУ зазначили, що не починали кримінальні провадження стосовно Шевченка за ст. 111 Кримінального кодексу.

"Згідно зі ст. 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо народного депутата України може розпочати лише Генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки", - наголосили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Євген Шевченко твердить, що йому висунули підозру в державній зраді

Автор: 

СБУ (12765) державна зрада (1678) Шевченко Євген Слуга народу (79) підозра (756)


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Топ коментарі
+8
Питання до Биканова: а чому не порушили?????
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24.12.2021 11:04
+4
а треба було порушити. І не тільки проти цього ватника; там ще достатньо вати
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24.12.2021 11:08
+3
На кого ж тоді працює сбу якщо навіть на цього ворога не порнушили справу?
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24.12.2021 11:10
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слил своих конкурентов по борьбе за парашный мир, вот они и откатили, типо "мы не конкуренты, мы партнёры".
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24.12.2021 11:02 Відповісти
Питання до Биканова: а чому не порушили?????
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24.12.2021 11:04 Відповісти
У Баканова вже другий день пронос .
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24.12.2021 12:11 Відповісти
а треба було порушити. І не тільки проти цього ватника; там ще достатньо вати
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24.12.2021 11:08 Відповісти
На кого ж тоді працює сбу якщо навіть на цього ворога не порнушили справу?
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24.12.2021 11:10 Відповісти
Шевченко себе цену набивает перед кацапами)Прям Кива-2
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24.12.2021 11:18 Відповісти
А из него чуть страдалца не сделали как Мертвечука !
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24.12.2021 12:10 Відповісти
Он скажет, что с ОПы звонят агрофюреру с разными вопросами, а ему нельзя?...
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24.12.2021 11:19 Відповісти
Хто з них бреше, нардеп Шевченко чи СБУ з Прокуратурою та ДБР - біс їх знає. Усі - одна "зелена гвардія"
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24.12.2021 11:21 Відповісти
бидняжка засрал было запор своими твариными билбордами летом
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24.12.2021 11:54 Відповісти
Как можно ! Такого патриота и заподозрить!
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24.12.2021 12:08 Відповісти
Зєлєнскій сваїх нє брасаєт!
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24.12.2021 12:38 Відповісти
Уже заніс кому і куди треба. Відбій.
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24.12.2021 12:39 Відповісти
Дай Бог, щоб таки напросився, якщо вже так не терпиться, Раніше сядеш- раніше вийдеш.
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24.12.2021 13:18 Відповісти
 
 