Стосовно нардепа Шевченка не порушували справи про держзраду, - пресслужба СБУ

Слідчі Служби безпеки України не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгена Шевченка. Він раніше стверджував, що проти нього завели справу за державну зраду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна відповіли у пресслужбі СБУ.

Так, у СБУ зазначили, що не починали кримінальні провадження стосовно Шевченка за ст. 111 Кримінального кодексу.

"Згідно зі ст. 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо народного депутата України може розпочати лише Генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки", - наголосили у відомстві.

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