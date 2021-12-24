РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5192 посетителя онлайн
Новости
1 639 14

Относительно нардепа Шевченко не открывали дела о госизмене, - пресс-служба СБУ

Относительно нардепа Шевченко не открывали дела о госизмене, - пресс-служба СБУ

Следователи Службы безопасности Украины не начинали уголовных производств в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко. Он ранее утверждал, что против него завели дело за государственную измену.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе СБУ.

Так, в СБУ отметили, что не начинали уголовные производства в отношении Шевченко по ст. 111 Уголовного кодекса.

"Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только Генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности", - отметили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепу Евгению Шевченко выдвинули подозрение в государственной измене

Автор: 

СБУ (19847) государственная измена (1532) Шевченко Евгений Слуга народа (77) подозрение (481)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Питання до Биканова: а чому не порушили?????
показать весь комментарий
24.12.2021 11:04
+4
а треба було порушити. І не тільки проти цього ватника; там ще достатньо вати
показать весь комментарий
24.12.2021 11:08
+3
На кого ж тоді працює сбу якщо навіть на цього ворога не порнушили справу?
показать весь комментарий
24.12.2021 11:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слил своих конкурентов по борьбе за парашный мир, вот они и откатили, типо "мы не конкуренты, мы партнёры".
показать весь комментарий
24.12.2021 11:02 Ответить
Питання до Биканова: а чому не порушили?????
показать весь комментарий
24.12.2021 11:04 Ответить
У Баканова вже другий день пронос .
показать весь комментарий
24.12.2021 12:11 Ответить
а треба було порушити. І не тільки проти цього ватника; там ще достатньо вати
показать весь комментарий
24.12.2021 11:08 Ответить
На кого ж тоді працює сбу якщо навіть на цього ворога не порнушили справу?
показать весь комментарий
24.12.2021 11:10 Ответить
Шевченко себе цену набивает перед кацапами)Прям Кива-2
показать весь комментарий
24.12.2021 11:18 Ответить
А из него чуть страдалца не сделали как Мертвечука !
показать весь комментарий
24.12.2021 12:10 Ответить
Он скажет, что с ОПы звонят агрофюреру с разными вопросами, а ему нельзя?...
показать весь комментарий
24.12.2021 11:19 Ответить
Хто з них бреше, нардеп Шевченко чи СБУ з Прокуратурою та ДБР - біс їх знає. Усі - одна "зелена гвардія"
показать весь комментарий
24.12.2021 11:21 Ответить
бидняжка засрал было запор своими твариными билбордами летом
показать весь комментарий
24.12.2021 11:54 Ответить
Как можно ! Такого патриота и заподозрить!
показать весь комментарий
24.12.2021 12:08 Ответить
Зєлєнскій сваїх нє брасаєт!
показать весь комментарий
24.12.2021 12:38 Ответить
Уже заніс кому і куди треба. Відбій.
показать весь комментарий
24.12.2021 12:39 Ответить
Дай Бог, щоб таки напросився, якщо вже так не терпиться, Раніше сядеш- раніше вийдеш.
показать весь комментарий
24.12.2021 13:18 Ответить
 
 