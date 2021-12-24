Относительно нардепа Шевченко не открывали дела о госизмене, - пресс-служба СБУ

Следователи Службы безопасности Украины не начинали уголовных производств в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко. Он ранее утверждал, что против него завели дело за государственную измену.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе СБУ.

Так, в СБУ отметили, что не начинали уголовные производства в отношении Шевченко по ст. 111 Уголовного кодекса.

"Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только Генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности", - отметили в ведомстве.

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