"Велике будівництве" - корупційне корито для влади, - виконавча директорка ЦПК Каленюк

Величезні об’єкти ціною сотні мільйони гривень під час "Великого будівництва" були виключені з-під дії "Прозорро".

Про це виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк заявила в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Просто нахабне виключення з-під дії "Прозорро" величезних об’єктів ціною сотні мільйонів гривень із-за причини, що, мовляв, ми готуємо цей об’єкт до 30-річчя Незалежності України. Ми бачимо, що "Велике будівництво" – це джерело готівки для діючої влади. Тобто це, напевно, чи не найбільша корупційна… навіть не оборудка, а корупційне корито для діючої влади", - заявила Каленюк.

За її словами, в рамках "Великого будівництва" діє картельна змова між окремими компаніями, які весь час виграють підряди.

"Антимонопольний комітет на це не реагує. Джерела на ринку говорять: там же про все домовлено", - зазначила Каленюк.

"Велике будівництво" вона називає не лише корупціїною схемою чинної влади, але й піар-схемою.

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"По-перше, це піар-проєкт, тому що на цьому піариться Президент. Це програма Президента України. Це на кожній вивісці видно. Не видно там тільки те, що це побудовано за кошти платників податків. Не всі це розуміють. Люди бачать, що в якомусь селі 30 років не будували дорогу, тепер побудували. Людям важливо, що побудували, а не вкрали. Ось це мене в цій схемі і вражає. Тобто крадуть - але крадуть так, що люди задоволені", - пояснила вона.

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