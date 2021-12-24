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Новини
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"Велике будівництве" - корупційне корито для влади, - виконавча директорка ЦПК Каленюк

Величезні об’єкти ціною сотні мільйони гривень під час "Великого будівництва" були виключені з-під дії "Прозорро".

Про це виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк заявила в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Просто нахабне виключення з-під дії "Прозорро" величезних об’єктів ціною сотні мільйонів гривень із-за причини, що, мовляв, ми готуємо цей об’єкт до 30-річчя Незалежності України. Ми бачимо, що "Велике будівництво" – це джерело готівки для діючої влади. Тобто це, напевно, чи не найбільша корупційна… навіть не оборудка, а корупційне корито для діючої влади", - заявила Каленюк.

За її словами, в рамках "Великого будівництва" діє картельна змова між окремими компаніями, які весь час виграють підряди.

"Антимонопольний комітет на це не реагує. Джерела на ринку говорять: там же про все домовлено", - зазначила Каленюк.

"Велике будівництво" вона називає не лише корупціїною схемою чинної влади, але й піар-схемою.

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"По-перше, це піар-проєкт, тому що на цьому піариться Президент. Це програма Президента України. Це на кожній вивісці видно. Не видно там тільки те, що це побудовано за кошти платників податків. Не всі це розуміють. Люди бачать, що в якомусь селі 30 років не будували дорогу, тепер побудували. Людям важливо, що побудували, а не вкрали. Ось це мене в цій схемі і вражає. Тобто крадуть - але крадуть так, що люди задоволені", - пояснила вона.

Повний текст інтерв’ю з Каленюк читайте тут.

Автор: 

корупція (4676) Велике будівництво (741) Каленюк Дар’я (19)


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Топ коментарі
+7
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25.12.2021 00:00
+7
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25.12.2021 00:09
+5
Ничего нового на самом деле. Лозунг то у зелени остался тот-же

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25.12.2021 00:21
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25.12.2021 00:00 Відповісти
"Тобто крадуть - але крадуть так, що люди задоволені Джерело:

лучче не скажешь. браво!
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25.12.2021 00:02 Відповісти
Задоволені, поки ці дороги розвалюватися не почали...
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25.12.2021 00:12 Відповісти
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25.12.2021 00:18 Відповісти
Тобто крадуть - але крадуть так, що люди задоволені Джерело: Мавпи у зоопарку теж задоволені коли їм банана дадуть , то чим такі особистості від мав відрізняються ?
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25.12.2021 01:17 Відповісти
Не хитайте корито.
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25.12.2021 00:06 Відповісти
думаете зелену пацючню вже нудить, чи ще років з 10 потерплять? ))
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25.12.2021 00:21 Відповісти
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25.12.2021 00:09 Відповісти
Ничего нового на самом деле. Лозунг то у зелени остался тот-же

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25.12.2021 00:21 Відповісти
Ось де підвищення зарплатні ЗСУ, ось де 2-х місячні затримки по виплаті з безробіття, ось де недофінансування міноборони, ось де урізані субсидії, тупо закатані в асфальт та кишені зеплісняви.
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25.12.2021 00:59 Відповісти
Це відверте крадівництво , так як дороги не будують , а ремонтують 😡
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25.12.2021 01:39 Відповісти
Думаю, в будущем нас ждут офигительные истории о том как клоун с подельниками раскрадал деньги из бюджета минуя тендеры.

Кто то же должен за это сесть
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25.12.2021 07:48 Відповісти
Може і крадуть, але залишаються дороги. Бажаю всім "незадоволеним", щоб вси все життя їздили по шляхах, які були на Луганщині. При Порошенку і гроші крали, і щляхів не було.
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25.12.2021 08:51 Відповісти
Не бреши , падлюко 😡, так як Бог все бачить !😠
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25.12.2021 09:31 Відповісти
Какая тупая дура!!!!
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25.12.2021 10:27 Відповісти
Раніш не менше крали, тільки для людей нічого не робили.
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25.12.2021 12:32 Відповісти
Раніше тишком крали на ямочних ремонтах і нічого не робили. І ніхто нічого не помічав.

А ці таку нахабну будівлю доріг\мостів розпочали, їдеш і засинаєш, хоч би десь вибоїни залишили.

Ганьба!
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26.12.2021 08:37 Відповісти
 
 