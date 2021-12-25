Понад 100 російських військових-контрактників платять данину тувинцю Мударису Тартикову. "Їх шантажують, застосовують фізичну силу", - російські ЗМІ

В армії РФ сформувалася нова форма "дідівщини": тепер роль "дідів" відіграють не старослужбовці, а звичайні цивільні особи, які проживають у населених пунктах поблизу військових частин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал URA.RU.

Зазначається, що місцеві об'єднуються у групи і за допомогою різних хитрощів - від шантажу до погроз вимагають гроші у контрактників (зокрема, у Кузбасі злочинці залякали навіть ексучасників бойових дій у Сирії).

Військові готові мовчки приймати ці умови, оскільки бояться розголосу та звільнення, розповіла URA.RU глава асоціації "Комітет солдатських матерів" (АКСМ) Світлана Голуб.

"Не шкодують навіть ветеранів Сирії". У місті Юрга (Кемеровська область) здирники обклали даниною військовослужбовців-контрактників, з яких отримують до 300-400 тисяч рублів на місяць. Гроші кримінальним елементам змушені платити як сержанти, так і офіцери, а ласим шматком для злочинців стали учасники спецоперації у Сирії.

"У Юрзі склалася катастрофічна ситуація. Через безкарність місцевого криміналітету, що обклав даниною військовослужбовців-контрактників, останні змушені йти зі служби. Військовим погрожують, шантажують, застосовують силу. Службовці бояться звертатися в органи і змушені покірно платити данину", - розповіла Голуб.

Вона наголосила, що завдяки кільком постраждалим, які звернулися до поліції, злочинців заарештували та порушили кримінальну справу. Але після кількох місяців у СІЗО одного з лідерів групи — місцевого жителя, тувинця Мудариса Тартикова — було випущено на волю і він може чинити тиск на свідків.

"Вимагання з контрактників на далеких гарнізонах – типова картина для РФ. Криміналітет обкладає даниною військовослужбовців. Картинка типова — чекають прямо біля КПП у день зарплати, загрожують розправою, шантажують, а можуть і проломити голову. Самі ж контрактники бояться йти до правоохоронних органів, бояться, щоб їх знімали під час передачі грошей, побоюються за свої сім'ї", - додав експрессекретар Міноборони РФ журналіст Віктор Баранець.

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