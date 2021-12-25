УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11265 відвідувачів онлайн
Новини
37 476 151

Понад 100 російських військових-контрактників платять данину тувинцю Мударису Тартикову. "Їх шантажують, застосовують фізичну силу", - російські ЗМІ

Понад 100 російських військових-контрактників платять данину тувинцю Мударису Тартикову.

В армії РФ сформувалася нова форма "дідівщини": тепер роль "дідів" відіграють не старослужбовці, а звичайні цивільні особи, які проживають у населених пунктах поблизу військових частин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал URA.RU.

Зазначається, що місцеві об'єднуються у групи і за допомогою різних хитрощів - від шантажу до погроз вимагають гроші у контрактників (зокрема, у Кузбасі злочинці залякали навіть ексучасників бойових дій у Сирії).

Військові готові мовчки приймати ці умови, оскільки бояться розголосу та звільнення, розповіла URA.RU глава асоціації "Комітет солдатських матерів" (АКСМ) Світлана Голуб.

"Не шкодують навіть ветеранів Сирії". У місті Юрга (Кемеровська область) здирники обклали даниною військовослужбовців-контрактників, з яких отримують до 300-400 тисяч рублів на місяць. Гроші кримінальним елементам змушені платити як сержанти, так і офіцери, а ласим шматком для злочинців стали учасники спецоперації у Сирії.

"У Юрзі склалася катастрофічна ситуація. Через безкарність місцевого криміналітету, що обклав даниною військовослужбовців-контрактників, останні змушені йти зі служби. Військовим погрожують, шантажують, застосовують силу. Службовці бояться звертатися в органи і змушені покірно платити данину", - розповіла Голуб.

Вона наголосила, що завдяки кільком постраждалим, які звернулися до поліції, злочинців заарештували та порушили кримінальну справу. Але після кількох місяців у СІЗО одного з лідерів групи — місцевого жителя, тувинця Мудариса Тартикова — було випущено на волю і він може чинити тиск на свідків.

"Вимагання з контрактників на далеких гарнізонах – типова картина для РФ. Криміналітет обкладає даниною військовослужбовців. Картинка типова — чекають прямо біля КПП у день зарплати, загрожують розправою, шантажують, а можуть і проломити голову. Самі ж контрактники бояться йти до правоохоронних органів, бояться, щоб їх знімали під час передачі грошей, побоюються за свої сім'ї", - додав експрессекретар Міноборони РФ журналіст Віктор Баранець.

Читайте також: 11 росіян два роки успішно били і забирали гроші в десятків військовослужбовців 35-ї гвардійської мотострілкової бригади ЗС РФ, а також спокушали їхніх дружин

Понад 100 російських військових-контрактників платять данину тувинцю Мударису Тартикову. Їх шантажують, застосовують фізичну силу, - російські ЗМІ 01

Понад 100 російських військових-контрактників платять данину тувинцю Мударису Тартикову. Їх шантажують, застосовують фізичну силу, - російські ЗМІ 02

Автор: 

армія рф (17207) росія (64926) вимога (41)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+64
На бутилках сидять, швабри в анусах носять, платять мзду чебурекам - але всьо равно вялікіє і нєпабідімиє. Вотэта характєр! Вотета отсуствіє інтєлєкта!
показати весь коментар
25.12.2021 16:00
+49
Правильно , развалить армию кацапов изнутри 😀😀
показати весь коментар
25.12.2021 15:58
+47
рузьке витязи
- они такие
показати весь коментар
25.12.2021 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Наконец-то всем стала понятно, как ни дня не служивший тувинец Сергей Кужугетович Шойгу стал министром оборони Раши.
показати весь коментар
25.12.2021 17:34 Відповісти
Коли читаю подібні речі про російську армію - мимоволі згадуєш історію українців і їх військові традиції Саме у наших предків була традиція ще з часів Великого князівства Київського (а потім це козаки продовжили) - перед битвою на "герць" викликать знаменитих бійців противника Бувало - і князі-полководці виходили Але перед цим поєдинком на поле майбутнього бою виходили самі "язикасті горлапани" Вони вигукували образливі прізвиська , нагадували противнику про його колишні поразки в битвах з ними і всіляко ображали противника Цим вони "підігрівали аудиторію" (якщо висловлюваться ********* категоріями)
І от я уявляю картину: Виходять наші хлопці і починають кричать через "нейтралку" : "Набутилочники!" Ваших жінок і дочок армяни ї*уть!" "Ви у чеченців х** смокчете!" (І саме образливе в цьому те, що це - ПРАВДА!!!"
показати весь коментар
26.12.2021 07:45 Відповісти
Руске зольдатен сцыкливые очкошники. Я в армии и ссал на них и буем по губам водил.Терпилы по жизни. Лишь бы поспать,своровать, настучать.Карочь,днища тряпочные
показати весь коментар
25.12.2021 17:35 Відповісти
чим цікаво може цивільний тувинець шантажувати військовослужбовця. Дуже цікаво.
показати весь коментар
25.12.2021 17:43 Відповісти
методов уйма: избиение.изнасилование,сажание на бутылку
показати весь коментар
25.12.2021 22:43 Відповісти
Чого далеко ходити? В Україні всі зони "гріють" з волі.
показати весь коментар
25.12.2021 17:44 Відповісти
а на расейке зоны волю греют?
показати весь коментар
25.12.2021 17:59 Відповісти
Ти не "пересмикуй" Зони тюремні "гріють" у всіх країнах Гроші беруться з так званого "общака" Він складається з частки від краденого чи награбованого Це і гроші з рекету торговців , бізнесменів , акторів , професійних спортсменів Але тільки в Росії рекетом обкладені в масовому порядку представники ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СИЛОВОЇ СТРУКТУРИ!!!
показати весь коментар
26.12.2021 07:54 Відповісти
Місця позбавлення волі належать ДЕРЖАВНІЙ ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ.
показати весь коментар
26.12.2021 08:10 Відповісти
То что перднуть то хотел?
показати весь коментар
26.12.2021 11:50 Відповісти
Гуляй далі, кацапьонок.
показати весь коментар
26.12.2021 16:14 Відповісти
Их армия от криминала и местных бандюков ссыться. И как они будут Украину завоевывать. Биндеры намного страшнее тувинских гопников.
показати весь коментар
25.12.2021 17:44 Відповісти
та ДА!
показати весь коментар
25.12.2021 22:50 Відповісти
Министр обороны Шойгу тоже тувынец
показати весь коментар
25.12.2021 17:45 Відповісти
так и в рот ему теплоход, чурке не мытому!
показати весь коментар
25.12.2021 22:52 Відповісти
самое отвратительное, что сегодня Зеленский воссоздаёт времена Януковича, и многие из его почитателей не против вернуться к России - чтобы все было как раньше.Когда одни мечтают гордиться своей страной, ЗЕбилам достаточно гордиться новым костюмом. Одни дерзают покорить мир, а ЗЕбилы запросто готовы отдать свое. Если Крым отдать просто - то так же просто отдайте освободителю из Пскова свою машину. Отдайте "другу" из Улан-Удэ свою квартиру.И
показати весь коментар
25.12.2021 17:45 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2021 21:59 Відповісти








Аэрофотосъемка места сбора советских военнопленных в поле под Харьковом, 1942 год.

показати весь коментар
25.12.2021 17:55 Відповісти
и они могут повторить ?

гівнюки !
хто за це відповів?
лише генерал-полковник Кирпонос - один із 4-х командувачів радянськими фронтами, загиблих у роки війни на фронті.
показати весь коментар
25.12.2021 22:46 Відповісти
их **** они крепчают
показати весь коментар
25.12.2021 18:01 Відповісти
Желаю, чтобы все.
показати весь коментар
25.12.2021 18:01 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2021 18:21 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2021 22:48 Відповісти
показати весь коментар
26.12.2021 09:25 Відповісти
(Внезапно) конец императора Шойгу заместил классическую путинскую бутылку.
показати весь коментар
25.12.2021 18:30 Відповісти
Министр защиты оленевод.🤣
показати весь коментар
25.12.2021 18:36 Відповісти
сралин вообще учился на служителя культа
показати весь коментар
25.12.2021 18:39 Відповісти
Вот оно - вИличие
показати весь коментар
25.12.2021 19:06 Відповісти
молодец тувинец Мудараст Самотыков, кацапсины должны содержать своих господ!
показати весь коментар
25.12.2021 19:12 Відповісти
эх ****! а ведь были времена,были на рассие херои, 28 бакинских комиссаров разгромили Гитлера !
показати весь коментар
25.12.2021 19:33 Відповісти
А потом кацапы отыгрываются на Донбассе, и отбирают Крым.
показати весь коментар
25.12.2021 19:45 Відповісти
...а потом каазломордое вернется на побывку и Мударис мудаку покажет где раки зимуют.
показати весь коментар
25.12.2021 19:53 Відповісти
И это есть хорошо. Нашим хлопцям меньше мороки, и БК сэкономят.
показати весь коментар
25.12.2021 20:12 Відповісти
Виват Тува, благодаря тебе каазламордые начали увольняться из армии. Предлагаю наградить Мудариса медалью "Голубь Мира".
показати весь коментар
25.12.2021 19:51 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2021 20:03 Відповісти
как цапи вперше унітаз побачили, вивчають, що це таке??
показати весь коментар
26.12.2021 23:19 Відповісти
в стране, где криминалитет давно обосновался у власти, все происходит "по понятиям", у нас такое же строили при Януковоще, для населения чем дальше тем будет хуже, т.к. этими "понятиями" пропитывают уже с школьных скамеек
показати весь коментар
25.12.2021 21:01 Відповісти
Для командирів збирали.

Інакше неможливо пояснити чому, дізнавшись від підлеглих про рекет, не заарештували того Тартикова.
показати весь коментар
25.12.2021 21:19 Відповісти
Сцыкуны а как же вы против украинцев воевать собираетесь?
показати весь коментар
25.12.2021 22:22 Відповісти
вот так! ка- кам к верху!
показати весь коментар
25.12.2021 22:34 Відповісти
Да если бы не Мударис Тартиков!!! КРАСАВЧИК!!! дАНЬ собирали бы уже солдаты НАТО!!!
показати весь коментар
25.12.2021 22:33 Відповісти
Не, сначала биндеравцы сняли бы сливки , мальчиками в трусиках, потом пусть - НАТа.
показати весь коментар
25.12.2021 22:57 Відповісти
пофуй що там з кацапами. .
показати весь коментар
25.12.2021 23:48 Відповісти
Перефразуючи безсмерний твір Рибнікова. " Якби тувінці переодяглися фашистами, то їх, звісно, перемогли б".
показати весь коментар
26.12.2021 08:10 Відповісти
В этой новости все прекрасно.Ну вот все.
показати весь коментар
26.12.2021 11:20 Відповісти
как можно отдать 300-400 тыс в месяц если зарплата 40-50 тыс что-то гонят
показати весь коментар
26.12.2021 13:11 Відповісти
Більше роздавайте українські паспорти російським добровольцям (як ********* робити аваков і білецький) то і в нас буде таке
показати весь коментар
26.12.2021 13:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 