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Более 100 российских военных-контрактников платят дань тувинцу Мударису Тартыкову. "Их шантажируют, применяют физическую силу"- российские СМИ

Более 100 российских военных-контрактников платят дань тувинцу Мударису Тартыкову.

В армии РФ сформировалась новая форма "дедовщины": теперь роль "дедов" играют не старослужащие, а обычные гражданские лица, проживающие в населенных пунктах вблизи воинских частей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал URA.RU.

Отмечается, что местные объединяются в группы и с помощью различных уловок - от шантажа до угроз требуют деньги у контрактников (в частности, в Кузбассе преступники запугали даже экс-участников боевых действий в Сирии).

Военные готовы молча принимать эти условия, поскольку боятся огласки и увольнения, рассказала глава ассоциации "Комитет солдатских матерей" (АКСМ) Светлана Голуб.

"Не жалеют даже ветеранов Сирии". В городе Юрга (Кемеровская область) вымогатели обложили данью военнослужащих-контрактников, из которых получают до 300-400 тысяч рублей в месяц. Деньги уголовным элементам вынуждены платить как сержанты, так и офицеры, а лакомым куском для преступников стали участники спецоперации в Сирии.

"В Юрге сложилась катастрофическая ситуация. Из-за безнаказанности местного криминалитета, обложившего данью военнослужащих-контрактников, последние вынуждены уходить со службы. Военным угрожают, шантажируют, применяют силу. Служащие боятся обращаться в органы и вынуждены безропотно платить дань", - рассказала Голуб.

Она подчеркнула, что благодаря нескольким пострадавшим, обратившимся в полицию, преступников арестовали и возбудили уголовное дело. Но после нескольких месяцев в СИЗО один из лидеров группы — местный житель, тувинец Мударис Тартиков — был выпущен на свободу и он может оказывать давление на свидетелей.

"Вымагательства с контрактников на дальних гарнизонах - типичная картина для РФ. Криминалитет облагает данью военнослужащих. Картинка типичная - ждут прямо возле КПП в день зарплаты, угрожают расправой, шантажируют, а могут и проломить голову. Сами же контрактники боятся идти в правоохранительные органы, боятся , чтобы их снимали при передаче денег, опасаются за свои семьи", - добавил экс-пресс-секретарь Минобороны РФ журналист Виктор Баранец.

Читайте также: Россия продолжает наращивать войска на границах Украины на фоне подготовки к переговорам с США, - Bloomberg

Более 100 российских военных-контрактников платят дань тувинцу Мударису Тартыкову. Их шантажируют, применяют физическую силу- российские СМИ 01

Более 100 российских военных-контрактников платят дань тувинцу Мударису Тартыкову. Их шантажируют, применяют физическую силу- российские СМИ 02

армия РФ (19057) россия (95365) требование (60)


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Топ комментарии
+64
На бутилках сидять, швабри в анусах носять, платять мзду чебурекам - але всьо равно вялікіє і нєпабідімиє. Вотэта характєр! Вотета отсуствіє інтєлєкта!
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25.12.2021 16:00
+49
Правильно , развалить армию кацапов изнутри 😀😀
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25.12.2021 15:58
+47
рузьке витязи
- они такие
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25.12.2021 15:59
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Наконец-то всем стала понятно, как ни дня не служивший тувинец Сергей Кужугетович Шойгу стал министром оборони Раши.
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25.12.2021 17:34 Ответить
Коли читаю подібні речі про російську армію - мимоволі згадуєш історію українців і їх військові традиції Саме у наших предків була традиція ще з часів Великого князівства Київського (а потім це козаки продовжили) - перед битвою на "герць" викликать знаменитих бійців противника Бувало - і князі-полководці виходили Але перед цим поєдинком на поле майбутнього бою виходили самі "язикасті горлапани" Вони вигукували образливі прізвиська , нагадували противнику про його колишні поразки в битвах з ними і всіляко ображали противника Цим вони "підігрівали аудиторію" (якщо висловлюваться ********* категоріями)
І от я уявляю картину: Виходять наші хлопці і починають кричать через "нейтралку" : "Набутилочники!" Ваших жінок і дочок армяни ї*уть!" "Ви у чеченців х** смокчете!" (І саме образливе в цьому те, що це - ПРАВДА!!!"
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26.12.2021 07:45 Ответить
Руске зольдатен сцыкливые очкошники. Я в армии и ссал на них и буем по губам водил.Терпилы по жизни. Лишь бы поспать,своровать, настучать.Карочь,днища тряпочные
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25.12.2021 17:35 Ответить
чим цікаво може цивільний тувинець шантажувати військовослужбовця. Дуже цікаво.
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25.12.2021 17:43 Ответить
методов уйма: избиение.изнасилование,сажание на бутылку
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25.12.2021 22:43 Ответить
Чого далеко ходити? В Україні всі зони "гріють" з волі.
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25.12.2021 17:44 Ответить
а на расейке зоны волю греют?
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25.12.2021 17:59 Ответить
Ти не "пересмикуй" Зони тюремні "гріють" у всіх країнах Гроші беруться з так званого "общака" Він складається з частки від краденого чи награбованого Це і гроші з рекету торговців , бізнесменів , акторів , професійних спортсменів Але тільки в Росії рекетом обкладені в масовому порядку представники ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СИЛОВОЇ СТРУКТУРИ!!!
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26.12.2021 07:54 Ответить
Місця позбавлення волі належать ДЕРЖАВНІЙ ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ.
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26.12.2021 08:10 Ответить
То что перднуть то хотел?
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26.12.2021 11:50 Ответить
Гуляй далі, кацапьонок.
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26.12.2021 16:14 Ответить
Их армия от криминала и местных бандюков ссыться. И как они будут Украину завоевывать. Биндеры намного страшнее тувинских гопников.
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25.12.2021 17:44 Ответить
та ДА!
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25.12.2021 22:50 Ответить
Министр обороны Шойгу тоже тувынец
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25.12.2021 17:45 Ответить
так и в рот ему теплоход, чурке не мытому!
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25.12.2021 22:52 Ответить
самое отвратительное, что сегодня Зеленский воссоздаёт времена Януковича, и многие из его почитателей не против вернуться к России - чтобы все было как раньше.Когда одни мечтают гордиться своей страной, ЗЕбилам достаточно гордиться новым костюмом. Одни дерзают покорить мир, а ЗЕбилы запросто готовы отдать свое. Если Крым отдать просто - то так же просто отдайте освободителю из Пскова свою машину. Отдайте "другу" из Улан-Удэ свою квартиру.И
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25.12.2021 17:45 Ответить
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25.12.2021 21:59 Ответить








Аэрофотосъемка места сбора советских военнопленных в поле под Харьковом, 1942 год.

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25.12.2021 17:55 Ответить
и они могут повторить ?

гівнюки !
хто за це відповів?
лише генерал-полковник Кирпонос - один із 4-х командувачів радянськими фронтами, загиблих у роки війни на фронті.
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25.12.2021 22:46 Ответить
их **** они крепчают
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25.12.2021 18:01 Ответить
Желаю, чтобы все.
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25.12.2021 18:01 Ответить
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25.12.2021 18:21 Ответить
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25.12.2021 22:48 Ответить
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26.12.2021 09:25 Ответить
(Внезапно) конец императора Шойгу заместил классическую путинскую бутылку.
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25.12.2021 18:30 Ответить
Министр защиты оленевод.🤣
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25.12.2021 18:36 Ответить
сралин вообще учился на служителя культа
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25.12.2021 18:39 Ответить
Вот оно - вИличие
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25.12.2021 19:06 Ответить
молодец тувинец Мудараст Самотыков, кацапсины должны содержать своих господ!
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25.12.2021 19:12 Ответить
эх ****! а ведь были времена,были на рассие херои, 28 бакинских комиссаров разгромили Гитлера !
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25.12.2021 19:33 Ответить
А потом кацапы отыгрываются на Донбассе, и отбирают Крым.
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25.12.2021 19:45 Ответить
...а потом каазломордое вернется на побывку и Мударис мудаку покажет где раки зимуют.
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25.12.2021 19:53 Ответить
И это есть хорошо. Нашим хлопцям меньше мороки, и БК сэкономят.
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25.12.2021 20:12 Ответить
Виват Тува, благодаря тебе каазламордые начали увольняться из армии. Предлагаю наградить Мудариса медалью "Голубь Мира".
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25.12.2021 19:51 Ответить
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25.12.2021 20:03 Ответить
как цапи вперше унітаз побачили, вивчають, що це таке??
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26.12.2021 23:19 Ответить
в стране, где криминалитет давно обосновался у власти, все происходит "по понятиям", у нас такое же строили при Януковоще, для населения чем дальше тем будет хуже, т.к. этими "понятиями" пропитывают уже с школьных скамеек
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25.12.2021 21:01 Ответить
Для командирів збирали.

Інакше неможливо пояснити чому, дізнавшись від підлеглих про рекет, не заарештували того Тартикова.
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25.12.2021 21:19 Ответить
Сцыкуны а как же вы против украинцев воевать собираетесь?
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25.12.2021 22:22 Ответить
вот так! ка- кам к верху!
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25.12.2021 22:34 Ответить
Да если бы не Мударис Тартиков!!! КРАСАВЧИК!!! дАНЬ собирали бы уже солдаты НАТО!!!
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25.12.2021 22:33 Ответить
Не, сначала биндеравцы сняли бы сливки , мальчиками в трусиках, потом пусть - НАТа.
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25.12.2021 22:57 Ответить
пофуй що там з кацапами. .
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25.12.2021 23:48 Ответить
Перефразуючи безсмерний твір Рибнікова. " Якби тувінці переодяглися фашистами, то їх, звісно, перемогли б".
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26.12.2021 08:10 Ответить
В этой новости все прекрасно.Ну вот все.
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26.12.2021 11:20 Ответить
как можно отдать 300-400 тыс в месяц если зарплата 40-50 тыс что-то гонят
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26.12.2021 13:11 Ответить
Більше роздавайте українські паспорти російським добровольцям (як ********* робити аваков і білецький) то і в нас буде таке
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26.12.2021 13:47 Ответить
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