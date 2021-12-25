Более 100 российских военных-контрактников платят дань тувинцу Мударису Тартыкову. "Их шантажируют, применяют физическую силу"- российские СМИ

В армии РФ сформировалась новая форма "дедовщины": теперь роль "дедов" играют не старослужащие, а обычные гражданские лица, проживающие в населенных пунктах вблизи воинских частей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал URA.RU.

Отмечается, что местные объединяются в группы и с помощью различных уловок - от шантажа до угроз требуют деньги у контрактников (в частности, в Кузбассе преступники запугали даже экс-участников боевых действий в Сирии).

Военные готовы молча принимать эти условия, поскольку боятся огласки и увольнения, рассказала глава ассоциации "Комитет солдатских матерей" (АКСМ) Светлана Голуб.

"Не жалеют даже ветеранов Сирии". В городе Юрга (Кемеровская область) вымогатели обложили данью военнослужащих-контрактников, из которых получают до 300-400 тысяч рублей в месяц. Деньги уголовным элементам вынуждены платить как сержанты, так и офицеры, а лакомым куском для преступников стали участники спецоперации в Сирии.

"В Юрге сложилась катастрофическая ситуация. Из-за безнаказанности местного криминалитета, обложившего данью военнослужащих-контрактников, последние вынуждены уходить со службы. Военным угрожают, шантажируют, применяют силу. Служащие боятся обращаться в органы и вынуждены безропотно платить дань", - рассказала Голуб.

Она подчеркнула, что благодаря нескольким пострадавшим, обратившимся в полицию, преступников арестовали и возбудили уголовное дело. Но после нескольких месяцев в СИЗО один из лидеров группы — местный житель, тувинец Мударис Тартиков — был выпущен на свободу и он может оказывать давление на свидетелей.

"Вымагательства с контрактников на дальних гарнизонах - типичная картина для РФ. Криминалитет облагает данью военнослужащих. Картинка типичная - ждут прямо возле КПП в день зарплаты, угрожают расправой, шантажируют, а могут и проломить голову. Сами же контрактники боятся идти в правоохранительные органы, боятся , чтобы их снимали при передаче денег, опасаются за свои семьи", - добавил экс-пресс-секретарь Минобороны РФ журналист Виктор Баранец.

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