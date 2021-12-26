УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11683 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
33 434 111

"Поки не пізно", - Волкер закликав негайно запровадити санкції проти Росії

США мають запровадити превентивні санкції проти Росії через її агресію щодо України, не чекаючи, поки буде надто пізно. Про це заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер.

 Про це він написав у статті для Центру аналізу європейської політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Поточна політика Заходу полягає в тому, що якщо Росія погіршує ситуацію, тоді (і лише після цього) Захід запроваджує нові санкції. Тепер необхідно змінити цю динаміку - Захід має запровадити нові санкції зараз і піти на зняття цих санкцій, лише якщо Росія відмовиться від військової ескалації", - написав Волкер.

Коментуючи пропозиції щодо гарантій безпеки, які Росія направила США та іншим членам НАТО, Волкер наголосив, що вони "цілком неприйнятні" і Путін, за його словами, про це знав. Колишній спецпредставник США припустив, що російський президент, домагаючись відмови Заходу, намагається використати його як привід для нападу на Україну або анексувати Донбас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно змінити рахунок і ціну для Росії: Волкер розповів про роль США в переговорах стосовно Донбасу

"Це найгірше пояснення політики вимагання Росії і це те, що США та їхні союзники щодо НАТО повинні серйозно взяти до уваги", — написав Волкер. На його думку, Захід повинен рішуче відкинути вимоги Росії і дати зрозуміти, що не вступатиме в переговори, поки російські збройні сили будуть готові завдати удару.

Крім цього, Волкер заявив про необхідність збільшити військову допомогу Україні. Він нагадав, що сенатори США вже представили резолюцію щодо збільшення допомоги Києву у сфері безпеки, і наголосив, що адміністрація президента США Джо Байдена має схвалити її та опрацювати конкретні запити, отримані від української сторони.

Колишній спецпредставник Держдепу також запропонував тримати Росію у невіданні та не сигналізувати їй, які кроки США та НАТО зроблять зрештою, щоб надати допомогу Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер про загрозу масштабного вторгнення РФ в Україну: Путін шукає поступок з боку Заходу

санкції (11769) Волкер Курт (609)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+79
Тогда не могли. Тогда все надежды возлагали за Владимира Александровича Зеленского, по защите Крыма и в целом Украины. Но он не смог приехать и защитить т.к. был очень занять более важными для мировой общественности работой - давал концерты в Москве и с голой жопой скакал по сцене.
показати весь коментар
26.12.2021 09:37
+61
Это нужно было сделать сразу после анексии Крыма, и санкции, и оружие, и базы НАТО.
показати весь коментар
26.12.2021 09:20
+41
Чувак рассуждает как и я. Это единственный способ добиться усмирения. Но все же ,я бы пошел еще дальше - пользуясь моментом. - Это как повод размещения на территории Украины военного контингента НАТО и всего существующего вооружения. Включая и ЯО. Но контролируемого тем же НАТО. До полной деоккупации наших территорий и возмещения всех убытков,связанных с этой оккупацией и войной.
показати весь коментар
26.12.2021 09:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Отключить Рашу от всего западного. От высоких технологий в первую очередь. Сейчас у них валится нефтедобыча. Вот не поставлять оборудование вообще. Пусть взвоют и поймут кто они без Запада.
показати весь коментар
26.12.2021 13:37 Відповісти
Русише швайне я горжусь вами!
На бутилках сидяте, швабры в ану,сах носите, платите мзду чебурекам однако всьо равно вяликие и непабидимые. Вот эта характер!
Умом Россию не понять.
показати весь коментар
26.12.2021 15:17 Відповісти
От би кого в президенти США...
показати весь коментар
26.12.2021 16:00 Відповісти
США мають запровадити превентивні санкції проти Росії через її агресію щодо України, не чекаючи, поки буде надто пізно. Джерело:

Дай Бог, щоб так і збулося, бо це паРашне болото своїми ядерними портянками вже задовбало всіх
показати весь коментар
26.12.2021 17:40 Відповісти
Один из не многих политиков США, прекрасно понимающий путинский режим.
показати весь коментар
26.12.2021 20:02 Відповісти
Курт Волкер немецкого происхождения: а немцы лучше всех знают Россию: они ею управляли больше двухсот лет, с 1701 год по 1917 год.
показати весь коментар
27.12.2021 11:54 Відповісти
)(YЙ/\0 вимагає щоб Сполучені Штати та Великобританія мілітарно залишили всі країни Східної Європи і відмовились від військової допомоги їм?
Що ж, я б на це погодився якби раша здала ВСЮ свою ядерну зброю, із тактичною включно.
показати весь коментар
27.12.2021 00:13 Відповісти
Виват Волкеру!!!!
Виват Америка!!!!!!
показати весь коментар
27.12.2021 08:33 Відповісти
Сполучені штати занадто велику ціну заплатили в першу і другу світову війну в Європі, на даний момент вони (аменриканці і канадійці) не підуть воювати за якусь там Україну, тим більше, що 99% не знають де вона (Україна) знаходиться.
показати весь коментар
27.12.2021 13:14 Відповісти
Вивозити війька вторгнення,кацапорилим,проблематично!! Можуть кинути на фарш,в Україу
показати весь коментар
27.12.2021 14:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 