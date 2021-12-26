"Поки не пізно", - Волкер закликав негайно запровадити санкції проти Росії

США мають запровадити превентивні санкції проти Росії через її агресію щодо України, не чекаючи, поки буде надто пізно. Про це заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер.

Про це він написав у статті для Центру аналізу європейської політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Поточна політика Заходу полягає в тому, що якщо Росія погіршує ситуацію, тоді (і лише після цього) Захід запроваджує нові санкції. Тепер необхідно змінити цю динаміку - Захід має запровадити нові санкції зараз і піти на зняття цих санкцій, лише якщо Росія відмовиться від військової ескалації", - написав Волкер.

Коментуючи пропозиції щодо гарантій безпеки, які Росія направила США та іншим членам НАТО, Волкер наголосив, що вони "цілком неприйнятні" і Путін, за його словами, про це знав. Колишній спецпредставник США припустив, що російський президент, домагаючись відмови Заходу, намагається використати його як привід для нападу на Україну або анексувати Донбас.

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"Це найгірше пояснення політики вимагання Росії і це те, що США та їхні союзники щодо НАТО повинні серйозно взяти до уваги", — написав Волкер. На його думку, Захід повинен рішуче відкинути вимоги Росії і дати зрозуміти, що не вступатиме в переговори, поки російські збройні сили будуть готові завдати удару.

Крім цього, Волкер заявив про необхідність збільшити військову допомогу Україні. Він нагадав, що сенатори США вже представили резолюцію щодо збільшення допомоги Києву у сфері безпеки, і наголосив, що адміністрація президента США Джо Байдена має схвалити її та опрацювати конкретні запити, отримані від української сторони.

Колишній спецпредставник Держдепу також запропонував тримати Росію у невіданні та не сигналізувати їй, які кроки США та НАТО зроблять зрештою, щоб надати допомогу Україні.

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